«Челси» станет чемпионом, «Ливерпуль» будет развлекать, Артету уволят и еще шесть прогнозов на сезон 2025/26 в АПЛ

«Челси» займет первое место

Можете спорить между собой, считать ли Клубный чемпионат мира предсезонным турниром или полноценным трофеем, но суть в том, что для нашего предсказания это неважно.

«Челси» выиграл КЧМ, а значит, если он считается частью предсезонки, то это прекрасно. К тому же, после позднего старта «синие» одержали победы во всех без исключения товарищеских матчах.

«Челси» globallookpress.com

Соперники вроде «Байера» и «Милана» не оставляют пространства для снисходительных комментариев в духе «уровень сопротивления был не таким уж и высоким». Единственное, что могут сказать скептики, — унылое и слишком уж частое: «Ну, они просто на разных стадиях подготовки».

Хватит уже этого занудства. Чемпионский титул у «Челси» практически в кармане

«Ливерпуль» перегибает со зрелищностью

Что вообще произошло с гладко работающей и почти везде побеждающей машиной Арне Слота, взявшей титул в сезоне 2024/25? Вместо этого кажется, что он проводит социальный эксперимент: а что если сделать «Тоттенхэм», но качественный? Впрочем, это уже проделывал Маурисио Почеттино в сезоне 2016/17.

В шести предсезонных матчах «Ливерпуль» забил 22 мяча, но пропустил 11, причем 10 из них пришлись на последние четыре игры, после того как они расправились с «Престоном» и «Сток Сити», пропустив всего один гол.

Мохамед Салах globallookpress.com

В матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас» «красные» выглядели уязвимыми во всех аспектах, а потом еще и умудрились полностью провалить серию пенальти.

Этот «Ливерпуль» будет чертовски зрелищным и, вероятно, станет главным источником шоу в лиге. Но самые зрелищные команды очень редко становятся чемпионами. Клуб уже спустил кучу денег на атаку, но все равно пытается заполучить еще и Александера Исакa, игрока очень интересного, но вряд ли жизненно необходимого, при этом полагаясь на шаткое предположение, что Ибраима Конате и Джо Гомес будут здоровы и смогут играть в течение всего сезона.

И мы даже не коснулись самой смелой части: похоже, лучшие годы Вирджила ван Дейка остались в прошлом. На «Уэмбли» против «Пэлас» он выглядел откровенно плохо.

Экитике — главный игрок-палиндром «Ливерпуля» в эпоху АПЛ

Но, поверьте, не так уж всё и плохо у действующих чемпионов. Юго Экитике станет одной из ключевых фигур «развлекательной программы» «Ливерпуля» в этом сезоне и, заодно, наконец-то объединит два враждующих лагеря в давнем споре о том, кто же является величайшим палиндромным игроком этого славного клуба в эру Премьер-лиги.

Юго Экитике globallookpress.com

Фракции Озан Кабака и Шейи Оджо, которые враждовали веками, обретут ранее немыслимое перемирие и объединятся в поклонении новому божеству.

Нам также хочется верить, что тот, кто дал Экитике номер 22, прекрасно понимал, что делает.

«Кристал Пэлас» выиграет европейский трофей

Только «Ноттингем Форест» может сравниться с «Пэлас» по интенсивности предсезонки, в которой главным действием были не матчи, а события за кулисами. Клуб провёл ее в борьбе за то, что считал уже своим: звездных игроков и место в Лиге Европы.

Да, всё это было чертовски нервно и почти не оставило времени на привлечение новичков. Но на «Уэмбли» команда вновь показала, что у нее и так всё, в общем-то, весьма-весьма неплохо. При этом они продолжают удивлять под руководством Оливера Гласнера, и тот факт, что он всё еще на месте, несмотря на сдвигающийся под ногами песок, крайне важен.

«Кристал Пэлас» globallookpress.com

Суперкубок Англии, конечно, не считается настоящим трофеем, но «Кристал Пэлас» снова продемонстрировал железный характер, когда сначала дважды отыгрывался в матче против «Ливерпуля», а затем победил в очень смешной серии пенальти.

До этого результаты предсезонки были смешанными, но положительных моментов все-таки было чуть больше. Мы не готовы предсказывать, что они сотворят что-то из ряда вон выходящее в Премьер-лиге — древние законы Barclays требуют, чтобы «Пэлас» всегда финишировал на 12-м месте.

Но клуб, который никогда ничего не выигрывал, теперь превращается в «ментальных монстров», когда на кону хоть какой-то кубок — настоящий или мнимый. Лига Европы это будет или Лига Конференций — сейчас сказать невозможно. Лишь глупец возьмется предсказывать такое. Но мы можем сказать точно: в любом турнире, куда они попадут, они его выиграют.

Артету уволят

В этом году у Микеля Артеты не будет возможности для оправданий, поскольку теперь у него наконец-то есть настоящий нападающий.

