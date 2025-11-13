ESPN объясняет, почему стремление «Барселоны» и сборной Испании выжать максимум из Ламина Ямаля может обернуться для игрока долгими проблемами со здоровьем.

Во второй раз за последние несколько месяцев отношения между «Барселоной» и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) оказались на грани из-за того, как обе стороны трактуют ситуацию с травмой паха у Ламина Ямаля.

В сентябре главный тренер «Барселоны» Ханси Флик был возмущен тем, что сборная Испании усугубила проблемы Ямаля, которому пришлось сыграть вв отборочных матчах чемпионата мира против Турции и Болгарии. Он обвинил федерацию и главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте в том, что они не заботятся о молодых футболистах.

На этот раз свое недовольство продемонстрировала сборная Испании и де ла Фуэнте. Наставник «красной фурии» был «удивлен» тем, что не сможет рассчитывать на 18-летнего нападающего в решающих матчах против Грузии и Турции, по итогам которых команда надеется обеспечить себе путевку в финальную часть ЧМ-2026.

Ямаль получил вызов в сборную в пятницу, а в воскресенье провел все 90 минут и забил гол за «Барселону» в матче Ла Лиги против «Сельты» (4:2). После этого он отправился в Мадрид, где в понедельник присоединился к национальной команде.

Но уже во вторник стало известно, что футболист покидает расположение сборной: «Барселона» направила медицинский отчет, согласно которому Ямалю необходимо отдохнуть 7–10 дней после процедуры, проведенной для лечения паха.

Этот случай стал очередным эпизодом, выявившим растущие противоречия между «Барселоной» и федерацией. В центре истории — подросток, который уже успел провести 140 матчей за клуб и сборную, и чье здоровье и карьера на высшем уровне могут оказаться под угрозой.

Почему федерация недовольна решением «Барселоны»

В RFEF считают, что их держали в неведении и выставили в неловком положении. Де ла Фуэнте, в частности, был поражен тем, как развивались события на этой неделе: «Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Думаю, это ненормально».

Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании globallookpress.com

Это уже второй случай, когда Испания теряет Ямаля сразу после вызова в сборную. В октябре, в день объявления состава, «Барселона» заявила, что игрок всё еще испытывает проблемы и пропустит матч против «Севильи». На этот раз Ямаль всё же сыграл за клуб в последнем матче перед паузой, но уже в понедельник прошел, как заявили в RFEF, «инвазивную радиочастотную процедуру».

Главная претензия федерации заключается в том, что ее не проинформировали вовремя. В официальном заявлении RFEF говорится, что детали стали известны только в понедельник ближе к полуночи, спустя два часа после прибытия Ямаля в лагерь сборной. В отчете содержалась рекомендация врачей: покой в течение 7–10 дней.

Де ла Фуэнте предположил, что сам Ямаль не до конца понимал, что с ним произошло: «Он не знал, что именно ему сделали. Не знал, каким будет процесс восстановления. Мы тоже ничего не знали».

Поставив здоровье футболиста на первое место, руководство сборной отпустило Ямаля домой.

«Он должен был вернуться», — добавил де ла Фуэнте.

В «Барселоне», со своей стороны, утверждают, что федерация была в курсе происходящего. Эту позицию в среду подтвердил и президент клуба Жоан Лапорта.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Сборная Испании уже лишилась нескольких ключевых игроков — вингера Нико Уильямса, а также полузащитников Педри и Родри. Учитывая, что именно Уильямс и Ямаль являются главными угрозами на флангах, потеря 18-летнего таланта может стать серьезной проблемой.

Тем не менее, имея 12 очков после четырех матчей и трехочковое преимущество над Турцией, Лапорта не считает, что отсутствие Ямаля станет проблемой для национальной команды: «Процедура совпала по времени с матчами сборной, но, думаю, это не помешает Испании выйти на чемпионат мира — они уверенно идут к своей цели».

Правила вызова игроков в сборную

Клубы обязаны отпускать своих футболистов в национальные сборные во время официальных международных пауз, установленных ФИФА. В Регламенте ФИФА о статусе и переходах игроков это названо «обязательным требованием», при этом любые соглашения между игроком и клубом, противоречащие этому правилу, считаются недействительными.

Однако ситуация усложняется, когда речь идет о травмах. Если клуб заявляет, что футболист получил повреждение, национальная федерация имеет право провести собственное медицинское обследование.

В случае разногласий относительно состояния игрока вопрос может быть передан на рассмотрение Медицинского комитета ФИФА, который выносит независимое решение.

В случае с Ямалем до этого не дошло.

RFEF приняла медицинское заключение «Барселоны» и позволила футболисту покинуть расположение сборной.

