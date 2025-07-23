Последний танец. Почему «Тоттенхэму» нельзя продавать Сон Хын Мина

Как ни крути, а Сон Хын Мин — настоящая легенда «Тоттенхэма». Голы? Есть. Знаковые моменты? Есть. Обожание фанатов? Безусловно. Мировое влияние? Конечно. Трофеи? И здесь с недавних пор тоже — да.

Южнокореец отметил свое десятилетие в составе «шпор», принеся клубу первый трофей с 2008 года, когда «Тоттенхэм» выиграл Кубок Лиги. Он занял почетное место в первом ряду открытого автобуса, который медленно проезжал по Хай-Роуд во время первого парада с 1991 года.

«Самый добрый человек в футболе» не сдержал слез после финального свистка в финале Лиги Европы в мае, будто он действительно был воспитанником «шпор», наконец став не просто победителем, а чемпионом.

И всё же, будущее Сона в клубе остается неопределенным. Такого количества разговоров о его возможном уходе не было с 2016 года, когда он мог вернуться в Германию (им интересовался «Вольфсбург» после не самого яркого дебютного сезона). До истечения контракта остается один год, и это, вероятно, последняя возможность для «Тоттенхэма» заработать на его продаже.

Но именно Сон, как никто другой в клубе в XXI веке, заслужил право самому выбрать свою судьбу. Если он решит уйти красиво, на высокой ноте, до закрытия летнего трансферного окна — пусть будет так. Но если у него нет острого желания покидать Лондон, он всё еще может сыграть важную роль в переходный период под руководством Томаса Франка.

Очевидный спад

Критики часто называли Сона нестабильным и зависимым от «серий», но такое мнение редко было справедливым. Он восемь сезонов подряд забивал не менее 10 мячей в Премьер-лиге, в сезоне 2021/22 выиграл «Золотую бутсу», ни разу при этом не забив с пенальти, а еще в четырех сезонах отдавал двузначное число результативных передач.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Однако в сезоне 2024/25 он впервые с дебютной кампании 2015/16 не дотянул до отметки в 10 голов в чемпионате, ограничившись всего семью в 30 матчах. Всего же он забил 11 мячей в 46 играх во всех турнирах. В 32 года он оказался не слишком подходящим для роли классического флангового вингера, на чем настаивал Эндж Постекоглу: его часто «приклеивали» к бровке, где он терялся и не мог сместиться в центр, чтобы создать угрозу. Сказывалось снижение скорости и взрывной мощи.

Сон стабильно входит в списки игроков, которые чаще других летают на международные матчи и проводят больше всего времени на поле. Только на клубном уровне в прошлом сезоне он провел более 3000 минут, несмотря на травмы стопы и подколенного сухожилия. Его тело, рано или поздно, должно было дать сбой под нагрузками. Но тот факт, что большую часть карьеры он оставался в отличной форме — результат его исключительной атлетичности и трудолюбия.

На его счету уже 753 матча за клуб и сборную. Нет ничего постыдного в том, чтобы почувствовать на себе дыхание времени.

Мощная атака

Несмотря на проблемы «Тоттенхэма» и самого Сона в течение сезона, где команда заняла 17-е место в АПЛ и сосредоточилась на другом турнире, «шпоры» стали седьмыми по результативности в Премьер-лиге и даже забили больше, чем занявший четвертое место «Челси».

Мохаммед Кудус globallookpress.com

У команды огромный атакующий потенциал и он только усилился после приобретения за 55 миллионов фунтов Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма», который произвел сильное впечатление в субботней товарищеской игре против «Рединга» (2:0).

На своей первой пресс-конференции в пятницу Томас Франк признал, что у него отличный выбор атакующих игроков.

«Я думаю, у нас очень сильная группа в атаке — три-четыре игрока, в зависимости от того, играем ли мы с десяткой и тройкой впереди. Доминик [Соланке] в нападении, Ришарлисон — хороший нападающий, пусть у него и были травмы. Он хорошо провел концовку сезона и сыграл важную роль в победе в Лиге Европы.

Бреннан [Джонсон], [Деян] Кулушевски — они пока вне игры, но по-прежнему с нами. [Джеймс] Мэддисон, [Вилсон] Одобер, Матис Тель и теперь Кудус. Это креативная, мощная группа в атаке, и я на 100% уверен, что мы будем много забивать», — сказал Франк.

