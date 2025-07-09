Бухгалтерия вместо четкой стратегии: почему «Челси» превратился в инвестиционный актив

Если быть великодушным, можно условно разделить эпоху «Челси» после прихода Тодда Боули и Clearlake Capital на три отдельных фазы.

Первая — это «лето и зима Тодда», период 2022 года и начала 2023-го, когда Боули фактически — а затем и официально — исполнял роль спортивного директора клуба. Если на рынке появлялся хотя бы отдаленно доступный или более-менее известный игрок, которого также связывали с другими топ-клубами, «Челси» обязательно пытался его подписать.

Так в команду пришли Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Михаил Мудрик и Пьер-Эмерик Обамеянг. Кроме того, клуб был близок к подписанию 37-летнего Криштиану Роналду. Но, несмотря на то что «Челси» всего лишь за два окна потратил на трансферы 630 миллионов евро, сезон команда завершила во второй половине турнирной таблицы Премьер-лиги.

Затем наступило лето 2023 года — всё то же самое, но с молодыми игроками. Потрачено свыше 400 миллионов евро, множество неудачных сделок, но даже у лучших клубов немало трансферных промахов. В среднем успешными оказываются лишь около 50% приобретений — найти подходящих игроков сложно. Тем не менее именно в этот период «Челси» подписал двух 21-летних футболистов, которые стали ключевыми звездами команды: Коула Палмера и Мойсеса Кайседо. В следующем сезоне АПЛ «синие» финишировали шестыми.

А затем было лето 2024-го, когда «Челси» приобрел множество молодых игроков с опытом выступлений в топ-лигах. Ни одну из этих сделок нельзя назвать «выгодной». Достаточно вспомнить Жоау Феликса и Кирнана Дьюсбери-Холла.

Зато клуб расширил обойму и смог фактически выставлять два совершенно разных состава — один в Лиге конференций, другой в Премьер-лиге. «Челси» выиграл Лигу конференций и занял четвертое место в чемпионате — ближе к «Арсеналу», ставшему вторым, чем «Арсенал» был к первому месту, которое занял «Ливерпуль».

Перед этим летом у клуба была молодая команда, вернувшаяся в Лигу чемпионов. Возможно, она обладала самой глубокой и ровной обоймой в лиге — с игроками хотя бы на уровне среднего уровня Премьер-лиги. И с двумя настоящими звездами — Палмером и Кайседо — на пике карьеры.

Хотя в последние три года «Челси» больше походил на хедж-фонд под видом футбольного клуба, скупая всех, кто, по мнению владельцев, имел «перспективную трансферную стоимость», вне зависимости от его роли в команде, теперь у лондонцев наконец-то появилась возможность бороться за серьезные трофеи. Они могли бы начать направлять миллиард, потраченный на трансферы, в сторону нескольких действительно топовых игроков, чтобы усилить костяк вокруг Палмера и Кайседо.

Но нет, судя по трансферной активности «Челси» этим летом, мы вновь оказались в привычной ситуации: никто не понимает, что они вообще делают.

Почему новые трансферы тормозят развитие «Челси»

Если рассматривать действия «Челси» этим летом в отрыве от контекста, почти каждое из них можно оправдать.

Сначала клуб заплатил 35,5 миллиона евро за 22-летнего нападающего Лиама Делапа из вылетевшего из АПЛ «Ипсвича». Делап забил 10 голов с игры (без учета пенальти) и отдал две результативные передачи, выступая за одну из худших команд лиги. Он существенно превзошел свой показатель ожидаемых голов (7.8), что говорит скорее о нестабильной и маловероятной повторяемости результата.

Лиам Делап globallookpress.com

И помимо умения протаскивать мяч, Делап почти ничего не добавлял в атаке. Но он всё еще очень молод, выступает на одной из самых дорогих позиций в футболе, обладает хорошими физическими данными и как минимум выглядит игроком, который может резко прибавить с ростом игрового интеллекта и технической оснащенности.

Клубы часто переплачивают за то, кем игрок может стать, а не за то, кем он уже является, — но это как раз не тот случай. В худшем случае «Челси» сможет перепродать Делапа через год-два и вернуть вложенные деньги.

