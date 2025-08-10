Лондон празднует. «Кристал Пэлас» отнял Суперкубок у «Ливерпуля»

Вечером воскресенья «Уэмбли» стал ареной, где писалась история. Для «Кристал Пэлас» это был первый Суперкубок в истории. Для «Ливерпуля» — возможность громко представить публике свои трансферные сливки. Итог получился громче, чем кто-либо ожидал: ничья в основное время и победа «Пэлас» в драматичной серии пенальти.

Футбол. Англия. Суперкубок Кристал Пэлас — Ливерпуль 2:2 Голы: 0:1 Уго Экитике (4'), 1:1 Жан-Филипп Матета (пенальти) (17'), 1:2 Жереми Фримпонг (21'), 2:2 Исмаила Сарр (77'), 1:0 Жан-Филипп Матета (пенальти) (87'), 2:1 Исмаила Сарр (пенальти) (87'), 2:1 Коди Матес Гакпо (пенальти) (87'), 3:2 Джастин Девенни (пенальти) (87'), 3:2 Доминик Собослаи (пенальти) (87') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи (Джастин Девенни, 90'), Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл (Борна Соса, 79'), Даити Камада (Уилл Хьюз, 29'), Адам Уортон (Хефферсон Лерма, 85'), Эберечи Эзе, Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 84'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Жереми Фримпонг, Флориан Вирц (Харви Эллиотт, 84'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Кёртис Джонс (Ватару Эндо, 71'), Уго Экитике (Алексис Мак Аллистер, 71'), Коди Матес Гакпо Предупреждения: Ибраима Конате (43'), Флориан Вирц (44'), Мохамед Салах (87')

Четвёртая минута. Вирц и Экитике, как будто играют вместе уже годы, исполняют филигранную стенку на левом фланге. Экитике принимает у линии штрафной, смещается и бьёт точно в дальний угол ворот Хендерсона — 0:1. Юго как бы ответил всем тем, кто говорил о его плохом завершении моментов. Пробил просто блестяще.

Удар Экитике globallookpress.com

«Пэлас» даже не успел ощутить атмосферу матча, как оказался в роли догоняющего. А ведь атмосфера была и правда необычной для «Уэмбли». На первых минутах фанаты лондонской команды на трибуне за воротами активно протестовали против УЕФА. Классический лозунг и пиротехника напоминали скорее матч за немецкий или итальянский Суперкубок. Но в любом случае, всегда приятно видеть жизнь на обычно скучающих английских трибунах.

Фанаты Кристал Пэлас globallookpress.com

Ван Дейк ошибается, Фримпонг отвечает

Однако «Пэлас» уже давно не тот, что дрожал при каждом выносе от ворот. Ещё в прошлом сезоне Оливер Гласнер привил команде уверенность и готовность атаковать даже против грандов. На 14-й минуте Сарр получил пас в разрез, успел опередить Ван Дейка, а капитан «Ливерпуля» зацепил его в штрафной. Пенальти. Матета пробил в правый угол — 1:1.

Матета празднует гол globallookpress.com

С трибун «Пэлас» раздался рёв, который будто смыл с команды стартовое напряжение. Теперь мяч ходил быстрее, Муньос стал активнее подниматься по правому флангу, а Эзе получил пространство для своих обводок.

На 21-й минуте Фримпонг напомнил, что у него в арсенале не только спринты. Попытка прострелить на дальнюю штангу превратилась в коварную свечу, которая перелетела Хендерсона и влетела в дальний угол. «Ливерпуль» снова впереди.

Жереми Фримпонг globallookpress.com

Гласнеру пришлось перестраивать игру после вынужденной замены Камады, и на время «Пэлас» потерял нить матча. Экитике мог забивать третий, но с пары метров пробил выше после подачи Керкеза.

Сарр заставляет нервничать

После перерыва «Ливерпуль» выглядел более собранно, Вирц начал получать мяч в «карманах» между линиями, а Гакпо подключался с глубины. Но чем дольше счёт оставался 1:2, тем смелее играл «Пэлас». Эзе едва не сравнял счёт после тонкой передачи Уортона — Алиссон выручил.

На 77-й минуте ошибка Керкеза стала отправной точкой для развязки. Сарр мгновенно понял, что момент нужно реализовывать: забегание за спину, пас от Уортона, удар в касание — мяч от штанги влетел в сетку. 2:2, и «Уэмбли» зашумел так, будто «Пэлас» уже выигрывает.

Гол Сарра globallookpress.com

«Ливерпуль» перегорел в серии пенальти

Дальше всё решалось в серии одиннадцатиметровых. Казалось, опытные и звёздные чемпионы Англии не уступят. Но весь опыт и вся звёздность разбилась о Дина Хендерсона. И его уникальную кепку.

Дин Хендерсон globallookpress.com

Салах начал с удара выше ворот, Мак Аллистера и Эллиотта остановил Хендерсон — с улыбкой и символическим снятием шляпы в сторону фанатов. У «Пэлас» не дрогнули Матета и Сарр, а решающий удар вколотил в девятку 21-летний Джастин Девенни. Он вообще не должен был играть в этом матче (заменил травмированного Гехи), но именно Девенни отправил Суперкубок Англии в Южный Лондон.

Для «Пэлас» это ещё одно доказательство, что команда Гласнера способна играть с кем угодно. Для «Ливерпуля» — напоминание, что большие траты не закрывают моментально все дыры. Впереди у чемпионов матч с «Борнмутом», а у «Пэлас» — выезд к «Челси».

Игроки Кристал Пэлас празднуют победу globallookpress.com

Но об этом они подумают завтра. Сегодня Южный Лондон празднует. От Второй Лиги и команды с Заа и Боласи, которую «улицы никогда не забудут» до двух выигранных финалов против «Сити» и «Ливерпуля». Два трофея за несколько месяцев — кажется, прямо сейчас «Пэлас» переживает лучшее время в своей истории.