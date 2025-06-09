Слёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Финал, который обещал быть дуэлью поколений, закончился торжеством вечного. Криштиану Роналду — в слезах, Диогу Кошта — герой, а Португалия — на вершине. Испания снова осталась в шаге от титула, уступив на тончайшей грани — в серии пенальти.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Финал Португалия — Испания 2:2 Голы: 0:1 Мартин Субименди (21'), 1:1 Нуну Мендеш (26'), 1:2 Микель Оярсабаль (45'), 2:2 Криштиану Роналду (61'), 1:1 Гонсалу Рамуш (пенальти) (110'), 1:1 Микель Мерино (пенальти) (110'), 2:2 Витор Феррейра (пенальти) (110'), 2:2 Алекс Баэна (пенальти) (110'), 3:3 Бруну Фернандеш (пенальти) (110'), 3:3 Иско (пенальти) (110'), 4:3 Нуну Мендеш (пенальти) (110'), 5:3 Рубен Невеш (пенальти) (110') Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу (Ренато Вейга, 74'), Нуну Мендеш, Жоау Невеш (Нелсон Семеду, 46'), Витор Феррейра, Бернарду Силва (Рафаэл Леау, 74'), Бруну Фернандеш, Шику Консейсау (Рубен Невеш, 46'), Педру Нету (Диогу Жота, 106'), Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 88') Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Робен Ле Норман, Оскар Мингуэза (Педро Порро, 92'), Микель Оярсабаль (Альваро Мората, 111'), Фабиан Руис (Микель Мерино, 75'), Мартин Субименди, Нико Уильямс (Алекс Баэна, 92'), Ламин Ямаль (Ереми Пино, 106'), Педри (Иско, 75'), Дин Хейзен Предупреждения: Гонсалу Инасиу (19'), Фабиан Руис (33'), Педру Нету (82'), Робен Ле Норман (90 + 1'), Нуну Мендеш (100'), Алекс Баэна (100'), Roberto Martinez (110'), Педро Порро (110')

Это был вечер, где всё сулило столкновение эпох. 40-летний Роналду против 17-летнего Ямаля, легенда против будущего. Но с первых минут было ясно: этот матч не сведётся к одной сюжетной линии. Вперед вышли те, кто привык действовать тоньше.

Испания, как всегда, начала с контроля. Ламин Ямаль быстро показал, почему его считают феноменом: прошёл Мендеша, спровоцировал нарушение от Силвы, вынудил Португалию суетиться и перестраиваться. Мяч как будто прилипал к Ямалю — все отскоки и единоборства доставались ему. Но в итоге первую серьезную трещину оборона Португалии дала после прохода Оярсабаля и флангового прострела — Зубименди оказался первым на отскоке и открыл счёт, 0:1.

Субименди и Уильямс празднуют гол globallookpress.com

Моментальный ответ

Но Португалия не растерялась. Как часто бывает с этой командой — гол в её ворота стал сигналом к атаке. Почти сразу Нуну Мендеш, лучший игрок матча по активности, прошёл между двумя испанцами и нанёс хлёсткий удар низом в дальний. Симон не дотянулся — 1:1.

Нуну Мендеш празднует гол globallookpress.com

Казалось, Португалия уравняла баланс, но Испания продолжала вести игру. Их розыгрыши казались хрупкими, почти балетными, но при этом смертельно точными. И на 45-й минуте Оярсабаль снова оказался в центре эпизода — Педри тонко выдал передачу за спины защитников, а Микель, сдержанно и технично, переиграл Диашаа и пробил в угол. 1:2 — и уже третий гол Оярсабаля в финалах за Испанию.

Оярсабаль празднует гол globallookpress.com

Скажи его имя — и он появится

Ну сколько раз мы уже это видели? Матч ускользает из рук, игра кажется потерянной, а потом — он. На 61-й минуте Мендеш вновь прорвался по флангу, его навес задел ногу защитника и мяч завис над штрафной. И как всегда, в нужной точке оказался Криштиану. Он не бежал к мячу, он появился у него, как тень — и с лёта пробил в сетку, по пути затолкав Кукурелью. 2:2. 138-й гол за сборную. Время не властно над легендой.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Его празднование — кулак на сердце, поцелуй мяча, взгляд в небо. И, будто символично, Испания в этот момент перестала быть уверенной. Она не проиграла сразу, но её игра потеряла упругость. Португалия почувствовала запах крови.

Экстра-тайм и битва нервов

Дополнительное время стало территорией Португалии. Мендеш стал устрашающим фактором — он рвал фланг, он создавал моменты все 120 минут. Вообще непонятно, откуда такой запас сил у футболиста, который только что выиграл финал Лиги Чемпионов и закончил невероятно длинный сезон.

Нельсон Семеду обязан был забивать с пяти метров после прострела Мендеша, но пробил в собственное колено. Рафаэл Леау, вышедший на замену, носился, как свежий ветер над полем. Испания отвечала эпизодами — удар Иско, дальний выстрел Порро, но всё шло к серии 11-метровых.

Рафа Леау с мячом globallookpress.com

К тому моменту Роналду уже покинул поле. Он сидел на лавке, обнявшись с тренерами, не в силах смотреть. Криштиану, почти на пятом десятке, уже проживает свои финалы больше как сердце команды, а не её двигатель.

В серии пенальти снова — мужество. Рамуш, Витинья, Бруну Фернандеш, Мендеш — их удары были точны. Испанцы отвечали тем же, пока к мячу не подошёл Мората. Его удар был слаб и читаем — Диогу Кошта нырнул вправо и отбил. В следующий момент к точке шёл Рубен Невеш — и вонзил мяч в угол.

Невеш и Кошта после финального удара globallookpress.com

Альваро Мората, вообще-то, известен не самой стабильной психикой, поэтому трудно сказать, кто отправил его бить пенальти в такой момент. Морату по-человечески жаль, но в футболе кто-то должен проигрывать.

Пенальти Альваро Мораты globallookpress.com

Вечный Роналду

Португалия — первая команда, выигравшая Лигу Наций дважды. И как же много это значит для футболистов! Когда мяч влетел в сетку после удара Невеша, Роналду закрыл лицо руками. Он заплакал. Тихо, по-настоящему. Он больше не гнался за рекордами, он не требовал аплодисментов — он просто знал, что это может быть последний, 34-й трофей. Его, возможно, последняя великая игра за сборную.

Португальцы ликуют после награждения globallookpress.com

А рядом — юный Ламин Ямаль. Без гола, без прорыва, но с опытом, который будет вспоминаться всю жизнь. Испания не проиграла безвольно. Она проиграла по-честному — в бою, в драме, в миллиметрах.

В карьере Криштиану Роналду, кажется, осталась одна мечта и одна цель. Цель — забить 1000 голов, и Криштиану может играть хоть до 50-ти, чтобы её достичь. А мечта — Чемпионат Мира с родной Португалией. Он уже не выиграет его в одиночку, не выиграет для своей команды. Но через год эта команда обязана отдать всё, чтобы выиграть мундиаль для Роналду.