Новый Серхио Рамос: почему «Арсенал» стремится подписать эквадорца с необычной фамилией

Хотя Пьеро Инкапье всего лишь 23 года, он уже провел на взрослом уровне более 200 матчей, успел ярко проявить себя на двух континентах, сыграть на трех международных турнирах и завоевать несколько индивидуальных и командных наград. Это как раз тот тип игрока, ради которого клубы готовы тратить огромные деньги.

За последние четыре сезона Инкапье стал одной из узнаваемых фигур «Байера», который наконец-то выиграл чемпионат Германии и стал достойным конкурентом мюнхенской «Баварии».

Однако, за неделю до закрытия летнего трансферного окна, Пьеро задумался о новом вызове.

В понедельник утром «Арсенал» впервые был назван среди претендентов на Инкапье в рамках поиска нового левоногого защитника. На бумаге легко понять, почему «канониры» заинтересовались игроком с таким набором качеств и характером, даже если его место в основе на «Эмирейтс» отнюдь не гарантировано.

Начало карьеры

Пьеро Инкапье родился 9 января 2002 года в портовом городе Эсмеральдас (Эквадор). Официально его фамилия пишется как «Hincapié» — с ударением на последнюю «е», хотя на родном континенте такую форму почти не используют.

Пьеро Инкапье globallookpress.com

Позже в его жизни закрепилось прозвище «парень с необычной фамилией» — именно оно делало его ещё более заметным на молодежном уровне.

«Бывали и хорошие времена, и трудные. Родители всегда очень заботились обо мне и моих двух братьях и сестре.

У нас всё было неплохо: каждый вечер на столе стояла еда. В Эквадоре это далеко не всегда так, и я благодарен, что мне никогда не приходилось ложиться спать голодным. В Гуаякиле бывало, что еды не хватало. Но, слава Богу, у меня всё было в порядке», — рассказывал Пьеро в интервью пресс-службе «Байера».

Скитаясь по разным академиям и интернатам по всей стране, Инкапье в 2016 году в итоге оказался в «Индепендьенте дель Валье», где провел три года в системе клуба и в 2019-м дебютировал во взрослой команде.

Параллельно он продолжал играть за команду U20 и в свой последний сезон помог ей выиграть молодежную Копа Либертадорес.

К этому моменту на Инкапье уже обратили внимание и за пределами Эквадора. В итоге в августе 2020 года он перешел в аргентинский «Тальерес» за один миллион долларов.

Прорыв

В «Тальересе», как и в «Индепендьенте», быстро поняли: если дать Инкапье шанс в основе и бросить во взрослый футбол, то надолго удержать его не получится. В итоге он успел провести в составе «Лос Матадорес» всего 22 матча, прежде чем его перепродали.

В очередь за талантливым эквадорцем выстроились европейские клубы, и первым там стоял «Байер». У «фармацевтов» богатая история работы с южноамериканскими талантами, которых они превращали в звёзд мирового масштаба. Достаточно вспомнить Артуро Видаля и Ренато Аугусто. Ровно через год после перехода в «Тальерес», в августе 2021 года. Инкапье подписал контракт с «Байером». В тот момент ему было всего 19 лет.

Пьеро Инкапье против Майкла Олисе globallookpress.com

«Я говорил с семьей, с самим собой, с Богом — и в итоге выбрал "Байер". Я с большим уважением отношусь к стране и языку. К тому же, моя семья всегда отмечала, что здесь играет много латиноамериканцев. Это был важный аргумент. Если они остаются здесь надолго, значит, чувствуют себя как дома», — объяснял он свой выбор.

В Германии Инкапье практически не понадобился адаптационный период: в дебютном сезоне он провел 33 матча во всех турнирах. В Бундеслиге лишь пять других молодых футболистов обошли его по количеству сыгранных минут: Джуд Беллингем, Йошко Гвардиол, Джо Скалли, Армель Белла-Котчап и Флориан Виртц. Тогда «Байер» занял третье место.

