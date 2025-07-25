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    Чемпионство ради Жоты: готов ли «Ливерпуль» к защите титула?

    Новый сезон может стать испытанием для команды Арне Слота

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    Арне Слот
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    Арне Слот
    ESPN рассуждает о шансах «Ливерпуля» снова стать лучшей командой английской Премьер-лиги.
    Над «Энфилдом» нависла тяжелая туча, а чемпионство «Ливерпуля» будто уже забыто. Осталась лишь боль утраты любимого игрока — Диогу Жоты, погибшего при ужасных обстоятельствах.

    20-й номер, под которым Диогу играл в «Ливерпуле», будет выведен из обращения во всех командах клуба, на всех уровнях. Партнерам по команде будет нелегко справиться с этим, когда они будут видеть в раздевалке его пустой шкафчик. Совсем недавно он был отцом троих чудесных детей. Его смерть и смерть его брата, Андре Силвы, — невыразимая трагедия, которую чувствует вся футбольная семья, включая даже тех из нас, кто лишь описывал его голы в СМИ.

    И все же «Ливерпулю» придется идти вперед и готовиться к новому сезону, хотя никто не знает, как скажется утрата такого доброго и популярного игрока на моральном состоянии команды. Возможно, в какой-то момент в раздевалке «Энфилда» появиться мысль: «Давайте выиграем этот титул снова ради Диогу».

    Для новичков команды будет нелегко начать карьеру в «Ливерпуле» в такой атмосфере, но их появление — важное усиление. Чемпионский состав Арне Слота с прошлого года претерпел изменения. Сумеют ли «красные» сохранить титул?

    Диогу Жота
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» уже потратил более 300 миллионов фунтов в это трансферное окно, и возможно, это не предел. Получив отказ на вежливый запрос о форварде «Ньюкасла» Александре Исаке, «красные» заплатили около 80 миллионов за нападающего «Айнтрахта» Юго Экитике. Ему всего 23 года, и он, вероятно, продолжит прогрессировать. В прошлом сезоне француз забил 22 гола, и эта сумма частично отражает его явный потенциал на ближайшее десятилетие.

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    • Ни для кого не секрет, что Слот хотел видеть нового центрального нападающего, поэтому Дарвин Нуньес будет продан, если поступит подходящее предложение.

    На «Энфилд» также прибыли талантливый немецкий плеймейкер Флориан Вирц, его бывший партнер по «Байеру» Джереми Фримпонг и быстрый венгерский левый защитник Милош Керкез из «Борнмута». Возможно, это еще не все — по слухам, «красные» интересуются защитником «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марком Гехи, тогда как переход юного таланта «Аякса» Джоррелла Хато маловероятен, так как нидерландец уже ведет переговоры с «Челси».

    Флориан Вирц
    globallookpress.com

    Сделают ли эти трансферы уже сильный состав «Ливерпуля» еще мощнее? Как новички впишутся в игру команды? Кто может потерять место в основе? И насколько сильно будет ощущаться отсутствие Трента Александера-Арнольда, который теперь демонстрирует свои филигранные передачи в «Реале»?

    Вирц, которому 22 года, выглядит настоящим универсалом, обладающим всеми необходимыми качествами. В прошлом сезоне он забил 10 мячей и сделал 14 результативных передач в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов отличился шестью голами в девяти матчах. Добавьте к этому отсутствие звездных замашек — и можно представить, что он быстро адаптируется на «Энфилде», хотя, вероятно, ему потребуется время, чтобы привыкнуть к ритму Премьер-лиги.

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    • Логично ожидать, что Вирц будет играть на позиции «десятки» в схеме 4-2-3-1. Это может угрожать месту Доминика Собослаи, который, по большому счету, не заслужил понижения в статусе после своей выдающейся игры на протяжении почти всего прошлого сезона.

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    Интересно, что у Слота есть способ сохранить Собослаи в составе, используя Вирца на позиции «ложной девятки», примерно так, как «Ливерпуль» когда-то использовал Роберто Фирмино. «Пари Сен-Жермен» применяет подобную схему с Усманом Дембеле, и это настолько эффективно, что французский форвард в итоге стал главным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.

