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    Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Француз временно дисквалифицирован

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    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    Положительной оказалась допинг-проба, которую француз сдал после матча против «Удинезе» (0:3) в первом туре Серии А.

    Тестостерон нельзя принимать без терапевтического исключения. За применение данного стероидного гормона игроку грозит дисквалификация до четырех лет.

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    • Национальный антидопинговый трибунал Италии уже объявил, что Погба временно дисквалифицирован.

    «Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона не эндогенного происхождения (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами — прим.)», — отмечается в заявлении организации.

    Между тем, Рафаэла Пимента, агент Погба, утверждает, что ее клиент невиновен.

    «Мы ждем возможности сформировать ответ, и пока ничего сказать не можем. Нет сомнений, что Поль никогда не хотел нарушать правила», — сказала Пимента, слова которой приводит журналист Джанлука Ди Марцио.

    В текущем сезоне Погба провел в чемпионате Италии два матча, в которых не отметился результативными действиями.

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