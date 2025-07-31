Третьи фавориты. Чего ждать от «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ

Каждое лето мы, кажется, убеждаем себя: вот он, следующий сезон, когда борьба за титул в Премьер-лиге наконец-то станет настоящей — с четырьмя равными претендентами. И что в итоге? Этого все равно не происходит. Мы обманываем сами себя, верим в это… и, возможно, не зря — ведь в сезоне-2025/26 это может наконец сбыться.

В этом цикле из четырех материалов мы разбираем потенциальных чемпионов. «Арсенал» уже получил свою порцию похвалы, «Челси» тоже называют фаворитом, а «Ливерпулю» мы хотя бы дали шанс. Сегодня — завершающая часть серии, и на очереди, конечно, «Манчестер Сити».

Команда, выигравшая шесть из последних восьми чемпионатов, — кандидат на титул? Вопрос, на первый взгляд, глупый. Но, возможно, он из той категории, что кажутся глупыми, а на деле — хитроумные.

Парадоксально, но именно масштаб неопределенности вокруг нынешнего «Сити» — главный фактор, почему мы вообще можем позволить себе фантазировать о четырехсторонней гонке за трофей.

В течение этих восьми лет не раз казалось, что даже само желание увидеть хоть какую-то интригу — наивные грезы сентиментального романтика. Слишком уж доминирующим был «Сити».

Но то доминирование — в прошлом. Исчезло то ощущение абсолютного превосходства. Нет больше той железной уверенности, что даже если команда вдруг окажется на Рождество в минусе по очкам, она просто включит режим убийцы, выдаст 18 побед и две ничьи за 20 туров — и всех снова расставит по местам.

«Манчестер Сити» — победитель АПЛ сезона 2023/2024 globallookpress.com

То, что вопрос «Является ли "Ман Сити" претендентом на титул? » теперь звучит не как чисто риторический — впервые с тех пор, как Пеп Гвардиола основательно обосновался на «Этихаде», — отлично сочетается с другой фразой, тоже новой для этой эпохи: «третьи фавориты — Манчестер Сити».

И именно там им сейчас и место. «Ливерпуль» выиграл прошлый чемпионат и вложил под 300 миллионов фунтов в усиление состава. «Арсенал» в прошлом сезоне выглядел сильнее «Сити», а теперь у них есть настоящий, полноценный центрфорвард.

По логике, у «Сити» меньше шансов на титул, чем у этих двух команд. И это ощущение — почти опьяняющее, ведь проблема «Сити» в последние годы была в другом: если они становились лучшей командой, это выглядело как приговор. Как только они выходили вперед, сомнений не оставалось — их уже не догнать.

Такого пока нельзя сказать ни о «Ливерпуле», ни об «Арсенале». «Ливерпуль» не удерживал чемпионский титул в Англии с 1984 года, а «Арсенал» не выигрывал Премьер-лигу с 2004-го. Да, оба клуба вполне могут пройти дистанцию на одном дыхании и взять золото — но у них нет той ауры неотвратимости, которая окружала «Сити» времен его расцвета.

А мы ведь больше не имеем дела с тем самым «Сити». Сейчас перед нами — «Сити в перестройке», команда, в которой сомнения окружают все и всех — вплоть до самого Пепа Гвардиолы.

Действительно складывается ощущение, что старт нынешнего сезона — решающий для Пепа Гвардиолы. Если «Сити» начнет вяло и довольно рано выпадет из борьбы за титул, хватит ли у него сил и мотивации довести дело до конца?

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

В прошлом сезоне он не раз выглядел измотанным — и это неудивительно: Пеп уже проработал в Манчестере гораздо дольше, чем в «Барселоне» или «Баварии», где в свое время сам же признал необходимость сделать паузу от изматывающего футбольного марафона.

И все же те самые трудности прошлого сезона сыграли свою роль: «Сити» смог себе позволить рискнуть в январе и начать необходимую перестройку за полгода до запланированного срока. А в сезоне, где все главные конкуренты прошли через серьезные изменения, такой задел может оказаться критически важным.

«Сити» — команда в явном переходном этапе, с уходом Кайла Уокера, а главное — с тем, что Кевин де Брёйне теперь скорее часть истории клуба, а не его настоящее. Но парадоксальным образом именно они обладают определенной стабильностью, потому что начали перестройку раньше, чем пришлось бы, если бы команда продолжала всерьез бороться за титул осенью прошлого года.

Вместо этого был странный отрезок, когда они буквально не могли выигрывать ни у кого. И, как ни удивительно, возможно, именно этот кризис принес больше пользы, чем попытка зацепиться за борьбу, но финишировать без успеха.

Омар Мармуш globallookpress.com

Омар Мармуш успел полностью влиться в коллектив. Команда и тренерский штаб теперь куда лучше понимают, чего хотят от себя в этом сезоне.

А, быть может, неудачи прошлого года даже стали для них своеобразной перезагрузкой — той самой точкой обнуления, которая разделила две версии команды Гвардиолы.

Ну и, несмотря ни на что, у «Сити» по-прежнему есть Эрлинг Холанн. Да, это звучит банально — но от этого не менее важно. Пока все рассуждают о дефиците центральных нападающих и о том, как сложно найти стабильного «девятого номера», у «Сити» он есть. И это — лучший нападающий из всех.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Даже в «тихом» сезоне, который по его по-настоящему абсурдным, но уже почти привычным меркам можно считать неудачным, Эрлинг Холанн уступил по голам только Мохаммеду Салаху и Александеру Исаку.

Причем Исак — единственный центрфорвард в лиге, которого всерьез можно рассматривать как альтернативу Холанну. И на данный момент он все еще остается вне досягаемости для основных конкурентов «Сити» в борьбе за титул.

Летняя кампания клуба на трансферном рынке не выглядела такой яркой и громкой, как у «Ливерпуля» или «Арсенала», но, похоже, была выстроена с той самой хладнокровной рассудительностью, за которую «Сити», учитывая его ресурсы, получают куда меньше признания, чем заслуживают.

Конечно, ожидать мгновенного результата от команды, находящейся в режиме перестройки уже в первый же год — это очень высокая планка. Но когда у тебя есть Пеп Гвардиола, Эрлинг Холанн и неожиданное преимущество в виде полугодового задела, такая планка — это все же не то же самое, что невозможное.