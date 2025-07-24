Быстрое падение. Почему богатство не спасает футболистов от банкротства

Уиндасс — вспыльчивый, но результативный нападающий, чья 18-летняя карьера охватывала все четыре дивизиона английского футбола. Он играл в Премьер-лиге за «Брэдфорд Сити», «Мидлсбро» и «Халл Сити», а также выступал в шотландской элите за «Абердин». Звездой он никогда не был, но зарабатывал приличные деньги в эпоху бурного роста английского футбола.
Тем не менее уже через семь лет после завершения карьеры в 2009 году Уиндасс оказался фактически на мели. Его счета опустошил налоговый счет на 164 тысячи фунтов стерлингов (около 223 тысяч долларов по сегодняшнему курсу) — последствие неудачного вложения в киноиндустрию и развода.
«Помню, мы с другом зашли в пиццерию, а перед нами стояла пара, делала заказ, — вспоминает Уиндасс в разговоре с The Athletic. — Я прочитал по губам парня: "Это же Дин Уиндасс. Он обанкротился". Это было унизительно. Ты заканчиваешь карьеру, покидаешь футбол — и это само по себе тяжело. А тут еще банкротство. Стресс просто убивал меня».
Но Уиндасс — далеко не единственный.
Бывшие игроки сборной Англии Дэвид Джеймс, Уэс Браун и Ли Хендри были объявлены банкротами после завершения карьеры, которая вывела их на высший уровень. А в прошлом году Налоговая и таможенная служба Ее Величества (HMRC — налоговый орган Великобритании) подала иск против бывшего нападающего «Ливерпуля» и сборной Англии Эмила Хески — за неуплату налогов на сумму 1,6 миллиона фунтов.
Всего месяц назад банкротом был признан еще один экс-игрок сборной — Тревор Синклер. Причиной стал налоговый долг в размере 36 тысяч фунтов, который Синклер, по его собственным словам, «просто игнорировал».
Вскоре после этого налоговая подала в Высший суд Лондона прошение о банкротстве Шона Райт-Филлипса. Представитель футболиста сообщил The Telegraph, что тот не знал о разбирательстве и намерен «решительно оспаривать» претензии.
И это лишь недавние случаи.
Джермейн Пеннант, Селестин Бабаяро, Крис Саттон, Асамоа Гьян и Ройстон Дренте — все они выступали на элитном уровне, но после завершения карьеры столкнулись с финансовыми трудностями. Если заглянуть чуть дальше в прошлое, то даже такие легенды, как Диего Марадона и Роналдиньо, оказались в похожем положении, когда сошли с авансцены.
У каждого футболиста своя история, но определенные мотивы повторяются снова и снова: неудачные инвестиции, дорогостоящие разводы, чрезмерно расточительный образ жизни. Почему так происходит с такими профессионалами, и что футбол может сделать, чтобы предотвратить столь частые финансовые крахи?
С течением времени состав сборной Англии, выигравшей чемпионат мира среди юношей до 17 лет в Индии в 2017 году, выглядит все внушительнее.
Ту команду возглавлял атакующий лидер Фил Фоден, два гола которого помогли разгромить Испанию в финале со счетом 5:2. В том составе также были Марк Гэи, Джейдон Санчо, Имил Смит-Роу, Конор Галлахер, Эйнджел Гомес, Морган Гиббс-Уайт и Каллум Хадсон-Одои — все они сделали первые шаги на международной арене, которые привели их к национальной сборной и клубам европейской элиты.
Менее известной, но не менее важной фигурой того успеха был Кертис Андерсон.
Основной вратарь Англии на шести из семи матчей турнира, он тогда представлял академию «Манчестер Сити». Но в 2022 году, в возрасте всего 22 лет, Андерсон завершил профессиональную карьеру после окончания двухлетнего контракта с клубом Лиги 1 — «Уиком Уондерерс». За первую команду он так и не сыграл, дважды уходил в аренду в клубы низших лиг и в итоге решил уйти из футбола.
Пробиться в основу «Сити», куда он перешел школьником из соседнего «Блэкпула» за 15 тысяч фунтов, было невозможно. А угасший интерес к игре подтолкнул Андерсона заняться новым делом — он начал учиться на дипломированного специалиста по финансовому планированию.
«Клуб не может давать тебе финансовые советы, а что касается образования — молодые игроки получают минимальную поддержку», — говорит Кертис Андерсон, которому сейчас 24 года, и который занимает пост главы спортивного направления в компании Markland Hill Wealth, занимающейся финансовым планированием.
