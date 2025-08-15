ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Грилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека

    У Дэвида Мойеса больше терпения, чем у Пепа

    Футбол
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш
    ESPN объясняет, за счет чего Джек Грилиш может перезагрузить карьеру.
    Пеп Гвардиола еще зимой дал понять Джеку Грилишу: его время в «Манчестер Сити» уходит.

    Накануне февральского выезда в Мадрид на матч Лиги чемпионов наставник «горожан» призвал англичанина к большей стабильности, добавив, что надеется — полузащитник «поймет», чего от него требуют, до конца сезона.

    По всей видимости, этого так и не случилось. А когда в заключительном туре Премьер-лиги против «Фулхэма» Грилиш остался дома, а затем не попал в заявку на Клубный чемпионат мира, это стало максимально прозрачным сигналом: его время на «Этихад» подошло к концу.

  • Сегодня

    • В поисках нового клуба для 29-летнего хавбека «Сити» пошел на уступки: хотя в Манчестере предпочли бы полный трансфер и чистый разрыв, там согласились на прямую аренду в «Эвертон». Сезон-2025/26 Грилиш проведет на Мерсисайде, надеясь вернуть ту форму, что в 2021-м стоила «Сити» рекордных для Британии £100 миллионов при его переходе из «Астон Виллы».

    — «Для меня это огромный шанс, — признался Грилиш во вторник, когда сделка была официально подтверждена. — Этот переход может стать переломным в моей карьере».

    В последние годы казалось, что тот огонь, который сделал его звездой в Бирмингеме, погас. В своем втором сезоне в «Сити» он стал важной частью команды, выигравшей Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии, но затем Гвардиола все чаще указывал на серьезный спад.

    «Я хочу видеть Джека образца сезона требла», — регулярно повторял тренер на пресс-конференциях, отвечая на вопросы, почему Грилиш не в основе.

    Джек Грилиш
    globallookpress.com

    В кампании-2022/23 у Грилиша был впечатляющий отрезок: с января по май он вышел в старте в 21 из 23 матчей. Дважды проводил серии из девяти стартов подряд, играл в обеих полуфинальных встречах Лиги чемпионов с «Реалом», в финале с «Интером» и в решающем матче Кубка Англии с «МЮ».

    При этом его статистика выглядела скромно для позиции — пять голов и семь результативных передач в Премьер-лиге. Но Гвардиола ценил другое — стабильность и надежность, проявлявшиеся как в играх, так и на тренировках.

    Но постепенно доверие Гвардиолы таяло. За два года, прошедшие с момента триумфа в Лиге чемпионов в Стамбуле, Джек Грилиш лишь 17 раз выходил в стартовом составе АПЛ. В прошлом сезоне он провел на поле всего 715 минут — меньше, чем второй вратарь Штефан Ортега и защитник Кайл Уокер, который еще в январе уехал в аренду в «Милан».

    • В Кубке Англии Грилиш выглядел убедительно в матчах с «Солфорд Сити» и «Плимут Аргайл» — пусть и против соперников заметно более низкого уровня. Однако уже через неделю после каждой удачной игры он снова оказывался на скамейке.

    — «Он способен выдать действительно хороший матч, как в Кубке Англии», — говорил Гвардиола. — «Но нет стабильности, чтобы играть каждую неделю по три раза. То же самое — когда шесть матчей за две недели».

    Джек Грилиш
    globallookpress.com

    В отсутствие еврокубков у «Эвертона» в этом сезоне будет лишь один матч в неделю. Кампанию команда начнет выездом к новичку Премьер‑лиги «Лидс Юнайтед» в понедельник, и именно тогда Грилиш, при условии готовности, должен дебютировать.

    Летом он работал по индивидуальной фитнес‑программе, но к полноценным тренировкам вернулся всего пару недель назад. Войти в игровой тонус может оказаться непросто, а поддержание формы будет ключевым фактором в его попытке вернуться в сборную Англии к ЧМ‑2026.

    Сам футболист считает, что главная причина отсутствия стабильности — череда травм за последние два года. Все началось с сильного ушиба бедра в начале сезона‑2023/24, затем были проблемы с задней поверхностью бедра, а особенно досаждало повреждение паха.

    Близкие к игроку источники уверены, что такой рваный ритм серьезно ударил по его уверенности. Без постоянной игровой практики и не чувствуя готовности работать на полную, Грилиш утратил веру в свои силы, и вернуть ее так и не смог.

    Сам он признается, что относится к числу футболистов, которым нужны регулярные матчи для выхода на пик. Гвардиола же утверждает обратное: играть постоянно должны лишь те, кто уже демонстрирует максимум. Получается замкнутый круг.

    Дэвид Мойес
    globallookpress.com

    Преимущество перехода в «Эвертон» заключается в том, что при отсутствии столь жесткой конкуренции за место в составе, как в «Сити», Грилиш почти наверняка станет игроком стартового состава.

    Дэвид Мойес, в отличие от Гвардиолы, готов проявить больше терпения и сознательно создать условия, в которых полузащитник сможет раскрыть свой потенциал. Более того, есть вероятность, что Джек вернется на любимую позицию «десятки», а не будет играть слева, как это чаще всего происходило при Пепе.

    — «Я знаю, что цель Джека — вернуться в сборную Англии, и надеюсь, мы поможем ему достичь этого в течение сезона», — заявил Мойес во вторник. — «Мы с нетерпением ждем совместной работы и хотим предоставить ему платформу, чтобы он показал лучшую версию себя».

    • Грилиш выбрал для «Эвертона» футболку с номером 18 — отсылка к двум кумирам детства, бывшим игрокам сборной Англии Полу Гаскойну и Уэйну Руни, которые также носили этот номер.

    Удачный сезон на новом стадионе Bramley‑Moore Dock может сделать его любимцем болельщиков, вписавшим свое имя в клубный фольклор. А это, в свою очередь, вернет его в число претендентов на поездку на чемпионат мира будущим летом и вдохнет новую жизнь в карьеру, которая в 29 лет рисковала застопориться.

