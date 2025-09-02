Рекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Главные победители и неудачники летнего трансферного окна

Для клубов европейских топ-чемпионатов время летних трансферов подошло к концу: новые сделки теперь будут возможны только в январе. И это, возможно, к лучшему, поскольку Премьер-лига снова побила рекорд расходов.

Этим летом было сразу два трансферных окна — ФИФА разрешила дополнительный регистрационный период с 1 по 10 июня в связи с Клубным чемпионатом мира. В понедельник вечером в Англии, Италии, Франции и Германии и Испании закрылось основное трансферное окно.

Теперь настало время подвести итоги. Очевидно, что есть те, кто успел решить кадровые проблемы, и те, кому так и не удалось осуществить все запланированные сделки.

Здесь вполне можно выделить «победителей» и «проигравших» (а кое-кто оказался где-то посередине).

Победители

«Ливерпуль»

Начнем с «Ливерпуля» — безусловного лидера по расходам. Только время покажет, станет ли это трансферное окно величайшим в истории (как утверждают некоторые восторженные болельщики), но в целом работа клуба этим летом действительно впечатляет.

«Красные» дважды побили трансферный рекорд Великобритании: сперва подписали Флориана Вирца из «Байера» за 100 млн фунтов (плюс 16 млн в виде бонусов), а перед закрытием окна — Александера Исака из «Ньюкасла» за 130 млн фунтов.

Александер Исак globallookpress.com

Помимо этих суперсделок, в команду пришли Юго Экитике (69 млн фунтов), Милош Керкез (40 млн фунтов), Джереми Фримпонг (29 млн фунтов) и Джованни Леони (26 млн фунтов).

Это стало серьезным усилением состава, который который в прошлом сезоне выиграл чемпионский титул АПЛ. Кроме того, летом клуб продлил контракты с Мохамедом Салахом и Вирджилом ван Дейком.

При этом «Ливерпуль» не только покупал, но и продавал: клуб получил более 200 млн фунтов на исходящих трансферах Луиса Диаса, Джарелла Куансы, Дарвина Нуньеса и других.

Теперь основная задача заключается в том, чтобы встроить всех новичков в единую систему.

По сути, был лишь один сбой: трансфер Марка Гехи из «Кристал Пэлас» за 35 млн фунтов в последний момент сорвался — лондонский клуб так и не смог найти ему замену. Но в целом объем проделанной работы впечатляет.

Резкая перестройка состава за короткое время может дать обратный эффект, достаточно сказать, что старт сезона у «Ливерпуля» получился немного неровным, но при этом команда всё равно побеждает, даже находясь в стадии становления. Для соперников это тревожный знак.

«Арсенал»

Они воспользовались возможностью или просто не захотели отставать от конкурентов? Как бы там ни было, «Арсенал» очень активно провел лето, добавив в состав сразу восемь игроков. Цель предельно ясна — борьба за титул АПЛ.

Мартин Субименди globallookpress.com

«Канониры» усилили каждую линию: Виктор Дьекереш, Эберечи Эзе и Нони Мадуэке освежили атаку; Мартин Субименди и Кристиан Нёргор обеспечили глубину в полузащите; Кристиан Москера и Пьеро Инкапье укрепили оборону; а Кепа Аррисабалага стал надежным дублером Давида Райи в воротах.

Теперь у команды невероятно глубокая обойма, способная компенсировать почти любые кадровые потери. Например, Мадуэке впечатлил в отсутствие Букайо Сака, а Москера достойно заменил Вильяма Салиба в матче с «Ливерпулем» (0:1).

Особенно приятно, что как минимум двух игроков «Арсенал» увел прямо из-под носа конкурентов. Субименди еще в 2024 году был ключевой целью «Ливерпуля», но подождал год ради перехода на «Эмирейтс», а извечные соперники из «Тоттенхэма» были уверены, что уже подписали Эзе, однако «канониры» в последний момент перехватили талантливого игрока.

«Реал» Мадрид

Оправданно разочарованный выступлением в сезоне 2024/25, «Реал» этим летом действовал быстро и решительно, задав правильный тон для значительно более успешной кампании 2025/26.

