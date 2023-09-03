Тотти и другие: Когда травма крестов — не крест

Чаще всего они получают мышечные травмы, на полное заживление которых уходит несколько недель, а не месяцев. Однако иногда случается так, что футболист наносит себе серьезный и продолжительный вред.

И когда речь заходит о серьезных травмах, то особенно выделяется одна, которую любой игрок любого уровня хотел бы избежать как чумы: повреждение передней крестообразной связки (ПКС) в коленном суставе.

Но почему эта травма так опасна для футболиста?

Как считает спортивный ученый доктор Раджпал Брар: «Травма передней крестообразной связки (ПКС) может быть сложной для восстановления, поскольку она часто сопровождается множественными остаточными нарушениями, такими как атрофия четырехглавой мышцы, изменениями в шаблонах движения и компенсацией в остальных частях тела, что может привести к компенсаторным травмам».

«Кроме того, согласно исследованиям, трансплантат ПКС может полностью интегрироваться в организм в течение 1,5-2 лет, а боковая асимметрия ног (ключевой показатель риска травмы) в среднем сохраняется в течение двух лет после повреждения».

Психологический эффект представляет свои трудности, как добавляет Брар: «И, наконец, боязнь движений и повторных травм (кинезиофобия) проходит одной из последних, что напрямую говорит о психологических последствиях травмы».

В прежние времена значительное повреждение ПКС часто означало конец карьеры игрока. Но, к счастью, благодаря достижениям медицинской науки многие футболисты сегодня успешно восстанавливаются за тот или иной промежуток времени.

Представляем девять игроков мирового класса, которые вернулись в игру лучше, чем когда-либо, после страшной травмы ПКС, к радости футбольных болельщиков по всему миру.

1. Радамель Фалькао

Получить одну травму ПКС колена за всю футбольную карьеру — это явное невезение. Не стоит забывать о Радамеле Фалькао, который за свою карьеру получил не менее трех серьезных травм колена (левого и правого).

Впервые Фалькао повредил правое колено во время матча за «Ривер Плейт» против «Сан-Лоренсо» в ноябре 2005 года, а затем усугубил травму, когда попытался вернуться в строй через пару месяцев, и в итоге пропустил 10 месяцев.

Колумбийский форвард успешно восстановился после этого рецидива и стал одним из самых грозных центрфорвардов в Южной Америке, а затем и в мире во время выступлений за «Порту» и мадридский «Атлетико».

Третья травма колена, на этот раз левого, остановила его прогресс в «Монако», а две неудачные аренды в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» подтолкнули к выводу, что его карьера на высшем уровне закончена.

Однако с тех пор он вернулся на былой уровень, став предводителем чемпионского шествия «Монако» в сезоне 2016/17, забив 21 гол в 29 матчах, после чего переехал в Турцию, где в составе «Галатасарая» отметился кучей голов. Затем Фалькао вернулся в Испанию и стал игроком «Райо Вальекано», в котором выдал фантастический старт, но сейчас, в возрасте 37 лет, несколько сбавил обороты.

2. Алан Ширер

Еще одной великолепной «девяткой», получившей травму, стал Алан Ширер, порвавший правую связку в своем дебютном сезоне в «Блэкберне» после перехода из «Саутгемптона» за рекордные для того времени 3,6 млн фунтов.

Однако центрфорвард потрясающе восстановился, забив в следующем сезоне 31 мяч всего за 40 матчей. Эта форма принесла ему награду «Игрок года» по версии футбольных журналистов и помогла сделать его клуб одним из лучших в Англии.

Алан Ширер globallookpress.com

Несколько лет спустя Ширер получил серьезную травму связок голеностопа, выступая уже за «Ньюкасл», но, несмотря на эти два длительных рецидива, он остается самым результативным бомбардиром в истории АПЛ с 260 голами. Харри Кейн вплотную к нему приблизился, но после ухода из «Тоттенхэма» в «Баварию» приостановил свою погоню за соотечественником.

3. Алессандро Дель Пьеро

Как и Фалькао, Алессандро Дель Пьеро был сломлен травмой крестов в 1998 году, когда считался одним из лучших нападающих мира.

В предыдущем сезоне Дель Пьеро забил 32 гола в 47 матчах и помог «Ювентусу» завоевать титул чемпиона Италии, а также выйти в финал Лиги чемпионов, и его очень не хватало команде в течение всего следующего сезона, пока он был в лазарете.

После возвращения в строй Дель Пьеро несколько сдал в скорости и остроте, но он прекрасно адаптировался к роли играющего глубже форварда и провел еще 13 сезонов в первой команде «Старой Синьоры», а также выиграл со сборной Италии чемпионат мира 2006 года.

