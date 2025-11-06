Трижды проигрывать, трижды отыгрываться и всё равно не быть довольным результатом — именно так прошёл вечер для «Барселоны» в Брюгге. Матч стал очередным симптомом мини-кризиса для команды, которая по-прежнему не до конца уверена, во что хочет играть.

Результат матча Брюгге Брюгге 3:3 Барселона Барселона 1:0 Николо Трезольди 6' 1:1 Ферран Торрес 8' 2:1 Карлуш Форбс 17' 2:2 Ламин Ямаль 61' 3:2 Карлуш Форбс 64' Брюгге: Нордин Яккерс, Кириани Саббе, Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Хоакин Сейс, Рафаэль Оньедика ( Линнт Аудор 84' ), Ханс Ванакен, Александар Станкович, Карлуш Форбс ( Ромео Вермант 78' ), Христос Дзолис, Николо Трезольди ( Мамаду Диахон 78' ) Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде ( Пау Кубарси 90' ), Эрик Гарсия ( Жерар Мартин 90' ), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Фермин Лопес, Френки де Йонг, Марк Касадо ( Роберт Левандовски 58' ), Ферран Торрес ( Даниэль Ольмо 58' ), Маркус Рашфорд ( Руни Барджи 83' ), Ламин Ямаль Жёлтые карточки: Рафаэль Оньедика 32', Мамаду Диахон 81' — Жюль Кунде 47', Ламин Ямаль 81', Фермин Лопес 85'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 2 Удары мимо 12 24 Владение мячом 76 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 11 Фолы 6

Иногда матчи раскачиваются медленно, но этот взорвался сразу. Шестая минута — Карлуш Форбс рвёт фланг, уходит за спину Бальде и выкатывает мяч под удар Николо Тресольди. Вся оборона «Барсы» застыла на линии, словно проверяя, кто первый сорвётся. 1:0, и это было лишь начало.

Николо Тресольди globallookpress.com

Ответ последовал мгновенно. Ферран Торрес замкнул прострел Фермина Лопеса, казалось, всё под контролем — но ровно до следующего рывка «Брюгге». На 17-й минуте Форбс снова выскочил из-за спин центральных защитников, разыграл стенку с Кристосом Цолисом и вторым касанием пробил мимо Щенсного. 2:1, и на табло было лишь отражение того, что творилось на поле.

Гол Карлуша Форбса globallookpress.com

Каталонцы вроде бы владели мячом, но это владение было пустым — никакой страховки при потерях, никакого чувства опасности. Каждый вертикальный пас бельгийцев превращался в спринт-гонку, которую «Барса» заведомо проигрывала. В прошлогодней элитной системе Флика что-то явно сломалось.

Ямаль тащит, «Барса» снова пропускает

Всё, что происходило в атаке, держалось на трёх людях: Де Йонге, Фермине и Ламине Ямале. Именно последний стал центром всей драмы. Ему 18, он только восстановился от проблем с пахом, но на «Ян Брейдель» играл, будто это его родной стадион. Пока Торрес и Рашфорд транжирили моменты, Ямаль брал инициативу.

На 58-й минуте, когда счёт был 2:1, он получил мяч в 30 метрах от ворот, ушёл от Ванакена, протиснулся между Оньедикой и Цолисом, отпасовал Фермину, который пяткой вернул мяч. После этого Ламин прошёл Мехеле, дождался, пока Якерс бросится, и просто покатил мяч в угол. Гол-шедевр. Не фейерверк эффектных движений ради зрелища, а филигранная работа — будто идеально просчитанная формула. Всё было настолько просто, что казалось невероятным.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Но радость длилась всего три минуты. «Барса» не успела даже перестроиться — и всё тот же Форбс убежал за спины, воспользовавшись дикой высотой линии обороны. Нежный «черпак» через вратаря — 3:2. В глазах у Щенсного вновь пустота.

Карлуш Форбс globallookpress.com

ВАР дважды спасает гостей

Счёт, который легко мог стать разгромным, держался на чуде. «Брюгге» не останавливался, продолжая пользоваться каждым метром за спинами Гарсии и Бальде. Форбс заработал пенальти — но ВАР быстро вмешался: контакт был, но не тот, который должен решать исход матча. Решение отменили.

Через несколько минут — новая волна. На правом фланге Ямаль получил мяч, сместился и навесил в штрафную. Вроде бы безобидно, но несчастный Цолис, пытаясь выбить, попал точно в свои ворота. 3:3, и «Барса» снова спаслась руками (а точнее — ногами) одного и того же человека.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Кульминация состоялась в компенсированное время. Вратарь Щенсный, словно забыв, где находится, решил обыграть Вермана прямо в своей штрафной. Нападающий подкатился, отобрал мяч и отправил его в пустые ворота. Трибуны взорвались, но ненадолго — ВАР снова вмешался. Фол. Глубокий вздох Флика и одновременно понимание: если даже вратарь в простейшей ситуации теряет концентрацию, проблема глубже, чем просто тактика.

Вопрос не в высокой линии, а в идее

Все ошибки «Барсы» в Брюгге не случайны — это следствие системы, в которой риск доведён до абсурда. У Флика оборона живёт у центра поля, полузащита не успевает страховать, а фланги открываются при первой же передаче. В такой модели можно выиграть 5:2, но можно и утонуть, как это случилось в Севилье или на «Бернабеу».

«Брюгге» – «Барселона» globallookpress.com

Слабость не в скорости защитников. Да, Бальде и Гарсия часто не справляются, но корень глубже. У команды нет ощущения структуры: каждый отрезок превращается в качели. И если бы не Ямаль, всё точно закончилось бы катастрофой. Для бельгийцев это была уникальная, но всё же обидная ничья. Команда Ники Хайена трижды вела, забила трижды и всё равно осталась без победы. А Карлуш Форбс провёл, возможно, лучший матч в карьере.

Теперь в таблице Лиги Чемпионов — равенство: по семь очков у «Барселоны» и «Челси». Их встреча на «Стэмфорд Бридж» через две недели, скорее всего, определит, кто останется в зоне прямого выхода в 1/8 финала. У Флика мало времени, чтобы исправить оборону, но много поводов задуматься. Пока одни восхищаются Ямалем и его «голом сезона», команда тонет в старых ошибках.