— «Когда нам было 16–17 лет, нам читали лекции о вреде азартных игр, алкоголя и других подобных вещах. Может, я что-то упустил, но не припомню, чтобы кто-то приходил и рассказывал о финансах. Единственное, что я получил в плане финансового воспитания в клубе, — это редкие замечания от тренера вратарей. Это не были финансовые советы — просто пара слов в духе "отложи немного, будь поосторожнее". Он был как отец — старался оградить. Но это был не клуб. Эта тема вообще табу».
В новой роли Андерсон посещает клубы Премьер-лиги и Английской футбольной лиги (EFL) и часто сталкивается с тем, что футболисты не знают, как грамотно распоряжаться деньгами. Их зарплаты уходят на дорогие машины, элитную недвижимость и часы, но долгосрочных планов зачастую нет.
«Обычно нас слушают те, кто постарше, — говорит он. — Им 28–29, и они начинают понимать, что нужно что-то предпринимать. Но если бы они начали думать об этом еще в 21 — жизнь была бы намного проще. Я прихожу в клубы, общаюсь с молодыми из академий и никогда не говорю, что им надо что-то делать. Я просто предлагаю задуматься о полезных привычках. Ты привыкаешь к определенному уровню жизни и начинаешь думать, что так будет всегда. А потом все заканчивается. Я это сейчас вижу. Даже в Премьер-лиге. Пытаюсь объяснить простые вещи — но это сложно, потому что многие вообще никогда об этом не задумывались».
Суфьян Дадда может рассказать похожую историю.
Два десятилетия назад Суфьян Даафи занимался в академии амстердамского «Аякса» до 16 лет. Он играл бок о бок со своим близким другом Кеннетом Вермером — вратарем, которому удалось пробиться в национальную сборную Нидерландов. Восемь лет назад они вместе основали компанию Sport Legacy, которая сегодня ведет дела более чем сотни профессиональных спортсменов по всему миру.
«Образование — это основа», — говорит Дадда. — «У многих футболистов определенный стиль жизни, но как только зарплата заканчивается, а ипотеку платить нужно и семью обеспечивать — появляется огромная брешь.
В индустрии есть и те, кто пользуется наивностью игроков. Мне говорили: "Не начинай — футболисты глупые, тратят все подчистую". Но я хотел доказать обратное. Хотел, чтобы меньше футболистов оказывались на мели. Моя цель — изменить восприятие, заходя на уровне академий и давая базовое финансовое образование».
Ни Дадда, ни Андерсон не осуждают своих клиентов за траты. Наоборот — они подчеркивают, что все дело в балансе. Если у тебя контракт Премьер-лиги с семизначными цифрами — желание купить дорогую машину вполне естественно. Как и дизайнерская одежда, отдых в пятизвездочных отелях. Это хорошо знает Райан Бабел — бывший вингер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов, а сейчас — посол Sport Legacy в Дубае.
«Я тоже через это прошел», — признается Бабел. — «В 21 купил себе Bentley, в 25 — Rolls-Royce. Но, по большому счету, на машины я тратил не так уж много.
Больше уходило на образ жизни. Отпуск, аренда дорогих домов, походы в клубы. Все как у всех. Помню, как платил за всех своих друзей — буквально за все. В какой-то момент пришлось сказать: "Эй, не Рождество же каждый день". С возрастом приходит понимание: так жить невозможно вечно».
Бабел благодарен родителям за то, что с детства учили его ценить деньги. «Футбол не дает тебе никаких знаний в этой области, — говорит он. — Ты сам отвечаешь за свои финансы. Многие не заканчивают школу — просто потому, что рано уходят в профессиональный спорт. В итоге ты не получаешь полноценного образования и не знаешь, как обращаться с большими деньгами. Именно здесь у многих все идет наперекосяк. Рядом просто нет никого, кто бы направил».
«Некоторые футболисты — словно ходячие банкоматы, и окружение это прекрасно понимает. Все хотят прокатиться на этой волне как можно дольше. Это печально, но обычно все начинается с желания игрока помочь другим, почувствовать свою значимость.
Но суровая правда в том, что как только деньги заканчиваются — эти люди исчезают. Мы знаем десятки таких историй. Окружение просто испаряется. Это действительно грустно».
Официальной статистики о числе бывших футболистов, оказавшихся в состоянии банкротства, не существует.
В 2013 году благотворительная организация XPro, помогающая экс-игрокам, утверждала, что такой сценарий ждет троих из пяти в течение пяти лет после завершения карьеры. Однако эти данные вызвали споры. Тогдашний глава Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Гордон Тейлор в интервью BBC назвал более реалистичную цифру — от 10 до 20 процентов.
