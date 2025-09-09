Погба, Давид Луис и еще семь забытых звезд, которые снова сыграют в ЛЧ

2-й тайм Азербайджан — УкраинаОнлайн
    Поль Погба
    Поль Погба
    PlanetFootball составил список известных футболистов, которые вновь получили возможность сыграть в Лиге чемпионов.
    Лигу чемпионов обычно называют вершиной футбольной пирамиды, но у этого турнира есть и другая особенность: туда регулярно возвращаются «забытые» звезды прошлого. Кто-то до сих пор играет на достойном уровне, а кто-то держится из последних сил, но все они заставят вас дважды взглянуть в протокол с составами.

    Многие из этих игроков когда-то были у всех на слуху, но вы наверняка перестали следить за ними, как только они покинули АПЛ или элитные клубы Европы.

    Ниже — «забытые» участники Лиги чемпионов, которые продолжают выступать в Европе.

    Поль Погба («Монако»)

    Погба заслуживает почетного места в этом списке.

    Он возвращается в Лигу чемпионов в составе «Монако» после того, как дисквалификация за употребление допинга едва не поставила крест на его карьере. Для футболиста, которого когда-то называли лучшим полузащитником мира, это неожиданный поворот.

    Поль Погба
    globallookpress.com

    Погба доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году вместе с «Ювентусом», стал известен своими эффектными голами, танцем «dabbing» и вспышками гениальности. Позже он выиграл Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед», но при этом так и не смог оправдать проинвестированные в его трансфер 89 миллионов фунтов.

    Сейчас Погба 32 гола, и он остаётся футболистом-непредсказуемостью. Промахи с линии ворот, эксцентричные празднования — Поль всегда найдет способ привлечь внимание.

    Давид Луис («Пафос»)

    Да-да, тот самый Давид Луис.

    В 38 лет он продолжает играть в Лиге чемпионов, защищая цвета кипрского «Пафоса», и это, пожалуй, самая удивительная сюжетная линия.

    Давид Луис
    globallookpress.com

    Пик его карьеры пришелся на «Челси»: победа в Лиге чемпионов в 2012-м и триумф в Лиге Европы год спустя. Потом были «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал» с новыми трофеями.

    Немногие защитники так легко сочетали элегантность и катастрофичность в одном лице.

    • Теперь бразилец на Кипре, по-прежнему бросается в подкат с другой половины поля и раздает длинные передачи «как в 2014-м». А пышная шевелюра гарантирует, что его невозможно будет забыть окончательно.

    Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»)

    Обамеянг снова стал главным действующим лицом в атаке «Марселя». Перед этим он успел поиграть за «Барселону», «Челси» и даже в Саудовской Аравии.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    globallookpress.com

    Но настоящую известность габонец получил, выступая за дортмундскую «Боруссию» и «Арсенал».

    В «Боруссии» он штамповал голы и доходил до полуфинала ЛЧ, а в «Арсенале» помог команде добраться до финала Лиги Европы.

    Сейчас ему 36 лет, скорость уже не та, что раньше, но голевое чутье по-прежнему никуда не делось. Если «Марсель» создаст момент, Обамеянг обязательно окажется в нужном месте, а потом отметит очередной гол своей фирменной улыбкой и празднованием.

    Николя Пепе («Вильярреал»)

    Пепе пытается возродить карьеру в Испании в составе «Вильярреала» после хаоса, связанного со статусом рекордного трансфера в истории «Арсенала», который заплатил за него 72 миллиона фунтов. Ему всего 30 лет, и у него снова есть шанс заявить о себе.

    Николя Пепе
    globallookpress.com

    До перехода лондонский клуб Пепе блистал в «Лилле», вместе с которым играл в Лиге чемпионов.

    В «Арсенале» у него тоже были хорошие отрезки, но ему так и не удалось стать лидером «канониров».

