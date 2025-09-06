Пять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви

Мы представляем себе улицы «Тоттенхэма» сегодня утром такими, будто они скопированы со страниц фэнтези: монстр повержен, сквозь дым пробиваются солнечные лучи, дети осторожно выглядывают из дверей, а потом выбегают играть на цветущие лужайки; победители обнимаются и идут по тротуарам, подняв руки вверх, как Керри и Куртан из сериала This Country, скандируя: «Он мертв, он мертв, он мертв, он мертв, меееертв, меееертв! ».

Чуть больше месяца назад Дэниел Леви сказал следующее в интервью Гари Невиллу: «Когда меня здесь не будет, уверен, я получу признание».

Хотя в официальном заявлении клуба говорилось, что Леви «ушел с должности», позже стало известно, что его фактически вынудили покинуть пост. Его уход считают «последним элементом в планах владельцев клуба, которые намерены вывести команду из Северного Лондона на новый уровень».

На счету Леви — строительство нового стадиона и базы, а его деловая хватка вывела клуб в число финансовой элиты. Но многие годы он сталкивался с протестами болельщиков, которых больше всего раздражало то, что Леви не ставил во главу угла сам футбол.

Ниже — пять причин, почему «Тоттенхэм» после увольнения Леви может выйти на новый уровень и стать по-настоящему опасным.

Фундамент

Согласно последнему отчету Deloitte Money League за сезон 2023/24, «Тоттенхэм» оказался девятым самым богатым клубом в мире с годовым доходом в 512 млн фунтов. И это в сезоне, когда команда даже не играла в еврокубках.

Дэниэл Леви и Сон Хын Мин после победы «Тоттенхэма» в Лиге Европы

За это болельщики обязаны сказать «спасибо» Леви. Но благодарить его никто не собирался. Сам председатель наверняка считал девятое место сразу после «Реала», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Барселоны», «Арсенала» и «Ливерпуля» наглядным доказательством своей блестящей работы, вытащившей клуб из болота в начале века. Но фанаты задавались вопросом: почему — за исключением «МЮ» — они не видят на поле тех же успехов, что и у остальных клубов из топ-10? Особенно если учесть, что даже «Челси», идущий десятым, выигрывает гораздо больше.

Признательности болельщиков можно было дождаться только вместе с трофеями, но без кропотливой работы Леви этих трофеев точно не могло бы быть. Недаром эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр назвал «Тоттенхэм» «самым прибыльным клубом в истории Премьер-лиги».

Сторонники Леви всегда утверждали, что он подготовил клуб к роли футбольной сверхдержавы, и даже его критики вынуждены были признавать это, пусть и с оговоркой, что плоды этой работы будут заметны лишь после его ухода. Теперь они получили то, чего хотели. Время пожинать плоды.

Новые инвестиции

Уход Леви совпал с устойчивыми слухами о поиске новых инвесторов. В заявлении клуба в четверг говорилось, что «никаких изменений в структуре собственности или акционерного капитала нет»: траст семьи Льюис по-прежнему контролирует более 60% акций клуба (70,1% доли ENIC), а оставшаяся часть ENIC принадлежит самому Леви и его семье.

Дэниэл Леви и экс-тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу

После того, как Джо Льюис в октябре 2022 года перестал считаться «лицом, обладающим значительным контролем», а теперь еще и Леви ушел, вся ответственность и внимание переключаются на Вивьен и Чарльза Льюиса. Считается, что они будут стремиться продать свою долю или ее значительную часть, и последние тенденции в Премьер-лиге подсказывают, что помощь может прийти из США или с Ближнего Востока.

Спор о том, хорошо это или плохо для футбола, можно оставить на другой раз. Но болельщики «шпор» видят, как их соперники по Премьер-лиге прогрессируют благодаря иностранным инвестициям, и думают: по крайней мере, в плане трофеев это выглядит как явный плюс.

За последние годы не раз появлялись утверждения, что покупатель уже ждет в тени, а растущее влияние Аманды Стейвли — женщины, которая организовала саудовское приобретение «Ньюкасла», — лишь намекает на то, что переговоры могут быть в процессе.

И нетрудно предположить, что уход Леви, устранение из клуба самой влиятельной фигуры, известной своей бережливостью и спорным стилем управления, человека, контролировавшего всё — от трансферов игроков до подачи пива через дно стакана, делает «Тоттенхэм» еще более привлекательным вариантом для инвесторов.

«Больше побед, чаще»

Не будем слишком зацикливаться на формулировке этого лозунга, произнесенного источником, близким к семье Джо Льюиса. По сути, это либо «больше побед», либо «победы чаще».

Но важнее само послание: «Больше побед, чаще». Звучит неплохо, правда? Хотите выигрывать больше матчей? Да. Отлично. Вот и начнем.

Такая фраза могла бы прозвучать от любого клуба после серьезных изменений в руководстве. Но в случае с «Тоттенхэмом» она приобретает особый вес: болельщики на протяжении последних двух с половиной десятилетий чувствовали, что целью клуба было всё что угодно, только не победы на поле.

Для многих «шпоры» ассоциировались скорее с «той самой футбольной командой», которая играет на великолепном стадионе, где проходят громкие концерты и матчи НФЛ.

Винай Венкатешам

Питер Чаррингтон, директор ENIC, был назначен независимым председателем совета директоров «Тоттенхэма». Но новая цель клуба — «достижение спортивного успеха» — означает, что человек с опытом работы в банковской сфере, индустрии курортов и технологических компаниях будет выполнять куда более легкие обязанности, чем Леви.

При этом особую роль в структуре клуба получит Винай Венкатешам.

Винай Венкатешам

Его назначение на пост генерального директора в апреле было сигналом, что Леви мог предвидеть свою отставку. Британско-индийский администратор добился признания благодаря успешной перестройке главного конкурента — «Арсенала», что и стало одной из причин, по которой его пригласили.

Когда Венкатешам возглавил «Арсенал» в 2020 году, команда заняла лишь восьмое место в Премьер-лиге. Его считают одним из ключевых архитекторов нынешнего подъема «канониров».

Он активно участвовал в назначении Микеля Артеты главным тренером и Эду спортивным директором, а также курировал перестройку трансферной политики: клуб сделал ставку на молодых игроков и сосредоточился на развитии академии.

В отличие от Леви, Венкатешам принимает решения, исходя прежде всего из задачи достичь успеха на поле.

Томас Франк

Здесь «шпорам» повезло. Со времен Маурисио Почеттино в 2019 году у «Тоттенхэма» не было тренера, который подходил бы новой эпохе лучше, чем Томас Франк.

Томас Франк globallookpress.com

По сообщениям, он испытывал разочарование, как и его предшественники, из-за пассивности клуба на трансферном рынке этим летом. По крайней мере до последнего момента, когда были сделаны разумные покупки.

Но именно то, что «Тоттенхэму» сейчас абсолютно не нужно, — это Жозе Моуринью или Антонио Конте, которые воспримут уход Леви как зеленый свет для безудержной трансферной лихорадки.

Франк будет ключевой фигурой не только как отличный тренер и менеджер, но и как уравновешенный руководитель, который наверняка захочет, чтобы клуб тратил больше денег на новых игроков, но с расчетом на долгосрочное наследие «Тоттенхэма», а не на быстрые победы для личного резюме, которые потом аукнутся его преемникам.