Тем не менее никто не станет спорить с тем, что частота громких случаев банкротства резко контрастирует с уровнем доходов в футболе, где миллионы можно заработать всего за несколько месяцев. По оценкам, средняя зарплата игрока Премьер-лиги сегодня превышает 100 тысяч фунтов в неделю, а суммарные зарплатные ведомости всех 20 клубов в сезоне-2022/23 достигли 4,1 миллиарда фунтов.
В начале 2000-х цифры были меньше, но и тогда этого не хватало, чтобы защитить даже самых узнаваемых звезд лиги от финансовых крахов.
Так, в 2014 году банкротом был признан Дэвид Джеймс — экс-вратарь сборной Англии (53 матча), игравший за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Вест Хэм» и «Портсмут». Ему пришлось распродавать личную коллекцию спортивных трофеев и памятных вещей. Тогда сообщалось, что развод с женой Таней в 2005 году обошелся Джеймсу в 3 миллиона фунтов.
Еще один пример — бывший полузащитник «Астон Виллы» Ли Хендри. Еще в 2012 году, когда он продолжал играть, HMRC подала прошение о признании его банкротом. Впоследствии в интервью The Guardian в 2020 году Хендри признался, что финансовые проблемы стали причиной депрессии и привели его к «пяти или шести» попыткам самоубийства.
«Я хотел как лучше — обеспечить семью, вложиться в инвестиции», — говорил он в эфире BBC Radio 4 год спустя. — «Но потом был развод, который больно ударил по кошельку. А еще я купил несколько домов, и все оказались провальными вложениями. Люди, которые меня консультировали, не могли дать ни одного решения. Я просто не знал, куда обращаться».
Дину Уиндассу такие истории хорошо знакомы. После завершения карьеры он сам столкнулся с депрессией, а его финансы оказались под серьезным давлением — в том числе из-за требований налоговой службы HMRC.
«В 2001 году я играл за "Мидлсбро", — вспоминает он. — И вот на базу приходит человек и предлагает вложиться в киноиндустрию. Тогда я получал 30 тысяч фунтов в неделю. Я не особо в этом разбирался, но в списке участников были имена всех возможных знаменитостей. Я подумал: Если они в деле — и мне стоит войти».
«Я инвестировал, надеясь, что через 15 лет получу приличную сумму. А годы шли, и все чаще в дверь стучали коричневые конверты. Я думал: "Что, черт возьми, за фигня?" В итоге мне выставили налоговый счет на 164 тысячи фунтов».
«Всю карьеру я платил 40% налогов с больших доходов. Я не уклонялся от налогов, просто влез в неправильную схему. Сейчас, конечно, понимаю, что это была плохая идея». Сегодня Уиндасс продолжает выплачивать HMRC по 500 фунтов в месяц.
Именно налоговые споры и неудачные инвестиции чаще всего лежат в основе дел о банкротстве бывших футболистов. Так было и с Уэсом Брауном — экс-защитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. В 2023 году против него также выступила HMRC. «Когда ты зарабатываешь большие деньги, тебе нужны правильные люди рядом», — сказал он в подкасте Бена Хита. — «А у меня таких, увы, не было».
«Налоги — это огромная тема», — соглашается Кертис Андерсон. — «Игроки часто просто не понимают, что именно они должны платить. Комиссии агентов, страховки от клуба, частная медицина — все это учитывается при расчете налогов. Если твой бухгалтер не разбирается в этих нюансах, а через пять лет приходит счет с процентами и штрафами — ты должен срочно искать деньги. И если не можешь — вот тебе и банкротство».
Некоторые футболисты, как Кит Гиллеспи или Пол Мерсон, боролись с зависимостями, что также приводило к финансовым проблемам. Но еще один важный фактор — развод после завершения карьеры. Когда доходы уже не те, дележ имущества может серьезно подорвать стабильность.
Уиндасс признает, что развод с его тогдашней женой Хелен обошелся дорого: «Я потерял много денег. Это моя ошибка. Моя ответственность».
Сегодня он восстанавливает жизнь заново и, несмотря на диагноз деменции, поставленный в прошлом году, уверенно смотрит вперед.
«Не могу говорить за других, потому что не знаю их истории, — говорит Уиндасс. — Но разводов среди игроков действительно много, и нередко все заканчивается банкротством. Если бы не то вложение и не развод, я бы никогда не оказался в такой ситуации».
Каждая история индивидуальна, но в них прослеживаются общие черты. Огромные деньги зарабатываются — и с такой же легкостью исчезают. А сожаления приходят только тогда, когда доходы заканчиваются.
«Почему так происходит и как этого избежать — все упирается в окружение, — считает Кертис Андерсон. — Я постоянно повторяю: все начинается с образования. Не нужно разбираться во всем — достаточно понимать, что надо что-то делать».