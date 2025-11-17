Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

The Athletic рассказывает, на какие выплаты от ФИФА могут рассчитывать клубы, когда их игроки получают травмы в матчах за сборную.

Это худший сон любого клубного тренера: отпускаешь ключевого игрока в сборную, а через 10 дней он возвращается с травмой, из-за которой вынужден пропустить как минимум несколько ближайших матчей.  И это еще не самый плохой сценарий.

В данном случае интересы клубов и национальных сборных существуют параллельно.  Полностью защититься от подобных ситуаций практически невозможно.

Достаточно спросить «Арсенал», который сейчас нервно ждет новостей по поводу травмы Габриэл Магальяйнс.  В минувшую субботу он не смог завершить товарищеский матч сборной Бразилии против Сенегала (2:0).

«Мы очень расстроены и огорчены.  Насколько всё плохо?  Не знаю.  У него травма приводящей мышцы», — сказал журналистам главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после игры.

Габриэл — ключевой элемент почти непробиваемой обороны «Арсенала» в этом сезоне.  Очевидно, что Микель Артета захочет вернуть его в состав как можно скорее — впереди матчи против «Тоттенхэма» и «Челси» в АПЛ в ближайшие две недели, а между ними — встреча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Похожая неприятность случилась с «Ньюкаслом» в сентябре: новичок команды Йоан Висса получил травму колена в расположении сборной ДР Конго всего через несколько дней после перехода.

Еще в марте «Бавария» потеряла на длительный срок Альфонсо Дэвиса, получившего серьезную травму передней крестообразной связки в матче за сборную Канады.

Тем не менее, в таких ситуациях у клубов есть определенные механизмы защиты, о которых мы сейчас и расскажем.

Получают ли клубы компенсацию?

В 2012 году ФИФА признала наличие серьезной проблемы.  Извечные трения между клубным и международным футболом привели к появлению своеобразной страховой программы, запущенной перед чемпионатом Европы в Польше и Украине.

Ассоциация европейских клубов (ECA), представляющая крупнейшие клубы континента (сейчас — European Football Clubs), добивалась этих изменений и назвала их «знаковым моментом в укреплении отношений между клубами и национальными федерациями».

Подсказка — в самом названии программы: Club Protection Programme (CPP), или «Программа защиты клубов».  Со временем она действительно помогла снизить напряжение, возникающее из-за того, что работодатели вынуждены отпускать своих высокооплачиваемых футболистов в распоряжение сборных.

Любой игрок, получивший травму, которая выводит его из строя минимум на 28 дней, имеет право на компенсацию по CPP: ФИФА возмещает клубу зарплату этого футболиста на время его отсутствия.  Программа, разумеется, не решает проблему отсутствия самого игрока в матчах, но хотя бы компенсирует финансовые потери.

Действующая версия CPP, охватывающая период с 2023 по конец 2026 года, гарантирует защиту любому профессиональному футболисту, работающему по контракту с клубом, если он находится в расположении своей сборной.

Страхование действует с момента, когда игрок покидает базу клуба, и до его возвращения, включая матчи, тренировки и поездки.

Любая серьезная травма или, как это определяет ФИФА, «временная полная утрата трудоспособности», полученная случайно, автоматически активирует программу CPP.

На какую сумму могут рассчитывать клубы?

Речь о довольно значительных суммах.  Согласно циркуляру, разосланному национальным ассоциациям и подписанному тогдашним генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой летом 2023 года, одна травма может дать клубу право на компенсацию до 7,5 млн евро — это максимальная сумма, которую можно получить в течение года.  Она основана на установленной максимальной суточной ставке 20 548 евро.

Эта сумма покрывает только базовую зарплату игрока, исключая бонусы, премии и выплаты за имиджевые права.  Медицинские расходы сюда тоже не входят.

Например: если футболист, зарабатывающий 20 000 фунтов в неделю, получает травму задней поверхности бедра в игре за сборную и выбывает на 12 недель, ФИФА выплатит его клубу 240 000 фунтов, то есть сумму его зарплаты за период отсутствия.

Если же игрок получает травму и выбывает полгода при еженедельной зарплате в 40 000 фунтов, компенсация составит чуть более 1 млн фунтов.

Есть ли у программы ограничения?

Да.  Хотя структура компенсаций ФИФА покрывает зарплаты большинства игроков, футболисты с самыми высокими окладами выходят за рамки программы.

Установленный лимит означает, что полная компенсация возможна только для игроков, чья зарплата не превышает примерно 120 000 фунтов в неделю.

Звезды мирового уровня вроде Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» или Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля» в случае травмы в сборной получили бы компенсацию лишь малой части своих недельных заработков.

Работодатели Криштиану Роналду в «Аль-Насре» точно так же смогли бы покрыть только небольшую долю его оклада, если бы он получил травму, играя за сборную Португалии.

ФИФА также страхует риски для самой себя: годовой бюджет CPP составляет 80 млн евро, поэтому если вдруг произойдет маловероятная волна серьезных травм футболистов в матчах за сборные, клубы могут не получить полную компенсацию за всех травмированных.

Программа распространяется на мужские и женские национальные команды, но есть нюанс: травмы, полученные в молодежных сборных, в том числе U21, не компенсируются.

Из-за этого, например, «Брентфорд» не получил никаких выплат после того, как Антони Миламбо в октябре порвал крестообразную связку в матче за молодежную сборную Нидерландов.  Полузащитник, купленный летом у «Фейенорда» за 16 млн фунтов, больше не сыграет в этом сезоне.

Это отдельная схема от программы FIFA Club Benefits Programme?

Да, это два разных механизма.

Club Protection Programme (CPP) — это страхование зарплат игроков, травмированных в матчах за сборные.

Club Benefits Programme (CBP) — схема выплат за участие игроков в финальной стадии мужского чемпионата мира.

Она действует раз в четыре года и приносит выплаты сотням клубов по всему миру.  Причем деньги получают не только клубы, непосредственно отпустившие игроков на ЧМ, но и те, которые в последние годы участвовали в их развитии.

На последнем мужском ЧМ в 2022 году ФИФА выплачивала около 10 000 долларов за каждый день, который игрок провел не в клубе.  Финалисты турнира, футболисты сборных Аргентины и Франции, обеспечили своим клубам выплаты в районе 370 000 долларов.

Общий фонд составил 209 млн долларов, деньги получили 440 клубов из 51 страны-члена ФИФА.

Что изменится к ЧМ-2026?

Выплаты станут еще больше.  Перед ЧМ-2026, который примут США, Мексика и Канада, ФИФА увеличит фонд выплат клубам до 355 млн долларов, то есть почти на 70%.

Впервые будут учитываться и матчи квалификации ЧМ.  Но и расходы выросли, потому что теперь в турнире примут участие 48 сборных.  При этом, как и в 2022 году, в составе каждой национальной команды будет 26 игроков.

Всего в турнире будут участвовать 1 248 игроков, чьи клубы будут претендовать на выплаты.

Очередь выстраивается заранее…