Конец эпохи Леви: спорное наследие и рискованный поворот для «Тоттенхэма»

Как оказалось, самая яркая фраза из последнего интервьюна посту председателя совета директоровоказалась почти пророческой.

«Когда меня здесь не будет, уверен, я получу признание», — сказал Леви в беседе с Гари Невиллом в программе The Overlap, вышедшей 4 августа, отвечая на вопрос о критике со стороны болельщиков.

Ровно через месяц Леви действительно уже не было на своем месте: в четверг клуб объявил, что он «покинул» должность исполнительного председателя после почти четверти века работы. Эта новость ошеломила фанатов, многих оставив в состоянии шока. Но со временем главный вопрос для болельщиков и самого клуба будет звучать так: окажется ли Леви прав?

Дэниел Леви gettyimages.com

Когда поклонники «шпор» испытают жизнь после Леви при новой модели управления, получит ли он то признание, на которое, по его мнению, заслуживает? Будут ли его действительно вспоминать с ностальгией? Пока же те, кто требовал его отставки на матчах и устраивал акции протеста на «Тоттенхэм Хай Роуд» в прошлом сезоне, могут праздновать.

Недовольство Леви в определенных кругах фанатской среды зрело годами, но в прошлом сезоне оно достигло пика: «Тоттенхэм» рухнул на рекордно низкое 17-е место в Премьер-лиге под руководством бывшего главного тренера Анге Постекоглу, хотя затем и выиграл Лигу Европы в Бильбао 21 мая.

Причин для критики за 24 года работы накопилось немало, но в основе большинства претензий лежало убеждение, что, несмотря на деловую хватку, 63-летний Леви не ставил спортивный успех во главу угла. Тем не менее у него оставались и сторонники — пусть и в заметном меньшинстве — которые твердо верили, что он принес клубу больше пользы, подняв его из глубочайшего кризиса после прихода в совет директоров в 2000 году.

Теперь же его внезапный уход открыл, по словам нового независимого председателя Питера Чаррингтона, «новую эру». Источник, близкий к семье Льюис, которая сохраняет контрольный пакет акций клуба, сообщил The Athletic, что цель перемен проста: «Больше побед — и чаще».

Критики Леви надеются увидеть более амбициозный «Тоттенхэм» под руководством Питера Чаррингтона и исполнительного директора Винай Венкатешама, назначенного в апреле. Те, кто добивался ухода Леви, жаловались, что «шпоры» были связаны его чрезмерным контролем, ограничены излишней осторожностью на трансферном рынке и страдали от отсутствия четкой стратегии достижения успеха на поле.

Дэниел Леви globallookpress.com

Но вместе с облегчением, а в некоторых случаях и с настоящей эйфорией, отставка Леви несет и долю неопределенности для болельщиков. Он так долго оставался фигурой номер один в клубе, что многие молодые фанаты попросту не знают другой эпохи. А при любых масштабных переменах всегда существует риск переходного периода. Было ощущение, что часть протестующих хотела скорее перемен в самом Леви, чем радикальной смены владельцев.

Даже самые жесткие критики признавали: Леви проделал огромную работу, превратив «Тоттенхэм» в одного из финансовых гигантов мирового футбола, построив, пожалуй, лучший стадион в стране. Его стиль управления имел и очевидные плюсы. Нередко можно было услышать мнение, что Леви должен оставаться во главе бизнеса клуба, но перестать вмешиваться в футбольные вопросы.

Теперь, когда его больше нет, «шпоры» свободны от его ошибок, но вместе с этим теряют и способность Леви увеличивать доходы. В центре всех этих рассуждений, конечно, главный вопрос: что дальше для клуба?

Если семья Льюис действительно готовит «Тоттенхэм» к продаже — а в заявлении клуба в четверг об этом речи не было, — логика подсказывает, что вероятными покупателями контрольного пакета ENIC станут инвесторы из США или стран Персидского залива.

Но за каждым Fenway Sports Group, владельцами «Ливерпуля», которые могут похвастаться одной из самых успешных моделей управления в спорте, стоит и пример семьи Глейзеров — крайне непопулярных мажоритарных акционеров «Манчестер Юнайтед». А в случае с инвестициями государств Персидского залива неизбежно возникают сложные вопросы о спортивной репутации и «отмывании имиджа».

Именно поэтому многие сторонники Леви в последние месяцы напоминали остальным фанатам: стоит быть осторожнее с желаниями.

«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы 2024/2025 globallookpress.com

С учетом крепких финансовых показателей «Тоттенхэма» — £528,2 млн дохода за прошлый год и коэффициента зарплат к обороту всего 42 процента (самого низкого в Премьер-лиге на февраль), под управлением ENIC клуб может позволить себе более амбициозную стратегию на трансферном рынке.

Если теперь «шпоры» смогут выйти на новый уровень, демонстрируя четкие и смелые амбиции под руководством Венкатешема или новых владельцев, сопоставимые с безжалостной эффективностью, которую его бывший клуб «Арсенал» показывал в последние сезоны, врожденная осторожность Леви будет выглядеть еще более проигрышно, а его критики почувствуют себя оправданными.

С другой стороны, современный футбол изобилует примерами сомнительных управленцев и опасных сценариев, подтверждая давнее утверждение Леви: большие траты еще не гарантируют больших побед.

Достаточно взглянуть на таблицу Премьер-лиги сезона-1998/99 — последнего перед приходом Леви в клуб, чтобы понять: многие команды только мечтали бы о том уровне стабильности и успеха, которого «Тоттенхэм» достиг за прошедшие годы.

Как бы то ни было, отставка Леви открывает для «шпор» новую страницу истории — со всеми ее рисками и возможностями. Прежде всего она приносит свежий оптимизм болельщикам, которые совсем недавно, в мае, праздновали исторический трофей, но устали от однообразных циклов и лиц.

Болельщики «Тоттенхэма» требуют отставки Леви globallookpress.com

Образ Леви — положительный или отрицательный — настолько укоренился в сознании подавляющего большинства фанатов, что вряд ли мог измениться, пока он оставался у руля. Со временем, однако, останется главный вопрос: каким будет наследие Леви? Смягчится ли отношение болельщиков или, напротив, станет еще более жестким? Ответ даст только будущее.