Но предсезонка у «Арсенала» вышла слегка нервной: порой казалось, что трудно понять, какой именно план команда преследует в конкретной игре и чего вообще пытается достичь.

Микель Артета globallookpress.com

И уж совсем тревожно, что они умудрились безвольно проиграть вялому и совершенно безликому «Тоттенхэму» в случайном товарищеском матче, который, тем не менее, заставил всех участников хотя бы немного волноваться о результате.

Этим летом «Арсенал» не показал ничего, что напоминало бы игру будущего чемпиона. И всё, что меньше победы хотя бы в одном из двух главных турниров, вряд ли будет достаточной причиной для того, чтобы Артета и «Арсенал» продолжили путь вместе.

Три новичка АПЛ будут в полном порядке

По две победы у каждого из трех клубов, которых все записали в кандидаты на вылет. Сегодня стало чуть ли не общепринятой мудростью, что у новичков Премьер-лиги практически нет шансов остаться в элитном дивизионе.

Но, основываясь на «железобетонных» данных, которые дает предсезонка на следующие 10 месяцев, можно уверенно сказать: как минимум три команды сейчас явно слабее или, скажем так, еще более глупо и самоуверенно саморазрушительны, чем «Лидс», «Бернли» и «Сандерленд».

За «Вулверхэмптон» тревожно, но это мы уже проходили

История стара как мир: «Вулверхэмптон» заканчивает сезон на спаде. Лето идет не по плану. Новый сезон начинается с кошмара. В районе ноябрьской паузы на матчи сборных увольняют тренера. В январе подписывают пару португальцев или, на худой конец, бразильцев. Чемпионат «волки» заканчивают на 13-м месте.

Нельзя сказать, что так происходит каждый сезон, но ощущения — именно такие.

«Вулверхэмптон» globallookpress.com

Да и то, что им удалось завершить прошлый сезон на мажорной ноте, уже почти подвиг: ведь перед концовкой команда Витора Перейры выиграла шесть матчей подряд, а потом взяла всего одно очко в четырех последних турах.

Но лето у них прошло по классическому сценарию «Вы должны переживать за них»: пять поражений и две ничьи.

Сезон «Ноттингем Форест» уже достиг пика

Они — первые в списке тех, кто должен надеяться, что предсезонка действительно не значит абсолютно ничего. Потому что на поле всё было откровенно ужасно, хотя летом клуб умудрился получить путевку в Лигу Европы и подписать новый контракт с Морганом Гиббсом-Уайтом.

Увы, эти два события, скорее всего, и станут для «Форест» главными достижениями сезона, который еще не начался. Не все будут радоваться их страданиям, но фанаты «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» точно не станут скрывать своих эмоций.

«Тоттенхэм» — скучный, но в то же время интересный

Никогда не спрашивайте мужчину о зарплате, женщину — о возрасте, а Дэниела Леви — о том, куда делись 60 миллионов фунтов, которые он собирался потратить на Моргана Гиббса-Уайта.

Был безумный, головокружительный 24-часовой период, когда казалось, что «шпоры», пробившиеся в Лигу чемпионов абсолютно невероятным и неповторимым способом, действительно собираются вести себя как клуб уровня ЛЧ. Они выложили крупную сумму за Мохаммеда Кудуса и почти подписали Гиббса-Уайта.

«Тоттенхэм» globallookpress.com

Кто на самом деле виноват в срыве этой сделки, мы, возможно, никогда не узнаем. Но мы точно знаем, что ни копейки из этих денег не была вложена в покупку еще одного атакующего игрока, несмотря на острую потребность. Ну а теперь проблему еще сильнее усугубила травма крестообразных связок у Джеймса Мэддисона.

Даже без учета предсезонных результатов можно с уверенностью сказать, что Томас Франк сделает оборону «Тоттенхэма» чуть менее стабильно нелепой (пусть и с периодическими разгромами от действительно сильных соперников), но в атаке команда будет абсолютно безжизненной.

У «шпор» есть несколько неплохих вингеров, и, пожалуй, они были правы, отправив Сон Хын Мина в МЛС завершать карьеру . Но теперь им катастрофически не хватает созидателей, а также игроков с лидерскими качествами.

С учетом того, что Деян Кулусевски угодил в лазарет, абсолютно непонятно, кто вообще будет создавать моменты для Ришарлисона и Доминика Соланке.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» побил свой антирекорд по количеству очков в Премьер-лиге. В этом же может быть под угрозой их минимальный показатель забитых мячей — 44 гола, зафиксированный дважды подряд в сезонах 1996/97 и 1997/98. И он легко может пасть в исполнении команды, которая забила лишь дважды в четырех последних предсезонных матчах и вряд ли удивит в этом плане в предстоящем матче против «Пари Сен-Жермен».

Но эта скука, в конечном счете, сделает их по-настоящему интересными. Просто представьте, в какую кашу вляпался бы «Тоттенхэм», занявший 17-е место, если бы он забил на 20 мячей меньше.