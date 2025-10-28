Автор ESPN Грэм Хантер объясняет, почему нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после поражения от мадридского «Реала» (1:2) столкнулся с неожиданными последствиями своих слов.

Мне кажется позором, что Ламин Ямаль оказался в эпицентре обвинений после первого в сезоне Эль-Класико, в котором «Барселона» в минувшее воскресенье уступила «Реалу» (1:2). Настоящими виновниками должны быть Жерар Пике, Жорже Мендеш, Дани Карвахаль, Ибай Льянос и Ханси Флик.

Если вы не в курсе, какой шквал глупостей и злобы разразился после того, как «Мадрид» обыграл «Барсу» на «Бернабеу» (и играл так, что заслуживал победы с разницей в три-четыре мяча), вот краткое изложение событий.

В пятницу Ямаль посетил один из матчей Kings League — турнира, придуманного бывшим защитником «Барселоны» Жераром Пике. Это мини-футбольное соревнование 7x7, где любители играют бок о бок с бывшими профессионалами.

Зрелище яркое, рассчитанное на соцсети — и с приличным бюджетом.

В 18 лет Ламин вырос внутри футбольного пузыря: его зрелость и понимание игры на поле поражают, но вне поля он остается обычным подростком, склонным к тем же глупостям, что и все его сверстники. Тем более что теперь он богат, и всё меньше людей рядом с ним готовы сказать «нет».

Пике перенес «мини-Класико» своей лиги с воскресенья (чтобы не совпадало с настоящим Эль-Класико) на пятницу. Он убедил Ямаля стать президентом команды La Capital, которая должна была сыграть против клуба Porcinos («Поросята») — команды, принадлежащей стримеру и близкому другу Пике, Ибаю Льяносу (ярый фанат «Реала»).

Ламин Ямаль на шоу Жерара Пике globallookpress.com

Во время шуточного пре-шоу, транслировавшегося на YouTube, Ламина спросили, не считает ли он, что команда Ибая «как Реал Мадрид »? На что Ямаль ответил встречным вопросом:

— В смысле, тоже «воруют и жалуются»?

Тут же кто-то из участников уточнил:

— Ты имеешь в виду, что «Реал» ворует и жалуется?

Ламин сразу поднял руки:

— Эй-эй, полегче, подождите минутку...

Он мгновенно понял, что ляпнул лишнее. Было очевидно, что он говорил не про мадридский клуб, с которым должен был играть через два дня, а про команду своего оппонента по Kings League. Да, намёк на «Реал» прозвучал, и фраза действительно вышла неуместной и провокационной.

Но Ямаль, которого взрослые вокруг используют ради хайпа, тут же попытался сгладить ситуацию.

Разумеется, перед Эль-Класико СМИ подхватили историю. Появились статьи о «наглости» Ямаля, о том, что он «изменился», что стал «чересчур самоуверенным». И уже сообщалось как факт: мол, Ламин прямо обвинил «Реал» в «воровстве и жалобах».

Хотя на самом деле он сказал нечто куда менее категоричное — неудачно сформулированное, неприятное, но не заслуживающее такого раздувания.

Репортеры же подлили масла в огонь, и искра превратилась в пламя.

Когда матч закончился (2:1 в пользу «Реала», и команда ушла в отрыв от действующих чемпионов на пять очков), капитан хозяев Дани Карвахаль не смог сдержать себя: подошел к Ямалю и сделал рукой характерный «лающий» жест — мол, «слишком много болтаешь».

Началась потасовка — по-шотландски, rammy. До ударов не дошло, но игроки обеих команд вели себя так, будто ищут повод.

Потасовка после Эль-Класико globallookpress.com

Мирить их пришлось Камавинга, Чуамени, Браиму Диасу и Араухо. Судья показал несколько карточек, даже полиция вмешалась, чтобы окончательно разрядить обстановку.

Прошли сутки, и медиа снова обрушились на Ламина. Хотя парень провел не лучший матч (он всё еще восстанавливается после травмы паха), именно он отдал пас, после которого Жюль Кунде должен был сравнивать счет — это был стопроцентный момент. Если бы француз забил, матч закончился бы вничью 2:2, и вся история звучала бы иначе.

Я живу в Испании дольше, чем Ламин Ямаль вообще на этом свете. И могу сказать совершенно точно: за всё это время — 99,9999% его жизни — ни «Реал», ни «Барселона» ни за что бы не допустили, чтобы их игрок участвовал в каком-то «пародийном Эль-Класико».

Ламин Ямаль на «Сантьяго Бернабеу» globallookpress.com

Тем более, чтобы в нем засветился всемирно известный восемнадцатилетний вундеркинд. Турнир, цель которого — хайп, вирусные просмотры и искусственные скандалы, где любое неосторожное слово мгновенно подхватывают СМИ, жаждущие заработать на громком имени и магии главного футбольного противостояния планеты. Невозможно. Просто немыслимо.

И всё же именно это произошло. И главная вина — на Жераре Пике.

Позвольте напомнить, кто он. Пике — мировой бренд, мультимиллионер, легенда «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании.

Но в юности, как он сам рассказывал, был типичным шалопаем. Вместе с Сеском Фабрегасом они спускались из своего респектабельного района в прибрежную Барселонету и воровали крышки бензобаков с припаркованных машин.

Позже, когда Пике играл в Манчестере, он заказал установку спутниковой антенны какой-то сомнительной фирме. Те придумали схему: через пару дней после монтажа «крали» антенну, Пике звонил им жаловаться, они приезжали, делали удивлённые глаза — «Да как же так! » — и продавали ему ту же самую антенну второй, третий, пятый раз.