Как это может повлиять на отношения между «Барселоной» и федерацией?

Закулисно и «Барселона», и RFEF пытаются сгладить конфликт, отказываясь признавать наличие открытого противостояния между клубом и сборной.

Спортивный директор «Барсы» Деку и технический директор RFEF Айтор Каранка заявляют про отсутствие серьезных проблем.

Однако тренеры — Ханси Флик и Луис де ла Фуэнте — не всегда столь сдержанны.

Ламин Ямаль и Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Сначала Флик обвинил де ла Фуэнте в небрежном отношении к молодым игрокам, а тот ответил, что ему «неинтересно, что думает Флик», призвав к большей эмпатии и напомнив, что немец раньше возглавлял сборную Германии.

Мириться стороны пока не спешат. Оба говорят о необходимости лучшей коммуникации, но ни один, похоже, не сделал первый шаг в этом направлении.

На вопрос журналистов в пятницу, общался ли он со сборной Испании относительно игрового времени Ямаля, Флик ответил «Нет».

Де ла Фуэнте через несколько дней высказался гораздо жестче: «Нужно выстраивать коммуникацию, хорошие отношения, делиться информацией. В этом случае — этого не было».

Почему «Барселона» считает, что сборная небрежно обращается с ее игроками

Источники ESPN утверждают, что в «Барсе» уже давно есть ощущение, будто в сборной недостаточно бережно относятся к физическому состоянию ее игроков.

Примеров хватает. История травм Педри после 2021 года не связана с одним конкретным эпизодом. В сезоне-2020/2021 он провел за клуб и сборную в общей сложности 68 матчей, что, по мнению многих, было чрезмерной нагрузкой.

Педри globallookpress.com

Гави порвал переднюю крестообразную связку во время выступления за Испанию, при этом продолжив играть какое-то время уже после того, как получил травму.

А Марк Берналь, вернувшийся после аналогичной травмы, в прошлом месяце получил вызов в сборную U21, хотя к тому моменту еще ни разу не вышел в стартовом составе после восстановления. В итоге он не поехал в расположение «молодежки».

В клубе избегают прямой критики в адрес федерации, но ставят под сомнение ее подходы. По мнению источников, обе стороны должны преследовать общую цель — добиться максимума от игроков, при этом футболисты «Барсы» имеют ключевое значение для сборной Испании в преддверии чемпионата мира.

Помимо Ямаля, к числу кандидатов на участие в финальной части относятся Пау Кубарси, Дани Ольмо, Педри, Фермин Лопес и Ферран Торрес. Поэтому в клубе считают, что сборная должна действовать согласованно, чтобы Ямаль подошел к концовке сезона в оптимальной форме.

Источники в RFEF, в свою очередь, отмечают, что выход на чемпионат мира еще не гарантирован, а потому нельзя позволить себе расслабиться. Кроме того, поскольку времени на сборы у национальных команд немного, важно использовать каждую возможность для подготовки к будущим вызовам.

Как давно Ямаль играет с этой травмой?

Это довольно сложный момент. По сути, у Ямаля хроническая травма паха, известная как «атлетическая пубалгия» или «спортивная грыжа». Это не результат единственного столкновения или удара: травма возникает из-за постоянных нагрузок и повторяющихся движений. Ее нельзя связать с каким-то конкретным эпизодом или стыком на поле.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Скорее всего, Ямаль — осознанно или нет — уже испытывал дискомфорт еще до сентябрьской паузы на матчи сборных, однако источники ESPN отмечают, что именно тот период стал переломным в ухудшении состояния футболиста.

Ханси Флик обвинил сборную Испании в том, что игроку вводили обезболивающие, чтобы он смог сыграть против Болгарии и Турции. В RFEF это отрицают, хотя прямо не опровергли заявление тренера.

После тех матчей Ямаль вернулся к тренировкам с «Барселоной», но вскоре клуб выпустил заявление, что он пропустит игру с «Валенсией». В итоге он пропустил четыре встречи подряд, прежде чем вернулся на поле в матчах против «Реал Сосьедада» и «Пари Сен-Жермен».

Позже «Барса» объявила, что проблема вернулась после матча с «ПСЖ», и игроку потребуется две–три недели на восстановление.

Ямал пропустил встречу с «Севильей» и октябрьские игры сборной против Болгарии и Грузии, а затем вернулся на поле в матче против «Жироны» (2:1) 18 октября. С тех пор он вышел в старте в шести матчах подряд, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Влияла ли травма на его игру?

Ямаль неплохо начал сезон, забил два гола и сделал две передачи в первых трех турах Ла Лиги. Но после сентябрьской паузы, когда появились проблемы, его форма пошла на спад.

