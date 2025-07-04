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    Душевный лидер. Почему Диогу Жота был больше, чем просто футболист

    Это лето должно было стать лучшим в жизни 28-летнего португальца

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    Диогу Жота
    The Athletic вспоминает путь Диогу Жоты — от парня с PlayStation до чемпиона Англии.
    Португалец только что завоевал первый титул чемпиона Англии вместе с «Ливерпулем» — клубом, который он достойно представлял с 2020 года. Спустя меньше месяца он поднял над головой еще один трофей — победу в Лиге наций УЕФА в составе сборной Португалии.

    22 июня Жота женился на Руте Кардозу, своей возлюбленной, с которой они были вместе 13 лет и воспитывали троих детей. Он с нетерпением ждал возвращения в «Ливерпуль» на следующей неделе — впереди была предсезонная подготовка.

    Но судьба распорядилась иначе. В ранние часы четверга Диогу и его брат Андре Силва ехали на автомобиле по отдаленному району на северо-западе Испании, недалеко от границы с Португалией. Машина разбилась. Оба погибли.

    Эта новость потрясла весь футбольный мир. Жоте было всего 28 лет — он находился в расцвете карьеры, в которой уже успел выиграть пять крупных трофеев на клубном и международном уровнях. На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике он должен был стать ключевым игроком одной из сильнейших сборных. Но теперь его история трагически прервана.

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    • Криштиану Роналду, партнер Жоты по сборной, в своем заявлении кратко и точно выразил общее чувство: «Это не имеет смысла».

    Жота был одаренным, универсальным нападающим с широким набором качеств. Умный, техничный дриблер, которого было трудно остановить, и настоящий голеадор в штрафной. Болельщики «Ливерпуля» прозвали его Jota the Slotter — за умение с поразительным хладнокровием и точностью отправлять мяч точно в угол ворот.

    Но футбол был лишь частью его личности. Жоту любили не только за его игру, но и за доброту, открытость, человечность. Дарвин Нуньес, его партнер по атаке «Ливерпуля», написал, что всегда будет помнить его улыбку и «то, каким он был — настоящим другом на поле и за его пределами». И он был далеко не единственным, кто чувствовал это.

    Карьера Жоты началась в юном возрасте в клубе «Гондомар» — небольшой команде из португальского города Порту. Позже он оказался в системе подготовки «Пасуш де Феррейра» — клуба посолиднее, но находящегося неподалеку. Именно там Жота дебютировал на взрослом уровне: в октябре 2014 года он впервые вышел на поле в официальном матче, заменив партнера по ходу встречи Кубка Португалии — главного национального кубкового турнира.

    Диогу Жота в «Вулверхэмптоне»
    globallookpress.com

    Уже в следующем сезоне его яркая игра привлекла внимание испанского «Атлетико». Мадридцы объявили о подписании Жоты летом 2016 года, однако футболист так и не провел за них ни одного матча: сначала его отдали в аренду в «Порту», а затем — в английский «Вулверхэмптон».

    В Чемпионшипе — втором дивизионе английского футбола — Жота быстро стал ключевым игроком. Он забил 17 голов в 44 матчах и помог «Вулвз» выиграть турнир и выйти в Премьер-лигу. Уже по ходу сезона клуб выкупил его контракт у «Атлетико» примерно за 14 миллионов евро (по нынешнему курсу — около £12 млн / $16 млн).

    К высшему дивизиону Жота адаптировался без проблем, и его репутация стремительно росла. За два следующих сезона он отличился 16 голами и шестью результативными передачами в АПЛ, а «Вулверхэмптон» дважды финишировал на седьмом месте и пробился в еврокубки. В Лиге Европы он блистал особенно ярко, забив девять мячей — от квалификации до четвертьфинала.

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    Его прогресс не остался незамеченным. В 2020 году действующий чемпион Англии — «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа — подписал Жоту за £41 млн, усилив и без того звездную линию атаки, в которой уже играли Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане.

    Юрген Клопп, покинувший «Ливерпуль» в 2024 году, сегодня опубликовал в социальной сети прощальное послание:

    — «Я разбит. Узнать о смерти Диогу и его брата Андре — ужасно. Диогу был не просто выдающимся игроком, он был замечательным другом, любящим мужем и отцом. Мы будем безумно по тебе скучать».

    Юрген Клопп и Диогу Жота
    globallookpress.com

    Жота чувствовал себя как дома на элитном уровне и расцвел в окружении сильных партнеров. Ассистент Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс прозвал его «монстром прессинга» — за неумолимую энергетику и постоянное давление на защитников соперника.

    Свой первый гол за «Ливерпуль» он забил в матче с «Арсеналом» (3:1), и именно лондонцы стали одной из его излюбленных жертв в последующие годы — хотя далеко не единственной.

