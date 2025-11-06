Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Трижды проигрывать, трижды отыгрываться и всё равно не быть довольным результатом — именно так прошёл вечер для «Барселоны» в Брюгге. Матч стал очередным симптомом мини-кризиса для команды, которая по-прежнему не до конца уверена, во что хочет играть.

Результат матча

БрюггеБрюггеБрюгге3:3БарселонаБарселонаБарселона
1:0 Николо Трезольди 6' 1:1 Ферран Торрес 8' 2:1 Карлуш Форбс 17' 2:2 Ламин Ямаль 61' 3:2 Карлуш Форбс 64'
Брюгге:  Нордин Яккерс,  Кириани Саббе,  Хоэль Ордоньес,  Брандон Мехеле,  Хоакин Сейс,  Рафаэль Оньедика (Линнт Аудор 84'),  Ханс Ванакен,  Александар Станкович,  Карлуш Форбс (Ромео Вермант 78'),  Христос Дзолис,  Николо Трезольди (Мамаду Диахон 78')
Барселона:  Войцех Щенсны,  Алекс Бальде (Пау Кубарси 90'),  Эрик Гарсия (Жерар Мартин 90'),  Рональд Араухо,  Жюль Кунде,  Фермин Лопес,  Френки де Йонг,  Марк Касадо (Роберт Левандовски 58'),  Ферран Торрес (Даниэль Ольмо 58'),  Маркус Рашфорд (Руни Барджи 83'),  Ламин Ямаль
Жёлтые карточки:  Рафаэль Оньедика 32',  Мамаду Диахон 81'  —  Жюль Кунде 47',  Ламин Ямаль 81',  Фермин Лопес 85'

Иногда матчи раскачиваются медленно, но этот взорвался сразу.  Шестая минута — Карлуш Форбс рвёт фланг, уходит за спину Бальде и выкатывает мяч под удар Николо Тресольди.  Вся оборона «Барсы» застыла на линии, словно проверяя, кто первый сорвётся. 1:0, и это было лишь начало.

Ответ последовал мгновенно.  Ферран Торрес замкнул прострел Фермина Лопеса, казалось, всё под контролем — но ровно до следующего рывка «Брюгге».  На 17-й минуте Форбс снова выскочил из-за спин центральных защитников, разыграл стенку с Кристосом Цолисом и вторым касанием пробил мимо Щенсного. 2:1, и на табло было лишь отражение того, что творилось на поле.

Каталонцы вроде бы владели мячом, но это владение было пустым — никакой страховки при потерях, никакого чувства опасности.  Каждый вертикальный пас бельгийцев превращался в спринт-гонку, которую «Барса» заведомо проигрывала.  В прошлогодней элитной системе Флика что-то явно сломалось.

Ямаль тащит, «Барса» снова пропускает

Всё, что происходило в атаке, держалось на трёх людях: Де Йонге, Фермине и Ламине Ямале.  Именно последний стал центром всей драмы.  Ему 18, он только восстановился от проблем с пахом, но на «Ян Брейдель» играл, будто это его родной стадион.  Пока Торрес и Рашфорд транжирили моменты, Ямаль брал инициативу.

На 58-й минуте, когда счёт был 2:1, он получил мяч в 30 метрах от ворот, ушёл от Ванакена, протиснулся между Оньедикой и Цолисом, отпасовал Фермину, который пяткой вернул мяч.  После этого Ламин прошёл Мехеле, дождался, пока Якерс бросится, и просто покатил мяч в угол.  Гол-шедевр.  Не фейерверк эффектных движений ради зрелища, а филигранная работа — будто идеально просчитанная формула.  Всё было настолько просто, что казалось невероятным.

Но радость длилась всего три минуты.  «Барса» не успела даже перестроиться — и всё тот же Форбс убежал за спины, воспользовавшись дикой высотой линии обороны.  Нежный «черпак» через вратаря — 3:2.  В глазах у Щенсного вновь пустота.

ВАР дважды спасает гостей

Счёт, который легко мог стать разгромным, держался на чуде.  «Брюгге» не останавливался, продолжая пользоваться каждым метром за спинами Гарсии и Бальде.  Форбс заработал пенальти — но ВАР быстро вмешался: контакт был, но не тот, который должен решать исход матча.  Решение отменили.

Через несколько минут — новая волна.  На правом фланге Ямаль получил мяч, сместился и навесил в штрафную.  Вроде бы безобидно, но несчастный Цолис, пытаясь выбить, попал точно в свои ворота. 3:3, и «Барса» снова спаслась руками (а точнее — ногами) одного и того же человека.

Кульминация состоялась в компенсированное время.  Вратарь Щенсный, словно забыв, где находится, решил обыграть Вермана прямо в своей штрафной.  Нападающий подкатился, отобрал мяч и отправил его в пустые ворота.  Трибуны взорвались, но ненадолго — ВАР снова вмешался.  Фол.  Глубокий вздох Флика и одновременно понимание: если даже вратарь в простейшей ситуации теряет концентрацию, проблема глубже, чем просто тактика.

Вопрос не в высокой линии, а в идее

Все ошибки «Барсы» в Брюгге не случайны — это следствие системы, в которой риск доведён до абсурда.  У Флика оборона живёт у центра поля, полузащита не успевает страховать, а фланги открываются при первой же передаче.  В такой модели можно выиграть 5:2, но можно и утонуть, как это случилось в Севилье или на «Бернабеу».

Слабость не в скорости защитников.  Да, Бальде и Гарсия часто не справляются, но корень глубже.  У команды нет ощущения структуры: каждый отрезок превращается в качели.  И если бы не Ямаль, всё точно закончилось бы катастрофой.  Для бельгийцев это была уникальная, но всё же обидная ничья.  Команда Ники Хайена трижды вела, забила трижды и всё равно осталась без победы.  А Карлуш Форбс провёл, возможно, лучший матч в карьере.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Теперь в таблице Лиги Чемпионов — равенство: по семь очков у «Барселоны» и «Челси».  Их встреча на «Стэмфорд Бридж» через две недели, скорее всего, определит, кто останется в зоне прямого выхода в 1/8 финала.  У Флика мало времени, чтобы исправить оборону, но много поводов задуматься.  Пока одни восхищаются Ямалем и его «голом сезона», команда тонет в старых ошибках.