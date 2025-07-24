Быстрое падение. Почему богатство не спасает футболистов от банкротства

Скрежет падающих в почтовый ящик коричневых конвертов внушалтревогу.

Уиндасс — вспыльчивый, но результативный нападающий, чья 18-летняя карьера охватывала все четыре дивизиона английского футбола. Он играл в Премьер-лиге за «Брэдфорд Сити», «Мидлсбро» и «Халл Сити», а также выступал в шотландской элите за «Абердин». Звездой он никогда не был, но зарабатывал приличные деньги в эпоху бурного роста английского футбола.

Тем не менее уже через семь лет после завершения карьеры в 2009 году Уиндасс оказался фактически на мели. Его счета опустошил налоговый счет на 164 тысячи фунтов стерлингов (около 223 тысяч долларов по сегодняшнему курсу) — последствие неудачного вложения в киноиндустрию и развода.

Дин Уиндасс globallookpress.com

«Помню, мы с другом зашли в пиццерию, а перед нами стояла пара, делала заказ, — вспоминает Уиндасс в разговоре с The Athletic. — Я прочитал по губам парня: "Это же Дин Уиндасс. Он обанкротился". Это было унизительно. Ты заканчиваешь карьеру, покидаешь футбол — и это само по себе тяжело. А тут еще банкротство. Стресс просто убивал меня».

Но Уиндасс — далеко не единственный.

Бывшие игроки сборной Англии Дэвид Джеймс, Уэс Браун и Ли Хендри были объявлены банкротами после завершения карьеры, которая вывела их на высший уровень. А в прошлом году Налоговая и таможенная служба Ее Величества (HMRC — налоговый орган Великобритании) подала иск против бывшего нападающего «Ливерпуля» и сборной Англии Эмила Хески — за неуплату налогов на сумму 1,6 миллиона фунтов.

Эмил Хески globallookpress.com

Всего месяц назад банкротом был признан еще один экс-игрок сборной — Тревор Синклер. Причиной стал налоговый долг в размере 36 тысяч фунтов, который Синклер, по его собственным словам, «просто игнорировал».

Вскоре после этого налоговая подала в Высший суд Лондона прошение о банкротстве Шона Райт-Филлипса. Представитель футболиста сообщил The Telegraph, что тот не знал о разбирательстве и намерен «решительно оспаривать» претензии.

И это лишь недавние случаи.

Джермейн Пеннант, Селестин Бабаяро, Крис Саттон, Асамоа Гьян и Ройстон Дренте — все они выступали на элитном уровне, но после завершения карьеры столкнулись с финансовыми трудностями. Если заглянуть чуть дальше в прошлое, то даже такие легенды, как Диего Марадона и Роналдиньо, оказались в похожем положении, когда сошли с авансцены.

У каждого футболиста своя история, но определенные мотивы повторяются снова и снова: неудачные инвестиции, дорогостоящие разводы, чрезмерно расточительный образ жизни. Почему так происходит с такими профессионалами, и что футбол может сделать, чтобы предотвратить столь частые финансовые крахи?

С течением времени состав сборной Англии, выигравшей чемпионат мира среди юношей до 17 лет в Индии в 2017 году, выглядит все внушительнее.

Ту команду возглавлял атакующий лидер Фил Фоден, два гола которого помогли разгромить Испанию в финале со счетом 5:2. В том составе также были Марк Гэи, Джейдон Санчо, Имил Смит-Роу, Конор Галлахер, Эйнджел Гомес, Морган Гиббс-Уайт и Каллум Хадсон-Одои — все они сделали первые шаги на международной арене, которые привели их к национальной сборной и клубам европейской элиты.

Менее известной, но не менее важной фигурой того успеха был Кертис Андерсон.

Джоэл Латибодиер, Фил Фоден и Кертис Андерсон globallookpress.com

Основной вратарь Англии на шести из семи матчей турнира, он тогда представлял академию «Манчестер Сити». Но в 2022 году, в возрасте всего 22 лет, Андерсон завершил профессиональную карьеру после окончания двухлетнего контракта с клубом Лиги 1 — «Уиком Уондерерс». За первую команду он так и не сыграл, дважды уходил в аренду в клубы низших лиг и в итоге решил уйти из футбола.

Пробиться в основу «Сити», куда он перешел школьником из соседнего «Блэкпула» за 15 тысяч фунтов, было невозможно. А угасший интерес к игре подтолкнул Андерсона заняться новым делом — он начал учиться на дипломированного специалиста по финансовому планированию.

«Клуб не может давать тебе финансовые советы, а что касается образования — молодые игроки получают минимальную поддержку», — говорит Кертис Андерсон, которому сейчас 24 года, и который занимает пост главы спортивного направления в компании Markland Hill Wealth, занимающейся финансовым планированием.