Клуб пригласил Хаби Алонсо на пост главного тренера еще до Клубного чемпионата мира. Современный, элегантный и тактически грамотный — это назначение ясно дало понять, что грядут перемены.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Затем руководство поддержало Алонсо классными трансферами: Трент Александер-Арнольд, один из лучших правых защитников мира, достался за сравнительно скромную сумму; Дин Хёйсен, один из самых перспективных центральных защитников, призван укрепить центр обороны; Альваро Каррерас, более ориентированный на защиту левый латераль, призван сбалансировать атакующую натуру Трента; Франко Мастантуоно, новый бриллиант аргентинского футбола, приехал несмотря на интерес со стороны «Пари Сен-Жермен».

Что касается исходящих трансферов, клуб расстался лишь с несколькими ветеранами — Лукой Модричем и Лукасом Васкесом.

Родриго, о трансфере которого постоянно писали СМИ, остался в Мадриде. Теперь бразилец выступает скорее как игрок ротации, что само по себе звучит абсурдно, учитывая его талант. Всё это подчеркивает серьезность намерений «Реала» сместить «Барселону» с вершины Ла Лиги.

Ни туда, ни сюда

«Манчестер Юнайтед»

Минусы трансферного окна для «Манчестер Юнайтед»: явная переплата за Матеуса Кунью (62,5 млн фунтов) и Брайана Мбёмо (65 млн), а также отсутствие нового центрального полузащитника.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Но есть и плюсы. Приобретение нападающего Беньямина Шешко и вратаря Сенне Ламменса стало возвращением к прежней стратегии покупки молодых талантливых игроков. Это правильное решение на фоне болезненной перестройки.

Клуб также избавился от большинства ненужных игроков, и во многих случаях — окончательно. Антони и Алехандро Гарначо подписали полноценные контракты с новыми клубами, Расмус Хейлунн тоже фактически покинул клуб. Финансовое бремя, связанное с контрактами Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо, удалось переложить еще на один сезон.

В итоге «МЮ» можно занести в категорию «ни туда, ни сюда».

«Манчестер Сити»

В ту же «серую зону» попадает и «Сити», который провел этим летом несколько отличных сделок, но при этом заключил ряд контрактов, вызывающих больше вопросов, чем ответов.

Тиджани Рейнджерс уже успел показать свои способности, а трансфер Райана Аит-Нури из «Вулверхэмптона» обошёелся удивительно дешево.

Между тем, в случае с Райаном Шерки и Джанлуиджи Доннаруммой всё не так очевидно: оба игрока безусловно талантливы, однако совсем не вписываются в тактические построения Пепа Гвардиолы. Первый почти ничего не дает в обороне, а второй — один из худших голкиперов в мире, когда речь идет об игре ногами. Зачем он Пепу?

К тому же клуб довольно дешево расстался с ветеранами Мануэлем Аканджи и Эдерсоном, и это, похоже, просто следствие переизбытка игроков в составе.

В целом, по итогам лета «Ман Сити» выглядит моложе и энергичнее. Но стал ли он сильнее?

Проигравшие

«Ньюкасл»

Всё лето над «Ньюкаслом» нависала тень саги вокруг Александера Исака, которая фактически и разрушила их кампанию. В июле форвард ясно дал понять, что хочет уйти, что спровоцировало предложение от «Ливерпуля», которое было решительно отклонено.

Дальше последовала долгая, изнуряющая игра на выжидание между клубами, в ходе которой игрок постоянно подчеркивал свое намерение покинуть команду.

Йоан Висса globallookpress.com

У «сорок» было около шести недель, чтобы найти сразу двух нападающих на замену высокорослому шведу (а также ушедшему Каллуму Уилсону), но каждый раз, когда они выходили на рынок, их кто-то опережал. Клуб безуспешно пытался подписать Юго Экитике, Беньямина Шешко, Жуана Педро, Лиама Делапа и Йёргена Странда-Ларсена. И это только те сделки, о которых стало известно.

В итоге в последние момент «Ньюкасл» оформил переходы Ника Вольтемаде из «Штутгарта» (65 млн фунтов) и Йоана Висса (50 млн), после чего Исак был продан за 130 млн фунтов. Но в сухом остатке команда выглядит слабее, чем в конце прошлого сезона.

Впрочем, кое-какие сделки точно укрепили состав: Джейкоб Рэмзи (39 млн фунтов) усилил полузащиту, а центральный защитник Малик Тшау (33 млн) стал достойным приобретением из «Милана».

Но этого явно недостаточно, чтобы компенсировать болезненное лето для «армии Тайнсайда».

