GOAL объясняет, почему трансфер Луиса Диаса в «Баварию» стал началом стремительного спада «Ливерпуля».

Болельщики «Ливерпуля» так и не оценили Луиса Диаса по достоинству. Более того, многие из них, казалось, даже приветствовали уход колумбийца в «Баварию» прошлым летом, считая его продажу необходимой ради трансфера Флориана Вирца за 116 миллионов фунтов (158 млн долларов), при том, что Коди Гакпо оставался в команде как основной кандидат на роль левого вингера.

Арне Слот также настаивал, что это правильное решение, поскольку «Ливерпуль» стремился развить успех чемпионского сезона Премьер-лиги-2024/25. Вирц стал одним из семи новичков, пополнивших состав в ходе рекордной трансферной кампании, а Диас считался игроком, без которого можно обойтись.

После официального подтверждения ухода Диаса Арне Слот довольно тепло отзывался о колумбийце.

Я буду очень, очень, очень скучать по его песне — это, пожалуй, одна из лучших кричалок наших болельщиков про игрока. И, конечно, по его вкладу в наше чемпионство. Но таков наш клуб. Мы совершаем крупные трансферы — делали это в последние годы и будем делать дальше. Но чтобы такие сделки состоялись, клубу нужно возвращать часть средств. Арне Слот главный тренер «Ливерпуля»

Арне Слот globallookpress.com

Слот заметно преуменьшил значение Диаса: на финишном отрезке сезона он был ключевым игроком «Ливерпуля», особенно после того, как его перевели на позицию «ложной девятки». «Бавария» получила мировую звезду на пике формы всего за £65,5 млн ($89 млн) — и прекрасно понимала, какой это трансферный успех.

Луис Диас — игрок с международным опытом, выдающимся качеством, великолепной техникой и высокой надежностью, который сразу усилит нашу команду. Мы очень рады, что смогли пригласить его в «Баварию». Такие трансферы случаются, когда все элементы работают идеально. Наших болельщиков ждет по-настоящему выдающийся футболист. Макс Эберль спортивный директор «Баварии»

Именно такую оценку Диас и заслуживал — и за первые семь месяцев на «Альянц Арене» он полностью ее оправдал. Тем временем «Ливерпуль» откатился от статуса чемпионов Англии до борьбы за попадание в Лигу Европы, а Гакпо стал самым слабым звеном команды в атакующей линии. Избавление от Диаса уже обернулось для «красных» серьезными последствиями — и им никогда не стоило приносить его в жертву.

Источник вдохновения

Важно отметить, что сам Диас действительно настаивал на переходе — но лишь после того, как переговоры о продлении контракта зашли в тупик. Очевидно, в «Ливерпуле» не дали ему почувствовать ту степень ценности, которую он заслуживал, ведь с чисто футбольной точки зрения не было ни одной веской причины, по которой он должен был уходить.

Луис Диас globallookpress.com

Слот вернул «красных» на вершину английского футбола, а из Лиги чемпионов команда вылетела лишь после серии пенальти в 1/8 финала от будущего победителя — «Пари Сен‑Жермен».

На «Энфилде» уже заговорили о зарождении новой династии — и это вовсе не казалось преувеличением. В такой ситуации Диас должен был получить статус неприкасаемого.

На его счету — 25 результативных действий в 50 матчах во всех турнирах, и хотя это на два меньше, чем у Гакпо, семь из них пришлись на последние 11 матчей «Ливерпуля» в Премьер-лиге. Без того вдохновения, которое приносил Диас, команда могла бы и не довести чемпионскую гонку до победного конца.

Независимо от того, выходил ли он слева, чередуясь с Гакпо, или действовал в центре атаки, колумбиец стабильно приносил результат — и в концовке сезона даже затмил лучшего бомбардира команды Мохаммеда Салаха, который под конец сезона заметно выдохся.

«Ни единого шанса», что Гакпо лучше

Диас сыграл ключевую роль и в победе в Кубке Англии, и в двух подряд триумфах в Кубке лиги при Юргене Клоппе, став одним из самых ярких и зрелищных игроков английского футбола. Тем удивительнее было наблюдать, как быстро об этом забыли, когда «Ливерпуль» сделал Вирца главным трансферным приоритетом лета.