Примечательно, что имя Сона в этом перечне не прозвучало. При этом «Тоттенхэму» продолжают приписывать интерес к целому ряду игроков атаки, включая Моргана Гиббс-Уайта из «Ноттингем Форест».

Неопределенная позиция

А что все-таки сказал Франк о Соне? В начале той же пресс-конференции датчанина спросили о трансферных слухах вокруг 33-летнего корейца, а также защитника Кристиана Ромеро, на которого этим летом претендовало «Атлетико», но тренер дал понять, что рассматривает их только в краткосрочной перспективе.

Сон Хын Мин globallookpress.com

«Два топ-игрока. Сонни уже 10 лет в клубе, наконец получил заслуженный трофей. Он очень важен для команды и клуба. Кристиан Ромеро — победитель ЧМ, Лиги Европы и Кубка Америки, тоже крайне важен для нас. Оба хорошо тренируются, задают планку на тренировках и оба сыграют против 'Рединга', так что я очень доволен.

Я ожидаю, что все игроки будут здесь и будут усердно работать. На этом я и сосредоточен. Они действительно впечатляют, задают стандарты, тренируются интенсивно. Как я уже сказал, они сыграют завтра — это хороший показатель того, что они с нами», — отметил Франк.

Сомнения есть не только в отношении места Сона в стартовом составе, но и его статуса капитана команды.

«Я еще не принял решения по поводу капитанства. У меня есть длинный список задач, и я выполняю их по порядку. Он был капитаном в прошлом сезоне, и когда мы сыграем два тайма по 45 минут против "Рединга", капитанами будут Сон и Ромеро. Но окончательного решения пока нет», — добавил Франк.

Он также подтвердил, что это будет его личное решение, а не голосование в раздевалке, как это практикуется в некоторых других клубах.

Нельзя допустить повторения ситуации с Кейном

Энджу Постекоглу на посту главного тренера «Тоттенхэма» поначалу постоянно приходилось отвечать на вопросы о будущем Гарри Кейна, который также входил в последний год своего контракта и был главной целью «Баварии». Австралийцу даже пришлось иметь дело с немецким журналистом, вручившим ему футболку «Баварии» с фамилией Кейна и номером 9 во время предсезонного тура по Азии.

Сон Хын Мин globallookpress.com

В итоге капитан сборной Англии подписал контракт с мюнхенским клубом примерно за 48 часов до начала сезона 2023/24, и это означало, что «Тоттенхэм» лишился своего лучшего игрока в последний момент, с очевидным ударом по шансам на трофеи и попадание в Лигу чемпионов.

Франка спросили, хочет ли он избежать затянувшейся саги подобного рода в случае с Соном: «Да. Прежде всего, он сейчас с нами. Я особо не переживаю по этому поводу. Давайте обсудим это через пять-шесть недель. Скорее всего, меня снова об этом спросят на следующей неделе, поэтому потренирую свои ответы. Но сейчас он здесь».

Оптимальная роль

Тем не менее, Сон далеко не лишний элемент. Игрок, который был столь важен для успехов команды, не может просто так исчезнуть из обоймы после одного лета, особенно после сезона, где он провел 46 матчей.

Состав «Тоттенхэма» в сезоне 2024/25 был истощен до предела, главным образом из-за эпидемии травм. На протяжении длительного отрезка зимы в лазарете одновременно находились 10 и более игроков основы. И это при том, что Постекоглу и так проводил масштабную ротацию ради борьбы в затяжной первой фазе Лиги Европы.

Сон Хын Мин globallookpress.com

«Если вы хотите бороться во всех турнирах, вам нужен конкурентоспособный и выносливый состав. У нас много сильных игроков. Это захватывающая команда. Клуб определенно активен на трансферном рынке, но я предпочитаю говорить о футболистах, когда они уже в команде, а не о рынке в целом.

Всегда важен баланс: какого размера должен быть состав, чтобы эффективно бороться за всё. Я знаю "Тоттенхэм", знаю игроков, много за ними наблюдал. Но мне нужно узнать их лично, на тренировках, ежедневно получать информацию и делать выводы. Если хочешь быть конкурентоспособным, нужно грамотно использовать состав», — говорил Франк перед матчем с «Редингом».

Возвращение в Лигу чемпионов означает, что у Франка не будет возможности проводить ротацию в каждом втором матче. Ему придется умело распределять игровое время, иначе он рискует столкнуться с теми же проблемами, что и его предшественник.