    Жота обладал редким умением забивать в решающие моменты. В 2022 году он оформил дубль в ответной полуфинальной игре Кубка лиги — снова против «Арсенала», — предварительно выведя команду в полуфинал точным ударом в послематчевой серии пенальти против «Лестера». А совсем недавно именно он стал автором первого гола «Ливерпуля» под руководством нового главного тренера Арне Слота, сменившего Клоппа летом 2024-го.

    Прошлый сезон тоже не обошелся без его важного вклада. Когда «Ливерпуль» оказался под давлением в борьбе за чемпионство и рисковал потерять очки, Жота сравнял счет в непростом январском матче с «Ноттингем Форест» — и это стало поворотным моментом.

    Диогу Жота сравнивает счет в матче с «Ноттингем Форест»
    globallookpress.com

    Свой последний гол за клуб он забил в мерсисайдском дерби против «Эвертона». Тогда «Ливерпуль» победил 1:0 — и этот мяч приблизил команду к титулу. Эпизод стал квинтэссенцией фирменного стиля Жоты: стремительный слалом с мячом, запутавший защитников, и хладнокровное завершение — удар в ближний угол, оставивший Джордана Пикфорда не у дел.

    За пять сезонов в «Ливерпуле» Жота выиграл все, что только можно на внутренней арене: Кубок Англии, Кубок Лиги и, конечно, долгожданный титул чемпиона Премьер-лиги. На его счету — 65 голов в 182 матчах. И эти цифры могли бы быть еще внушительнее, если бы не частые травмы, преследовавшие его в «Энфилде».

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    • Тем не менее, когда он выходил на поле, угроза у ворот соперника возрастала в разы. И очень часто именно с Жотой на острие «Ливерпуль» выглядел куда мощнее и опаснее.

    Сказать, что болельщики «Энфилда» его обожали — значит ничего не сказать. Многие игроки так и не находят настоящей связи с фанатами, воспринимая футбол как работу, а клубы — как этапы в резюме.

    Но не Жота. Он заряжался от энергии «Энфилда» так же, как когда-то — от атмосферных трибун «Молинью». Он чувствовал Ливерпуль — не только как клуб, но и как город: шумный, непростой, настоящий. Здесь футбол — не просто спорт, а почти религия. И он играл в него с удовольствием, самозабвенно, с огромной самоотдачей и жаждой быть лучшим.

    Фанаты сочинили для него песню «Oh his name is Diogo» — на мотив Bad Moon Rising от Creedence Clearwater Revival. Хит мгновенно стал культовым: он гремел над «Энфилдом», звучал на выездных матчах и даже в европейских столицах, где играл «Ливерпуль».

    Диогу Жота с командой после победы в АПЛ
    globallookpress.com

    За пределами поля Жоту тоже уважали и любили. Профессионал до мозга костей, он никогда не создавал проблем тренерскому штабу и был крайне популярен в команде. Особенно близко общался с южноамериканцами — уругвайцем Дарвином Нуньесом, колумбийцем Луисом Диасом (с которым он делил соседние места в раздевалке на «Энфилде»), а также аргентинцем Алексисом Макаллистером.

    Любовь Жоты к футболу не ограничивалась только реальным полем. Он был настоящим мастером видеоигр серии FIFA от EA Sports. В 2021 году Жота занял первое место в мировом рейтинге FIFA 21 Champions Leaderboard на PlayStation, выиграв 30 матчей подряд с результатом 30:0.

    А годом ранее, во время пандемии, он победил в онлайн-турнире FIFA 20 ePremier League Invitational, представляя «Вулверхэмптон» — и в финале обыграл будущего партнера по «Ливерпулю» Трента Александера-Арнольда.

    Он стал одним из лучших зарегистрированных игроков в FIFA 23 в Европе, что позволило ему квалифицироваться на участие в eChampions League — турнире для игроков на PlayStation 5. Его особенная голевая радость — когда он садился на газон и изображал, будто играет в приставку — стала узнаваемой, объединяя его две страсти: футбол и видеоигры.

    Диогу Жота празднует гол
    globallookpress.com

    В 2021 году Жота основал собственную киберспортивную команду, которая сначала носила его имя, а в 2023-м была переименована в Luna Galaxy — в честь одной из его трех собак породы бигль, Луны.

    Спорт был смыслом его жизни. Но Жота был спортсменом нового поколения — тем, кто не стесняется говорить о слабостях и уязвимости. В октябре 2024 года он дал интервью клубному сайту «Ливерпуля», где откровенно рассказал о важности ментального здоровья и своей работе с психологами, специализирующимися на спортивной подготовке.

    — «Когда ты говоришь о проблеме вслух, становится легче», — признался он. — «Со мной тоже это бывает: я чего-то боюсь, но как только проговариваю это, внутри все ощущается иначе. Думаю, именно поэтому так важно говорить об этом с кем-то».

    Такая откровенность и осмысленность — редкость для игрока английской Премьер-лиги. Но, с другой стороны, Диогу Жота и не был обычным футболистом. Ни в каком смысле.

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