Бесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест

У Поля Погба снова проблемы. И на этот раз все очень серьезно — возможно, уже в ближайшем будущем французу придется задуматься о завершении карьеры. В начале недели стало известно, что полузащитник «Ювентуса» провалил допинг-тест.

С момента своего возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Погба до сих пор вышел в стартовом составе лишь в одном матче. А теперь и вовсе существует вероятность, что он больше никогда не сыграет за туринский клуб.

В допинг-пробе Поля, которую он сдал 20 августа сразу после матча Серии А против «Удинезе», обнаружили повышенный уровень тестостерона.

Итальянский антидопинговый трибунал (NADO Italia) временно отстранил Погба от участия в ближайших матчах. Теперь все зависит от результатов дополнительного анализа. Агент футболиста Рафаэла Пимента утверждает, что ее клиент никогда не хотел нарушать правила.

Если Погба все-таки будет признан виновным в употреблении допинга, его могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех лет. А это означает, что его карьера внезапно оказалась в подвешенном состоянии.

Но уже сейчас очевидно, что это очередное потрясение для французского полузащитника, который после возвращения в «Ювентус» почти не играл из-за травм, пишет GOAL.

Постоянные проблемы из-за травм

Поля Погба globallookpress.com

«Поль вернулся в Турин. Он ушел мальчиком и возвращается мужчиной и чемпионом, но кое-что осталось неизменным — это его желание вместе еще раз написать незабываемую историю».

Это часть официального заявления, опубликованного «Ювентусом» прошлым летом. Очевидно, что в клубе рассчитывали на существенную помощь от Поля на футбольном поле.

Плюс надо учитывать, что Погба достался «Старой синьоре» бесплатно. «Юве» не пришлось платить за игрока, которого они в 2016 году продали в «МЮ» за 100 миллионов долларов.

На момент возвращения Погба было всего лишь 29 лет. И была надежда, что вместе с ним «бьянконери» снова будут бороться за Скудетто.

Однако были и сомнения.

Во-первых, уже давно существовали опасения, что он вряд ли будет блистать, если рядом нет топ-игроков.

И второй момент. Количество травм Погба в «МЮ» не могло не вызывать тревогу. За последние три сезона на «Олд Траффорд» он восемь раз оказывался в лазарете из-за различных проблем. Свой последний матч за «Юнайтед» он провел в апреле 2022-го, когда его команда проиграла «Ливерпулю» (0:4), а он покинул поле из-за очередной травмы.

В связи с этим возник логичный вопрос по поводу физической формы Погба. Ждать ответа пришлось недолго.

Спорный отказ от операции

Поля Погба globallookpress.com

Погба официально вернулся в «Ювентус» 11 июля 2022 года. Менее чем через две недели, незадолго до товарищеского матча с «Барселоной», он снова получил травму.

«После жалоб на боль в правом колене Погба прошел обследование, которое выявило поражение латерального мениска», — сообщила тогда пресс-служба «Старой синьоры».

В итоге он так больше ни разу и не сыграл во время прошлогодней предсезонки. Вместо этого француз вернулся в Италию дальнейшего обследования, а затем вылетел в Лион для консультации с врачом, после которой отказался от операции, решив пройти консервативное лечение.

Ожидалось, что Погба вернется на поле через пять-шесть недель. Но в «Ювентусе», похоже, сомневались по поводу решения игрока отказаться от хирургического вмешательства.

Однако мысль Погба была ясна: он хотел сыграть на чемпионате мира в Катаре. В то же время это могло оказаться чересчур дорогостоящей ошибкой с серьезными последствиями.

Шантаж со стороны родного брата

Поля Погба globallookpress.com

Через месяц после консервативного лечения, когда стало понятно, что нет никаких улучшений, Погба согласился на операцию.

«Операция прошла очень хорошо. Надеюсь, я смогу вернуться как можно скорее.

Благодарю всех за поддержку. В моральном плане со мной все в порядке, несмотря на все переживания, травмы и проблемы», — написал он в своих соцсетях.

А остальные проблемы были не пустяком. Поль восстанавливался после очередной травмы на фоне разрушительной семейной драмы.

28 августа прошлого года Матиас, брат Погба, разместил в сети видео, пообещав «взрывные» разоблачения о футболисте и его агенте Рафаэле Пименте.

«Французская, итальянская, английская и испанская общественность заслуживает знать определенные вещи.

Весь мир, включая болельщиков моего брата, Францию, "Ювентус" и его спонсоров, должен получить информацию и принять обоснованное решение — заслуживает ли он уважения и любви, а также место в сборной Франции на чемпионате мира.