    В таком случае универсальный Вирц будет забивать или создавать моменты вместе с Мохамедом Салахом, Луисом Диасом, Коди Гакпо или Собослаи на флангах, образуя гибкую атакующую четверку.

    «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    Однако трансфер Экитике говорит о том, что любые эксперименты с Вирцом станут запасным вариантом, а его основная роль будет на позиции «десятки».

    В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал самой результативной командой АПЛ, забив 86 голов, и Вирц, скорее всего, усилит эту атакующую мощь. Харви Эллиотт, блеснувший на молодежном Евро-2023 с пятью голами, может вскоре уйти в «Вест Хэм» или «Брайтон», но если останется на «Энфилде», будет бороться за игровое время. В полузащите маловероятно, что Слот изменит свой привычный дуэт из Райана Гравенберха, ставшего открытием на позиции опорного полузащитника, и Алексиса Макаллистера, и с Ватару Эндо в качестве подстраховки.

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    • Защита «Ливерпуля» вызывает больше вопросов, особенно на флангах, где Александер-Арнольд и Энди Робертсон несколько сезонов подряд были источником постоянной угрозы. Александер-Арнольд ушел, а Робертсон, которому в марте исполнился 31 год, порой испытывал проблемы в прошлом сезоне.

    Джереми Фримпонг
    globallookpress.com

    Похоже, Фримпонг станет для Слота основным правым защитником, хотя в «Байере», где он был частью непобедимого состава, он часто играл ближе к атаке на правом фланге. Поэтому более надежный в обороне Конор Брэдли может получить шанс в сложных выездных матчах. На левом фланге Керкез был великолепен в «Борнмуте», но ему предстоит доказать, что он способен играть на том же уровне в более конкурентной среде, где ожидания значительно выше. Венгр любит идти вперед, но Слоту нужно, чтобы он был столь же надежен и в защите.

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    • Наличие двух атакующих фланговых защитников создает большую нагрузку на центрбеков — Ибраима Конате и Вирджила ван Дейка — во время контратак соперников. «Ливерпуль» выглядит уязвимым в этой зоне: Джаррел Куанса ушел в «Байер», а Джо Гомес часто травмирован. Отсюда и интерес к защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи и, ранее, к Хато, который дебютировал за «Аякс» в 16 лет и уже провел 29 матчей в еврокубках.

    Алиссон
    globallookpress.com

    Позади этой обороны все еще надежно стоит один из лучших вратарей мира — Алиссон, а грузин Георгий Мамардашвили выглядит его достойным дублером. Помните его подвиги на прошлогоднем Евро? В целом, «Ливерпуль» хорошо подготовлен для защиты своего титула.

    А что насчет конкурентов? Виктор Дьекереш даст «Арсеналу», отставшеся в прошлом сезоне от «Ливерпуля» на 10 очков, того самого чистого нападающего, которого «канонирам» давно не хватало. Нони Мадуэке опасен на любом фланге. Эта пара придаст атакующей линии «Арсенала» остроты, при этом у команды была лучшая защита в прошлом сезоне.

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    • «Манчестер Сити», несмотря на шокирующее поражение от «Аль-Хиляля» на клубном ЧМ, наверняка воспрянет после неудачного прошлого сезона. Возвращение Родри в центр поля критически важно, а состав, который начал буксовать, освежен трансферами Тиджани Рейндерса, Райана Айт-Нури и Райана Шерки. Возможно, до конца лета в команде появятся и другие новички.

    «Челси» с опасным Коулом Палмером и мощным Мойсесом Кайседо в центре поля также могут включиться в борьбу за верхние позиции, если молодые игроки команды продолжат прогрессировать.

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    Сложно представить, что другие клубы реально претендуют на титул. И хотя давать прогнозы до завершения трансферного окна рискованно, «Ливерпуль» справедливо считается главным фаворитом на повторное чемпионство — чего клуб не добивался со времен трех подряд побед в начале 1980-х.

    Но что бы ни произошло, это меркнет перед трагической потерей двух братьев, ушедших слишком рано. Имя Диогу Жоты навсегда вписано в историю «Энфилда». Его никогда не забудут и всегда будут помнить с теплотой все, кто играл рядом с ним.

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