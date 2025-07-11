Обещания вместо реальности: зачем «Челси» скупает молодых бразильцев

Сцена после финального свистка на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд» говорила сама за себя: игроки «Челси» столпились вокруг Эстевана. Несмотря на языковой барьер, Коул Палмер и Лиам Делап попросили своего португалоязычного товарища по команде Дариу Эссугу передать бразильскому тинейджеру, что они о нем думают.

Четвертьфинальный матч Клубного чемпионата мира (КЧМ) в Филадельфии в стал для Эстевана последним в составе «Палмейраса» перед переходом в «Челси» — сумма сделки составит 29 миллионов фунтов и может вырасти до 49 миллионов в зависимости от его успехов в Лондоне.

Роскошный гол, который он забил с острого угла, пробив Роберта Санчеса, стал не только прощальным подарком фанатам «Палмейраса», но и идеальным вступлением к новой главе — знакомством с будущими партнерами по команде и болельщиками. По крайней мере, идеальным он стал после того, как «Челси» победил в том матче.

«Поздравляю, "Челси". У вас будет потрясающий игрок», — сказал после игры главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра.

Впрочем, он добавил и нотку предостережения.

«Ему всего 18 лет, это еще ребенок. "Челси" нужно будет беречь его. Они должны окружить его заботой, потому что поначалу, без сомнений, он будет ошибаться. Я уверен, что у "Челси" есть все условия, чтобы поддержать его. Он фантастический футболист, но ему точно потребуется помощь», — добавил португальский специалист.

Эстеван globallookpress.com

В стане «Челси», судя по всему, прекрасно осознают, кого подписывают: талантливого нападающего, который дебютировал в чемпионате Бразилии в 16 лет и уже провел 83 матча (и забил 27 голов) за «Палмейрас», а также сыграл пять матчей за основную сборную Бразилии. Клуб начал работу по его трансферу еще прошлым летом — и всё, что они видели за прошедшие 12 месяцев, только укрепило их уверенность в том, что они нашли ценный актив.

Бразильские клубы и их болельщики уже привыкли к тому, что самых ярких юных звезд очень рано увозят за океан. Это реальность современного футбольного мира, в котором южноамериканские игроки и клубы принимают правила пищевой цепочки, по которой большая часть талантов утекает в Европу. Именно поэтому успехи бразильских клубов на этом КЧМ — выход «Палмейраса» в четвертьфинал и противостояние «Флуминенсе» в полуфинале против «Челси» стали одной из самых воодушевляющих сюжетных линий турнира.

В последние годы «Челси» начал активно конкурировать с «Реалом», «Бенфикой» и «Порту» в борьбе за лучших молодых игроков из Бразилии.

В январе 2023 года «Челси» подписал полузащитника «Васко да Гама» Андрея Сантоса, которому на тот момент было 18 лет. Сумма сделки оценивается примерно в 18 миллионов фунтов. Спустя полгода клуб добавил в свою коллекцию двух нападающих — Анжело Габриэла и Дейвида Вашингтона, которым на тот момент тоже было по 18 лет. За них «синие» заплатили в общей сложности 25 миллионов фунтов.

Прошлым летом был достигнут договор с «Палмейрасом» по Эстевану. А левый защитник «Коринтианса» Деннер, которому на тот момент еще не исполнилось 17 лет и который даже не дебютировал за основную команду, в январе вместе с клубом согласился на сделку, по условиям которой он перейдет в «Челси», когда достигнет совершеннолетия.

Андрей Сантос globallookpress.com

«Это не то, чего я хотел. Но в нынешних условиях это отличная продажа», — признался президент «Коринтианса» Аугусто Мело в интервью бразильскому сайту Meu Timão, отметив, что клуб гарантированно получит не менее восьми миллионов евро, а максимум — до 15 миллионов.

Похоже, «Челси» тоже считает такие сделки отличным бизнесом: еще одно пополнение в и без того внушительном списке молодых игроков, подписанных за последние сезоны. Эффективность этой трансферной стратегии обсуждалась не раз. То, что со стороны может показаться накопительством юных дарований, в глазах руководства «Челси» — самая умная модель найма игроков.

Эстеван, судя по всему, станет лицом этой модели: блестящий талант, который уже в 18 лет — одна из главных звезд бразильского футбола. Как Винисиус Жуниор, Родриго и Эндрик, которые в том же возрасте переходили в «Реал» из «Фламенго», «Сантоса» и «Палмейраса» соответственно, Эстеван воспринимается как игрок, готовый ворваться в европейский футбол. Хотя, как напомнили его тренер Феррейра и будущий одноклубник Палмер, потребуется терпение — спадов не избежать.