— «Когда нам было 16–17 лет, нам читали лекции о вреде азартных игр, алкоголя и других подобных вещах. Может, я что-то упустил, но не припомню, чтобы кто-то приходил и рассказывал о финансах. Единственное, что я получил в плане финансового воспитания в клубе, — это редкие замечания от тренера вратарей. Это не были финансовые советы — просто пара слов в духе "отложи немного, будь поосторожнее". Он был как отец — старался оградить. Но это был не клуб. Эта тема вообще табу».

В новой роли Андерсон посещает клубы Премьер-лиги и Английской футбольной лиги (EFL) и часто сталкивается с тем, что футболисты не знают, как грамотно распоряжаться деньгами. Их зарплаты уходят на дорогие машины, элитную недвижимость и часы, но долгосрочных планов зачастую нет.

«Обычно нас слушают те, кто постарше, — говорит он. — Им 28–29, и они начинают понимать, что нужно что-то предпринимать. Но если бы они начали думать об этом еще в 21 — жизнь была бы намного проще. Я прихожу в клубы, общаюсь с молодыми из академий и никогда не говорю, что им надо что-то делать. Я просто предлагаю задуматься о полезных привычках. Ты привыкаешь к определенному уровню жизни и начинаешь думать, что так будет всегда. А потом все заканчивается. Я это сейчас вижу. Даже в Премьер-лиге. Пытаюсь объяснить простые вещи — но это сложно, потому что многие вообще никогда об этом не задумывались».

Суфьян Дадда может рассказать похожую историю.

Два десятилетия назад Суфьян Даафи занимался в академии амстердамского «Аякса» до 16 лет. Он играл бок о бок со своим близким другом Кеннетом Вермером — вратарем, которому удалось пробиться в национальную сборную Нидерландов. Восемь лет назад они вместе основали компанию Sport Legacy, которая сегодня ведет дела более чем сотни профессиональных спортсменов по всему миру.

Кеннет Вермер globallookpress.com

«Образование — это основа», — говорит Дадда. — «У многих футболистов определенный стиль жизни, но как только зарплата заканчивается, а ипотеку платить нужно и семью обеспечивать — появляется огромная брешь.

В индустрии есть и те, кто пользуется наивностью игроков. Мне говорили: "Не начинай — футболисты глупые, тратят все подчистую". Но я хотел доказать обратное. Хотел, чтобы меньше футболистов оказывались на мели. Моя цель — изменить восприятие, заходя на уровне академий и давая базовое финансовое образование».

Ни Дадда, ни Андерсон не осуждают своих клиентов за траты. Наоборот — они подчеркивают, что все дело в балансе. Если у тебя контракт Премьер-лиги с семизначными цифрами — желание купить дорогую машину вполне естественно. Как и дизайнерская одежда, отдых в пятизвездочных отелях. Это хорошо знает Райан Бабел — бывший вингер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов, а сейчас — посол Sport Legacy в Дубае.

Райан Бабел globallookpress.com

«Я тоже через это прошел», — признается Бабел. — «В 21 купил себе Bentley, в 25 — Rolls-Royce. Но, по большому счету, на машины я тратил не так уж много.

Больше уходило на образ жизни. Отпуск, аренда дорогих домов, походы в клубы. Все как у всех. Помню, как платил за всех своих друзей — буквально за все. В какой-то момент пришлось сказать: "Эй, не Рождество же каждый день". С возрастом приходит понимание: так жить невозможно вечно».

Бабел благодарен родителям за то, что с детства учили его ценить деньги. «Футбол не дает тебе никаких знаний в этой области, — говорит он. — Ты сам отвечаешь за свои финансы. Многие не заканчивают школу — просто потому, что рано уходят в профессиональный спорт. В итоге ты не получаешь полноценного образования и не знаешь, как обращаться с большими деньгами. Именно здесь у многих все идет наперекосяк. Рядом просто нет никого, кто бы направил».

«Некоторые футболисты — словно ходячие банкоматы, и окружение это прекрасно понимает. Все хотят прокатиться на этой волне как можно дольше. Это печально, но обычно все начинается с желания игрока помочь другим, почувствовать свою значимость.

Но суровая правда в том, что как только деньги заканчиваются — эти люди исчезают. Мы знаем десятки таких историй. Окружение просто испаряется. Это действительно грустно».

Официальной статистики о числе бывших футболистов, оказавшихся в состоянии банкротства, не существует.

В 2013 году благотворительная организация XPro, помогающая экс-игрокам, утверждала, что такой сценарий ждет троих из пяти в течение пяти лет после завершения карьеры. Однако эти данные вызвали споры. Тогдашний глава Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Гордон Тейлор в интервью BBC назвал более реалистичную цифру — от 10 до 20 процентов.

