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    Шахматист из Сан-Себастьяна. Почему Субименди станет мозговым центром «Арсенала»

    В распоряжении Микеля Артеты теперь есть настоящий футбольный дирижер

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    Мартин Субименди
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    Мартин Субименди
    The Athletic рассказывает о новичке лондонского «Арсенала» Мартине Субименди.
    Новичок «Арсенала» Мартин Субименди мог бы стать серфером или выдающимся шахматистом, но вместо этого превратился в одного из самых востребованных опорников европейского футбола.

    Список поклонников и потенциальных покупателей Субименди, когда он прогрессировал в «Реал Сосьедаде», действительно впечатляет. Бывший главный тренер «Барселоны» Хави хотел видеть его у себя еще в 2023 году. «Ливерпуль» был уверен, что заполучил его в прошлом году. Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сыграл важную роль в формировании стиля Субименди, и некоторые в Мадриде считали, что они могут воссоединиться.

    Это история его взлета и объяснение, почему он был так востребован.

    Хотя Субименди вызывал интерес у многих клубов, показательно, что его особенно высоко оценивали именно бывшие испанские полузащитники, ставшие тренерами.

    По мнению бывшего тренера «Лидса», «Малаги» и «Валенсии» Хави Грасии, секрет заключается в особом сочетании качеств Субименди как в игре с мячом, так и без него.

    «Будучи "медио-сентро" (центральным полузащитником), ты думаешь о нуждах всей команды. А нам, тренерам, особенно нравятся игроки, обладающие чертами, которые были у нас самих», — сказал Грасия.

    Сам Грасия играл на позиции опорника за «Реал Сосьедад» в 1990-х и внимательно следил за развитием Субименди на «Аноэте».

    Мартин Субименди
    globallookpress.com

    «Для тех, кто был на очень высоком уровне (Микель Артета, Хаби Алонсо и Хави), порой бывает трудно найти игроков, способных делать на поле то же, что делали они сами. Мартин — настоящий командный игрок: честный, трудолюбивый, самоотверженный, всегда преданный делу и одинаково хорош как в атаке, так и в обороне», — продолжает Грасия.

    Субименди родился в феврале 1999 года в одном из тихих и благополучных районов в Сан-Себастьяне, неподалеку от пляжа и гор. Его мать была учительницей, а отец — профессором физического воспитания в университете и одновременно тренером в одной из полупрофессиональных баскских команд.

    «Спорт всегда был чем-то вроде религии в моей семье», — говорил Субименди в интервью Diario Vasco в 2020 году.

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    • Начав в местной команде «Ленгокоак», он затем попал в главную юношескую команду города — «Антигуоко», в которой в свое время играли Артета, Алонсо и нынешний главный тренер «Борнмута» Андони Ираола.

    Субименди выступал за команду «Антигуоко» U-14, когда они в 2012 году обыграли бразильский «Салвадор де Баия» в финале престижного юношеского турнира Donosti Cup, проходившего на стадионе «Аноэта» — домашней арене «Реал Сосьедад».

    К тому моменту «Реал» уже проявлял к нему интерес, однако Субименди не сразу выделялся как потенциальный профессионал.

    «Мартин три года ездил тренироваться с "Реалом" в статусе "внешнего" игрока, но клуб не подписывал с ним контракт.

    На уровне "кадетов" (до 15 лет) он совершил скачок вперед. Появился интерес от других клубов, и тогда "Реал Сосьедад" решил забрать его», — рассказал президент «Антигуоко» Роберто Монтьель.

    В академии прогресс Субименди вновь был скорее поступательным, чем стремительным.

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    • Он дебютировал за резервную команду «Реал Сосьедада» в возрасте 18 лет под руководством Иманоля Альгуасиля в Сегунде B (бывший полупрофессиональный третий дивизион Испании), тогда как другие молодые игроки продвигались к первой команде быстрее. Летом 2019-го тренером резервистов стал Хаби Алонсо.

    Мартин Субименди
    globallookpress.com

    Бывший опорник «Реал Сосьедада», «Ливерпуля» и «Реала» увидел в Субименди самого себя — они играли на одной позиции, имели схожее футбольное прошлое и характер. Алонсо уделял ему много времени, обучая тонкостям роли.

    Источники, близкие к обоим, рассказали на условиях анонимности, что Субименди стал для Алонсо своего рода «личным проектом».

    «Сезон 2019/20 стал ключевым для меня, потому что до этого я не так часто выходил на поле.

    Алонсо проводил со мной больше времени, чем с другими, потому что ему нужен был игрок, способный выполнять то, что он сам любил делать на поле», — рассказывал Субименди в интервью El País в 2023 году.

    После года под руководством Алонсо Субименди был готов к первой команде, которую теперь возглавлял Альгуасиль. Когда футбол вернулся после паузы, вызванной пандемией летом 2020-го, Субименди закрепился в стартовом составе, а «Реал Сосьедад» успешно завершил сезон и квалифицировался в Лигу Европы.

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    В следующем сезоне он уже прочно занял позицию опорного полузащитника рядом с Давидом Сильвой и Микелем Мерино. Весной 2021 года «Сосьедад» выиграл перенесенный финал Кубка Испании 2020 года, обыграв в баскском дерби «Атлетик».

    Уверенная игра Субименди позволила ему стать основным в молодежной сборной Испании на чемпионате Европы, проходившем летом того же года в Венгрии и Словении (в полуфинале испанцы уступили Португалии), а затем — и на Олимпийских играх в Токио, где сборная дошла до финала, проиграв Бразилии. Обеими командами руководил Луис де ла Фуэнте, впоследствии ставший главным тренером основной сборной.