Но проблема такой модели вовсе не в игроках с исключительными способностями, к коим, по всей видимости, и относится Эстеван.

На каждого Винисиуса или Родриго приходится множество южноамериканских талантов, которых крупные европейские клубы подписывают куда более авантюрно, зачастую слишком рано. И в итоге развитие таких футболистов останавливается: вместо участия в жесткой и насыщенной борьбе в основе родного клуба им приходится адаптироваться к жизни на обочине в перенасыщенном составе большого европейского клуба, вдали от дома и привычной среды.

Эстеван globallookpress.com

«Такая модель отлично работает для бразильских клубов, которые теперь зачастую выстраивают весь бизнес вокруг продажи "обещаний" в Европу. Для кого-то вроде Винисиуса это сработало прекрасно. Но есть масса примеров, когда игроки делали столь важный шаг слишком рано. Мне искренне жаль некоторых из них — они оказываются в окружении людей (будь то клуб, агенты или даже семья), которые думают только о деньгах и совершенно не задумываются о карьере самого футболиста», — говорит журналист и комментатор Тим Викери, освещающий бразильский футбол с 1994 года.

Как отмечает Викери, «все европейские клубы хотят заполучить следующего Вини Жуниора». По его мнению, у Эстевана достаточно таланта, чтобы попасть в эту категорию. «Но большинство молодых игроков, которых европейцы подписывают из Бразилии, — это просто ставки, своего рода азартная игра. Много кто из них не заиграет. Многие очень рано начинают выступать за основу в Бразилии. А потом их продают в Европу после пары десятков матчей, и во многих случаях им тяжело адаптироваться», — считает Викери.

Одним из примеров, по словам Викери, является Луис Гильерме — другой игрок «Палмейраса», которого прошлым летом подписал лондонский «Вест Хэм» за 25,5 миллиона фунтов. На тот момент у него был лишь один гол в 30 матчах (восемь в стартовом составе и 22 со скамейки). В первом сезоне в Англии он сыграл в Премьер-лиге всего 150 минут. В единственном матче, где он вышел в старте (против «Вулверхэмптона» на выезде), его заменили уже в перерыве.

Луис Гильерме globallookpress.com

Гильерме по-прежнему всего 19 лет, и его покупали с прицелом на развитие. Но развиваться непросто, когда вместо регулярных матчей за основу «Палмейраса» ты сидишь на лавке в АПЛ, получая лишь случайные короткие выходы на поле.

В апреле 2021 года «Манчестер Сити» объявил о приобретении Кайки — тогда 17-летнего игрока, дебютировавшего за «Флуминенсе» всего за шесть недель до подписания контракта с английским клубом. По прибытии в Англию он вызывал немалый интерес, даже провел пару коротких выходов на замену. Но затем последовали аренды — в португальский «Пасуш де Феррейра» и в бразильскую «Баию». Там он лишь эпизодически демонстрировал потенциал, прежде чем получить тяжелую травму крестообразных связок колена, что еще сильнее затормозило его карьеру. В начале этого года он был продан в ту же «Баию», которая входит в структуру City Football Group, однако даже там пока не смог закрепиться в основном составе.

Кайки globallookpress.com

Другой пример игрока из категории «на удачу» — Вашингтон, которого «Челси» подписал после его прорыва в первую команду «Сантоса» весной 2023 года. Тогда он отличился в матчах с «Баией» и «Васко» в первых двух выходах в стартовом составе в рамках Серии A.

В первом сезоне за «Челси» Вашингтон трижды выходил на замену за первую команду, но основную игровую практику получал в составе молодежной команды в Профессиональной лиге развития и матчах против команд из Первой лиги в Кубке EFL. Вернувшись в «Сантос» на правах аренды, он сказал бразильским журналистам, что «возвращается на гораздо более высоком уровне, чем в 2023-м». Однако из 11 матчей девять он начал на скамейке, что говорит о проблемах с возвращением на прежний уровень — вероятно, из-за недостатка игровой практики в Англии.

