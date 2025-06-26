Последний шанс. Спасет ли переход в «Монако» карьеры Поля Погба и Ансу Фати?

Генеральный директореще в сентябре прошлого года обозначил главную цель клуба на ближайшие три года: «Сделать так, чтобы 50% состава первой команды составляли воспитанники академии». Цель амбициозная, но вполне достижимая для клуба, который давно прославился работой с молодежью. Достаточно вспомнить имена

При этом бразилец отлично понимает, что для борьбы за Лигу Чемпионов одной молодежью не обойтись. Необходим правильный баланс опыта и таланта — и ради этого Скуру продолжает внимательно мониторить рынок в поисках разумных вложений.

Именно поэтому «Монако» готов рискнуть, подписав Поля Погба и Ансу Фати — двух некогда ярчайших звезд, которые отчаянно пытаются перезапустить свои карьеры на стадионе «Луи II».

Популярность не пострадала из-за дисквалификации

С тех пор как «Монако» сосредоточился на поиске скрытых талантов и шлифовке футбольных бриллиантов, клуб практически не мелькал в громких трансферных сводках.

Последний действительно масштабный шопинг был летом 2013/14, когда владелец клуба Дмитрий Рыболовлев потратил почти 150 миллионов евро на новичков. Тогда в Княжество переехали колумбийские звезды — Радамель Фалькао и Хамес Родригес.

Поль Погба globallookpress.com

На этом фоне подписание Поля Погба выглядит, пожалуй, самым громким за последние десять лет. Для сравнения: у бывшего полузащитника «Ювентуса» — 63 миллиона подписчиков в Instagram. Это в 30 с лишним раз больше, чем у самого «Монако». И это при том, что Погба не выходил на поле в официальных матчах с 3 сентября 2023 года из-за дисквалификации за допинг.

Француз с самого начала признал свою ошибку — он принял биодобавку, прописанную врачом во Флориде, которая привела к повышенному уровню тестостерона. Нарушение выявили после матча Серии А против «Удинезе». При этом Погба настаивал, что никогда «не употреблял запрещенные вещества умышленно или сознательно».

Изначально антидопинговый комитет Италии (Nado) назначил полузащитнику жесткую дисквалификацию — четыре года. Однако Погба подал апелляцию, и Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание до 18 месяцев.

В решении суда говорится: «Г-н Погба действительно допустил ошибку и, как профессиональный футболист, должен был проявить большую осторожность. Однако нарушение не носило умышленного характера».

«Наконец-то этот кошмар закончился», — заявил Погба после того, как его апелляцию частично удовлетворили. — «Теперь я снова могу смотреть в будущее и надеяться, что смогу воплотить свои мечты. Я всегда играл честно. Да, я должен признать, что это нарушение ответственности спортсмена, но я благодарен судьям CAS, которые выслушали мои объяснения. Этот период стал для меня страшным испытанием — все, ради чего я так тяжело трудился, оказалось под угрозой».

Теперь Погба снова свободен и готов вернуться в большой футбол — карьеру, которая казалась уже законченной.

Падение Ансу Фати

Ансу Фати — на десять лет моложе Поля Погба, ему всего 22. Но, несмотря на это, вопросов о том, не закончился ли его путь на высшем уровне, ничуть не меньше.

Кажется, что с тех времен прошла вечность, но еще в 2019 году Фати считался самым перспективным молодым игроком планеты. Юный форвард «Барселоны» в возрасте 16 лет устанавливал рекорд за рекордом и поражал футбольный мир так же, как сейчас это делает Ламин Ямаль.

Ансу Фати globallookpress.com

Но затем случилась травма, которая изменила все. 7 ноября 2020 года — всего через пару недель после того, как Фати стал вторым самым молодым автором гола в истории Эль-Класико, — он порвал мениск в левом колене. Тогда в «Барселоне» заявили, что восстановление займет около четырех месяцев. На деле он вернулся лишь спустя девять — и уже не был тем самым Ансу.

В сезоне 2022/23 испанец еще иногда напоминал себя прежнего, забив 10 мячей во всех турнирах. Но факт остается фактом: когда следующим летом «Барселона» отправила его в аренду в «Брайтон», стало очевидно — клуб больше не верит в футболиста, которому когда-то доверили святое для «Камп Ноу» — футболку с десятым номером Лионеля Месси.

К сожалению, и в АПЛ Ансу не смог себя проявить. Его аренда в Англии прошла настолько блекло, что никаких разговоров о полноценном трансфере даже не возникло.

Фактор Флика

Назначение Ханси Флика главным тренером «Барселоны» прошлым летом никак не помогло Фати. Немец пришел с задачей не только улучшить игру команды, но и сделать ее физически сильнее и выносливее. В этих условиях вряд ли кого-то удивило, что постоянно травмирующийся Ансу за весь сезон вышел в старте всего трижды и провел на поле жалкие 298 минут.

По информации Mundo Deportivo, футболист тяжело воспринял отношение со стороны Флика и в итоге с сожалением смирился с тем, что его история в «Барселоне» фактически завершена.

Ханс-Дитер Флик и Ансу Фати globallookpress.com

Впрочем, в Каталонии давно искали способ расстаться с Фати — клубу нужно разгружать зарплатную ведомость и получать чистую прибыль для решения постоянных проблем с финансовым фэйр-плей. Проблема лишь в том, что найти покупателя на игрока с таким хрупким здоровьем оказалось непросто.

