«Ювентус» может разорвать контракт с Погба из-за допинг-теста

«Ювентус» обдумает вариант разрыва контракта с французским полузащитником, сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, 30-летний француз был временно отстранен Антидопинговым трибуналом Италии после того, как провалил допинг-тест после выездного матча «Ювентуса» с «Удинезе», в котором даже не принимал участия.

Погба борется с травмами с момента своего возвращения в Турин в 2022 году. По информации La Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» убеждены, что лечили его физические проблемы правильно и только с помощью разрешенных препаратов.

Теперь ожидается, что Погба пройдет повторный анализ, и «Ювентус» не примет никакого решения, пока не получит результат второго теста.