Автор ESPN Грэм Хантер объясняет, почему «Барселона» Ханси Флика — главный источник хаотичного, яростного и невероятно зрелищного футбола в Европе.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после матча с «Сельтой» не вышел на пресс-конференцию с мечом в руке, облаченный в кожаный доспех Максимуса Децима Меридия из «Гладиатора», и не проревел: «Вы еще не развлеклись»? Но вполне мог бы.

Можно было представить, как он выставляет вперед подбородок, бросает в зал суровый взгляд, ставит руки на пояс и повторяет фразу Рассела Кроу из того же фильма: «Разве вы не за этим сюда пришли»?

Его «Барселона», действующий чемпион Ла Лиги, только что завершила четвертый матч сезона, в котором команды забили шесть и более голов. Победа 4:2 в Виго вывела команду на отметку 66 голов в 14 матчах — забитых и пропущенных вместе. Это более четырех голов в среднем за игру.

«Сельта» — «Барселона» globallookpress.com

«Барселона» сейчас не лучшая команда Европы, но самая зрелищная. Лучшая гарантия хаотичного футбола, непрерывного драйва, разрывов сетки, героических историй, эпичных провалов и вспышек гениальности.

Большинство людей, которые просто любят футбол, подсажены на эмоции и мастерство — они приходят смотреть не на клубный герб, а на шоу. Огромная часть аудитории, следящей за испанским футболом, просто хочет развлечений. И команда Флика подает это блюдо огромной порцией.

Это микс из «Безумства Зигфелда», «Гарлем Глобтроттерс», немного Кейстоун Копс и даже Цирк братьев Барнума и Бейли. Нон-стоп шоу: дерзость, изобретательность, потеря концентрации, неожиданные повороты, удовольствие, хулиганская смелость — и стиль Джейка Ламотты: «Сначала я нанесу шквал ударов, а потом — ваша очередь».

Когда весь мир превратился в футбольных Гринчей? Когда стало модным и удобным для медийного стада следовать по одной и той же тропинке, вместо того чтобы признать: даже несовершенная, рискованная тактика, перемешанная с атакующей гениальностью, — это шоу, которое нельзя пропустить?

Это же матч, который обязан увидеть каждый!

Флик и его команда, порой дырявая в обороне, но прекрасная в атаке, смешивают безумие с магией. Они сталкиваются с таким же количеством атак и критики за пределами поля, как и ударов по своим воротам. А это много! За последние дни в их сторону высказались победители Лиги чемпионов — Рууд Гуллит, Тьерри Анри и Дидье Дешам.

Дидье Дешам globallookpress.com

Главный тренер сборной Франции заявил: «Барселона играет с очень высокой линией обороны, вне зависимости от ситуации в матче. Это ставит защитников в невозможное положение».

Невозможное? Серьезное, Дидье?

Гуллит, как обычно, был куда прямолинейнее: «Зачем упорно настаивать на плане, обреченном на провал»? — требовал он ответа, назвав оборонительные идеи «Барселоны» камикадзе.

Но ведь в прошлом сезоне этот план вовсе не был обречен, Рууд.

Анри, который все еще любит клуб, с которым выиграл Лигу чемпионов в 2009-м, не смог сдержать раздражения после ничьей 3:3 с «Брюгге» в среду: «Мне не хочется говорить так о своем бывшем клубе, но… нельзя продолжать защищаться подобным образом. Нельзя игнорировать тот факт, что вы снова и снова позволяете соперникам убегать и выходить один на один с воротами».

Ян Пол Джой и вовсе взорвался: «Запомните мои слова: если они продолжат играть с такой высокой линией обороны, "Барселона" может в этом сезоне не выиграть ничего».

Может. Действительно. Сильное слово.

Рууд Гуллит globallookpress.com

Джой был солидарен с Гуллитом (вновь), который утверждает: «Каждая потеря мяча — это открытое приглашение для контратаки. С такой игрой титулы не выигрывают».

Но оба джентльмена, похоже, не понимают двух вещей:

а) с такой игрой титулы выиграть можно — в прошлом сезоне «Барселона» взяла три трофея;

б) высокая линия обороны критиковалась и тогда, особенно теми, кто любит говорить, не утруждая себя анализом. Да, это тактика с высоким риском и нулевой терпимостью к ошибкам, но при грамотном исполнении — она работает.

«Мы можем обсуждать идею все изменить… но я не тот тренер, который будет это делать, — сказал Флик на прошлой неделе. — Мы хотим играть в соответствии с ДНК "Барсы". Я не хочу садиться глубоко и выигрывать 1:0 на контратаке».

