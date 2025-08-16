Сложное наследство и новые надежды: как Франк меняет «Тоттенхэм»

В пятницу Томас Франк, наслаждаясь ярким солнцем на базе Хотспур Уэй, отметил его красоту, а затем ответил на вопрос о том, соответствует ли нынешнийего ожиданиям накануне первого матча в Премьер-лиге.

«Хороший вопрос. Думаю, это будет постоянный процесс на протяжении всего сезона. Даже сезонов, потому что всегда нужно наслаивать новые элементы, строить всё дальше. Я в это очень верю. У нас было пять недель, что-то около того, и они прошли очень хорошо», — сказал главный тренер «шпор».

За эти пять недель команда провела товарищеские матчи с «Редином», «Уикомом» и «Лутоном», а затем отправилась в предсезонное турне в Гонконг и Южную Корею, где победила «Арсенал» и сыграла вничью с «Ньюкаслом».

Первый официальный матч Франка в должности главного тренера «Тоттенхэма» состоялся в среду. Это было болезненное поражение в Суперкубке УЕФА от победителя Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен».

В Удине «Тоттенхэм» вел 2:0 за пять минут до финального свистка, но парижане сумели сравнять счет и перевели игру в серию пенальти, где выиграли 4:3.

Следующий соперник лондонцев — новичок Премьер-лиги «Бернли».

«Я очень доволен и горжусь тем, как команда сыграла в среду против "ПСЖ". Можно было заметить, что мы сильно продвинулись в оборонительной работе: высокий прессинг, средний прессинг, низкий блок, стандарты, агрессивность, интенсивность, ментальность.

Теперь у нас другая задача. В следующем матче нужно будет играть в более атакующем стиле. Мы хотим этого. И честно говоря, по разным причинам в этом компоненте мы пока не так хороши.

Но у нас будет план. Мы будем готовы, но чтобы всё это работало стабильно от матча к матчу — пока до этого далеко. Надеюсь, всё получится и в следующих трех играх мы сможем нарастить темп и двигаться дальше», — добавил Франк.

Назначение Франка и первое впечатление

Известно, что руководство «Тоттенхэма» стремилось принять логичное, а не эмоциональное решение в ответ на победу клуба в Лиге Европы. Редко кого увольняют после парада на автобусе с открытым верхом, но Эндж Постекоглу потерпел 22 поражения в чемпионате и занял 17-е место — это худший результат «Тоттенхэма» за всю историю выступлений в Премьер-лиге.

По сути, австралиец пожертвовал всем ради первого трофея за 17 лет, считая, что это приемлемая цена за прекращение затянувшегося ожидания кубка, которое уже стало для клуба почти экзистенциальной проблемой.

Томас Франк globallookpress.com

К сожалению для Постекоглу, ключевые фигуры в руководстве «шпор» были с ним не согласны. Поговаривают, что в поисках преемника рассматривались более 30 тренеров с помощью моделирования данных, включая и тех, кто точно не был доступен, чтобы получить максимально полное представление об их сравнительных качествах.

Было определено 10 критериев, в числе которых, по словам источников, значились опыт работы с молодыми игроками и их развития, умение общаться с прессой и привлекательный атакующий стиль игры. В итоге был сформирован шорт-лист из четырех кандидатов, с которыми «Тоттенхэм» провел встречи, попросив каждого дать личную оценку состава и обозначить приоритетные направления для инвестиций.

Источники утверждают, что Франк, сумевший вывести «Брентфорд» в Премьер-лигу и закрепить его там, стал единогласным выбором. Вскоре после назначения он собрал на базе всех сотрудников клуба — не только первую команду, но и весь персонал. Уже тогда Франк начал говорить о важности единства и сплоченности. Эта тема быстро стала сквозной в его послании к клубу.

Кроме того, Франк взял на себя более активную роль на тренировках по сравнению с Постекоглу, который предпочитал держаться в стороне и наблюдать, полагая, что дистанция помогает ему яснее оценивать игроков при выборе состава.

Сложное наследство

В пятницу, за день до первого матча в АПЛ, Франк общался с журналистами. Примечательно, что два года назад на вопросы СМИ в качестве тренера «Тоттенхэма» отвечал Эндж Постекоглу. Австралийца спрашивали, в основном, про Гарри Кейна, который как раз завершал свой переход в «Баварию».

Сейчас обстановка немного спокойнее, хотя Франк получил в наследство непростую ситуацию. Работу Постекоглу можно было оценивать по-разному, но большинство игроков поддерживали его.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Франк прекрасно осознавал этот фактор и с самого начала приложил максимум усилий, чтобы быстро сплотить команду: сделал акцент на коллективе и показал, что всегда открыт для общения. И если Постекоглу пришлось разбираться с уходом Кейна, то у Франка своя звездная потеря — затянувшийcя переход Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».

На своей первой пресс-конференции Франк вынужден был отвечать на вопросы о Соне и о том, сохранит ли он капитанскую повязку, хотя за кулисами царила неопределенность. В клубе понимали, что Сон, скорее всего, уйдет, но официального предложения от «Лос-Анджелеса» не поступало вплоть до предсезонного тура по Азии.

В итоге Сон сам публично объявил о намерении уйти в Сеуле. Капитан сборной Южной Кореи смог провести свой прощальный матч перед родными болельщиками. В данных обстоятельствах расставание прошло максимально гладко.