Анжело был «огромной надеждой», продолжает Викери: он дебютировал за «Сантос» в 15 лет и успел провести 129 матчей за клуб до того, как его подписал «Челси». В нескольких предсезонных играх он произвел хорошее впечатление, после чего отправился в аренду во французский «Страсбург» — еще одну команду, входящую в структуру владельца «Челси» — консорциум BlueCo. Позже Анжело был продан в саудовский «Аль-Наср» — выгодная сделка для «Челси» и солидный заработок для самого игрока, которому до сих пор всего 20 лет. Но где-то по дороге он выпал из обоймы сборных Бразилии на молодежном уровне.

Дейвид Вашингтон globallookpress.com

Викери восхищается потенциалом полузащитника Андрея Сантоса, который хорошо проявил себя в аренде в том же «Страсбурге» в прошлом сезоне, недавно провел второй матч за основную сборную Бразилии и теперь входит в состав «Челси» на КЧМ, оставив приятное впечатление в четвертьфинале против «Палмейраса».

В то же время он задается вопросом: правильно ли Сантос, которому сейчас 21 год, выбрал клуб, перейдя в «Челси» в январе 2023-го, если к концу того же трансферного окна лондонцы уже вложили около 280 миллионов фунтов в покупку других полузащитников — Энцо Фернандеса, Мойсеса Кайседо, Ромео Лавиа и Лесли Угочукву. Причем самым возрастным среди них был Фернандес — ему тогда было всего 22 (сейчас 24). И даже несмотря на то, что стратегия «Челси» по найму игроков вполне прозрачна, путь к основной команде для многих молодых новичков остается туманным.

Впрочем, «Челси» уже проходил через нечто подобное. Если их нынешняя трансферная стратегия воспринимается кем-то как нечто новое, дерзкое или даже революционное, то во многом это из-за того, что предыдущая волна инвестиций в молодых бразильских футболистов при Романе Абрамовиче не дала ощутимого результата.

Во времена Абрамовича у «Челси» существовала прочная связь с бразильским рынком, отчасти благодаря отношениям владельцев с влиятельными агентами, работающими в Южной Америке. Некоторые игроки, которых тогда подписывал клуб, уже имели опыт выступлений в Европе (например, Давид Луис, Рамирес, Виллиан, Диего Коста и Тьяго Силва), другие (такие как Алекс и Оскар) приезжали прямо из Бразилии.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Так что нет, в самой практике массового привлечения молодых игроков из Бразилии и других стран, подписания с ними долгосрочных контрактов и бесконечных аренд — нет ничего нового. Всё это делается в надежде, что один-два вырастут в игроков основы, при этом клуб продолжает активно укреплять основной состав. В результате путь к главной команде для молодых игроков становится всё более узким и загроможденным с каждым новым сезоном.

Лукас Пиазон в итоге перешел в португальскую «Брагу», а сейчас, в 31 год, выступает за AVS в том же чемпионате. Натан (29 лет) вернулся в Бразилию и числится на подступах к основному составу «Гремио». Кенеди, также 29-летний, недавно был отдан в аренду из испанского «Реал Вальядолида» в мексиканскую «Пачуку», за которую сыграл на групповом этапе КЧМ. Об Уоллесe (31) практически ничего не слышно с тех пор, как он короткое время провел в бразильском клубе «Сампайо Корреа». Из 90 матчей в его профиле на Transfermarkt, треть (30) пришлась на «Флуминенсе» — до переезда в «Челси» в возрасте 18 лет.

Когда Викери спрашивают, вспоминают ли в Бразилии таких игроков, как Пиазон, Кенеди, Уоллес и Натан, как предостерегающие примеры, он отвечает: «Не особо. Они ведь особо ничего и не показали здесь, в Бразилии. Да, талантливые, но больше "на перспективу", а не на "сейчас". Даже если правильный игрок оказывается в правильном клубе — все равно нет никакой гарантии. А если это правильный игрок, но он попадает в неправильный клуб и в неправильное время…».

Эстеван globallookpress.com

Но Эстеван — это совершенно другой случай, считает Викери. То же самое можно сказать и про Эндрика. Это таланты совершенно иного уровня, и, при прочих равных, они уже выглядят готовыми к успеху в европейском футболе. И всё же остается некий внутренний скепсис: а точно ли «Челси» — подходящее место для Эстевана? А «Реал» — лучший вариант для Эндрика? Вполне возможно. Но ведь оба оказались в клубах с огромной конкуренцией в атаке и целой россыпью звездных исполнителей на каждую позицию.

