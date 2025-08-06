Продающий клуб — это не оскорбление. Почему «Челси», «Ливерпуль» и другие не боятся отпускать игроков

Современные футбольные баталии в интернете давно превратились в двухсловные перепалки, которые впору выбрасывать на помойку вместе с аккаунтами, что их генерируют. Ленивые, племенные, соревнующиеся в остроумии посты вроде: «А трофеи где? », «Плачь дальше».

Но есть еще одна фраза, из двух слов, которую особенно боятся клубы. Причем боятся сильнее, чем надо. Хотя место ей — там же, где и остальным мемам из соцсетей.

«Продающий клуб».

Это клеймо, от которого, кажется, невозможно избавиться. Оно якобы говорит о многом: о том, что клуб предпочитает прибыль — трофеям, бухгалтерский отчет — турнирной таблице, и в целом не стремится к победам. Но есть кое-что важное, что стоит сказать об этом ярлыке: это полнейшая чушь. Внутри страшного слова «продающий клуб» — пустота, бессмысленность и громкий, но беспочвенный пафос.

Потому что знаете, кто на самом деле является «продающим клубом»? Почти все.

И если сегодня какой-то клуб не продает, то, скорее всего, это связано либо с некомпетентностью, либо с тем, что просто не получилось. За редким исключением вроде мадридского «Реала» — и то, лишь в последние годы.

«Манчестер Юнайтед» провел почти все лето, отчаянно пытаясь стать «продающим клубом». А вот у «Тоттенхэма» и «Арсенала» исторически плохо получается продавать игроков.

У «шпор» это вечная история: либо расстаются с футболистами тогда, когда всем уже очевидно, что пора, либо все-таки отпускают звезд на пике стоимости — но делают это так, что потом невозможно толком реинвестировать полученные деньги.

«Арсенал» же будто вообще не умеет продавать. Вернее, умеет — но не за серьезные суммы. Достаточно сказать, что £22 миллиона, полученные от «Реала» за Николя Анелька 25 лет назад, до сих пор остаются одной из крупнейших продаж в истории клуба. И это просто безумие.

Луис Диас globallookpress.com

А теперь посмотрите на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Вот у кого все в порядке с этим ремеслом. «Ливерпуль» не входил в летнее окно с мыслью: «Нам кровь из носу нужно продать Луиса Диаса », но при этом прекрасно понимал, что существует цена, при которой расставание будет разумным. И когда эта цена поступила — сделка состоялась.

И это не единичный случай. В отличие от «Арсенала» и «Тоттенхэма», в «Ливерпуле» готовы расставаться даже с талантливыми воспитанниками, если поступает достойное предложение. Интуиция подсказывает: будь Джарелл Куанса игроком «шпор» или «канониров», его бы точно не продали за £30 миллионов.

Но именно такая гибкость и готовность работать на трансферном рынке — один из ключевых факторов, почему «Ливерпуль» этим летом смог тратить так уверенно. Как клуб использовал безумные деньги от продажи Коутиньо — уже футбольная легенда. И плоды той сделки ощущаются до сих пор.

«Манчестер Сити» действует примерно в том же духе. Да, они тратят много, но умеют и компенсировать расходы. Ошибки в такой стратегии неизбежны — достаточно вспомнить, например, Коула Палмера. Но кто всерьез будет спорить с тем, что продажи Рахима Стерлинга, Феррана Торреса, Габриэла Жезуса или Лероя Зане за суммы в районе £50 миллионов были разумными?

Да, расставание с Хулианом Альваресом за £70 миллионов, возможно, временами ослабляло команду в прошлом сезоне. Но даже в этом случае трудно сказать, что это было плохое решение — речь ведь об игроке, выходившем в роли сменщика.

А теперь спросите себя: можно ли представить, чтобы «Арсенал», «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед» провернули подобную сделку сейчас? Скорее всего — нет.

