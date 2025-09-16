Кто остановит «Барселону»? Главные сюжетные линии нового сезона Лиги чемпионов

На этой неделе стартует новый розыгрыш Лига чемпионов. Шесть клубов АПЛ, «Барселона», «Реал» и «Атлетико», а также «Бавария» попытаются отобрать у «Пари Сен-Жермен» статус лучшей команды Европы. Что касается андердогов, то самым опасным среди них может оказаться действующий чемпион Италии «Наполи».

Первый тур общего этапа, растянутый на три дня, подарит зрителям сразу несколько топ-матчей: «Бавария» против «Челси», «Ньюкасл» дома сыграет с «Барселоной», а «Манчестер Сити» встретится с «Наполи».

Прямо сейчас рассмотрим самые интересные сюжетные линии самого престижного клубного турнира.

Сможет ли «Пари Сен-Жермен» защитить титул?

Французский суперклуб в прошлом сезоне впервые выиграл Лигу чемпионов и сделал это весьма ярко. В финале, который состоялся в Мюнхене, команда Луиса Энрике разгромила «Интер» со счетом 5:0.

При это на пути к финалу парижане прошли сразу четыре английских клуба — «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал». Столь мощный поход сделал Усмана Дембеле главным претендентом на «Золотой мяч», который будет вручен 22 сентября в Париже.

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Дезире Дуэ, Витинья, Жоау Невеш, Хвича Кварацхелия, Нуно Мендеш и Ашраф Хакими также провели выдающийся сезон. Победа лучшего клуба Франции в ЛЧ запустила дискуссию: способен ли «ПСЖ» повторить эпоху доминирования «Реала» или «Барселоны»?

Реально ли это? В целом состав «ПСЖ» остался прежним, хотя уход Джанлуиджи Доннаруммы в «Ман Сити» и подписание вратаря «Лилля» Люка Шевалье стали серьезным изменением. С топ-тренером и целой плеядой игроков на пике формы «ПСЖ» снова будет в числе основных претендентов на трофей. У них есть всё, чтобы еще раз пройти этот путь.

Настало время «Арсенала»?

После того, как «ПСЖ» в прошлом сезоне наконец стал лучшей командой Европы, именно «Арсенал» теперь, пожалуй, является крупнейшим клубом, который до сих пор ни разу не выигрывал Лигу чемпионов.

Главный тренер «канониров» Микель Артета после поражения от «ПСЖ» в полуфинале предыдущего розыгрыша заявил, что его команда всё равно была лучшей в турнире.

Микель Артета globallookpress.com

Летом лондонский клуб провел внушительную трансферную кампанию. Состава «канониров» пополнили Виктор Дьекереш, Мартин Субименди, Нони Мадуэке и Эберечи Эзе. Теперь у «Арсенала» и Артеты больше нет оправданий ни в АПЛ, ни в ЛЧ.

Свою кампанию «канониры» начинают во вторник на выезде против «Атлетика» из Бильбао, и это отличная возможность сразу громко заявить, что этот сезон может стать переломным. У команды есть и качество, и глубина состава, а еще мотивация после предыдущего сезона, когда команда Артеты была в шаге от финала.

Вполне возможно, что в этот раз «Арсенал» действительно поборется за главный европейский трофей.

Сможет ли «Наполи» наконец-то привезти кубок ЛЧ в Италию?

Только Испания (20) и Англия (15) выигрывали Кубок чемпионов/Лигу чемпионов чаще, чем Италия (12). Однако последний раз итальянский клуб становился победителем престижного турнира 15 лет назад, когда «Интер» Жозе Моуринью спокойно разобрался в финале с «Баварией».

Кевин Де Брейне globallookpress.com

С тех пор и «Интер», и «Ювентус» дважды проигрывали в финалах, и хотя оба клуба стали участниками текущего розыгрыша ЛЧ, самые большие шансы на победу среди итальянских клубов — у «Наполи».

Команда Антонио Конте в прошлом сезоне выиграла Скудетто благодаря шикарному взаимодействию Ромелу Лукаку и Скотта Мактоминея. Летом «Наполи» подписал Кевина Де Брейне, победителя Лиги чемпионов в составе «Манчестер Сити».

Матч первого тура против «Ман Сити» на «Этихаде» станет хорошим индикатором амбиций «Наполи», но у команды есть и атакующая мощь, и опыт, чтобы пройти путь до конца и наконец-то порадовать Италию.

Сможет ли кто-то остановить «Барселону»?

Если бы для победы в Лиге чемпионов решающим был исключительно атакующий потенциал, то фаворитом безоговорочно считалась бы «Барселона». В распоряжении Ханси Флика есть выдающийся талант в лице Ламина Ямаля, нестареющий бомбардир Роберт Левандовский и техничный бразилец Рафинья, который в прошлом розыгрыше ЛЧ стал лучшим по голам (13) и результативным передачам (8).

Ламин Ямаль globallookpress.com

А еще у Флика есть Маркус Рашфорд, Ферран Торрес и шведский вингер Руни Бардагжи. У «Барсы», возможно, лучший подбор атакующих игроков среди всех участников турнира. Но, как показало прошлогоднее поражение в полуфинале от «Интера» (6:7 по сумме двух матчей), оборонительные проблемы «Барселоны» оставляют надежду соперникам.

