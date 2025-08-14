«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан

Грозный и уставший после насыщенного лета «ПСЖ» и заряженный на сенсацию «Тоттенхэм» Томаса Франка. Казалось, что «шпоры» привезли в Италию чёткий план и железную дисциплину, а «ПСЖ» — лишь тяжёлые ноги и трофеи в багаже. И действительно, почти 80 минут лондонцы диктовали ход игры, вели 2:0 и почти дотянули до второго титула за лето. Но в концовке парижане напомнили, что чемпионский характер включается тогда, когда кажется, что уже поздно.

Футбол. Суперкубок Европы ПСЖ — Тоттенхэм 2:2 Голы: 0:1 Микки ван де Вен (39'), 0:2 Кристиан Ромеро (48'), 1:2 Ли Кан Ин (85'), 2:2 Гонсалу Рамуш (90 + 4'), 0:1 Доминик Соланке (пенальти) (90 + 4'), 1:2 Гонсалу Рамуш (пенальти) (90 + 4'), 1:2 Родриго Бентанкур (пенальти) (90 + 4'), 2:2 Усман Дембеле (пенальти) (90 + 4'), 3:2 Ли Кан Ин (пенальти) (90 + 4'), 4:3 Нуну Мендеш (пенальти) (90 + 4'), 4:3 Педро Порро (пенальти) (90 + 4') ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 67'), Витор Феррейра, Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш, 77'), Хвича Кварацхелия (Фабиан Руис, 60'), Усман Дембеле, Брэдли Баркола (Ибраим Мбайе, 67') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Кевин Дансо, Мохаммед Кудус (Матис Тель, 79'), Папе Сарр (Лукас Бергвалль, 90'), Жоау Палинья (Арчи Грей, 72'), Родриго Бентанкур, Педро Порро, Ришарлисон (Доминик Соланке, 72') Предупреждения: Ришарлисон (53'), Брэдли Баркола (56'), Вильян Пачо (58'), Кевин Дансо (62'), Усман Дембеле (90')

В «ПСЖ» за неделю до матча кипели дискуссии: Луис Энрике решился на смелый ход и оставил Джанлуиджи Доннарумму вне заявки, доверив дебют в официальных встречах новому голкиперу Люке Шевалье. Кадровые потери тоже были заметны — отсутствовал Жоау Невеш, а Фабиан Руис остался в запасе. У «Тоттенхэма» же из-за травм не могли сыграть Джеймс Мэддисон и Деян Кулушевски, а капитанскую повязку примерил Кристиан Ромеро.

Томас Франк дебютировал в официальной игре с «шпорами» и с первых минут показал, что готов отойти от стереотипов: вместо привычной 4-2-3-1 — чёткая 3-5-2, упор на компактность в центре и железная дисциплина при стандартах.

ПСЖ — Тоттенхэм globallookpress.com

Лондонский контроль и удары со стандартов

С первых минут стало ясно, что «шпоры» вышли с идеей лишить «ПСЖ» пространства и вынудить действовать через фланги, где латерали Спенс и Порро сработали почти идеально, перекрыв коридоры Хакими и Мендешу. При этом каждая пауза у ворот «Пари Сен-Жермен» превращалась в возможность для тяжёлой артиллерии Франка — дальних навесов, розыгрышей со свободных и длинных аутов Дансо.

Первый гол родился именно так. На 39-й минуте после диагонали голкипера Викарио Ромеро навязал борьбу на дальнем углу, мяч отскочил к Пальинье, чей плотный удар Шевалье чудом перевёл в перекладину. Но первым на добивании оказался Микки ван де Вен — и отправил мяч в сетку. На перерыв «Тоттенхэм» ушёл, абсолютно по делу обыгрывая лучшую команду Европы.

Микки Ван де Вен globallookpress.com

«ПСЖ» в нокдауне

Через три минуты после перерыва ситуация для парижан стала критической. Ещё один стандарт, ещё один дальний навес, на этот раз на самого Ромеро. Аргентинец сильно пробил головой, мяч скользнул по пальцам Шевалье и оказался в сетке — 2:0. «ПСЖ» к тому моменту ни разу не попал в створ ворот.

В эти минуты «Тоттенхэм» выглядел хозяином ситуации: Дансо бил в сетку с внешней стороны, Сарр перехватывал мяч в центре и убегал в контратаки, а Кудус прессинговал оборону парижан, вынуждая их ошибаться.

Ромеро празднует гол globallookpress.com

Парижане включают режим убийцы

Но с 75-й минуты «ПСЖ» начал наращивать давление. Луис Энрике выпустил свежих атакующих игроков, и ритм изменился. На 85-й минуте Ли Кан Ин, получив мяч на линии штрафной, сместился в центр и нанёс мощный удар низом — 2:1. Этот гол стал сигналом для решающего штурма.

Ли Кан Ин бьёт по воротам globallookpress.com

Когда до конца матча оставалось пару минут, Дембеле, до того почти незаметный, навесил с правого фланга, а Гонсалу Рамуш в прыжке переправил мяч в дальний угол. 2:2 — и вместо триумфа у игроков «шпор» началась психологическая проверка.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

С 2023 года в Суперкубке УЕФА нет дополнительного времени — команды сразу перешли к точке. У «Тоттенхэма» начал Соланке — уверенно в девятку. Но уже первый удар «ПСЖ», от Витиньи, пошёл мимо. Казалось, перевес на стороне англичан, но Шевалье реабилитировался, парировав удар ван де Вена.

Дембеле, Рамуш, Ли Кан Ин и, наконец, Нуну Мендеш безупречно исполнили свои попытки. У «шпор» же роковым стал ещё и промах Матиcа Теля. Последний удар Мендеша — по центру, уверенно, с холодной уверенностью чемпиона всего, что можно было выиграть в Европе. И «ПСЖ» оформил свой очередной трофей.

Люка Шевалье и Нуну Мендеш globallookpress.com

Для команды Луиса Энрике это уже пятый титул в 2025 году. Для «Тоттенхэма» — горький опыт: почти идеальный план Франка работал большую часть игры, молодые лидеры — Кудус, Сарр, ван де Вен — провели яркие отрезки, стандарты были отточены до мелочей. Но на топ-уровне важно не только вести в счёте, но и добивать соперника, пока он не поднялся с колен.