Подводя итоги своего первого сезона в клубе, насыщенного трофеями, 60-летний бывший тренер «Баварии» и сборной Германии сказал: «Факт в том, что наша команда заслужила уважение всей Европы. Мы смотрим на себя в зеркало и гордимся нашим характером и нашим стилем игры».

А в воскресенье его спросили, пытается ли он «что-то доказать». Флик рассмеялся и ответил: «Знаете, я все время думаю, что сказать об "экспертах". "Экспертами" я называю бывших игроков и бывших тренеров, но не буду этого делать. Если я начну, вы получите слишком много поводов для разговоров, а вокруг нас и так достаточно шума».

И что действительно поражает, именно этот стиль футбола, возможно, в более точном исполнении, в прошлом сезоне подарил несколько матчей, которые уже можно заносить в раздел «вечная классика». То, за что мы должны быть по-настоящему благодарны.

«Интер» — «Барселона» globallookpress.com

Вспомните тот безумный матч — победу 3:2 над «Боруссией» Дортмунд. Или 5:4 в Лиссабоне с «Бенфикой»: дикая, хаотичная оборона — хуже, чем все, что мы видели у «Барсы» Флика в этом сезоне, — но завершившаяся потрясающим победным голом на последних секундах. Или две ничьи 3:3 с «Интером»: 210 минут непрерывного адреналина — повороты сюжета, героизм, напряжение и восторг.

Финал Кубка Короля — Эль-Класико? Семь голов, феерическая концовка, долгие минуты, когда было ясно: выиграть может любой. То же самое — во втором Класико Ла Лиги.

Если бы Флик мог в воскресенье повторить легендарную фразу Максимуса Децима Меридия: «Вы еще не развлеклись»? , то сама команда могла бы выходить на поле под гимн Робби Уильямса «Let Me Entertain You» — «Позволь мне развлечь вас».

Победа в Виго стала для Флика 50-м матчем в Ла Лиге во главе «блауграны». Его статистика: 37 побед, 5 ничьих, 8 поражений. Не выглядит катастрофой, правда? А если вернуться к теме зрелищности: в этих 50 матчах забито 188 голов. Почти четыре за игру. Настоящий аттракцион.

Но кто об этом говорит? Кто отмечает, что «Барса» никогда не сдается?

Иногда команда доминирует (вспомните матчи с «Хетафе», «Валенсией» и «Олимпиакосом»: суммарный счет — 15:1), но в других случаях ей нужен удар в лицо, пропущенный гол, давление соперника, чтобы включить режим ярости и выплеснуть поток гениальных пасов, моментов и дриблинг-магии Ламина Ямаля. Выиграют, проиграют или сыграют вничью — они все равно рвут игру, а нам остается только наслаждаться.

«Барселона» — «Олимпиакос» globallookpress.com

Готов спорить, что эксперты, при всей правде о слабостях и нестабильности исполнения философии Флика и о том, насколько уязвимой казалась команда последние недели, совершенно не совпадают с восприятием обычного болельщика.

Большинство из нас сегодня живут под давлением — работа или ее отсутствие, нехватка сна, нехватка денег, стресс, усталость, глобальные события. Знакомо? И если футбол — ваше спасение, то любите вы «Барселону», ненавидите или просто посмеиваетесь — она гарантированно подарит вам зрелище.

Это факт. Но почему-то кредит доверия команда получает минимальный. Между тем Флик не только справляется с длинным списком травмированных, но и продолжает омолаживать и без того «юную» команду.

Руни Бардагжи globallookpress.com

В этом сезоне он уже дал шанс четырем юным дебютантам: левому защитнику Хофре Торрентсу (18 лет), Дро Фернандесу (17), Тони Фернандесу (17), Руни Бардагжи (19).

Смело? Учитывая, что в составе уже блистают Ламин Ямаль, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Фермин Лопес, Педри и Марк Касадо, это действительно подвиг — рискованный, но еще одно доказательство того, что «ДНК Барсы», о котором постоянно говорит немецкий тренер, для него не пустой звук.

У Флика все просто: если ты достаточно хорош, значит, ты уже достаточно взрослый.

Так что в следующий раз, когда услышите эксперта, который снова будет пророчить катастрофу из-за высокой линии обороны, — просто усмехнитесь. Это современный аналог знаменитой фразы Алана Хансена, который, наблюдая за расцветом Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Ники Батта и Гари Невилла в «Манчестер Юнайтед», утверждал: «С детьми ничего не выиграешь».

А пока — просто расслабьтесь и наслаждайтесь. Скоро будет гол. Или ошибка. Или красная карточка. Или гениальный пас. Или кто-то снова сломает линию офсайда. Это их стиль.

Вы еще не развлеклись?