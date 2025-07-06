Карьера после Майами. Стоит ли Месси возвращаться в Европу ради ЧМ

«Покой стоил тебе силы. Победа сделала тебя слабым», — говорит мускулистый злодей Бэйн Бэтмену, легко остановив его удар в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Истощенный, уставший супергерой продолжает сражаться изо всех сил, но в итоге оказывается сломлен — и физически, и морально. Он стал жертвой самой опасной ловушки — самодовольства.

Похожие ощущения вызывала игра Лионеля Месси во втором тайме матча против «Пари Сен-Жермен» на Клубном чемпионате мира, где «Интер Майами» вылетел на стадии 1/8 финала. Даже в свои 38 лет аргентинец способен на моменты гениальности — как, например, великолепный пас в касание на Луиса Суареса, который вполне мог стать голевой передачей. Но этого оказалось ничтожно мало в матче против соперника, играющего на пределе как технических, так и физических возможностей.

Было печально смотреть, как, возможно, величайший игрок в истории футбола ведет бой, в котором у него не было ни шанса на победу. «Матч получился таким, каким мы его и ожидали», — признал Месси в интервью DSports после поражения 0:4. — «Они — отличная команда, действующий победитель Лиги Чемпионов, сейчас в прекрасной форме. Мы старались показать все, на что способны, и, думаю, оставили хорошее впечатление на Клубном чемпионате мира».

Но неужели «оставить хорошее впечатление» — это теперь максимум, к которому стремится Месси на закате своей великой карьеры? Он нашел покой в Майами, но вместе с ним пришло и чувство самодовольства — а это плохой знак для сборной Аргентины, которой уже через год предстоит защищать титул чемпионов мира.

Однако на днях в СМИ снова появились слухи о возможном возвращении Лео в «Барселону». И если они воплотятся в реальность — все изменится. И для него, и для «Альбиселесте».

Неопределенность с контрактом

Слухи о возвращении Месси в Европу запустил журналист ESPN Argentina Эстебан Эдуль, сообщивший, что Лионель рассматривает возможность перехода в более конкурентоспособный чемпионат после завершения контракта с «Интер Майами» в декабре. Цель — получить максимально качественную подготовку к чемпионату мира 2026 года. Однако все может быть не так однозначно.

По словам испанского журналиста Гильема Балаге, «никто не знает, в том числе сам Месси», сыграет ли капитан «Интера» на следующем мундиале. «На данный момент он идет шаг за шагом — от игры к игре, от турнира к турниру», — рассказал Балаге в интервью BBC Sport.

Лионель Месси globallookpress.com

— «Если он продлит контракт и останется в США, то примет решение ближе к делу. Пока же он просто живет настоящим. Все, кто вовлечен в процесс, хотят видеть его лидером сборной Аргентины на чемпионате мира в США через год. Но сам он пока ни с кем не делился окончательным решением».

При этом BBC Sport утверждает, что Месси открыт к варианту продления соглашения с «Интер Майами», а клуб уверен, что переговоры движутся в правильном направлении. Тем не менее, если Лионель всерьез намерен сыграть на своем шестом чемпионате мира и повлиять на исход турнира, продолжение карьеры в MLS выглядит не лучшим выбором. Уровень этой лиги все еще значительно уступает ведущим европейским первенствам.

Позор на Клубном чемпионате мира

Слабый уровень MLS вновь оказался на виду — на этот раз благодаря выступлениям «Интер Майами», «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс» на первом расширенном клубном чемпионате мира.

«Интер Майами» сумел обыграть «Порту» со счетом 2:1 благодаря изумительному голу со штрафного в исполнении Месси. Эта победа стала исторической: впервые в официальном матче клуб из зоны КОНКАКАФ одолел европейского соперника, а команда из США выиграла матч на Клубном чемпионате мира . Также «Майами» сыграл вничью с «Аль-Ахли» и «Палмейрасом» — этого хватило, чтобы выйти в 1/8 финала.

