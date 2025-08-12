«Сити» должен перехватить Гехи: как трансфер защитника «Пэлас» может остановить доминирование «Ливерпуля»

уже три года входит в число самых востребованных центральных защитников АПЛ. Однаконеизменно отклонял предложения топ-клубов, когда они стучались в двери «Селхерст Парк».

Упрямство клуба окупилось: в прошлом сезоне Гехи вывел команду в финал Кубка Англии, а затем помог завоевать первый в истории трофей, одержав сенсационную победу над «Манчестер Сити» в мае.

В минувшее воскресенье Гехи вновь поднялся по лестнице «Уэмбли» — на этот раз за Суперкубком Англии. «Орлы» вновь преподнесли сюрприз, обыграв очередного гранда — «Ливерпуль» — по пенальти. Но уже через несколько минут стало ясно: это могло быть последним выступлением капитана в футболке «Пэлас».

«Ливерпуль» уже дважды пытался выкупить Гехи, но оба предложения были отклонены. Однако председатель клуба Стив Пэрриш признал: рано или поздно «Пэлас» придется согласиться на продажу, чтобы не допустить, чтобы игрок сборной Англии ушел бесплатно, отыграв последний год контракта.

«Нам придется это сделать, конечно. Когда футболисты такого уровня уходят бесплатно — для нас это большая проблема», — отметил Пэрриш.

Эти слова наверняка подтолкнут «Ливерпуль» вернуться за новым предложением. Но они также должны стать сигналом для других топ-клубов: один из лучших защитников Англии, а возможно, и всей Европы, наконец доступен на рынке. И клуб, который должен отреагировать первым, — это «Манчестер Сити».

Главная проблема Пепа

Этим летом «Манчестер Сити» подписал пятерых игроков, но ни один из них по-настоящему не закрыл главную проблему прошлого сезона — провалы в обороне. Да, Райан Аит-Нури — левый защитник, но его сильная сторона — атака, и его приход, скорее всего, усилит команду впереди, а не наведет порядок сзади.

В прошлом сезоне «Сити» пропустил 44 мяча в АПЛ — это худший показатель с кампании-2009/10, когда клуб в последний раз остался за бортом Лиги чемпионов.

Фрагмент матча «Реал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Ненадежная оборона стала одной из ключевых причин, по которым команда финишировала лишь третьей и до последнего оглядывалась на преследователей в борьбе за место в топ-5. Именно она сыграла важную роль и в еврокубковом провале.

В групповом этапе Лиги чемпионов команда Гвардиолы пропустила 14 мячей в восьми матчах, включая три за 15 минут от «Фейеноорда» и четыре во втором тайме встречи с «ПСЖ». А затем была серия плей-офф, где «Сити» уступил «Реалу» 2:3 и 1:3, завершив турнир на самой ранней стадии с 2012/13, пропуская в среднем по два гола за игру.

Не время для долгосрочных проектов

В январе «Манчестер Сити» вложил суммарно £63 млн (84 млн долларов) в двух центральных защитников — Абдукодира Хусанова и Витора Рейса. Но оба трансфера пока трудно назвать удачными.

Рейс был заменен уже в перерыве своего дебютного матча против «Лейтон Ориент» в четвертом раунде Кубка Англии и после этого сыграл лишь один матч — против «Плимут Аргайл» в пятом раунде. Он также провел одну встречу на Клубном чемпионате мира, но вскоре отправился в аренду в «Жирону».

Хуссанов, в свою очередь, выдал крайне нервный дебют против «Челси». В последующих играх он выглядел чуть увереннее, но Гвардиола полностью исключил его из состава на заключительные два месяца сезона.

Оба игрока рассматривались как долгосрочные проекты, но они вряд ли помогут «Сити» уже сейчас в борьбе за титул или в глубоком проходе по сетке Лиги чемпионов.

Абдукодир Хусанов globallookpress.com

Марк Гехи же — готовый защитник уровня Премьер-лиги и стабильный игрок сборной Англии. Его контрактная ситуация делает его не сильно дороже двух молодых новичков. Последнее предложение «Ливерпуля» в £40 млн (53,5 млн долларов) было отклонено «Пэлас», но ожидается, что £45 млн (60 млн долларов) будет достаточно, чтобы оформить переход на «Энфилд». И «Сити» просто обязан попытаться перехватить сделку и привезти Гехи на «Этихад».

Хладнокровие под контролем

Марк Гехи — защитник именно того типа, которого ценит Пеп Гвардиола. Он уверенно начинает атаки из глубины, умеет находить партнеров дальними передачами и обладает отличным тактическим чутьем, что позволяет ему редко прибегать к отчаянным подкатам. Можно сказать, он ближе к Паоло Мальдини, чем к Серхио Рамосу.

