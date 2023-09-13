«Ювентус» может разорвать контракт с Погба из-за допинг-теста

Поль Погба Фото: globallookpress.com
Напомним, 30-летний француз был временно отстранен Антидопинговым трибуналом Италии после того, как провалил допинг-тест после выездного матча «Ювентуса» с «Удинезе», в котором даже не принимал участия.
Погба борется с травмами с момента своего возвращения в Турин в 2022 году. По информации La Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» убеждены, что лечили его физические проблемы правильно и только с помощью разрешенных препаратов.
Теперь ожидается, что Погба пройдет повторный анализ, и «Ювентус» не примет никакого решения, пока не получит результат второго теста.