Тем не менее никто не станет спорить с тем, что частота громких случаев банкротства резко контрастирует с уровнем доходов в футболе, где миллионы можно заработать всего за несколько месяцев. По оценкам, средняя зарплата игрока Премьер-лиги сегодня превышает 100 тысяч фунтов в неделю, а суммарные зарплатные ведомости всех 20 клубов в сезоне-2022/23 достигли 4,1 миллиарда фунтов.

В начале 2000-х цифры были меньше, но и тогда этого не хватало, чтобы защитить даже самых узнаваемых звезд лиги от финансовых крахов.

Так, в 2014 году банкротом был признан Дэвид Джеймс — экс-вратарь сборной Англии (53 матча), игравший за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Вест Хэм» и «Портсмут». Ему пришлось распродавать личную коллекцию спортивных трофеев и памятных вещей. Тогда сообщалось, что развод с женой Таней в 2005 году обошелся Джеймсу в 3 миллиона фунтов.

Дэвид Джеймс globallookpress.com

Еще один пример — бывший полузащитник «Астон Виллы» Ли Хендри. Еще в 2012 году, когда он продолжал играть, HMRC подала прошение о признании его банкротом. Впоследствии в интервью The Guardian в 2020 году Хендри признался, что финансовые проблемы стали причиной депрессии и привели его к «пяти или шести» попыткам самоубийства.

«Я хотел как лучше — обеспечить семью, вложиться в инвестиции», — говорил он в эфире BBC Radio 4 год спустя. — «Но потом был развод, который больно ударил по кошельку. А еще я купил несколько домов, и все оказались провальными вложениями. Люди, которые меня консультировали, не могли дать ни одного решения. Я просто не знал, куда обращаться».

Дину Уиндассу такие истории хорошо знакомы. После завершения карьеры он сам столкнулся с депрессией, а его финансы оказались под серьезным давлением — в том числе из-за требований налоговой службы HMRC.

«В 2001 году я играл за "Мидлсбро", — вспоминает он. — И вот на базу приходит человек и предлагает вложиться в киноиндустрию. Тогда я получал 30 тысяч фунтов в неделю. Я не особо в этом разбирался, но в списке участников были имена всех возможных знаменитостей. Я подумал: Если они в деле — и мне стоит войти».

«Я инвестировал, надеясь, что через 15 лет получу приличную сумму. А годы шли, и все чаще в дверь стучали коричневые конверты. Я думал: "Что, черт возьми, за фигня?" В итоге мне выставили налоговый счет на 164 тысячи фунтов».

«Всю карьеру я платил 40% налогов с больших доходов. Я не уклонялся от налогов, просто влез в неправильную схему. Сейчас, конечно, понимаю, что это была плохая идея». Сегодня Уиндасс продолжает выплачивать HMRC по 500 фунтов в месяц.

Именно налоговые споры и неудачные инвестиции чаще всего лежат в основе дел о банкротстве бывших футболистов. Так было и с Уэсом Брауном — экс-защитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. В 2023 году против него также выступила HMRC. «Когда ты зарабатываешь большие деньги, тебе нужны правильные люди рядом», — сказал он в подкасте Бена Хита. — «А у меня таких, увы, не было».

Уэс Браун globallookpress.com

«Налоги — это огромная тема», — соглашается Кертис Андерсон. — «Игроки часто просто не понимают, что именно они должны платить. Комиссии агентов, страховки от клуба, частная медицина — все это учитывается при расчете налогов. Если твой бухгалтер не разбирается в этих нюансах, а через пять лет приходит счет с процентами и штрафами — ты должен срочно искать деньги. И если не можешь — вот тебе и банкротство».

Некоторые футболисты, как Кит Гиллеспи или Пол Мерсон, боролись с зависимостями, что также приводило к финансовым проблемам. Но еще один важный фактор — развод после завершения карьеры. Когда доходы уже не те, дележ имущества может серьезно подорвать стабильность.

Уиндасс признает, что развод с его тогдашней женой Хелен обошелся дорого: «Я потерял много денег. Это моя ошибка. Моя ответственность».

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Сегодня он восстанавливает жизнь заново и, несмотря на диагноз деменции, поставленный в прошлом году, уверенно смотрит вперед.

«Не могу говорить за других, потому что не знаю их истории, — говорит Уиндасс. — Но разводов среди игроков действительно много, и нередко все заканчивается банкротством. Если бы не то вложение и не развод, я бы никогда не оказался в такой ситуации».

Каждая история индивидуальна, но в них прослеживаются общие черты. Огромные деньги зарабатываются — и с такой же легкостью исчезают. А сожаления приходят только тогда, когда доходы заканчиваются.

«Почему так происходит и как этого избежать — все упирается в окружение, — считает Кертис Андерсон. — Я постоянно повторяю: все начинается с образования. Не нужно разбираться во всем — достаточно понимать, что надо что-то делать».