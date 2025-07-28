«Ливерпуль» Слота: эволюция вместо революции. Почему «красные» снова выиграют АПЛ

Каждое лето мы с надеждой представляем, что вот-вот настанет тот самый сезон, когда в борьбу за чемпионство ввсерьез включатся сразу четыре команды. И каждый раз — ничего. Мы убеждаем себя, что это возможно… и, может быть, это действительно случится в сезоне-2025/26.

В нашей серии из четырех материалов мы рассматриваем возможных чемпионов. Ранее речь шла об «Арсенале», который получил заслуженные комплименты, и «Челси», которому прочат возвращение на вершину. Сегодня — очередь «Ливерпуля».

Это, пожалуй, не самая сенсационная мысль лета, но все же: да, мы считаем, что «Ливерпуль», который в прошлом сезоне выиграл Премьер-лигу с отрывом в 10 очков и этим летом потратил сотни миллионов фунтов на топовых игроков, входит в число главных претендентов на титул в кампании-2025/26.

Да, мы это сказали.

Но в этом «Ливерпуле» сезона-2025/26 есть кое-что особенно интересное. Потому что кажется, что перед этой командой открыт удивительно широкий спектр сценариев — и ни один из них не будет по-настоящему удивительным.

Мохаммед Салах с болельщиками globallookpress.com

Если «Ливерпуль» снова возьмет чемпионство практически в прогулочном темпе — мы и глазом не моргнем. Но в отличие от других, нас не особо шокирует даже противоположный вариант: команда финиширует в 25 очках от первого места, толком не включившись в борьбу за титул.

Отчасти это было запланировано, отчасти получилось случайно (о соотношении можно спорить), но в прошлом сезоне «Ливерпуль» провернул почти невозможный трюк: расстался с легендарным тренером и при этом сохранил невероятный уровень преемственности и стабильности.

Во многом это заслуга Юргена Клоппа. Он открыто говорил: не ушел бы из «Ливерпуля», сколько бы сил у него ни осталось, если бы не был уверен, что оставляет после себя не развалины, а крепкую, жизнеспособную команду.

Он сдержал слово — настолько, что Арне Слоту даже не пришлось проводить срочные трансферы (извините, Федерико Кьеза). Он просто взял этот состав и не стал устраивать революцию, а провел тонкую эволюцию, превратив его в машину, снова способную бороться за чемпионство.

Да, Клопп проделал огромную работу, чтобы передать новому тренеру команду в отличном состоянии. Но это не умаляет масштаб достижения Слота. Уже само по себе достойно уважения — отказаться от соблазна все перестроить под себя, понять, что система работает, и не мешать ей. А еще более впечатляет то, как он сумел эту систему настроить и улучшить.

Нет, Арне Слот не делал резких движений и не затевал революций. Но его почерк все равно стал заметен. С каждым месяцем прибавляли Алексис Макаллистер и Райан Гравенберх, а ключевое тренерское решение — просто позволить Мохамеду Салаху продолжать творить чудеса — трудно не признать абсолютно верным.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Легко отмахнуться от этого как от банальности, но масштаб доверия, которое сдержанный Арне Слот сумел заслужить у команды, все еще воспринимаемой как «команда Клоппа», говорит о многом — и о нем самом, и об этих футболистах.

Но новый сезон ставит перед ним совсем иную задачу. Теперь в обойме — новые игроки. Теперь «Ливерпуль» начнет по-настоящему приобретать лицо Слота.

И именно то, как пройдет этот поэтапный переход — сначала смена тренера, теперь смена состава, — в значительной степени определит облик всего сезона-2025/26. И не только для самого «Ливерпуля».

А пришли в команду действительно захватывающие новички. Не исключено — более того, весьма вероятно, — что «Ливерпуль» станет еще сильнее.

Тем не менее, мы не готовы присоединиться к тем, кто уже заранее вручает чемпионский кубок клубу с «Энфилда». Прошло немало времени с тех пор, как кто-то, кроме «Манчестер Сити», сумел защитить титул. И, как уже было сказано, есть и другие клубы, которые вполне резонно считают себя претендентами.

Летнее трансферное окно получилось бурным, к тому же добавился фактор Клубного чемпионата мира — настолько бурным, что уход Трента Александера-Арнольда в «Реал» уже воспринимается как событие давнее. Но нет — это произошло совсем недавно.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

И это потеря, которую трудно переоценить. Набор качеств у Александера-Арнольда был настолько нестандартным для правого защитника, что он почти незаменим. Совсем скоро мы увидим, насколько изменится атакующая игра «Ливерпуля» без своего плеймейкера в обороне.

Кажется, что для всех претендентов старт сезона будет решающим. Но, пожалуй, для «Ливерпуля» — особенно. После того, как в прошлом сезоне команда доминировала с таким запасом, создается ощущение, что она заняла ту самую позицию, которую раньше стабильно удерживал «Ман Сити»: теперь важнее то, что делает она, а не ее конкуренты.

Если кто-то другой начнет чемпионат сильно — это не так важно, если «Ливерпуль» тоже стартует мощно. Все взгляды будут прикованы именно к нему — и именно в нем будут видеть будущего чемпиона. Частично это здравый смысл, частично — эффект памяти о свежем триумфе.

Вирджил ван Дейк и Арне Слот globallookpress.com

Но, кажется, одно можно утверждать с уверенностью: Слот все разрулит. К весне «Ливерпуль» будет страшно силен — в этом мало кто сомневается. Вопрос в другом: сколько времени займет адаптация к новым реалиям, перестройка и сыгрывание обновленного состава? Ответ на него определит не только сезон «Ливерпуля», но и расстановку сил во всей Премьер-лиге.

Последняя и, увы, неизбежная неопределенность, связанная с «Ливерпулем», касается трагедии, произошедшей с Диогу Жотой.

Говорить о том, как это может повлиять на что-то столь незначительное в масштабе жизни, как футбольный сезон, кажется и неуместным, и почти неправильным. Но замалчивать случившееся — значит игнорировать событие колоссального масштаба, которое, безусловно, отзовется в сердцах всех игроков «Ливерпуля».

Для новичков это добавляет еще один сложный пласт: им, как бы они ни старались, никогда не прочувствовать горе в том виде, как его переживают партнеры Жоты и те, кто знал его ближе.

Но вместе с тем именно такие трагедии нередко становятся мощным объединяющим фактором. Сила внутреннего «сделаем это ради Жоты» может стать скрытым, но важнейшим мотиватором всего, что будет делать команда в этом сезоне. И недооценивать это — ошибка.

И все, что мы знаем об Арне Слоте, говорит о том, что перед нами не просто грамотный тренер, но человек с тонким эмоциональным чутьем, способный находить подход к разным игрокам в разные моменты — и поддерживать каждого именно так, как нужно.

Скорее всего, в этом сезоне «Ливерпуль» не сможет по-настоящему удивить — он слишком хорош, чтобы кого-то шокировать. Но если команда снова станет чемпионом, это будет самым логичным развитием событий.