В прошлом сезоне лишь «Слован», «Зальцбург» и «Фейенорд» пропустили больше, чем «Барса» (24 гола). Для сравнения: «ПСЖ» пропустил всего 15 мячей.

Однако болезненный опыт прошлого года и возвращение на «Камп Ноу» после двух лет на «Монжуике» могут стать ключевыми факторами. У «Барселоны» есть состав, способный выиграть Лигу чемпионов впервые с 2015 года.

Смогут ли Алонсо, Слот или Компани переписать историю?

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, зачастую нужен тренер, который уже поднимал трофей или хотя бы играл в финале.

Последние четыре розыгрыша брали наставники с опытом побед: Карло Анчелотти («Реал», 2022, 2024), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», 2023) и Луис Энрике («ПСЖ», 2025).

А Томас Тухель («Челси», 2021) и Юрген Клопп («Ливерпуль», 2019), завоевавшие свои первые кубки, уже имели за плечами поражения в финалах.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Ханси Флик — единственный «новичок», которому удалось выиграть (с «Баварией» в 2020), не имея за плечами подобного опыта. Если не считать Зинедина Зидана, приведшего «Реал» к первому из трех подряд титулов в 2016-м.

В этом сезоне и Энрике с «ПСЖ», и Гвардиола с «Сити» будут рассчитывать пройти как минимум в решающие стадии, но сможет ли кто-то «новый» переписать историю?

На эту роль претендуют главный тренер «Реала» Хаби Алонсо и наставник «Ливерпуля» Арне Слот, а также «Бавария» Венсана Компани.

Но не стоит также забывать про Антонио Конте («Наполи»), Микеля Артету («Арсенал») и Энцо Мареску («Челси»). Возможно, в этом сезоне старой гвардии придется уступить место новым именам.

У кого среди английских клубов самые большие шансы на победу?

В этом сезоне Англия представлена в Лиге чемпионов сразу шестью клубами. Это стало возможным благодаря победе «Тоттенхэма» в Лиге Европы и первому месту страны в таблице коэффициентов УЕФА.

«Ливерпуль» globallookpress.com

Таким образом, Англию в текущем розыгрыше представляют «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Однако, несмотря на мощь Премьер-лиги, за последние два сезона ни один английский клуб не добрался даже до финала. Сейчас, когда в турнире сразу шесть представителей АПЛ, кажется неизбежным, что как минимум один из них сыграет в решающем матче. А возможно, мы увидим и чисто английский финал — впервые после победы «Челси» над «Ман Сити» в 2021 году.

Шестикратный победитель ЛЧ «Ливерпуль» считается главным фаворитом от Англии. «Арсенал» тоже выглядит мощно, «Челси» традиционно умеет брать крупные трофеи. У «Ман Сити» сейчас переходный этап, но у них есть Пеп Гвардиола и голевое чутье Эрлинга Холанна.

С учетом присутствия «Ньюкасла» нас, скорее всего, ждет плей-офф Лиги чемпионов с ярко выраженным английским акцентом.

Кто из «темных лошадок» может удивить?

С тех пор, как «Порту» Жозе Моуринью в 2004 году выиграл Лигу чемпионов, команда не из топ-е лиг Европы пока ни разу не брала этот трофей.

Маловероятно, что ситуация изменится в нынешнем сезоне. Но сенсацию способны сотворить клубы второго эшелона из Англии, Германии, Испании, Италии или Франции.

Поль Погба globallookpress.com

Здесь стоит присмотреться к «Монако», куда летом перебрались Поль Погба и Ансу Фати. «Айнтрахт» славится умением находить новых звезд после продажи лидеров — удастся ли им это снова после расставания с Омаром Мармушем и Юго Экитике?

«Вильярреал» дважды доходил до полуфинала (2006 и 2022 годы), «Атлетик» остановился в шаге от финала Лиги Европы-2023, «Брюгге» приятно удивил в прошлом розыгрыше ЛЧ, а «Олимпиакос» прервал греческое ожидание европейского трофея, выиграв Лигу конференций в 2024-м. Если хоть одна из этих команд доберется до финала ЛЧ, это станет настоящей сенсацией.

Не забываем про сказочные сюжеты

Лига чемпионов редко становится ареной для «карликов». Турнир, как правило, остается под контролем крупнейших и богатейших клубов мира. Но каждый сезон приносит сюрпризы от команд, которые пробиваются в общий этап через квалификацию.

Так, «Шериф» (Тирасполь) сотворил сенсацию в сентябре 2021 года, обыграв «Реал» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу». «Рубин» в 2009-м обыгрывал «Барселону», «Янг Бойз» — «МЮ» (2021), а «Маккаби» Хайфа — «Ювентус» (2022).

«Пафос» (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Кайрат» (Казахстан) сумели пробиться в общий этап и теперь мечтают хотя бы об одной победе, несмотря на статус аутсайдеров.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Уже на этой неделе стоит присмотреться к выездному матчу «Баварии» против «Пафоса» и домашней игре «Кайрата» против «Реала» во втором туре. Там вполне могут случиться громкие сенсации.