Даже при наличии конкуренции на позиции левого вингера, Сон, оставаясь в клубе, наверняка получит много игрового времени. К тому же он способен закрыть позицию центрального нападающего, что может оказаться крайне полезным, учитывая склонность к травмам у Ришарлисона, которого тоже связывают с уходом.

Если для Сона важно играть на самом высоком уровне, «Тоттенхэм» остается для него лучшим вариантом.

Ожидается, что Франк будет предпочитать инвертированных вингеров (смещающихся в центр), в отличие от классических крайков, которых использовал Постекоглу. И если судить по продвинутой статистике Сона за 90 минут в прошлом сезоне — 0.26 ожидаемых голов, 2.46 удара, 0.32 голевые передачи, 0.31 ожидаемой голевой передачи и 4.89 действия, приводящих к удару (по данным FBRef) — то он всё еще остается одним из самых опасных атакующих игроков Европы. Пусть визуально он выглядел не так ярко, как прежде, с тактически более подходящей схемой он теоретически способен вернуть свою результативность.

Проблемы с лидерством

Когда «Тоттенхэм» проигрывает, главной причиной нередко называют недостаток лидеров. Доказать наличие такой проблемы со стороны непросто, но и полностью голословным это утверждение не назовешь. Неудачи «шпор» в сезоне 2024/25, включая рекордные 22 поражения в Премьер-лиге, выглядели удручающе безвольными: игроки редко брали инициативу на себя, если схема, предложенная тренером, не работала.

Томас Франк globallookpress.com

Похоже, Франк пока не уверен в том, кто должен быть капитаном, и это может указывать на то, что он ищет новых лидеров в раздевалке. Но убрать Сона с этой роли или вообще из клуба вряд ли поможет в решении проблемы. Он остается одной из последних связующих нитей между поколением «шпор», добивавшимся стабильных успехов в Премьер-лиге, и нынешним днем. Он — узнаваемое лицо во всем мире и человек, на которого равняется крайне молодая команда.

Единственным другим игроком старше 30 лет в составе Франка является Бен Дэвис, чья роль на скамейке и так уже минимальна.

Когда Франк прибыл в «Брентфорд» в 2016 году в качестве ассистента, в Англии о нем ничего не знали. Два года спустя он стал главным тренером, и у него было достаточно времени, чтобы выстроить прочные отношения с командой еще до назначения. Даже когда старт получился провальным («Брентфорд» проиграл 8 из первых 10 матчей под его руководством), руководство клуба сохранило доверие к проекту. В итоге он покинул клуб как самый успешный тренер в его истории.

Но вызов в «Тоттенхэме» — совершенно другого масштаба. Ни в Чемпионшипе, ни в Премьер-лиге «Брентфорд» не испытывал давления необходимости регулярно побеждать и не находился под таким пристальным вниманием прессы. Почти все статьи о «Брентфорде» были благожелательными, чего не скажешь о критической среде, в которой живет «Тоттенхэм».

Если Франк начнет с положительного результата — например, с победы в Суперкубке УЕФА против «ПСЖ» в следующем месяце — ему будет проще адаптироваться к новой реальности и работать под прицелом камер. Но ему всё равно потребуется поддержка раздевалки, а игроки в «Тоттенхэме» могут сомневаться в его методах гораздо чаще, чем в «Брентфорде». Сохранение Сона и установление с ним хороших отношений будет важным не только для Франка, но и для клуба в целом.

Выбор следующего клуба

Есть вероятность, что «Тоттенхэм» решит сохранить Сона и продлить с ним контракт еще на год, чтобы не потерять бесплатно. Но при этом может быть достигнута договоренность о трансфере летом 2026-го. Каким бы ни был путь, Сон должен сам выбирать, где продолжить карьеру.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Традиционные варианты для ветеранов вроде МЛС или Саудовской Про Лиги уже упоминались в связи с его именем, но вполне возможно, что Сон захочет продолжить играть на топ-уровне и после ухода из «Тоттенхэма». Учитывая, насколько ограничены в средствах многие европейские клубы в постпандемийный период, его желание будет проще реализовать, если за его трансфер не придется платить.

Все футбольные трансферы

Куда бы он ни отправился — и когда бы это ни случилось, — право решающего голоса должно быть за ним. Клуб обязан обеспечить, чтобы именно так и было. Просто для всех сторон будет лучше, если расставание случится в 2026 году.