Такого ранее не удавалось ни одному клубу из MLS. Однако два других представителя лиги — «Лос-Анджелес» и «Сиэтл» — заняли последние места в своих группах, не одержав ни одной победы. Особое разочарование вызвало выступление «Лос-Анджелеса», ведь команда попала в относительно легкую группу с «Челси», «Фламенго» и тунисским «Эсперансом».

Но все затмила катастрофа «Интер Майами» в матче против «ПСЖ» — разгром 0:4, и все это уже к перерыву. Именно эта встреча стала самым односторонним матчем турнира на данный момент. Для сравнения, «Сиэтл» уступил парижанам всего 0:2 на групповом этапе.

Можно предположить, что поражение могло быть еще более разгромным, если бы тренер парижан Луис Энрике не сбавил обороты после перерыва — к 70-й минуте он провел все пять замен. Первый удар по воротам «ПСЖ» «Интер Майами» нанес лишь на 50-й минуте — это был рикошетный удар Месси. Доминирование французов не подлежало сомнению.

Такой итог не позволяет назвать выступление «Майами» успешным, несмотря на исторические вехи. И будет вполне логично, если Месси после такого унизительного поражения всерьез задумается о будущем.

«Это не тот Месси, которого я знаю»

Такое зрелище оказалось невыносимым даже для одного из бывших партнеров Месси. Златан Ибрагимович, игравший с аргентинцем в «Барселоне» в сезоне 2009/10, в интервью Foot Mercato сразу после финального свистка в матче с «ПСЖ» сказал прямо: «Месси играет с памятниками, а не с партнерами. Вокруг него футболисты, которые бегают так, будто тащат мешки с цементом».

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Златан продолжил: «Это не тот Месси, которого я знаю. Если бы он оказался в настоящей команде — он бы рвал и метал. Там нет ни тренеров, ни звезд, ни даже игроков, которые понимают, как двигаться без мяча. Если бы он снова оказался в великой команде — вы бы увидели настоящего льва. Сейчас он играет один — просто потому, что любит футбол и все еще может делать то, чего 99% игроков никогда не смогут. Но это не тот Месси, которого я знаю».

Помимо Лионеля, в составе «Интер Майами» выступают его бывшие партнеры по «Барселоне» — Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. А еще один экс-блауграна, Хавьер Маскерано, занимает пост главного тренера. Однако за пределами этих звезд имена в составе заканчиваются — и «ПСЖ» беспощадно воспользовался всеми уязвимостями соперника.

Ибрагимович, по сути, прав: Месси — большая рыба в очень маленьком пруду. Он вынужден тащить команду в одиночку, брать на себя запредельную ответственность, а это не тот сценарий, в котором он может выдать максимум. Лионель всегда добивался величия в структуре — рядом с другими мастерами высочайшего уровня. Он не должен быть мессией, от которого ждут чуда в одиночку.

Незавершенная история

Если «настоящий лев» действительно должен зарычать вновь в 2026 году, то Месси необходимо вернуться в Европу — а точнее, в «Барселону». Трудно представить, что он может оказаться в другом европейском клубе, особенно после двух неоднозначных лет в «ПСЖ».

К тому же между Месси и «Барсой» по-прежнему остается ощущение незавершенности. Главное сокровище академии «Ла Масия» покинул «Камп Ноу» в 2021 году без должного прощания — «Барселона» попросту не могла себе позволить продлить с ним контракт после финансового коллапса, вызванного политикой бывшего президента Жозепа Бартомеу.

Лионель Месси на прощальной пресс-конференции перед уходом из «Барселоны» globallookpress.com

Такой финал 21-летней истории получился невероятно горьким — не только потому, что аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба и привел команду к 10 титулам Ла Лиги и 4 победам в Лиге Чемпионов, но и потому, что у него оставалось еще так много, что он мог бы дать. Но у «Барселоны» все еще есть шанс все исправить.

По последним сообщениям из Испании, нынешний президент клуба Жоан Лапорта, вновь избранный вскоре после ухода Месси, намерен вернуть восьмикратного обладателя «Золотого мяча» — возможно, уже в январе, по краткосрочному контракту сроком на полгода. Если Месси покинет «Интер Майами» в конце года, «Барса» сможет подписать его бесплатно, и трудно поверить, что такой вариант хотя бы не обсуждался в кабинетах «Камп Ноу».