Луис Диас globallookpress.com

Еще более непростительным выглядело то, что после прихода Вирца Гакпо сразу оказался выше Диаса в иерархии состава. Не стоит обманываться статистикой дебютного сезона Слота на посту главного тренера «Ливерпуля» — по уровню игры голландец не дотягивает до Диаса.

Если Диас был незаменим в прессинге команды, разрывал оборону соперников непредсказуемым дриблингом и острыми передачами, то Гакпо — нападающий весьма ограниченного профиля, который слишком часто выпадает из игры.

Бывшему футболисту ПСВ не хватает ни той же скорости, что у Диаса, ни его физической мощи, к тому же он чрезмерно зависим от правой ноги, из-за чего защитникам несложно загонять его в невыгодные позиции.

Коди Гакпо globallookpress.com

Даже несмотря на точное завершение атак и высокий технический уровень, в долгосрочной перспективе Гакпо не мог скрыть эти недостатки.

Да, нынешний сезон он начал ярко — четыре гола и три результативные передачи в первых 13 матчах, — но его склонность то включаться, то выпадать из игры заметно мешала атакующей целостности «Ливерпуля».

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отметил это еще в октябре в своем подкасте.

Не уверен, что уход Диаса — это удачная сделка. Он топ-игрок, Диас. Позволить ему уйти… заменили ли его кем-то сильнее? Гакпо лучше? Я бы сказал — нет, ни единого шанса. Команда не функционирует, она играет хуже. Рио Фердинанд бывший защитник «Манчестер Юнайтед»

Теряется перед лицом трудностей

Если перенестись в сегодняшний день, проблемы «Ливерпуля» никуда не исчезли. Домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в воскресенье оставило команду Слота лишь на шестом месте в таблице — в 17 очках от лидирующего «Арсенала» и в четырех очках от зоны Лиги чемпионов.

Матеус Нунес и Коди Гакпо globallookpress.com

За 85 минут на поле «Энфилда» Гакпо коснулся мяча всего 30 раз, не нанес ни одного удара в створ и восемь раз терял мяч. Иными словами, его игра стала воплощением неэффективности — и это уже устойчивая тревожная тенденция.

Не исключено, что некоторые руководители «Ливерпуля» теперь сожалеют о решении продлить контракт с игроком сборной Нидерландов на пять лет в августе.

Каждый раз, когда мяч оказывается у Гакпо, легко предугадать, что будет дальше: он сместится в центр и упрется в толпу защитников, полностью убивая темп атаки. Ему не хватает ни воображения, ни взрывной динамики, которые делали Диаса столь уникальным оружием.

На данном этапе Слоту, пожалуй, стоило бы дать шанс 17-летнему Рио Нгумоа, вместо того чтобы продолжать упорно делать ставку на Гакпо. В сложные моменты он теряется — а «Ливерпуль» не может позволить себе «пассажиров», если рассчитывает спасти пока что провальный сезон.

«Настоящий вихрь»

На этом фоне Диас буквально расцвел в Мюнхене. Бывший лидер «Порту» в первых 30 матчах за «Баварию» набрал в сумме 32 результативных действия, причем пять из них — в игре с «Хоффенхаймом» на выходных.

Луис Диас globallookpress.com

Диас заработал два пенальти, которые реализовал Гарри Кейн, и сам оформил хет-трик — «Бавария» разгромила третью команду Бундеслиги со счетом 5:1.

Это было выступление, максимально близкое к идеальному среди всех матчей в топ-5 европейских лиг в нынешнем сезоне. Особенно впечатлил третий гол Диаса: он резко ушел от опекуна на подступах к штрафной и безупречно отправил мяч в дальний угол.

Фантастический игрок, я очень рад играть с ним в одной команде. Он представлял угрозу на протяжении всей игры: может растягивать оборону на фланге и обыгрывать один в один, может смещаться в центр, может идти до лицевой, постоянно оказывается в опасных зонах. Я говорил это, как только он пришел — он регулярно врывается в штрафную, оказывается на линии вратарской, там, где забиваются важнейшие голы. Сегодня вы снова это увидели. Гарри Кейн нападающий «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен добавил в интервью клубным медиа: «Мы по-настоящему наслаждаемся игрой Луиса Диаса — он настоящий вихрь».

И это точное определение для футболиста, чья энергия и динамика вывели команду Венсана Компани на совершенно новый уровень.