    Мартин Субименди в матче против Португалии
    globallookpress.com

    В сентябре 2022 года Субименди был ключевым организатором игры «Реал Сосьедада» в победном матче против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги Европы.

    «Субименди развивался в системе "Сосьедада" в схеме 4-3-3, играя "шестёрку" — самого глубокого из трех полузащитников. При розыгрыше мяча игра часто шла через него — он опускался между центральными защитниками, чтобы начать атаку. Также располагался между линиями, чтобы принять мяч.

    Он связывал команду, не давал игре застаиваться. В обороне мог добавить плотности и надежности в нужный момент. Очень разносторонний и цельный игрок», — объясняет Хави Грасия.

    В октябре 2022 года Субименди подписал новый контракт, по условиям которого сумма отступных была установлена на уровне 60 миллионов евро. Именно тогда им активно начали интересоваться другие клубы.

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    • «Субименди — выдающийся опорник. Он управляет игрой и эпизодами как с мячом, так и без. Он выигрывает единоборства. Он понимает ту модель игры, которая нам нравится в Барселоне», — сказал Хави в интервью Sport в мае 2023 года.

    Однако в руководстве «Барселоны» посчитали сумму выкупа слишком высокой для игрока этой позиции. В «Реал Сосьедаде» же были в восторге. Осенью того же года команда Альгуасиля заняла первое место в группе Лиги чемпионов, опередив «Интер», «Бенфику» и «Зальцбург», пропустив всего два мяча в шести матчах.

    Мартин Субименди
    globallookpress.com

    Хотя в 1/8 финала команда уступила «Пари Сен-Жермен», это всё равно стало огромным достижением для коллектива, большинство игроков которого, включая Субименди, Микеля Оярсабаля, Робена Ле Нормана и Андера Барренечеа, росли вместе под руководством Альгуасиля.

    Прошлым летом Субименди вошел в состав сборной Испании, которая выиграла Евро-2024. В финале против Англии (2:1) он вышел на замену после травмы Родри в первом тайме. К тому моменту именно «Ливерпуль» пытался уговорить его покинуть родной клуб. Субименди долго размышлял и в итоге решил остаться в «Реал Сосьедаде», чем вызвал разочарование у англичан — те сочли, что он нарушил устную договоренность.

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    • «Моя философия — следовать тому, что я чувствую внутри. В каждом трансферном окне появляются разговоры о разных клубах — это нормально. Я подумал, что, возможно, для меня сейчас лучше остаться в своем клубе и сосредоточиться на личностном росте», — сказал Субименди в интервью El País в октябре прошлого года.

    Привязанность баска к родному городу очевидна. Его квартира в модном районе Сан-Себастьяна находится всего в нескольких минутах ходьбы от дома родителей и пляжа Сурриола. «Мои друзья катаются на серфе, но я — нет. Не могу из-за футбола», — рассказывал он в интервью ABC в июле 2024 года.

    Мартин Субименди
    globallookpress.com

    Субименди также получает высшее образование по специальности «Физическая активность и спортивные науки» в Университете Бургоса. В детстве он был чемпионом региона Гипускоа по шахматам среди 11-летних и до сих пор продолжает играть.

    «Шахматы развивают концентрацию, учат контролировать ситуацию — в них много общего с футболом, ведь одна ошибка может стоить тебе всего», — говорил он в интервью Relevo во время Евро прошлым летом.

    Сезон 2024/25 для «Реал Сосьедада» стал очевидным завершением целого цикла. Прошлым летом клуб продал Микеля Мерино в «Арсенал», а Робена Ле Нормана — в «Атлетико». По ходу кампании спортивный директор Роберто Олабе и главный тренер Иманоль Альгуасиль также объявили, что покидают команду.

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    • Долгое время казалось неизбежным, что вслед за ними уйдет и Субименди. «Арсенал» начал активно добиваться его перехода еще в январе. Источники, близкие к игроку, отмечают: он считает, что доказал свою готовность сделать следующий шаг в карьере — выйти на уровень АПЛ при регулярных выступлениях в Лиге чемпионов.

    Главным мотиватором в переговорах стал Микель Артета. Именно он убедил Субименди перебраться в Лондон. В мае, когда слухи усиливались, камеры засняли, как тренер басков Иманоль Альгуасиль в шутку отдает команды Субименди на английском во время одной из их последних совместных тренировок: «Intensity! » («Интенсивность! ").

    Мартин Субименди
    globallookpress.com

    Однако в конце мая появился неожиданный поворот: Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского 'Реала'. После ухода Тони Крооса летом 2024 года 'Королевскому клубу' по-прежнему не хватало игрока, способного управлять игрой из глубины. Сам Субименди подлил масла в огонь, заявив в начале июня, что 'лето будет долгим', когда его спросили о будущем.

    Тем не менее, он вновь проявил себя, сыграв в двух июньских матчах сборной Испании в Лиге наций и забив гол в финале против Португалии. Хотя в 'Реале' высоко оценивают его игру, руководство клуба не стало активно бороться за его подписание.

    Все сомнения исчезли 20 июня, когда Субименди прибыл в Лондон на встречу с представителями 'Арсенала' и финальные переговоры по трансферу. В начале июля было официально объявлено о завершении сделки — Субименди подписал с 'канонирами' пятилетний контракт.

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    'Когда Субименди регулярно играет за сборную, он демонстрирует то же, что показывал в Реал Сосьедаде на протяжении многих лет. У него есть необходимые физические данные для Премьер-лиги, где важно уметь покрывать большие дистанции. А Реал Сосьедад тоже играл в очень интенсивный, агрессивный футбол с высоким прессингом, так что, думаю, у него не будет проблем с адаптацией в Англии'', — уверен Хави Грасия.

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