Я также хочу открыть глаза на так называемую самую влиятельную женщину в футболе, которую мой брат называет своей второй мамой (Пимента).

Думаю, то, что я скажу, заинтересует многих. Я скажу важные вещи в том числе и о Килиане Мбаппе. Это может быть взрывоопасно», — заявил Матиас Погба.

Юристы Погба сразу же подтвердили, что им уже известно об обвинениях, в том числе в том, что игрок нанял шамана, чтобы тот наложил проклятье на Мбаппе, которому он якобы завидовал. Адвокаты объяснили заявление Матиаса попыткой вымогательства со стороны организованной преступной группировки.

Погба сообщил французской полиции, что 19 марта прошлого года в Париже ему угрожали двое мужчин, вооруженных автоматами. У Поля отобрали мобильный телефон и обязали его заплатить 14 миллионов долларов за «защиту». Кроме того, футболист обратился за помощью к итальянским властям после того, как подвергся дальнейшим угрозам и запугиваниям в Турине.

Четверо человек, включая Матиаса, в итоге были арестованы 14 сентября 2022 года. Однако через несколько месяцев брата Погба выпустили из тюрьмы.

Так и не успел восстановиться к ЧМ-2022

Ожидалось, что после операции Погба пропустить восемь недель. Однако 19 октября у него возникли новые проблемы — на этот раз с мышцами бедра. Поездка на чемпионат мира снова оказалась под большим сомнением.

В конце октября Пимента подтвердила: «После вчерашнего и сегодняшнего медицинского осмотра в Турине и Питтсбурге вынуждена сообщить, что Полю все еще потребуется время на восстановление после операции.

По этой причине он не сможет присоединиться к сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

Пол продолжит работать, приложив все усилия, чтобы как можно скорее вернуться на поле».

Еще одна неудача

Поля Погба globallookpress.com

Во время чемпионата мира Погба был в Милане, постоянно работая с клубным физиотерапевтом и уделяя большое внимание занятиям в бассейне и тренажерном зале.

Однако перед Рождеством главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри честно признался, что по-прежнему не знает, когда француз снова будет готов играть.

В конце концов, 10 января Поль сыграет в товарищеском матче против «молодежки» «Юве», и даже забил два мяча.

А 28 января Аллегри сообщил, что Погба наконец-то восстановился и попал в заявку на матч с «Монцей». Но на поле он так и не появился. Более того, появились слухи о новой травме, полученной во время разминки.

Терпение клуба на исходе

Поля Погба и Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Нужно время, Погба действительно нужно время. Никто не может творить чудеса. Его тело должно снова привыкнуть к нагрузкам. Мы должны использовать его только в тот момент, когда он готов», — говорил Аллегри, отвечая на очередной вопрос о проблемном игроке.

Однако было заметно, что главного тренера «Юве» раздражают постоянные вопросы о состоянии Погба. В итальянское прессе также появилась информация о том, что бывший совет директоров «Ювентуса» пытался внести изменения в контракте футболиста, убрав оттуда некоторые бонусы из-за его постоянных травм.

При этом болельщики были разочарованы действиями Погба в то время, когда он был травмирован. В конце декабря француз опубликовал фотографию на горнолыжном склоне.

Возможно, это была своеобразная попытка убедить «Ювентус», что они по-прежнему могут рассчитывать на него.

В итоге во второй половине прошлого сезона Погба принял участие лишь в шести матчах, при этом во всех случаях выходя на замену. Тогда же появились слухи о его возможной продаже, если, конечно, найдется покупатель.

Что происходит сейчас?

Погба провалил допинг-тест после матча, в котором даже не участвовал. Однако он выходил на поле в следующих играх — против «Болоньи» и «Эмполи». И это дало надежду на то, что он, возможно, сможет сыграть значимую роль в этом сезоне.

Однако теперь все зависит от пробы B. На момент написания этого текста «Ювентус» ограничился лишь скромными заявлением, в котором воздержался от каких-либо выводов.

Однако Gazzetta dello Sport утверждает, что «Юве» может расторгнуть контракт с Погба, если и повторная проба подтвердит, что игрок употреблял допинг.

По данным авторитетного издания, в «Ювентусе» убеждены, что их медицинская служба не допустила ни одной ошибки во время многочисленных процедур восстановления футболиста после травм. Поэтому основной акцент будет сделан на том, как в его организме оказалось запрещенное вещество.

Это станет основным моментом для определения возможной дисквалификации Погба. И не исключено, что это приведет к позорному завершению его туринского этапа карьеры.