В стиле Рибери

«Бавария» уверенно движется к защите титула чемпиона Германии, опережая дортмундскую «Боруссию» на шесть очков, и уже продемонстрировала серьезность своих амбиций в Лиге чемпионов, уверенно обыграв «Челси» и «ПСЖ» на этапе лиги — в матче с парижанами Диас оформил дубль.

Мюнхенцы также вышли в четвертьфинал Кубка Германии, и если их линия атаки продолжит играть столь же блестяще, клуб вполне может замахнуться на полный комплект трофеев.

Майкл Олисе, Гари Кейн, Луис Диас и Леон Горецка globallookpress.com

Связка Диас — Кейн — Майкл Олисе имеет все предпосылки стать исторической и однажды встать в один ряд с легендарными трио «Барселоны» MSN и мадридского «Реала» BBC.

Основное внимание прессы, конечно, достается Кейну как главному бомбардиру «Баварии», но Диас и Олисе уже заслужили сравнения с культовым дуэтом, который обеспечивал успехи клуба в период с 2010 по 2020 год.

В прошлом месяце Эберль сказал Sky Sports Germany.

Когда я смотрю на позицию и движения Майкла, он напоминает Арьена Роббена. Можно сказать, это наш новый Роббен — изящный, элегантный. А на противоположном фланге у нас есть типаж Рибери— Лучо, созидатель хаоса. Наша фланговая связка — нечто особенное. Макс Эберль спортивный директор «Баварии»

Луис Диас и Макс Эберль globallookpress.com

По словам самого Диаса, в «Ливерпуле» у него была «особая связь» с Мохаммедом Салахом — и, похоже, нечто подобное он уже выстроил с Олисе.

Их игра на инвертированных флангах — настоящее удовольствие для зрителей: Олисе обеспечивает контроль и структуру, идеально дополняя способность Диаса сеять хаос в обороне соперника. А по эффективности их взаимодействие уже сопоставимо с легендарной связкой «Роббери».

Но особенно поразительно сходство Диаса именно с Рибери. Француз тоже был игроком‑феноменом, способным в одно мгновение перевернуть ход игры, а его самоотдача и борьба без мяча служили примером для всей команды.

Он сочетал захватывающую технику с неукротимой решимостью — и Диас словно сделан из того же материала. На пике формы Рибери был неудержим и, по мнению многих, крайне несправедливо не получил «Золотой мяч». Возможно, Диасу удастся добиться того, чего французу так и не покорилось.

«Огромная потеря»

Как же сейчас Слот, должно быть, жалеет, что у него больше нет Диаса. Это игрок, способный в одиночку решать исход матчей, одинаково охотно вступающий в прессинг и врывающийся к воротам соперника, — и Гакпо никогда не должен был оказаться выше него в иерархии команды.

Арне Слот и Коди Гакпо globallookpress.com

«Ливерпуль» расплачивается за свою чудовищную ошибку. Еще один яркий пример проблем в атаке — поражение 1:2 от «Челси» в начале сезона, после которого Гари Невилл в эфире Sky Sports не скрывал разочарования.

Полузащитники и нападающие были абсолютно бесполезны. Они теряли мяч так, что в это трудно поверить. Гакпо, Салах — сплошная расточительность. Гари Невилл эксперт Sky Sports

Бывший форвард «Ливерпуля» Дэниел Старридж в студии Sky Sports четко обозначил корень проблемы.

Для меня отсутствие Луиса Диаса — это огромная потеря. Если вспомнить прошлый сезон «Ливерпуля» и то, как они прессинговали, то, пожалуй, именно он задавал тон этому прессингу в атакующей тройке. Его цепкость, его жажда вернуть мяч своей команде — он давал «Ливерпулю» то, чего им сейчас явно не хватает. Он жертвовал собой в обороне. И теперь им нужно понять, кто в этой атаке готов брать на себя такую роль. В тройке нападения всегда должен быть тот, кто скажет: «Мне не нужна личная статистика». Не уверен, что тренер сам понимает, как решить эту задачу. Дэниел Старридж бывший нападающий «Ливерпуля»

Слот до сих пор не нашел способ компенсировать потерю Диаса, который в последний сезон на «Энфилде» воплощал непоколебимый командный дух в раздевалке. Если «Ливерпуль» хочет вернуть это в сезоне-2026/27, клубу придется искать полноценную замену — потому что Гакпо с этой ролью явно не справляется.