Но «Монако» готов рискнуть: клуб предлагает аренду с опцией последующего выкупа. Так есть ли шанс у Погба и Фати перезапустить свои карьеры в Княжестве?

«Футбол должен вдохновлять»

В мире немного более привилегированных мест для футбола, чем Монако. Но Княжество — это не только роскошный налоговый рай, но и дом одной из самых зрелищных команд Европы, во многом благодаря работе Ади Хюттера на стадионе «Луи II».

55-летний австриец возглавил «Монако» в июле 2023 года. До этого он выигрывал чемпионаты Австрии с «Ред Булл Зальцбург» и Швейцарии с «Янг Бойз», а затем выводил «Айнтрахт» во второй еврокубковый полуфинал в истории клуба — в Лиге Европы. Сразу по приходу Хюттер вернул «Монако» в Лигу Чемпионов, финишировав вторым в Лиге 1.

Ади Хюттер — главный тренер «Монако» globallookpress.com

Команда быстро дала понять, что за ней стоит следить. Уже в сентябре прошлого года «Монако» обыграл «Барселону», а позже выбил с пути «Астон Виллу» и дошел до раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Там клуб устроил огненный матч с «Бенфикой» (3:3 в Лиссабоне) и вылетел лишь по сумме двух встреч (3:4).

Для французских болельщиков подобная игра не стала сюрпризом — Хюттер с первого дня дал творческим игрокам свободу. Именно поэтому расцвели Эльесс Бен Сегир, Манес Аклиуш и Джордж Иленихена.

«Для меня футбол — это развлечение», — говорил Хюттер в интервью The Guardian. — «Я ненавижу скучный футбол. Вот эти 15 пасов между защитниками с откатом назад на вратаря — не для меня. Мне нравится вдохновляющий футбол. Да, это не значит, что ты выигрываешь каждый матч, но зрители хотят видеть игру вперед. В финальной трети поля я говорю игрокам: Парни, вы креативные футболисты. Я не буду вам говорить: сделай этот пас или тот пас. Вы зарабатываете деньги за свое творчество».

При таком атакующем тренере трудно представить, что Погба и Фати не получат удовольствия от футбола в его системе.

«Сначала — отношения с игроком»

И, пожалуй, самое важное — Ади Хюттер выглядит именно тем тренером, который способен раскрыть Фати и Погба. Его работа с ранее трудным Денисом Закарией — лучшее тому доказательство. Австриец обладает выдающимися навыками управления коллективом и умением находить подход к людям.

«В начале тренерской карьеры я не понимал, как это — у игроков может быть не такое отношение к делу, как у меня, когда я сам был футболистом», — признался Хюттер в интервью Getfootballnewsfrance.com. — «Но потом понимаешь: каждый игрок — это в первую очередь человек. У каждого свои эмоции, и если ты их не контролируешь, можешь сказать что-то лишнее».

«Теперь я стал очень осторожным в этом плане. Неважно, молодой перед тобой футболист или опытный. Да, кто-то может ошибиться, и да — я могу быть разочарован или зол. Но такое бывает. Поэтому я сначала строю с игроком отношения. Потому что я и сам когда-то был молодым».

Можно с уверенностью сказать: если Погба и Фати действительно переедут в Монако, то на «Луи II» их точно встретит тренер, готовый выслушать, понять и помочь забыть недавние проблемы с прежними клубами.

«Не могу дождаться, чтобы начать снова»

Безусловно, оба футболиста чувствуют, что с ними обошлись несправедливо. Ансу Фати убежден, что заслуживал больше шансов в «Барселоне».

Сообщалось, что зимой он даже отказался от нескольких вариантов для продолжения карьеры — в надежде, что весной все-таки получит игровое время. Эта надежда оказалась обманчивой. В свою очередь, Поль Погба публично упрекал «Ювентус» за недостаток поддержки во время его допинговой дисквалификации.

Фати, конечно, помогает возраст. Как справедливо заметил спортивный директор «Барсы» Деку: «О нем говорят так, будто ему 30, но он еще растет и ему многому предстоит научиться». И если здоровье не подведет (а это действительно огромное «если»), «Монако» выглядит идеальной площадкой для этого роста.

Что касается Погба — с точки зрения спорта он вряд ли получит более интересное предложение. Учитывая, какой объем «багажа» теперь за ним тянется, это по сути лучший шанс вернуться в европейский футбол.

Он вполне мог выбрать вариант ради денег — например, в Саудовской Аравии или в MLS, — но Погба явно верит, что способен не только напомнить о себе в Европе, но и вернуться в сборную Франции к чемпионату мира 2026 года. Сделать это, став лидером молодой, яркой команды, которая вновь сыграет в Лиге Чемпионов.

«Я готов и морально, и физически», — сказал Погба в интервью TF1. — «Мне 32, но я хочу начать все заново, будто я снова пацан. Не могу дождаться этого момента».

Прогнозы и ставки на футбол

Правда, во многом именно инфантильность всегда была главной проблемой Погба — именно из-за этого «Ювентус» был так рад разорвать с ним огромный контракт, а ни один топ-клуб Европы даже не задумался о его подписании, несмотря на статус свободного агента.

И все же — как и в случае с Фати — для «Монако» это сделка с минимальными рисками и потенциально колоссальной отдачей. Сам Ади Хюттер признается, что считает себя «скорее тренером-развивателем, чем пожарным», но эти двое — именно те, за кого стоит побороться.