«Байер» Леверкузен

«Байер» этим летом заработал огромные деньги, но вместе с ними потерял массу талантливых и опытных игроков. Каждое трансферное окно — это поиск баланса, и в данном случае очевидно, что «фармацевты» слишком сильно склонили чашу весов в неправильную сторону.

Малик Тилльман globallookpress.com

Флориан Вирц, Джереми Фримпонг, Джонатан Та, Амин Адли, Гранит Джака, Лукаш Градецки, Одилон Косунну и Пьеро Инкапье (все они провели не менее 20 матчей в чемпионском сезоне 2023/24) покинули клуб этим летом.

Бывший тренер Эрик тен Хаг (да, уже бывший! Его уволили в последний день трансферного окна после двух туров Бундеслиги!) открыто жаловался на утечку кадров.

Да, «Байер» работал над усилением: Малик Тилльман, Джарелл Куанса, Лоик Баде и Эльесс Бен Сегир — это действительно хорошие приобретения. Но клуб фактически сам отбросил себя назад, в режим перестройки, а с 1 сентября еще и остался без главного тренера.

«Бавария»

Это лето стало тяжелым для «Баварии», которая в целом так и не смогла довести до конца многие сделки. Это породило массу вопросов, панику в медиа и два больших трансфера из АПЛ, которые могут обернуться как успехом, так и провалом.

Июнь начался с подписания экс-капитана «Байера» Джонатана Та, давнего трансферного приоритета клуба. Его представляли как «свободного агента», но, по сообщениям, игроку выплатили внушительный подъемный бонус и предложили огромную зарплату, несмотря на то, что его нельзя назвать очевидным усилением стартового состава.

Николас Джексон globallookpress.com

Затем чемпион Бундеслиши сосредоточился на поиске вингера, но упустил главную цель — Нико Уильямса, который решил остаться в «Атлетике». В СМИ также писали про интерес «Баварии» к Маркусу Рашфорду, который выбрал «Барселону».

Тем временем клуб покинули Лерой Сане (ушел в «Галатасарай»), Томас Мюллер («Ванкувер Уайткэпс»), Кингсли Коман («Аль-Наср»).

Еще одной серьезной проблемой стала травма Джамала Мусиалы. В результате состав оказался катастрофически ослаблен в атаке, что вынудило руководство к решительным действиям.

Многие уверены, что «Бавария» переплатила, отдав 75 миллионов евро за трансфер 28-летнего вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Но после неудачной попытки подписать Ника Вольтемаде из «Штутгарта» (который выбрал «Ньюкасл»), стало очевидно, что идеи заканчиваются.

В последний день трансферного окна «Бавария» оформила аренду Николаса Джексона из «Челси» за 16,5 млн евро с обязательством выкупа за 65 млн. Еще одно гигантское вложение в игрока, который хорош, но вряд ли гениален.

«Астон Вилла»

Шумный заключительный день трансферного окна принес клубу сразу три сделки — Виктор Линделеф достался бесплатно, Джейдон Санчо пришел на правах аренды из «МЮ», а за Харви Эллиотт из «Ливерпуля» клуб заплатил около 35 млн фунтов. Но этого недостаточно, чтобы замаскировать разочаровывающее и, честно говоря, крайне напряженное лето для «Виллы».

Джейкоб Рэмзи globallookpress.com

Клуб оказался в условиях жесткой экономии после урегулирования дела и штрафа от УЕФА. Задача была почти невыполнимая: сохранить уровень (и даже попытаться улучшиться), при этом сократив фонд зарплат на 20–25%, чтобы избежать бана в еврокубках.

Всё лето ключевых игроков преследовали слухи о трансферах, что создавало тревожную атмосферу во время предсезонки. Стало ясно, что «Вилле» придется расчищать состав и, возможно, пожертвовать важным активом, прежде чем подписывать новичков. В итоге они потеряли воспитанника клуба и преданного болельщика Джейкоба Рэмзи, который ушел в «Ньюкасл».

Ожидалось, что в последний день трансферного окна Эмилиано Мартинес перейдет в «МЮ», что дало бы больше пространства для покупок. Но сделка сорвалась. На первый взгляд, сохранить вратаря мирового уровня — плюс, но на деле это стало очередной «зигзагообразной» ситуацией для менеджмента, который отчаянно пытался укрепить состав и при этом не нарушить правила УЕФА.