Это оставило Франка перед выбором нового капитана. Назначение Кристиана Ромеро оказалось хитрым и дальновидным ходом в контексте попыток «Атлетико» переманить аргентинского защитника этим летом.

Однако Ромеро согласился на эту роль и, судя по его поведению в среду в матче против «ПСЖ», очень доволен. У него осталось два года по контракту, и подписание нового соглашения, вероятно, станет приоритетом «Тоттенхэма» в ближайшее время.

Травмы тоже осложняют ситуацию: Деян Кулушевски выбыл еще в мае после операции на надколеннике, а потеря Джеймса Мэддисона почти на весь сезон из-за травмы колена еще больше обострила проблемы в атаке, которые клуб всё еще пытается решить на трансферном рынке.

Испытания на трансферном рынке

Мохаммед Кудус стал первым игроком, перешедшим из «Вест Хэма» в «Тоттенхэм» с 2011 года. Его игра во время предсезонки действительно впечатляла: выступая на позиции центрального нападающего, он неоднократно создавал проблемы для обороны «ПСЖ». Жоау Пальинья перешел на правах аренды, и это грамотный ход, особенно если учесть, что всего год назад «Бавария» заплатила «Фулхэму» за португальца 47 миллионов фунтов. Он точно добавит остроты и глубины в полузащите.

Мохаммед Кудус globallookpress.com

Тем не менее среди болельщиков «Тоттенхэма» ощущается разочарование: многие считают, что Франка нужно поддерживать еще активнее. Хотя клуб уже потратил больше, чем кажется на первый взгляд, оформив полноценные трансферы Матиса Теля и Кевина Дансо после аренд из «Баварии» и «Ланса» соответственно.

Главным источником раздражения стало неудавшееся приобретение Моргана Гиббса-Уайта из «Ноттингем Форест».

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

«Форест» пригрозил «шпорам» судебным иском, заявив о незаконных переговорах, а также обвинил агента Гиббса-Уайта в нарушении условий контракта, связанных с раскрытием информации об отступных. В «Тоттенхэме» считают, что сделали всё возможное для завершения сделки, и были ошеломлены внезапным поворотом событий в этой истории: Гиббс-Уайт в итоге продлил контракт с «Форест».

«Тоттенхэм» сделал два предложения: первое — 60 миллионов фунтов, до того как «Форест» пригрозил судом, и второе — уже выше суммы отступных. Сам игрок, как считается, был заинтересован в переходе, но владелец «Фореста» Эвангелос Маринакис сумел его убедить остаться на «Сити Граунд».

В шорт-листе «Тоттенхэма» остаются Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» и Савиньо из «Манчестер Сити». Но в обоих случаях клубу придется потратить очень большие деньги, при этом еще не факт, что их предложение будет принято.

Изменения за кулисами

Работу Постекоглу в «Тоттенхэме» сильно усложнили многочисленные травмы игроков. При этом австралиец зачастую отказывался признавать, что фактором риска мог быть его агрессивный стиль игры. Однако ближе к концу работы в клубе он публично намекал, что выстроил бы предсезонку иначе, и, по словам источников, это мнение разделяли и внутри «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» перед матчем с «Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

В результате клуб изменил подход к нагрузкам. Более сбалансированный стиль Франка — требующий прессинга и интенсивности, но менее изнуряющий физически — должен сократить количество проблем.

Клуб также планирует дополнительные изменения в медицинском штабе, тогда как на высшем уровне уже произошли серьезные перестановки: Винай Венкатешам занял пост CEO, многолетний член совета директоров Донна-Мари Каллен покинула клуб, а Фабио Паратичи продолжает работать консультантом вместе с техническим директором Йоханом Ланге.

Позитивный настрой Франка стал еще одним приятным изменением на тренировочной базе. Известно, что он часто приходит раньше всех. Это не значит, что Постекоглу был угрюмым или непопулярным, просто он был интровертом, и многие его помощники имели схожий характер.

Стандарты и тактическая гибкость

Хотя результат матча за Суперкубке УЕФА стал большим разочарованием для «Тоттенхэма», не стоит забывать, что команда вела 2:0 за пять минут до конца, а затем 2:0 в серии пенальти. В этой игре четко просматривались наработки Франка на тренировках.

Томас Франк globallookpress.com

С ростом числа специалистов по стандартам в тренерских штабах многих клубов скепсис Постекоглу относительно приглашения такого эксперта часто подвергался критике.

Этим летом к «шпорам» присоединился Андреас Георгсон, ранее работавший в «Брентфорде», «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед», и его влияние уже заметно.

Футбол Постекоглу в лучшие моменты был зрелищным, но всегда без компромиссов. Франк же демонстрирует куда больше прагматизма, поощряя «Тоттенхэм» варьировать стиль в зависимости от соперника. Против «ПСЖ» он использовал схему с двумя нападающими и латералями, выделив Кудусу новую роль. В предсезонке Франк также применял систему с четырьмя защитниками, и в обоих вариантах заметен явный прогресс: улучшилась организация обороны и возросла интенсивность прессинга.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Иногда нужно разыгрывать мяч сзади, иногда — выходить из обороны с помощью длинных передач. Это немного другой подход по сравнению с тем, к чему я привык за последние два сезона», — сказал ранее на этой неделе голкипер «шпор» Гульельмо Викарио.