Затем пришел Жуан Педро — футболист, чем-то напоминающий по игровому стилю Роберто Фирмино, но ему все-таки пока далеко до уровня соотечественника. 23-летний бразильский нападающий отлично прессингует и хорошо открывается между линиями, но, в отличие от Фирмино, он не может похвастаться результативностью.

За два сезона в «Брайтоне» он в среднем набирал 0.43 гола + передачи (без учета пенальти) за 90 минут, и продвинутые метрики не сильно лучше. Обычно игрок с таким профилем кажется недооцененным. Но всё изменили пять пенальти, которые Педро реализовал в прошлом сезоне. «Челси» заплатил за него 63,7 миллиона евро — это уровень стартового игрока для Лиги чемпионов, но чтобы соответствовать этим ожиданиям, Жуану Педро нужно серьезно прибавить.

Жуан Педро globallookpress.com

И, наконец, Джейми Гиттенс. Его можно было бы отнести в ту же категорию, что и Делапа. Ему 20 лет, он тоже выдающийся атлет. Левый вингер с рабочей правой ногой — одна из самых востребованных ролей в современном футболе. Вот только пока что он не так уж и хорош.

За два сезона в дортмундской «Боруссии» он в среднем набирал 0.38 ожидаемых голов + передач (без пенальти) за матч — немного хуже, чем у Джошуа Зиркзе в «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне. И это в Бундеслиге, в которой атакующим игрокам всегда проще проявить себя.

Проще говоря: при переходе из Германии в Англию продуктивность, как правило, не растет. Гиттенс — интересный игрок, но «Челси» заплатил за него (64,3 млн евро) как за готового игрока уровня Лиги чемпионов.

Ни один из этих футболистов не повышает потолок команды. При этом у «Челси» и так уже была глубины состава. Если бы сейчас нужно было оценить шансы клуба на чемпионство в Премьер-лиге или победу в Лиге чемпионов, ни один из этих трансферов — даже вместе взятые — не изменил бы картину.

И вдобавок ко всему появляются слухи, что «Челси» готов расстаться с правым вингером Нони Мадуэке, который, по сообщениям, уже согласовал личный контракт с «Арсеналом».

Нони Мадуэке globallookpress.com

А ведь Мадуэке — один из немногих удачных трансферов эпохи Боули и Clearlake. Его подписали за 35 миллионов евро из ПСВ, когда ему было 20 лет, и в прошлом сезоне он был одним из самых задействованных игроков в команде. Его продвинутые метрики — 0.61 xG + xA при фактических 0.44 — говорят о том, что у него есть потенциал стать еще лучше. Он, возможно, чересчур замедляет игру, но это как раз тот тип игрока, который может стать взрывным, если подтянет эффективность до уровня создаваемых моментов.

Напрашиваются как минимум два вопроса. Зачем избавляться от такого 23-летнего футболиста? И зачем отдавать его прямому конкуренту?

В чем же все-таки заключается план «Челси»?

У новых владельцев «Челси» есть два действительно оригинальных нововведения.

Первое — это использование особенностей бухгалтерского учета трансферов в рамках финансового регулирования. Поскольку амортизация позволяет распределить трансферную сумму на весь срок контракта, семилетние соглашения, которые предлагает «Челси», позволили клубу тратить на трансферы больше, чем кто-либо в истории, при этом не нарушая требования футбольных регулирующих органов.

Тодд Боули globallookpress.com

Хотя стоит сомневаться в том, насколько эффективен этот подход в спортивном смысле. Например, Палмер получил новый контракт уже через год, тем самым вся потенциальная «выгода» от его долгосрочного контракта по заниженной рыночной цене была сведена на нет. Нельзя отрицать, что метод был новым и нестандартным.

Второе новшество связано с их другим клубом — «Страсбургом» из французской Лиги 1. «Челси» фактически создал себе фарм-клуб в конкурентной лиге, где может контролировать тактику, тренировочный процесс и развитие игроков. Это позволяет содержать более широкую обойму футболистов, дает место для тех, кто пока не вписывается в первую команду. Вторая команда — это просто больше потенциальных звезд и больше игрового времени для всех.

Но ради чего всё это? Какова конечная цель этого проекта?

