Пять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви

Чуть больше месяца назад Дэниел Леви сказал следующее в интервью Гари Невиллу: «Когда меня здесь не будет, уверен, я получу признание».
Хотя в официальном заявлении клуба говорилось, что Леви «ушел с должности», позже стало известно, что его фактически вынудили покинуть пост. Его уход считают «последним элементом в планах владельцев клуба, которые намерены вывести команду из Северного Лондона на новый уровень».
На счету Леви — строительство нового стадиона и базы, а его деловая хватка вывела клуб в число финансовой элиты. Но многие годы он сталкивался с протестами болельщиков, которых больше всего раздражало то, что Леви не ставил во главу угла сам футбол.
Ниже — пять причин, почему «Тоттенхэм» после увольнения Леви может выйти на новый уровень и стать по-настоящему опасным.
Фундамент
Согласно последнему отчету Deloitte Money League за сезон 2023/24, «Тоттенхэм» оказался девятым самым богатым клубом в мире с годовым доходом в 512 млн фунтов. И это в сезоне, когда команда даже не играла в еврокубках.
За это болельщики обязаны сказать «спасибо» Леви. Но благодарить его никто не собирался. Сам председатель наверняка считал девятое место сразу после «Реала», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Барселоны», «Арсенала» и «Ливерпуля» наглядным доказательством своей блестящей работы, вытащившей клуб из болота в начале века. Но фанаты задавались вопросом: почему — за исключением «МЮ» — они не видят на поле тех же успехов, что и у остальных клубов из топ-10? Особенно если учесть, что даже «Челси», идущий десятым, выигрывает гораздо больше.
Признательности болельщиков можно было дождаться только вместе с трофеями, но без кропотливой работы Леви этих трофеев точно не могло бы быть. Недаром эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр назвал «Тоттенхэм» «самым прибыльным клубом в истории Премьер-лиги».
Сторонники Леви всегда утверждали, что он подготовил клуб к роли футбольной сверхдержавы, и даже его критики вынуждены были признавать это, пусть и с оговоркой, что плоды этой работы будут заметны лишь после его ухода. Теперь они получили то, чего хотели. Время пожинать плоды.
Новые инвестиции
Уход Леви совпал с устойчивыми слухами о поиске новых инвесторов. В заявлении клуба в четверг говорилось, что «никаких изменений в структуре собственности или акционерного капитала нет»: траст семьи Льюис по-прежнему контролирует более 60% акций клуба (70,1% доли ENIC), а оставшаяся часть ENIC принадлежит самому Леви и его семье.
После того, как Джо Льюис в октябре 2022 года перестал считаться «лицом, обладающим значительным контролем», а теперь еще и Леви ушел, вся ответственность и внимание переключаются на Вивьен и Чарльза Льюиса. Считается, что они будут стремиться продать свою долю или ее значительную часть, и последние тенденции в Премьер-лиге подсказывают, что помощь может прийти из США или с Ближнего Востока.
Спор о том, хорошо это или плохо для футбола, можно оставить на другой раз. Но болельщики «шпор» видят, как их соперники по Премьер-лиге прогрессируют благодаря иностранным инвестициям, и думают: по крайней мере, в плане трофеев это выглядит как явный плюс.
За последние годы не раз появлялись утверждения, что покупатель уже ждет в тени, а растущее влияние Аманды Стейвли — женщины, которая организовала саудовское приобретение «Ньюкасла», — лишь намекает на то, что переговоры могут быть в процессе.
И нетрудно предположить, что уход Леви, устранение из клуба самой влиятельной фигуры, известной своей бережливостью и спорным стилем управления, человека, контролировавшего всё — от трансферов игроков до подачи пива через дно стакана, делает «Тоттенхэм» еще более привлекательным вариантом для инвесторов.
«Больше побед, чаще»
Не будем слишком зацикливаться на формулировке этого лозунга, произнесенного источником, близким к семье Джо Льюиса. По сути, это либо «больше побед», либо «победы чаще».
Но важнее само послание: «Больше побед, чаще». Звучит неплохо, правда? Хотите выигрывать больше матчей? Да. Отлично. Вот и начнем.
Такая фраза могла бы прозвучать от любого клуба после серьезных изменений в руководстве. Но в случае с «Тоттенхэмом» она приобретает особый вес: болельщики на протяжении последних двух с половиной десятилетий чувствовали, что целью клуба было всё что угодно, только не победы на поле.
Для многих «шпоры» ассоциировались скорее с «той самой футбольной командой», которая играет на великолепном стадионе, где проходят громкие концерты и матчи НФЛ.
Винай Венкатешам
Питер Чаррингтон, директор ENIC, был назначен независимым председателем совета директоров «Тоттенхэма». Но новая цель клуба — «достижение спортивного успеха» — означает, что человек с опытом работы в банковской сфере, индустрии курортов и технологических компаниях будет выполнять куда более легкие обязанности, чем Леви.
При этом особую роль в структуре клуба получит Винай Венкатешам.
Его назначение на пост генерального директора в апреле было сигналом, что Леви мог предвидеть свою отставку. Британско-индийский администратор добился признания благодаря успешной перестройке главного конкурента — «Арсенала», что и стало одной из причин, по которой его пригласили.
Когда Венкатешам возглавил «Арсенал» в 2020 году, команда заняла лишь восьмое место в Премьер-лиге. Его считают одним из ключевых архитекторов нынешнего подъема «канониров».
Он активно участвовал в назначении Микеля Артеты главным тренером и Эду спортивным директором, а также курировал перестройку трансферной политики: клуб сделал ставку на молодых игроков и сосредоточился на развитии академии.
В отличие от Леви, Венкатешам принимает решения, исходя прежде всего из задачи достичь успеха на поле.
Томас Франк
Здесь «шпорам» повезло. Со времен Маурисио Почеттино в 2019 году у «Тоттенхэма» не было тренера, который подходил бы новой эпохе лучше, чем Томас Франк.
По сообщениям, он испытывал разочарование, как и его предшественники, из-за пассивности клуба на трансферном рынке этим летом. По крайней мере до последнего момента, когда были сделаны разумные покупки.
Но именно то, что «Тоттенхэму» сейчас абсолютно не нужно, — это Жозе Моуринью или Антонио Конте, которые воспримут уход Леви как зеленый свет для безудержной трансферной лихорадки.
Франк будет ключевой фигурой не только как отличный тренер и менеджер, но и как уравновешенный руководитель, который наверняка захочет, чтобы клуб тратил больше денег на новых игроков, но с расчетом на долгосрочное наследие «Тоттенхэма», а не на быстрые победы для личного резюме, которые потом аукнутся его преемникам.