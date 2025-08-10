Лондон празднует. «Кристал Пэлас» отнял Суперкубок у «Ливерпуля»

Четвёртая минута. Вирц и Экитике, как будто играют вместе уже годы, исполняют филигранную стенку на левом фланге. Экитике принимает у линии штрафной, смещается и бьёт точно в дальний угол ворот Хендерсона — 0:1. Юго как бы ответил всем тем, кто говорил о его плохом завершении моментов. Пробил просто блестяще.
«Пэлас» даже не успел ощутить атмосферу матча, как оказался в роли догоняющего. А ведь атмосфера была и правда необычной для «Уэмбли». На первых минутах фанаты лондонской команды на трибуне за воротами активно протестовали против УЕФА. Классический лозунг и пиротехника напоминали скорее матч за немецкий или итальянский Суперкубок. Но в любом случае, всегда приятно видеть жизнь на обычно скучающих английских трибунах.
Ван Дейк ошибается, Фримпонг отвечает
Однако «Пэлас» уже давно не тот, что дрожал при каждом выносе от ворот. Ещё в прошлом сезоне Оливер Гласнер привил команде уверенность и готовность атаковать даже против грандов. На 14-й минуте Сарр получил пас в разрез, успел опередить Ван Дейка, а капитан «Ливерпуля» зацепил его в штрафной. Пенальти. Матета пробил в правый угол — 1:1.
С трибун «Пэлас» раздался рёв, который будто смыл с команды стартовое напряжение. Теперь мяч ходил быстрее, Муньос стал активнее подниматься по правому флангу, а Эзе получил пространство для своих обводок.
На 21-й минуте Фримпонг напомнил, что у него в арсенале не только спринты. Попытка прострелить на дальнюю штангу превратилась в коварную свечу, которая перелетела Хендерсона и влетела в дальний угол. «Ливерпуль» снова впереди.
Гласнеру пришлось перестраивать игру после вынужденной замены Камады, и на время «Пэлас» потерял нить матча. Экитике мог забивать третий, но с пары метров пробил выше после подачи Керкеза.
Сарр заставляет нервничать
После перерыва «Ливерпуль» выглядел более собранно, Вирц начал получать мяч в «карманах» между линиями, а Гакпо подключался с глубины. Но чем дольше счёт оставался 1:2, тем смелее играл «Пэлас». Эзе едва не сравнял счёт после тонкой передачи Уортона — Алиссон выручил.
На 77-й минуте ошибка Керкеза стала отправной точкой для развязки. Сарр мгновенно понял, что момент нужно реализовывать: забегание за спину, пас от Уортона, удар в касание — мяч от штанги влетел в сетку. 2:2, и «Уэмбли» зашумел так, будто «Пэлас» уже выигрывает.
«Ливерпуль» перегорел в серии пенальти
Дальше всё решалось в серии одиннадцатиметровых. Казалось, опытные и звёздные чемпионы Англии не уступят. Но весь опыт и вся звёздность разбилась о Дина Хендерсона. И его уникальную кепку.
Салах начал с удара выше ворот, Мак Аллистера и Эллиотта остановил Хендерсон — с улыбкой и символическим снятием шляпы в сторону фанатов. У «Пэлас» не дрогнули Матета и Сарр, а решающий удар вколотил в девятку 21-летний Джастин Девенни. Он вообще не должен был играть в этом матче (заменил травмированного Гехи), но именно Девенни отправил Суперкубок Англии в Южный Лондон.
Для «Пэлас» это ещё одно доказательство, что команда Гласнера способна играть с кем угодно. Для «Ливерпуля» — напоминание, что большие траты не закрывают моментально все дыры. Впереди у чемпионов матч с «Борнмутом», а у «Пэлас» — выезд к «Челси».
Но об этом они подумают завтра. Сегодня Южный Лондон празднует. От Второй Лиги и команды с Заа и Боласи, которую «улицы никогда не забудут» до двух выигранных финалов против «Сити» и «Ливерпуля». Два трофея за несколько месяцев — кажется, прямо сейчас «Пэлас» переживает лучшее время в своей истории.