Он вернулся в строй в конце сентября, выйдя на замену в матче против «Реал Сосьедад», где отметился ассистом. А спустя три дня, в поединке Лиги чемпионов против «ПСЖ», уже на первой минуте провел яркий сольный проход, дав понять, что снова готов блистать. Однако дальше всё пошло не так — тот эпизод остался единственным ярким моментом вечера, и вскоре стало ясно, что боли мешают ему играть в привычном ритме. После этого он снова выбыл.

Ламин Ямаль globallookpress.com

С тех пор, как Ямаль вернулся во второй раз, статистика не всегда отражала реальные ощущения от его игры. Он забивал или отдавал передачи (а иногда и то, и другое) в матчах против «Жироны», «Олимпиакоса» и «Эльче», но при этом ни разу не сделал больше 62 касаний мяча. Даже против «Реала» (1:2), где у него было 79 касаний, он выглядел отстраненным и не смог повлиять на исход матча. Во время Эль-Класико Винисиус Жуниор даже поддевал его, сказав: «Ты всё время пасуешь назад», намекая на то, что Ямаль был далек от своей лучшей формы.

Флик не раз говорил, что Ямаль продолжает играть через боль, и это действительно было заметно. Ему не хватало либо решимости идти в обводку, либо уверенности в своих силах, либо и того, и другого сразу.

Однако на прошлой неделе в матче против «Брюгге» ситуация резко изменилась. В трудной игре, завершившейся со счетом 3:3, Ямаль проявил свой характер лидера, взял инициативу на себя, забил великолепный мяч и отдал результативную передачу в эпизоде с третьим голом. В той встрече он сделал 102 касания, а затем выдал еще одно сильное выступление против «Сельты» — 101 касание и гол. На этот раз он вновь выглядел энергичным и вовлеченным в игру.

Как «Барселона» справляется с ситуацией

После матча с «Брюгге» Ханси Флик дал понять, что Ямаль наконец-то стал относиться к своей травме серьезно.

«Он изменил подход к дисциплине. Сейчас он стал гораздо лучше. Он действительно хорошо тренируется, много работает в зале, получает необходимые процедуры каждый день. Для этой травмы это крайне важно. Думаю, он возвращается на свой лучший уровень, но травма всё еще напоминает о себе», — сказал главный тренер «Барсы».

Ламин Ямаль и Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Теперь повседневный режим Ямаля выглядит иначе. Помимо обычных командных тренировок, он проводит гораздо больше времени с физиотерапевтами, выполняет специальные упражнения в тренажерном зале с эспандерами, чтобы укрепить мышцы в области паха, лобка и приводящих. Всё это должно помочь стабилизировать поврежденную зону и ускорить заживление.

Это сложно контролировать. Источники сообщают, что на поле травма проявляется в болях при резких поворотах и изменении направления движения, а также снижении максимального ускорения — ключевого элемента в игре Ямаля.

Но при этом одного отдыха недостаточно: если оставить всё как есть, повреждение может стать хроническим. Важен постепенный процесс укрепления и контролируемое возвращение к нагрузкам.

В начале недели «Барселона» обратилась за мнением к известному специалисту по травмам таза и паха у спортсменов Эрнесту Шилдерсу. По рекомендации клубного врача Рикара Пруны он посетил базу команды в день, когда Ямаль прошел процедуру, после которой был освобожден от игр за сборную. По данным источников в клубе, Шилдерс дал позитивное заключение, отметив, что операция не потребуется.

Тем не менее, учитывая характер травмы, полностью исключать хирургическое вмешательство нельзя. В некоторых случаях подобные повреждения удается залечить за несколько недель, но если восстановление застопорится, операция может стать неизбежной.

«У меня тоже была спортивная грыжа. Я продержался три-четыре месяца на обезболивающих, а после сезона сделал операцию. С тех пор проблем не было вовсе», — рассказал бывший полузащитник «Атлетико» и аналитик ESPN Марио Суарес.

Все эти обстоятельства перекликаются с тем, что Флик повторяет последние недели: «Это еще не конец».

Ямаль действительно находится в непростом положении. В «Барселоне» прекрасно понимают, чем может закончиться чрезмерная нагрузка на юных игроков. Достаточно вспомнить истории Педри, Гави и Ансу Фати, которые дебютировали за клуб в 16 лет и затем столкнулись с серией сложных травм.

Недавний отчет FIFPRO под названием «Перегруженные и незащищенные: влияние на здоровье и форму игроков» показал, что Ямаль сыграл более 8000 минут до достижения 18 лет — ни один другой футболист его уровня не приближался к таким показателям.

И «Барселона», и сборная Испании должны понимать, что этот момент ни в коем случае нельзя игнорировать.