Да, финансовый потолок зарплат в Ла Лиге по-прежнему остается головной болью, но, по слухам, Лапорта готов свернуть горы, чтобы устроить возвращение легенды. Тем более, что это может совпасть с торжественным открытием обновленного «Камп Ноу».

Изменившийся взгляд на карьеру

Это будет не первая попытка «Барселоны» вернуть Месси. Лапорта уже серьезно работал над этим в 2023 году, когда Лионель покидал «ПСЖ». Тогда чемпион мира дал добро на возвращение, но сделка сорвалась по финансовым причинам — клуб просто не мог себе это позволить.

— «Моя цель была вернуться домой, туда, где все началось. К сожалению, это оказалось невозможно», — признался Месси в интервью YouTube-каналу Simplemente Fútbol после перехода в «Интер Майами». В тот момент казалось, что легенда «Барсы» смирилась с тем, что ее время на вершине подошло к концу.

— «Я могу с гордостью сказать, что добился всего, чего хотел в футболе. Как я всегда говорю, мне повезло выиграть все и с клубом, и с национальной командой — сначала с "Барселоной", а потом со сборной Аргентины», — добавил он.

Лионель Месси globallookpress.com

Но с тех пор многое изменилось. «Барселона» стабилизировала свое положение за счет экономических рычагов, и, возможно, сам Месси стал смотреть на вещи иначе.

У него появился шанс написать последний, по-настоящему славный эпизод в своей футбольной биографии — тот, что окончательно заткнет всех, кто до сих пор сомневается в его статусе величайшего игрока в истории. Ему долго припоминали неудачи в Лиге Чемпионов в последние годы в составе «Барсы», но сейчас он может стать именно тем недостающим элементом, которого не хватает команде Ханси Флика, чтобы добраться до вершины.

Если ему это удастся, Месси подойдет к чемпионату мира не просто лидером сборной, а игроком, проведшим полсезона на высочайшем уровне. А не после низкоинтенсивных матчей в MLS, которые не дают необходимой игровой остроты.

Последний аккорд

Правда, его культовая десятка уже не будет ждать возвращения в «Барселоне». Ее вот-вот унаследует 17-летний Ламин Ямаль — после того как Ансу Фати ушел в аренду в «Монако».

И, возможно, это даже к лучшему. По той же причине, по которой Месси не будет автоматически попадать в стартовый состав Ханси Флика. Атака у «Барсы» и так одна из лучших в Европе — статистика сезона-2024/25 это подтверждает. Поэтому давление на Лионеля будет куда меньше, чем в его первый период в клубе. Его роль будет иной — он станет наставником и связующим звеном, который поможет раскрыться Ямалю, Рафинье и остальным.

Флик может использовать Месси в ротации на позиции десятого номера вместе с Дани Ольмо и Фермином Лопесом — выпуская аргентинца на ключевые матчи и аккуратно дозируя нагрузку в остальных. Именно такой подход успешно применяли в «Интер Майами», особенно на фоне микротравм, с которыми Лео сталкивался в последнее время. И нет причин, почему это не сработает в «Барсе».

Прогнозы и ставки на футбол

Это было бы по-настоящему достойное «Последнее танго» — сопоставимое с тем, как Майкл Джордан завершал карьеру в «Чикаго Буллз». Представьте, как Месси кормит голевыми передачами польскую машину Роберта Левандовского и отрывается в стиле joga bonito вместе с Ямалем — почти так же, как когда-то с Роналдиньо в начале своего пути в «Барсе».

Так Лео мог бы израсходовать остаток своих футбольных суперсил по-настоящему — красиво, вдохновляюще, на самом высоком уровне. Даже если это приблизит его завершение карьеры. Потому что Аргентина не сможет защитить чемпионский титул с Месси, играющим на 50% возможностей в MLS. Но если «Барселона» даст ему шанс выложиться на максимум — «Альбиселесте» снова будут фаворитами.