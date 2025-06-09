Слёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Это был вечер, где всё сулило столкновение эпох. 40-летний Роналду против 17-летнего Ямаля, легенда против будущего. Но с первых минут было ясно: этот матч не сведётся к одной сюжетной линии. Вперед вышли те, кто привык действовать тоньше.
Испания, как всегда, начала с контроля. Ламин Ямаль быстро показал, почему его считают феноменом: прошёл Мендеша, спровоцировал нарушение от Силвы, вынудил Португалию суетиться и перестраиваться. Мяч как будто прилипал к Ямалю — все отскоки и единоборства доставались ему. Но в итоге первую серьезную трещину оборона Португалии дала после прохода Оярсабаля и флангового прострела — Зубименди оказался первым на отскоке и открыл счёт, 0:1.
Моментальный ответ
Но Португалия не растерялась. Как часто бывает с этой командой — гол в её ворота стал сигналом к атаке. Почти сразу Нуну Мендеш, лучший игрок матча по активности, прошёл между двумя испанцами и нанёс хлёсткий удар низом в дальний. Симон не дотянулся — 1:1.
Казалось, Португалия уравняла баланс, но Испания продолжала вести игру. Их розыгрыши казались хрупкими, почти балетными, но при этом смертельно точными. И на 45-й минуте Оярсабаль снова оказался в центре эпизода — Педри тонко выдал передачу за спины защитников, а Микель, сдержанно и технично, переиграл Диашаа и пробил в угол. 1:2 — и уже третий гол Оярсабаля в финалах за Испанию.
Скажи его имя — и он появится
Ну сколько раз мы уже это видели? Матч ускользает из рук, игра кажется потерянной, а потом — он. На 61-й минуте Мендеш вновь прорвался по флангу, его навес задел ногу защитника и мяч завис над штрафной. И как всегда, в нужной точке оказался Криштиану. Он не бежал к мячу, он появился у него, как тень — и с лёта пробил в сетку, по пути затолкав Кукурелью. 2:2. 138-й гол за сборную. Время не властно над легендой.
Его празднование — кулак на сердце, поцелуй мяча, взгляд в небо. И, будто символично, Испания в этот момент перестала быть уверенной. Она не проиграла сразу, но её игра потеряла упругость. Португалия почувствовала запах крови.
Экстра-тайм и битва нервов
Дополнительное время стало территорией Португалии. Мендеш стал устрашающим фактором — он рвал фланг, он создавал моменты все 120 минут. Вообще непонятно, откуда такой запас сил у футболиста, который только что выиграл финал Лиги Чемпионов и закончил невероятно длинный сезон.
Нельсон Семеду обязан был забивать с пяти метров после прострела Мендеша, но пробил в собственное колено. Рафаэл Леау, вышедший на замену, носился, как свежий ветер над полем. Испания отвечала эпизодами — удар Иско, дальний выстрел Порро, но всё шло к серии 11-метровых.
К тому моменту Роналду уже покинул поле. Он сидел на лавке, обнявшись с тренерами, не в силах смотреть. Криштиану, почти на пятом десятке, уже проживает свои финалы больше как сердце команды, а не её двигатель.
В серии пенальти снова — мужество. Рамуш, Витинья, Бруну Фернандеш, Мендеш — их удары были точны. Испанцы отвечали тем же, пока к мячу не подошёл Мората. Его удар был слаб и читаем — Диогу Кошта нырнул вправо и отбил. В следующий момент к точке шёл Рубен Невеш — и вонзил мяч в угол.
Альваро Мората, вообще-то, известен не самой стабильной психикой, поэтому трудно сказать, кто отправил его бить пенальти в такой момент. Морату по-человечески жаль, но в футболе кто-то должен проигрывать.
Вечный Роналду
Португалия — первая команда, выигравшая Лигу Наций дважды. И как же много это значит для футболистов! Когда мяч влетел в сетку после удара Невеша, Роналду закрыл лицо руками. Он заплакал. Тихо, по-настоящему. Он больше не гнался за рекордами, он не требовал аплодисментов — он просто знал, что это может быть последний, 34-й трофей. Его, возможно, последняя великая игра за сборную.
А рядом — юный Ламин Ямаль. Без гола, без прорыва, но с опытом, который будет вспоминаться всю жизнь. Испания не проиграла безвольно. Она проиграла по-честному — в бою, в драме, в миллиметрах.
В карьере Криштиану Роналду, кажется, осталась одна мечта и одна цель. Цель — забить 1000 голов, и Криштиану может играть хоть до 50-ти, чтобы её достичь. А мечта — Чемпионат Мира с родной Португалией. Он уже не выиграет его в одиночку, не выиграет для своей команды. Но через год эта команда обязана отдать всё, чтобы выиграть мундиаль для Роналду.