Более дальновидный клуб, чем «Тоттенхэм», возможно, всерьез задумался бы о продаже Бреннана Джонсона этим летом. Его рыночная стоимость сейчас высока — особенно после победного гола в Бильбао, и это футболист, который действительно бросается в глаза.

Но прежде всего — потому что он очень, очень хорош в одном конкретном элементе: вовремя врываться в штрафную и оказываться в нужной точке, чтобы замкнуть подачу от партнера или крайнего защитника с фланга.

Навык безусловно ценный — и в подходящей системе может быть просто убийственным. Но во всем остальном Джонсон, откровенно говоря, довольно средний игрок. И вариантов, как усилить эту позицию без серьезных затрат — или вовсе бесплатно, — было немало.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Но это просто не в духе «Тоттенхэма». Возможно, как самый болезненно самоосознанный клуб из «большой шестерки», «шпоры» боятся больше остальных — вдруг продадут кого-то, кто еще может пригодиться.

В результате — переполненный состав, из-за чего невозможно даже толком укомплектовать заявку на Лигу чемпионов. А также тупик для новых трансферов: вроде бы игроков много, а ключевых позиций катастрофически не хватает.

Да, одни клубы умеют продавать, а другие — нет. Но для «Челси» нужно выделять отдельную категорию. Мы, признаемся, с неохотой и недоумением начинаем склоняться к мысли, что их объективно безумная трансферная стратегия — возможно, самая правильная в этом безумном мире.

Это не та модель, которую можно просто взять и скопировать, как у «Сити» или «Ливерпуля». Хотя и в эпоху Абрамовича «Челси» довольно неплохо чувствовал себя на рынке. Но при владельцах из Clearlake клуб довел это искусство до такой степени, что даже самые нелепые трансферы в итоге оказываются гениальными — просто по-своему.

Отдали свыше £30 млн за Кирнана Дьюзбери-Холла — зачем, непонятно? Не беда, «Эвертон» обязательно поможет и подстелет коврик. Пожали руку Жуану Феликсу, несмотря на провальную аренду и полное отсутствие причин ожидать прогресса на постоянной основе? Ничего страшного, подъедет саудовский денежный поезд.

«Бернли» собирается отдать £20 млн за Армандо Брою, еще столько же — за Лесли Угочукву, и вдобавок £14 млн — за Башира Хамфриса.

Жуан Феликс globallookpress.com

И это еще не все. Не только клубы с нижних этажей пищевой цепочки обожают дарить «Челси» кучу денег. У «Арсенала», похоже, на эту тему настоящая зависимость — они просто не могут остановиться.

Мы не говорим, что в трансферном гипермаркете «Челси», где игроки покупаются и продаются за абсурдные суммы и по странным контрактам, есть что-то особенно благородное. Но в их способности превращать успехи в грандиозные победы, а провалы — в минимум затрат есть нечто действительно выдающееся.

Кто-нибудь, где-нибудь в ближайшие недели заплатит £80 миллионов за Николаса Джексона. И что тут сказать — это по-своему великолепно.

Пока «Тоттенхэм» с пафосом сообщает, что Раду Дрэгушин — их пятый по значимости центральный защитник — будет играть под третьим номером, другие клубы продают таких игроков и получают с этого реальные деньги. Как Vinted, только для миллиардеров.

«Ньюкаслу» постоянно твердят: ни в коем случае не продавайте Александера Исака — ведь это сделает вас «продающим клубом». Но это верно только в том случае, если вы потом не вложите эти деньги в усиление состава. Потому что скучная правда, скрывающаяся за клеймом «продающий клуб», заключается вот в чем: на самом деле речь идет о «торгующем клубе».

Прогнозы и ставки на футбол

А им сегодня является — или должен стремиться быть — почти каждый футбольный клуб. Так было всегда, но сейчас это особенно важно — с учетом лимитов на состав и ограничений по финансовой устойчивости, которые больно ударят по тем, кто не научится правильно играть по этим правилам.