В марте агент Эстевана, Андре Кюри, сказал в интервью бразильскому Ge Globo одну вещь, которая особенно бросилась в глаза: по его словам, «Челси» оказался «единственным клубом, который видел в Эстеване десятку», то есть игрока, действующего в центре, а не на фланге.

Кюри при этом добавил, что «может ошибаться», — но это лишь усиливает ощущение неопределенности: как именно «Челси» собирается встроить всех этих молодых атакующих игроков, особенно если учесть, что Энцо Фернандес, Коул Палмер и новичок Жуан Педро тоже могут претендовать на роль десятого номера, причем каждый из них — со своей интерпретацией этой позиции.

На ближайшую перспективу Эстеван кажется отличным вариантом для позиции правого вингера. Но на ту же позицию претендует и Педру Нету — игрок сборной Португалии, уже имеющий 17 матчей за национальную команду, которого «Челси» купил у «Вулверхэмптона» за 54 миллиона фунтов прошлым летом. Там же видят и эквадорца Кендри Пайеса, которому 18 лет: он только что перебрался из «Индепендьенте дель Валье» и, как ожидается, отправится в аренду в «Страсбург». Также туда метит 18-летний Жеовани Кенда из «Спортинга» — игрок молодежной сборной Португалии, который присоединится к «Челси» следующим летом.

Жеовани Кенда globallookpress.com

Когда топ-клубы возмущаются использованием слова «накопительство» (stockpiling), неизбежно возникает вопрос: сколько лучших молодых игроков мира на одну и ту же позицию реально нужно одному клубу — и насколько подобная стратегия (не уникальная для «Челси») полезна для футбола в целом и для самих игроков?

Во многом самым интересным контрапунктом к этой модели становится Жуан Педро.

Когда он уезжал из «Флуминенсе» в «Уотфорд» в январе 2020 года в возрасте 18 лет, в Бразилии не считали его выдающимся талантом. Этот трансфер вполне мог провалиться, особенно с учетом постоянной смены тренеров на «Викаридж Роуд». Но Педро сумел заиграть в Англии, а затем подтвердил свой уровень в «Брайтоне». Сейчас он приходит в «Челси» в 23 года, имея за плечами более 200 матчей на взрослом уровне — его путь резко отличается от траекторий тех, кто сразу уехал в топ-клуб и пропустил важный этап взросления.

Жуан Педро globallookpress.com

Еще один пример — форвард «Флуминенсе» Джон Ариас, один из лучших игроков КЧМ. Однако ему уже 27, и в родной Колумбии его считают «поздно раскрывшимся». Возможно, ему уже слишком поздно уезжать в Европу (в сентябре ему исполнится 28), даже если он этого и захочет.

«Большие европейские клубы больше не хотят подписывать лучших футболистов Южной Америки. Их не интересуют такие, как Джон Ариас. Им нужны самые перспективные, а не лучшие игроки. Они хотят заполучить их сейчас, пока те еще молоды, чтобы не дать "Бенфике", "Порту" или "Брайтону" подписать их первыми и потом перепродать за 60 миллионов фунтов через пару лет», — говорит Викери.

В этом, конечно, есть своя бизнес-логика. С циничной точки зрения, если 10-миллионная инвестиция не оправдает ожиданий, клуб особо не проиграет, а в большинстве случаев игрока можно будет продать. А если клуб входит в многофункциональную структуру, как City Football Group или BlueCo, риски снижаются еще больше: можно перепродать внутри группы. Так, «Ман Сити» продал Кайки в «Баию», а «Челси» — Диего Морейру в «Страсбург» летом прошлого года, после того как игрок молодежной сборной Португалии провел лишь один матч за основной состав в Кубке лиги.

Но в итоге всё это может оставить побочные разрушения в карьерах игроков.

Все футбольные трансферы

Некоторые из них, возможно, сейчас смотрят на выступления «Фламенго», «Палмейраса» и «Флуминенсе» на Клубном чемпионате мира и задаются вопросом: а не стоило ли задержаться в Бразилии чуть дольше? Пусть и с меньшими доходами на банковском счете.

Реальность такова: не каждый молодой футболист — это Винисиус Жуниор. Такие, как он — скорее исключение из правил, чем правило.

И у «Челси» есть все основания верить, что в Эстеване они нашли еще одно исключение.

Но это вряд ли остановит клуб, когда на горизонте появится следующая потенциальная звезда бразильского футбола. А это, как правило, случается почти каждый день.