    • Теперь, играя в Испании, он продолжает напоминать, что остается опасным игроком, несмотря на то, что многие уже успели забыть о нем. В свой лучший день Пепе способен создавать те самые эпизоды, благодаря которым его называли игроком топ-уровня.

    Иван Перишич (ПСВ Эйндховен)

    Кажется, Перишич успел поиграть где угодно, а теперь он в ПСВ и в 36 лет продолжает появляться на сцене Лиги чемпионов. Его универсальность позволяет закрыть почти любую позицию.

    Иван Перишич
    globallookpress.com

    В составе «Баварии» он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020, а еще раньше выигрывал Лигу Европы с «Севильей».

    Огромную роль Перишич сыграл и в историческом для Хорватии ЧМ-2018, где его национальная команда дошла до финала.

    В ПСВ его опыт помогает вести за собой молодую команду, и он до сих пор способен демонстрировать яркую игру. Если Перишич снова отметится одним-двумя голами в Лиге чемпионов, это вряд ли кого-то удивит.

    Симон Миньоле («Брюгге»)

    Миньоле с 2019 года защищает ворота «Брюгге» и остается первым номером команды в Лиге чемпионов. Он давно не в центре внимания, но по-прежнему остается надежной опорой.

    Симон Миньоле
    globallookpress.com

    В составе «Ливерпуля» Миньоле играл в финале Лиги Европы и участвовал в нескольких кампаниях ЛЧ, пока не проиграл конкуренцию Алиссонy. В Бельгии он выиграл несколько чемпионских титулов и даже становился любимцем фанатов, получая приз «Игрок года».

    Сейчас Миньоле 37, но он продолжает совершать сейвы, которые позволяют «Брюгге» конкурировать с европейскими грандами, несмотря на статус аутсайдера.

    Софьян Буфаль («Юнион»)

    Буфаль вновь заявил о себе — на этот раз в Бельгии, в составе «Юниона». Марокканец заставил вспомнить времена, когда он выступал за «Саутгемптон». Как ни странно, в 32 года он по-прежнему способен оживить матч своим дриблингом.

    Софьян Буфаль
    globallookpress.com

    Буфаль начинал в «Лилле», позже играл за «Анже», а также представлял Марокко на чемпионатах мира.

    • В «Юнионе» рассчитывают на его креативность в сложных матчах. Буфаль может раздражать своей непостоянностью, но при этом по-прежнему способен оставлять защитников в дураках одним движением.

    Юссуфа Мукоко («Копенгаген»)

    Мукоко всего 20 лет, но после перехода из дортмундской «Боруссии» в «Копенгаген» о нем говорят как о «забытом таланте». Когда-то его считали главным юным дарованием Европы, а теперь он пытается перезапустить карьеру в Дании.

    Юссуфа Мукоко
    globallookpress.com

    В 2020 году он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов и позиционировался как будущая звезда «Дортмунда». К сожалению, травмы и жесткая конкуренция за место в составе так и не позволили ему закрепиться в составе немецкого гранда.

    • «Копенгаген» дает Мукоко шанс начать заново. Вполне вероятно, что он наконец-то покажет, почему его называли одним из главных талантов нового поколения. Но пока что он находится в списке «забытых звезд».

    Ваут Вегхорст («Аякс»)

    Вегхорст с 2024 года выступает за «Аякс» и в 33 года остается ключевым игроком в атаке своей команды.

    Ваут Вегхорст
    globallookpress.com

    Двухметровый нидерландец сделал себе имя в «Вольфсбурге». Позже он выступал за «Бёрнли» и даже успел поиграть в «Манчестер Юнайтед». Кроме того, в его коллекции есть голы за сборную Нидерландов на чемпионате мира.

    Фанаты «Аякса» прекрасно знают, чего ждать. Он не обгонит защитников, но всегда будет бороться и добывать забивать голы. И этого достаточно, чтобы его имя по-прежнему звучало в Лиге чемпионов.

