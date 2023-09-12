Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Француз временно дисквалифицирован

Полузащитник «Ювентуса»сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.

Положительной оказалась допинг-проба, которую француз сдал после матча против «Удинезе» (0:3) в первом туре Серии А.

Тестостерон нельзя принимать без терапевтического исключения. За применение данного стероидного гормона игроку грозит дисквалификация до четырех лет.

Национальный антидопинговый трибунал Италии уже объявил, что Погба временно дисквалифицирован.

«Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона не эндогенного происхождения (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами — прим.)», — отмечается в заявлении организации.

Между тем, Рафаэла Пимента, агент Погба, утверждает, что ее клиент невиновен.

«Мы ждем возможности сформировать ответ, и пока ничего сказать не можем. Нет сомнений, что Поль никогда не хотел нарушать правила», — сказала Пимента, слова которой приводит журналист Джанлука Ди Марцио.

В текущем сезоне Погба провел в чемпионате Италии два матча, в которых не отметился результативными действиями.