Нападающий даже доиграл до своего 40-летия, успев поиграть в Австралии и Индии, а в 2015 году завершил свою фантастическую карьеру.

4. Руд ван Нистелрой

Забив 29 мячей в 23 матчах нидерландского первенства за ПСВ в сезоне 1999/2000, Руд ван Нистелрой был готов к переходу в «Манчестер Юнайтед» за рекордные для клуба 18,5 млн фунтов, но тут случилась беда.

За несколько дней до того, как он должен был стать игроком «Красных Дьяволов», ван Нистелрой разорвал ПКС в правом колене, что помешало его мечте перебраться на «Олд Траффорд». Травма вывела нидерландца из строя на год, но сэр Алекс Фергюсон не растерялся и следующим летом приобрел его за 19 млн фунтов.

Вера в новичка, безусловно, оправдалась, ведь он забил 150 мячей в 219 матчах за английский клуб, а затем добился таких же успехов в «Реале», «Гамбурге» и «Малаге».

5. Роберто Баджо

Один из лучших игроков своего поколения, а также обладатель «Золотого мяча» 1993 года Роберто Баджо (или «Божественный хвостик», как его ласково называли) практически всю свою карьеру боролся с хрупкими коленями.

Когда Баджо было всего 18 лет и он выступал за «Виченцу», у него произошел разрыв крестов правого колена, кроме того, он порвал мениск. В связи с этим возникли опасения, что его карьера по сути завершилась, не успев начаться.

Несмотря на травму в канун перехода, «Фиорентина» его все же подписала, после чего он дебютировал за «Фиалок» спустя год. Позже он снова получил повреждение связок колена, после чего у него был рецидив травмы уже на закате своей карьеры, выступая за «Брешию».

На протяжении всей своей карьеры Баджо часто страдал от травм, но все же выступал за такие команды, как «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также провел 56 матчей за сборную Италии.

6. Рой Кин

Рой Кин, который на протяжении более 10 лет был сердцем полузащиты «Манчестер Юнайтед», отсутствовал практически весь сезон 1997/98 из-за травмы ПКС, что сыграло решающую роль в том, что «Красные Дьяволы» уступили титул чемпиона Англии «Арсеналу».

Кин получил травму, пытаясь отобрать мяч у полузащитника «Лидса» Альфа-Инге Холанна, и последующее обвинение норвежца в том, что он симулировал свою реакцию, вызвало острую вражду между ними.

И хотя после возвращения в строй Кин уже не был таким же «силовым» полузащитником, он оставался системообразующим игроком «Юнайтед» на протяжении многих лет, умело приводя команду к многочисленным трофеям, в том числе к треблу в сезоне 1998/99.

Рой Кин globallookpress.com

7. Хави

Хави стал рекордсменом «Барселоны» по количеству матчей (767 поединков во всех турнирах) до того, как его обогнал Лионель Месси, регулярно проводя в составе «блауграна» более 50 поединков за сезон, что сделало его восстановление после разрыва крестов в 2006 году еще более впечатляющим.

На пути к тому, чтобы стать легендой клуба, он пережил рецидив травмы в сезоне 2005/06, получив повреждение в столкновении с будущим партнером по команде Эдмилсоном во время матча с «Вильярреалом», из-за чего пропустил четыре месяца.

Несмотря на то, что Хави должен был пропустить оставшуюся часть сезона и чемпионат мира 2006 года, он вышел на поле в финале Лиги чемпионов против «Арсенала» и поехал со сборной Испании на мундиаль в Германию.

8. Франческо Тотти

На исходе сезона 2007/08 культовый капитан «Ромы» Франческо Тотти получил травму в матче с «Ливорно», которая привела к разрыву ПКС, из-за чего не смог принять участие в победном финале Кубка Италии, который состоялся несколько недель спустя.

В общей сложности Тотти был травмирован четыре месяца, но полностью восстановился и вернулся в основу в начале следующего сезона.

В возрасте 40 лет Тотти завершил сезон 2016/17, став легендой «Ромы». Икона и легенда одного клуба.

9. Робер Пирес

О том, насколько хорош был Робер Пирес в сезоне 2001/02 в АПЛ, говорит тот факт, что он затмил таких игроков, как Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра в составе «Арсенала».

Француз завершил сезон с первой медалью чемпиона Англии, а также получил приз лучшему игроку чемпионата от футбольных журналистов, несмотря на преждевременное завершение сезона из-за разрыва крестов в марте.

Эта травма не позволила Пиресу принять участие в матчах чемпионата мира 2002 года, где действующий чемпион Франция позорно вылетела после группового раунда, и «Канонирам» очень не хватало его во время семимесячного восстановления, когда их постоянный конкурент «Манчестер Юнайтед» выиграл титул в сезоне 2002/03.