В Европу Инкапье приехал не один. Он взял с собой старшего брата и был полон решимости помогать родственникам в Эквадоре.

«Я вдруг начал зарабатывать гораздо больше, чем привык. Для меня это не так важно, потому что я просто хочу играть в футбол. Но теперь у меня есть возможность помогать своей семье. Конечно, я позволяю себе что-то, но главное для меня — вернуть долг родителям и всем близким, чтобы они жили в комфорте. У бабушки пенсии не хватает на жизнь.

Когда все в порядке, тогда я могу позволить себе пару дорогих вещей.La felicidad no se compra — счастье не купишь», — признался Инкапье.

Незадолго до перехода в «Байер» Инкапье уже дебютировал за основную сборную Эквадора на Кубке Америки 2021 года. А к ЧМ-2022 он превратился в одного из ключевых игроков национальной команды.

Текущая ситуация

Настоящие перемены в «Байере» начались в октябре 2022 года, когда главным тренером стал Хаби Алонсо. Инкапье оказался в идеальном возрасте, чтобы стать частью этой революции.

Алонсо отказался от схем с четырьмя защитниками, которые использовал его предшественник Херардо Сеоане, и перешел на 3-4-3, что привело клуб к беспрецедентному успеху.

Пьеро Инкапье и Хаби Алонсо globallookpress.com

Эта схема идеально подходила Инкапье. У него хватало физической мощи, юношеской атлетичности и агрессивного рвения, чтобы играть и левым центральным защитником, подключаясь в центр поля и на фланг, и латералем, который фактически превращался в вингера, учитывая его атакующие способности.

В сезонах 2022/23 и 2023/24 Инкапье провел по 43 матча, а в последнем «Байер» выиграл первый в истории клуба титул чемпиона Бундеслиги и прошел сезон без поражений, за исключением финального матча Лиги Европы против «Аталанты».

В заключительном сезоне под руководством Алонсо он сыграл еще больше — 45 матчей, превратившись из «неограненного алмаза» в надежного игрока основы.

Однако этим летом Алонсо покинул «Байер», чтобы возглавить мадридский «Реал». С тех пор как его преемником стал Эрик тен Хаг, в клубе начался массовый исход.

Самым показательным сигналом стало неожиданное решение Гранита Джаки перейти в английский «Сандерленд», только что поднявшийся в Премьер-лигу. Всё это ясно указывает: в Леверкузене дела идут не лучшим образом.

Инкапье, скорее всего, станет следующей большой потерей «Байера», а его следующим пунктом назначения почти наверняка будет Англия.

Сильные стороны

Левоногий центральный защитник — редкость на высшем уровне. Правшей, которые могут справиться с этой ролью, полно, но по какой-то причине левшей всегда не хватало. Именно в этом кроется привлекательность Инкапье, который одинаково бескомпромиссен и в обороне, и в атаке.

Пьеро Инкапье против Гарри Кейна globallookpress.com

«Я думаю, он очень современный защитник. Он может играть на разных позициях. Мы использовали его и как фулбэка, и как левого центрального защитника в схеме с тремя игроками в обороне.

Он агрессивен, стал принимать более взвешенные решения с мячом, увереннее делает диагональные передачи и врывается за спины соперникам.

Мне приятно работать с игроком с таким потенциалом и желанием: он помогает тебе, а ты — ему. Это отличный футболист», — говорил об Инкапье Хаби Алонсо.

Инкапье редко отказывается от возможности покинуть привычную позицию и сместиться выше по полю. Его смелость проявляется не только в резких подкатах, но и в умении брать игру на себя, двигаясь с мячом. В системе Алонсо он регулярно открывался в полупространстве слева, врывался вперед и навешивал. При этом он столь же уверен и в роли игрока, начинающего атаки из глубины: он комфортно чувствует себя с мячом в любой зоне.

Разумеется, нельзя не отметить и его умение обороняться. Инкапье успешно справлялся в дуэлях против некоторых лучших игроков мира. «Пьеро на равных сражается с футболистами топ-уровня, такими как Лионель Месси и Мо Салах. Он заслужил это уважение во всем мире», — говорил спортивный директор «Байера» Симон Рольфес в декабре прошлого года.

