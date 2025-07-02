Последняя капля. Как Джексон проиграл Делапу место в старте «Челси»

Перед четвертьфиналомпротив португальскойглавный тренеруже получил ответ на один из своих кадровых вопросов. С высокой долей вероятности именновозглавит атаку лондонцев в Северной Каролине. Этому поспособствовал сам, фактически подарив партнеру место в старте.

Сенегальский нападающий заработал абсолютно ненужное удаление всего через четыре минуты после выхода на замену в матче против «Фламенго», чем серьезно подвел команду — в итоге поражение 1:3. А уже в следующей игре Делап хладнокровно открыл счет своим голам за «синих».

Очередной срыв Джексона всерьез поставил под сомнение его будущее в клубе. А уверенный дебют Делапа лишь подлил масла в огонь. Неужели для Джексона это станет последней каплей?

Проблема, которая не уходит

С дисциплиной у Джексона — вернее, с ее отсутствием — проблемы с самого момента его перехода из «Вильярреала» два года назад. Казалось, что какое-то время он взял себя в руки, но в последнее время сделал сразу два шага назад.

Ему хватило всего шести туров сезона АПЛ-2023/24, чтобы набрать пять желтых карточек и получить первую дисквалификацию — Джексон постоянно срывался, хватал предупреждения за разговоры с арбитрами и мелкие грубости.

Во второй части сезона он стал сдержаннее и получил лишь пять желтых, а в кампании-2024/25 — семь. Казалось бы, прогресс. Хотя 18 предупреждений за два сезона — все еще очень тревожный показатель для игрока его позиции.

Очередное удаление

Но концовку сезона сенегальский форвард запомнил по-настоящему позорно. В важнейшем матче против «Ньюкасла» он умудрился получить прямую красную карточку уже в первом тайме — за опасный выпад локтем в борьбе с Свеном Ботманом.

Николас Джексон получает прямую красную карточку в матче с «Ньюкаслом» globallookpress.com

«Челси» сражался без него достойно, но все же уступил 0:2 — поражение, которое серьезно осложнило борьбу за Лигу Чемпионов. Сам Джексон получил дисквалификацию до конца сезона, еще больше подставив команду.

Казалось бы, шанс исправиться выпадал на Клубном чемпионате мира. Но надежды болельщиков быстро рухнули — в матче против «Фламенго» Джексон появился на поле со скамейки и уже через четыре минуты влетел в соперника с прямыми шипами вперед. Судья без раздумий показал красную. В итоге — еще одно болезненное поражение «синих» 1:3.

«Плохой момент»

Как назло, дисквалификация Джексона была увеличена с одного матча до двух — и теперь он может пропустить оставшуюся часть турнира, если только «Челси» не доберется до полуфинала.

— «То же самое случилось и с Ньюкаслом, и сегодня… Для Нико сейчас просто неудачный период», — признал главный тренер «Челси» Энцо Мареска. — «Но это удаление никак не связано с его будущим в клубе. Нико понимает, что в обеих играх он сильно подвел команду».

— «Он извинился. С "Ньюкаслом" счет был всего 0:1, и это случилось еще в первом тайме. Сегодня мы уступали 1:2, но впереди было еще полчаса игры. Был шанс отыграться, но в меньшинстве сделать это стало почти невозможно».

«Глупо, глупо, глупо»

После очередного срыва Джексон счел необходимым извиниться публично. В своей социальной сети он написал, что «злится на самого себя».

— «Никаких оправданий. Я беру на себя полную ответственность. Мне нужно все обдумать, сделать выводы и вернуться сильнее — ради клуба и всех, кто в меня верит. Простите», — написал форвард.

Однако не все были готовы принять извинения. Один из самых жестких критиков Джексона — легенда «Челси» Джон Оби Микел — не стал выбирать выражения.

Джон Оби Микел (слева) и Виктор Мозес с трофеем Лиги Европы globallookpress.com

— «Невероятно. Глупо, глупо, глупо. Я не понимаю, что у него в голове», — возмутился Микел. — «Ты выходишь, когда команда проигрывает 1:2 и остро нуждается в тебе, и совершаешь такое. Нельзя снова и снова допускать одни и те же ошибки. Плевать, насколько ты зол или расстроен. Это огромный клуб — "Челси". Если тебя бесит, что Делап теперь твой конкурент — будь мужиком, прими вызов. Мы можем добиваться успеха вместе, как команда».