В отличие от бывшего владельца Романа Абрамовича, интересы нынешних владельцев «Челси» не совпадают с интересами болельщиков. Абрамович имел свои личные мотивы, его волновало только одно: чтобы «Челси» побеждал.

«Речь не о деньгах», — говорил он в 2003 году после покупки клуба. — «У меня есть масса куда менее рискованных способов заработать. Я не хочу просто выбрасывать деньги, но главное для меня — получать удовольствие. А это значит побеждать и выигрывать трофеи».

«Челси» globallookpress.com

Это ровно то, что важно и большинству болельщиков. Он вложил миллиарды своих личных средств — и команда побеждала, выигрывала трофеи.

Боули и Clearlake потратили на трансферы уже почти 2 миллиарда долларов, но они не относятся к категории «владельцев-меценатов» и не занимаются спортивным отмыванием репутации. Первые покупки Боули действительно выглядели как типичная причуда очень богатого человека: «Эй, а что если я подпишу Криштиану Роналду?» — но именно ради этого он в группу владельцев и не входил. Clearlake, основной держатель акций, — это инвестиционный фонд, управляющий активами на сумму около 75 миллиардов долларов. А такие фонды не покупают футбольные клубы с иной целью, кроме как получить прибыль.

Но вся финансовая инженерия «Челси» с контрактами никак не приближает клуб к победам. Это просто бухгалтерия. Единственное, чего она позволяет избежать, — серьезных нарушений финансовых регламентов УЕФА и Премьер-лиги. (Хотя и это получилось не до конца — недавно клуб оштрафовали на 36,5 млн долларов за нарушение правил.) Она не отменяет тот факт, что с лета 2022 года «Челси» потратил на трансферы 1,62 миллиарда евро. И даже с учетом всех продаж игроков за этот период, клуб всё равно в минусе более чем на миллиард евро.

Тодд Боули globallookpress.com

Каждый новый владелец клуба думает, что сможет выжать больше прибыли за счет повышения цен на билеты, строительства новой трибуны, организации матча всех звезд — чего угодно. Особенно охотно об этом говорят американцы, как только покупают клуб. Но в футболе структура расходов совсем иная: на зарплаты игроков уходит куда большая доля доходов, чем в американском спорте, где действуют коллективные договоры. В Премьер-лиге в среднем почти две трети дохода тратятся на зарплаты, тогда как в США — чаще около 50% или меньше.

В сегодняшних футбольных реалиях, чтобы побеждать, нужно тратить почти всё, что зарабатываешь.

А если «Челси» не побеждает — значит, это провал. И не просто так, а по определению. В конце концов, владельцы заплатили за клуб более 5 миллиардов долларов. Настоящая ценность владения спортивной командой проявляется в росте ее рыночной стоимости со временем. В современную эпоху стоимость клубов стабильно росла, но в отличие от американских лиг с драфтами, отсутствием вылета и системами выравнивания, в футболе стоимость напрямую зависит от побед. Нужно выигрывать матчи, зарабатывать призовые, наращивать аудиторию и повышать узнаваемость бренда.

Сложно поверить, что люди, управляющие «Челси», этого не понимают. Но не менее сложно понять, что именно они тогда пытаются сделать. Новые владельцы потратили огромные деньги на формирование состава, но, похоже, без четкого плана, как улучшить результаты. Напомним: еще в сезоне-2021/22 «Челси» был третьим в АПЛ. Сейчас же их спортивные итоги никак не соответствуют финансовым вложениям. И в нынешнем виде трудно представить, что клуб стоит больше тех самых 5 миллиардов долларов, которые за него заплатили.

Все футбольные трансферы

И всё же, несмотря на поразительную неэффективность последних трех лет, казалось, что команда наконец достигла того этапа, когда можно было переключиться на новую передачу и выйти на уровень настоящей конкурентоспособности. Вместо этого текущее лето намекает на продолжение старой истории: владельцы «Челси» по-прежнему воспринимают состав как финансовый актив — просто список имен с многомиллионными ценниками.

Каждый трансфер — это очередная сделка, которую надо «выиграть».

Потому что гораздо проще сосредоточиться на этом и игнорировать самое трудное: как, собственно, начать выигрывать больше матчей.