Марк Гехи globallookpress.com

Когда же ситуация требует экстренного вмешательства, Гехи способен молниеносно ускориться и подстраховать оборону, как это было в Суперкубке Англии, когда он хладнокровно ликвидировал момент у Мохаммеда Салаха. А в другом эпизоде он грамотно не дал Джереми Фримпонгу развить атаку по флангу, умело оттеснив соперника.

Кто-то может возразить, что у «Сити» и так достаточно центральных защитников, чтобы не тратить деньги на Гехи. Даже после ухода Рейса в аренду в «Жирону» в распоряжении Гвардиолы остаются шесть центрбеков — Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Натан Аке, Джон Стоунз, Мануэль Аканджи и Абдукодир Хусанов. Но по-настоящему надежными из них можно назвать лишь Диаша и Гвардиола.

«Ненадежные»

Джон Стоунз провел всего шесть матчей в стартовом составе АПЛ в прошлом сезоне — второй год подряд его выбивали из колеи травмы, из-за которых, по его словам, он пережил немало «темных дней». Натан Аке начал лишь восемь игр чемпионата, пережив пять различных периодов отсутствия, а в итоге перенес операцию на стопе.

Проблемы с их здоровьем испытывали терпение Гвардиолы, который в апреле заявил:

— «Натан Аке и Джон Стоунз были травмированы весь сезон. Я сказал клубу: самое важное — понимать, какие игроки будут надежны в будущем. Нельзя показывать результат, если ты ненадежен, если постоянно травмирован».

Что касается Мануэля Аканджи, то он также пропускал матчи трижды, включая двухмесячный перерыв с февраля по апрель из-за мышечной травмы. В итоге в обороне «Сити» временами оставалось настолько мало вариантов, что приходилось вызывать из академии Джамая Симпсона-Пьюзи.

Больше страховки для обороны

Под конец сезона Гвардиола все же нашел рабочую связку в центре обороны — Рубен Диаш и Йошко Гвардиол, причем хорват вернулся на свою привычную позицию центрального защитника, когда Нико О’Райли занял место слева в защите.

Йошко Гвардиол и Рубен Диаш globallookpress.com

Приход Райана Аит-Нури говорит о том, что тренер видит Диаша и Гвардиола своей долгосрочной парой в центре. Но травма одного из них вынудит выбирать между футболистами, на которых трудно рассчитывать из-за частых повреждений — Аке, Стоунз или Аканджи, — и практически неопытным в АПЛ Хусановым.

Покупка Гехи сделала бы оборону «Сити» гораздо надежнее и позволила бы безболезненно пережить неизбежные кадровые потери. Это особенно важно сейчас, когда Родри все еще не восстановился полностью после травмы на Клубном чемпионате мира, а Матео Ковачич выбыл минимум до конца сентября из-за операции на ахилле.

Кроме того, наличие Гехи дало бы Гвардиоле возможность использовать Гвардиола на позиции левого защитника для дополнительной страховки — на случай, если игра Аит-Нури окажется слишком авантюрной и оставит команду уязвимой для контратак.

Действовать, чтобы остановить доминирование «Ливерпуля»

Гехи нужен «Сити» не только для того, чтобы усилить собственную оборону. Этот трансфер способен помешать «Ливерпулю» превратиться в неудержимую силу. Чемпионы завершили сезон на 13 очков впереди «горожан», даже сбавив обороты в концовке, и при этом действуют на трансферном рынке так, словно собираются удерживать титул многие годы.

Флориан Вирц globallookpress.com

Команда Арне Слота опередила «Сити» в борьбе за Флориана Вирца, затем добавила в атакующую линию Юго Экитике. В прессу уже просочились слухи о возможном переходе Александера Исакa, что сделает и без того грозную линию нападения с лучшим игроком прошлого сезона Мохаммедом Салахом по-настоящему устрашающей. Усиление произошло и на флангах обороны — с умными приобретениями Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза.

Единственная зона, где «красные» пока выглядят уязвимо, — центр защиты. Это в полной мере показал матч с «Кристал Пэлас» в воскресенье, а до этого — встреча с «Миланом» на предсезонке, когда Рафаэл Леау буквально запутал их оборону. Но если «Ливерпуль» подпишет Гехи, будет крайне трудно представить, что они не займут первое место снова.

Вывод очевиден: «Сити» нужно перехватить ожидаемую сделку «Ливерпуля» с «Пэлас» и посадить Гехи в первый поезд с лондонского Юстон на манчестерский Пикадилли. Лучшая защита от попыток «Ливерпуля» установить доминирование в английском футболе — это подписать лучшего защитника страны раньше, чем это сделают главные конкуренты.