The Athletic рассуждает о внезапном появлении Лионеля Месси на «Камп Ноу», а также о его возможных намеках на новую главу в отношениях с «Барселоной».

В воскресенье вечером Лионель Месси побывал на стадионе «Камп Ноу» — и его бывший клуб даже не знал об этом.

38-летний нападающий «Интер Майами» прилетел в Испанию вскоре после решающего матча первого раунда плей-офф МЛС против «Нэшвилла» (4:0), в котором он забил два мяча. Для зрителей в Каталонии эта игра началась в два часа ночи в воскресенье.

Но поездка Месси была связана не только с желанием увидеть, как продвигается реконструкция легендарной арены «Барселоны», которая уже почти на год отстает от графика.

Аргентинец также направлялся к партнерам по сборной — на этой неделе его команда будет тренироваться в Аликанте перед товарищеским матчем в Анголе, запланированным на пятницу.

Вместо того чтобы сразу поехать туда, Месси решил сделать короткую остановку в Барселоне, которая впервые стала для него домом, когда он приехал туда в 2000 году, в возрасте 13 лет. Тогда он пополнил академию «Барселоны», а покинул клуб лишь в августе 2021-го, в 34 года, оставив после себя след во всех клубных рекордах.

Характер его ухода придает возвращению на «Камп Ноу» особую эмоциональность. Официально всё объяснялось тяжелым финансовым положением клуба, но Месси покидал «Барсу» со слезами на глазах и чувством предательства. В первую очередь, со стороны президента Жоана Лапорты, который руководит клубом и по сей день.

Лионель Месси на обновленном «Камп Ноу» globallookpress.com

С тех пор Месси бывал в Барселоне несколько раз в основном ради встреч с многочисленными друзьями, которые у него там остались. Но болельщики «Барсы» до сих пор чувствуют, что между ним и клубом так и не произошло настоящего прощания.

В минувшее воскресенье «Барселона» играла в Виго против «Сельты» и победила со счетом 4:2, сократив отставание от «Реала» до трех очков.

Когда в понедельник утром по местному времени Месси выложил в соцсетях фотографии с «Камп Ноу», для клуба это стало полной неожиданностью. Никто даже не знал, что он был там.

Источники в руководстве, пресс-служба и даже в раздевалке подтвердили: никто не был в курсе его визита. Позднее, однако, «Барса» всё же распространила заявление для СМИ, в котором утверждала, что предоставила Месси доступ на стадион после того, как о его визите сообщил турецкий подрядчик Limak, занимающийся реконструкцией арены.

Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне», 2021 год globallookpress.com

Неясно, кто именно впустил Месси на территорию стадиона, тем более что в воскресенье вечером никаких работ там не велось. Но всё указывает на то, что сам клуб в этом не участвовал.

По словам источников, близких к Месси (они пожелали остаться анонимными, чтобы не повредить отношениям), визит был крайне коротким. Главной целью, как они утверждают, было просто увидеть «Камп Ноу». Из любви к клубу, с которым связана вся его жизнь.

Однако удивление вызвали не только фотографии Месси — но и его слова.

Прошлой ночью я вернулся в место, по которому скучал всей душой. Туда, где я был по-настоящему счастлив, где вы тысячу раз заставляли меня чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Надеюсь, однажды я смогу вернуться — и не просто, чтобы попрощаться как игрок, ведь у меня так и не было этой возможности. Лионель Месси Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины

Эти строки заставили задуматься.

Прежде всего стоит напомнить: после событий 2021 года отношения между Месси и нынешним руководством «Барселоны» во главе с Жоаном Лапортой, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Тем не менее, это никак не отменяет любви, которую он по-прежнему испытывает к клубу, где стал легендой и одним из величайших футболистов в истории. На его счету — 672 гола в 778 матчах, а семь из восьми «Золотых мячей» он выиграл именно в футболке «Барселоны».

В 2023 году, когда контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» истек и он стал свободным агентом, «Барселона» попыталась вернуть его. Лапорта даже провел переговоры с отцом и агентом игрока Хорхе Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

Но когда Лионель объявил о переходе в «Интер Майами», он объяснил испанским изданиям Sport и Mundo Deportivo, что одной из главных причин стало опасение: финансовые проблемы клуба могли повториться, как это случилось два года назад.