Кое-что можно улучшить

Недостатки Инкапье в основном связаны с его агрессивным стилем, который порой граничит с безрассудством.

В схеме с тремя защитниками рядом есть партнеры, и подобные риски легче компенсировать. В четверке обороны это становится куда большей проблемой.

Пьеро Инкапье globallookpress.com

Кроме того, Инкапье нельзя назвать ни самым высоким, ни самым быстрым защитником. При росте около 183 см он чаще всего уступает в скорости юрким вингерам, особенно если уже подарил им пару метров форы.

Игроку его возраста еще можно простить подобные ошибки, но футболисту с таким опытом — уже нет. Если только тренер, по-настоящему одержимый обороной (привет, Микель Артета), не сумеет повлиять на него, то таковым он и останется еще надолго. В «Байере» под руководством Эрика тен Хага вряд ли получится исправить эти недостатки.

Впрочем, и в этом есть положительная сторона: Инкапье готов учиться. Его критиковали за излишне осторожную игру в первые годы в Германии, но после работы с Алонсо он заметно расширил свой арсенал. Снова становится ясно, насколько важен правильный наставник.

Инкапье — новый Серхио Рамос?

По собственному признанию, Инкапье является огромным поклонником Серхио Рамоса.

Серхио Рамос globallookpress.com

Известно, что он часто смотрит нарезки с участием легенды «Реала» по пути на игры и тренировки. Действительно, Рамос был защитником немного «из будущего»: обладая выдающимися навыками игры с мячом уже в юные годы, он начинал карьеру в роли атакующего правого защитника. Лишь в начале 2010-х он окончательно стал играть в центре обороны — как раз в то время, когда от центральных защитников начали требовать уверенного обращения с мячом.

Подобно Рамосу, Инкапье играет на высоких скоростях и, возможно, запоминается больше своими действиями в атаке и при розыгрыше мяча, чем умением «запереть» соперника в обороне.

Есть у Инкапье и еще один кумир среди испанских защитников. «По пятницам, когда мы ехали на автобусе по семь-восемь часов на матчи за "Индепендьенте дель Валье", я смотрел много видео с [Карлесом] Пуйолем и Серхио Рамосом.

Я включал эти записи, чтобы не скучать в дороге, и тогда понял, что Пуйоль мне очень нравится. Он играл особым образом, может, менее технично, чем Рамос, но был лидером и капитаном. Один из лучших центральных защитников, которых я видел», — признался Инкапье.

Что дальше?

«Арсеналу» придется продать некоторых игроков ротации для подписания Инкапье. Это означает, что Якубу Кивёру и Александру Зинченко, скорее всего, придется покинуть лондонский клуб. Поляк и украинец уже не входят в планы Артеты.

Александр Зинченко globallookpress.com

Интерес к защитнику «Байера» проявлял и «Тоттенхэм», но, если учиться на примере нынешнего трансферного окна, то «шпорам» явно стоит держаться подальше от перетягивания каната со своими соседями по Северному Лондону.

С точки зрения тактики и стиля «Арсенал» выглядит для Инкапье подходящим вариантом, но с игровым временем могут возникнуть сложности. На позиции левого защитника здесь твердо закрепились Майлс Льюис-Скелли и Риккардо Калафьори, а отобрать у Габриэла Магальяйнса роль основного левого центрального защитника можно разве что в случае травмы или дисквалификации бразильца.

Однако после того, как прошлый сезон завершился провалом из-за дефицита кадров на фоне травм, возможно, для «канониров» будет правильным решением усилить состав качественными игроками на каждой позиции.

Сам Инкапье намерен покинуть «Байер» вне зависимости от того, сделает ли предложение «Арсенал». Его цели ясны: «Мое главное вдохновение — это побеждать и брать титулы. А в детстве в Эквадоре я мечтал о Лиге чемпионов. Я сделаю всё, чтобы однажды выиграть ее».