— «Теперь Мареске нужно честно ответить себе на вопрос: доверяю ли я этому парню или лучше сделать ставку на того, кого сам привел в клуб — на Делапа? Если доверия больше нет — Делап должен выходить в старте».

Сезон двух половин

Положение Джексона перед стартом турнира и без того было шатким — форвард откровенно искал форму. После впечатляющего старта сезона-2024/25, когда он забил 9 голов в 15 матчах АПЛ, его результативность внезапно сошла на нет с наступлением Рождества. До конца чемпионата он отличился лишь однажды. Правда, стоит отметить, что мешала и травма задней поверхности бедра.

На фоне Джексона выступление Делапа выглядит еще более убедительным. Даже в обреченном на вылет «Ипсвиче» он сумел забить 12 мячей в чемпионате, замедлив лишь тогда, когда стало окончательно ясно: команда вылетает, а сам он летом уходит.

Джексон частично реабилитировался за удаление в матче с «Ньюкаслом», забив гол в финале Лиги конференций. Но срыв старта на Клубном чемпионате мира снова загнал его в угол — времени на то, чтобы исправить ситуацию до начала предсезонки, остается все меньше.

Разный вектор

Делап, напротив, блестяще воспользовался шансом, который ему подарил конкурент по атаке. Уже в дебютном матче за «Челси» он выдал точную голевую передачу на Энцо Фернандеса, а в следующей встрече — против «Эсперанс» из Туниса — открыл счет своим голам за клуб, пока Джексон отбывал дисквалификацию.

Причем забил Делап шикарно — с хладнокровием, которого так часто не хватало Джексону. Он мастерски обработал навес Фернандеса, выдержал толчок в спину, развернулся, ушел от второго защитника и катнул мяч мимо вратаря. Да, кипер мог и выручить — удар был вполне берущийся, но даже не попытался.

Лиам Делап в матче против «Эсперанса» globallookpress.com

Не менее впечатляет и то, как Делап умеет балансировать на грани фола. По духу он напоминает Диего Косту — так же любит навязывать силовую борьбу, но прекрасно понимает, где проходит черта, за которой следует наказание. В прошлом сезоне за «Ипсвич» он получил 13 желтых карточек, но ни разу не был удален.

В игре с «Фламенго» он тоже схлопотал предупреждение за жесткую борьбу, но против тунисцев отыграл аккуратно, избежав второй желтой и последующей дисквалификации.

— «Я сознательно старался не получить карточку, потому что иначе пропустил бы следующий матч», — признался Делап после игры. — «Я пришел в этот клуб, чтобы играть на больших аренах и в больших матчах».

«Лиам будет забивать за нас»

И ситуация для Джексона становится еще хуже — похоже, Энцо Мареска всерьез делает ставку на Делапа, с которым работал еще в молодежной системе «Манчестер Сити». И хотя итальянец продолжает публично поддерживать Джексона, все указывает на то, кто теперь основной кандидат на роль нападающего №9.

— «Мы уверены, что Лиам будет забивать за нас», — заявил Мареска после первого гола Делапа за клуб. — «Уже в матче с "Фламенго" у него было три чистых момента, и это отличный знак — он оказывается в правильных зонах, правильно открывается, делает все как нужно. Мы рассчитываем, что адаптация пройдет быстро. Мы хорошо знаем Лиама, а он хорошо знает наши принципы и стиль игры».

Время уходить?

На фоне всего этого ощущение, что дни Джексона в «Челси» сочтены, только усиливается. Едва форвард ушел в раздевалку после удаления в матче с «Фламенго», как в прессе тут же появились слухи о том, что клуб готов продать его после очередного дисциплинарного срыва.

К интересующимся уже якобы причисляют «Ювентус» и «Наполи», а также «Астон Виллу» — там Джексон мог бы снова поработать с Унаи Эмери. Правда, насколько эти слухи соответствуют действительности — вопрос открытый. Параллельно в английских СМИ звучит и обратное: «Челси» не планирует продавать сенегальца… по крайней мере, пока.

Прогнозы и ставки на футбол

Одно очевидно: сейчас Джексон находится в откровенно проигрышном положении. Проблемы с дисциплиной плюс яркий старт Делапа, который уже показывает потенциал и готовность бороться, делают Джексона лишь запасным вариантом. Сможет ли он изменить ситуацию — зависит теперь только от него самого.