При этом он добавил: «У меня были предложения от других европейских клубов, но я их даже не рассматривал, потому что возвращаться в Европу я хотел только ради "Барселоны".

После победы на чемпионате мира и невозможности вернуться в "Барсу" пришло время отправиться в МЛС и посмотреть на футбол с другой стороны».

Недавно новый всплеск интереса к теме возвращения Месси вызвал пост его жены, Антонеллы Роккуццо. На фотографиях с дня рождения их старшего сына Тиаго, которому исполнилось 13 лет, весь праздник был оформлен в стиле «Барселоны», вплоть до надувного замка с эмблемой клуба.

Но почему он именно сейчас решил посетить Барселону?

Лионель Месси globallookpress.com

Вполне возможно, что всё получилось случайно. Полет в Барселону перед поездкой в Аликанте мог быть просто самым удобным вариантом, чтобы присоединиться к партнерам по сборной Аргентины. Возможно, одно повлекло за собой другое, поэтому визит получился спонтанным.

Но если вернуться к тому сообщению, которое он опубликовал, то в памяти остается одна фраза: «Надеюсь, однажды я смогу вернуться — и не просто, чтобы попрощаться как игрок».

Эти слова заставляют задуматься: а не намекает ли Месси на желание начать новую главу в отношениях с «Барселоной»?

Первое, на что стоит обратить внимание: в первой половине следующего года в клубе пройдут президентские выборы. Лапорта, судя по всему, намерен баллотироваться на новый срок и остается фаворитом.

Его главный оппонент — каталонский предприниматель Виктор Фонт, выступавший на выборах 2021 года и проигравший Лапорте более чем на 13,5 тысячи голосов, — вряд ли располагает достаточной поддержкой, чтобы составить серьезную конкуренцию.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Близкие к Месси источники отрицают, что он собирается как-либо участвовать в выборах или поддерживать какую-либо сторону, но время и тон его сообщения кажутся необычно политичными, и, скорее, играют не на руку Лапорте, а его возможным соперникам.

Любопытно, что на прошлой неделе Месси присутствовал на деловом и политическом форуме America Business Forum в Майами, где также выступал президент США Дональд Трамп. Там Лионель рассказал о своем будущем после завершения карьеры: недавно он продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года.

Рядом со мной всегда были надежные люди, которые занимались частью моих дел. Но в последнее время я стал сам больше интересоваться тем, что происходит, что можно делать и как всё это работает. Бизнес — это то, что мне интересно, что мне нравится и чему я хотел бы учиться. Правда в том, что я пока ничего в этом не понимаю, только начинаю разбираться. Лионель Месси Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины

Пока это лишь догадки, но, похоже, 38-летний Месси действительно начинает задумываться о будущем за пределами футбольного поля.

Если его недавние слова в соцсетях не были политическим намеком, если отбросить идею о возможном влиянии на внутренние процессы в клубе, то, возможно, стоит рассматривать другой сценарий: возможно, в будущем он планирует получить роль в структуре «Барселоны» за пределами поля.

Лионель Месси на «Камп Ноу» globallookpress.com

Месси уже говорил, что не планирует становиться тренером. Возможно, его будущее — в роли технического директора?

Сейчас можно только предполагать. Но следить за развитием этой истории будет определенно интересно.

А пока вернемся к «Камп Ноу».

В прошлую пятницу там впервые с начала реконструкции, которая стартовала в июне 2023 года, прошла открытая тренировка. После нее президент клуба Жоан Лапорта на пресс-конференции ответил на вопрос о возможном прощальном матче Месси на обновленной арене.

Лапорта отреагировал положительно. По плану, стадион должен быть полностью готов к концу 2027 года и вмещать 105 тысяч зрителей. Сейчас же он может принять лишь 27 тысяч болельщиков. В «Барсе» с радостью устроили бы подобный матч, чтобы вновь поприветствовать своего величайшего игрока.

Теперь Месси собственными глазами увидел, сколько еще работы впереди: верхние ярусы всё еще недостроены, а над ареной возвышаются строительные краны.

У него будет достаточно времени, чтобы подумать о том, каким именно будет его следующий шаг.