Жерар Пике globallookpress.com

Наивность и глупость — ничего криминального, но, без сомнений, сегодня Пике вспоминает это с неловкостью. Он знает, что значит быть богатым подростком под прицелом камер, когда каждая ошибка оборачивается против тебя.

Так зачем же он теперь сам втянул Ямаля в ситуацию, обреченную стать катастрофой?

Пике утверждает, что любит «Барселону», даже мечтал когда-то стать президентом клуба. Но вместо того чтобы защитить самого одаренного игрока со времен Месси, он использовал Ламина как наживку для собственного шоу.

Ибай Льянос уже извинился за свою роль в этой истории, признав: «Я разделяю ответственность».

А где же Пике? Где его звонок в «Реал» с объяснениями, что виноваты взрослые, а не юноша? Где признание, что Ямаль не хотел оскорбить мадридцев?

Такого звонка не было. Более того, Пике подлил масла в огонь, заявив в пятницу, что «в словах Ламина была правда».

И по сей день от 38-летнего шоумена — ни извинений, ни объяснений.

Когда Пике был игроком, я часто общался с ним и его окружением. Он тогда говорил, что хочет, чтобы к нему относились серьезнее, как к зрелому профессионалу, что стремится к уважению и изменению имиджа.

Ламин Ямаль против Винисиуса Жуниора globallookpress.com

Тогда почему он не применил ту же логику к Ямалю? Почему не вспомнил, как тяжело молодому парню завоевывать авторитет в раздевалке, где ценят не только талант, но и поведение, дисциплину, выдержку?

Моё мнение: в этой истории Пике проявил себя грубо, эгоистично и безответственно.

Теперь — о Жорже Мендеше, агенте Ямаля. Где он был? О чем думал? Разве не обязан агент обеспечивать защиту клиента, особенно если это восемнадцатилетний суперталант? Разве не должен он быть фильтром, советником, человеком, который вовремя скажет: «Нет, ты туда не пойдёшь»?

Мендешу пора не просто извиниться, а взяться за работу всерьёез.

И наконец — Ханси Флик. На последней пресс-конференции перед матчем у него спросили о внефутбольных занятиях Ямаля. Тренер отмахнулся: «Это не мое дело».

Ошибся. Дважды. Когда у тебя игрок мирового уровня, которому всего 18, это вполне твое дело. Обязанность тренера — четко заявить: никаких публичных мероприятий, никаких «стримов» и «ивентов» перед Эль-Класико без согласования.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Да, можно давать футболистам свободу в определенное время. Но позволять всё подряд за пару дней до встречи с обозленным, жаждущим реванша «Реалом»? Невозможно.

Именно в такие моменты тренер должен проявить свой опыт, авторитет и лидерство.

И наконец — Карвахаль. Я сидел напротив Дани Карвахаля в изысканной библиотеке отеля Öschberghof Golf Hotel в немецком Донауэшингене за несколько дней до старта Евро-2024. Мы разговаривали спокойно, обстоятельно, и он тогда сказал о Ламине такие слова: «Когда мне было 16, я играл в молодежке "Реала" и был самым счастливым мальчишкой на свете. А теперь Ламин выходит в стартовом составе сборной Испании на чемпионате Европы и играет ключевую роль.

Это невероятно. Это многое говорит о его таланте. В таком возрасте обладать таким даром — это почти необъяснимо. Но с ним нужно быть предельно осторожными. Профессиональный футбол выжимает из тебя всё, поэтому его нужно оберегать, поддерживать — и, прежде всего, он сам должен учиться».

Дани Карвахаль globallookpress.com

Прошло шесть недель — и тот самый шестнадцатилетний парень стал открытием турнира, забил лучший гол турнира (в полуфинале против Франции, 2:1) и помог Карвахалю завоевать, возможно, единственную в его карьере золотую медаль чемпионата Европы.

А теперь — Эль-Класико. Финальный свисток. Победа «Реала». Карвахаль подходит к своему товарищу по сборной, Ямалю, и делает характерный жест рукой — «лаешь, мол, много».

Этот «yap-yap» спровоцировал потасовку. И, зная Карвахаля, я уверен — ни капли сожаления он не испытывает. К слову, Испания уверенно возглавляет свою отборочную группу к чемпионату мира. Но это не делает ее неуязвимой — футбол не раз доказывал, что даже сильнейшие уязвимы.

Я видел, как сборная Испании уже проходила через внутренний разлад — на чемпионате мира-2014 в Бразилии, когда бушевали так называемые «войны Эль-Класико». Тогда Жозе Моуринью намеренно противопоставил игроков «Реала» и «Барселоны», превратив раздевалку сборной в поле битвы. Это разрушило то золотое поколение, и лишь за последние семь лет атмосфера наконец очистилась.

Так вот, действительно ли Карвахаль, накануне последнего, вероятно, мундиаля в своей карьеры, хочет поссориться с главным талантом и будущим лицом испанской сборной?

В воскресенье это именно так и выглядело. Но, как и в случае с Пике, Мендешем и Фликом, считаю: поведение Карвахаля было незрелым, безответственным и недостойным его статуса.

Ламин Ямаль ошибся — это очевидно. Но настоящие упреки и осуждение должны быть адресованы взрослым, которые должны были быть рядом, но в нужный момент ушли из комнаты.