    Домой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор»

    «Канониры» заплатили почти £70 млн за воспитанника

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм Лига чемпионов Сборная Англии Ньюкасл Ливерпуль Манчестер Сити Челси
    Вся лентаСамое главное
    Эберечи ЭзеДомой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор» Максим ГлушенковПочему Глушенков не играет за «Зенит» и чего ожидать: возвращения в «Локо» или ссылки в Сербию? Эрик Смит празднует гол«Санкт-Паули» сотворил камбек против «Боруссии»: шесть голов в безумном матче на «Миллернторе»
    Эберечи Эзе
    Эберечи Эзе
    The Athletic объясняет, почему Эберечи Эзе отказался от почти готовой сделки с «Тоттенхэмом» ради перехода в клуб, за который болел с детства.
    В среду Эберечи Эзе готовился подписать контракт с «Тоттенхэмом». Решение выглядело логичным: клуб из Лондона, участник Лиги чемпионов, шаг вперед в карьере.

    Но перед тем как поставить подпись, у полузащитника «Кристал Пэлас» был один звонок, который он должен был совершить. Эзе позвонил Микелю Артете.

    Это был не первый их разговор. В конце июня главный тренер «Арсенала» уже общался с футболистом, когда «канониры» впервые рассматривали вариант его трансфера. Однако с тех пор интерес «Арсенала», казалось, угас, а «Тоттенхэм» напротив — активизировался.

    С профессиональной точки зрения Эзе был готов перейти к «шпорам». Но он вырос болельщиком «Арсенала». Он плакал, когда его в 13 лет отпустили из академии клуба. Прежде чем подписать контракт с «Тоттенхэмом», он хотел убедиться: не осталось ли у него шанса оказаться в «Арсенале».

    Время сыграло идеально. «Канониры» только что получили тяжелый удар: Кай Хаверц выбыл с травмой колена. Клуб активно искал варианты усиления атаки.

    Эберечи Эзе
    globallookpress.com

    Артета сказал Эзе, что днем состоится заседание совета директоров. К моменту его окончания Эзе уже был на седьмом небе: трансфер практически согласован. Вечером в среду «Арсенал» договорился с «Кристал Пэлас» о сумме в 60 миллионов фунтов (81,2 млн долларов) плюс еще 7,5 млн в виде бонусов. Представители игрока параллельно утвердили условия личного контракта на четыре года с опцией продления еще на сезон.

    Никакой борьбы с «Тоттенхэмом» в итоге не было. Ее и не могло быть: если «Арсенал» вступил в игру, у Эзе был только один вариант.

    Помимо звонка Артете, полузащитник подключил и партнеров по сборной Англии, выступающих за «канониров», попросив их поддержать его переход. Как и в случае с Виктором Дьёкерешем ранее, «Арсенал» был впечатлен готовностью игрока сделать все ради перехода именно в этот клуб.

    Для Эзе этот трансфер — исполнение детской мечты. Для «Арсенала» — заявление о серьезных амбициях. Потеряв Хаверца, клуб дал понять: этот сезон не станет очередным, где все решат травмы.

  • Сердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться
  • Решение футболиста изменилось всего за сутки
  • 22/08/2025

    • После июньского разговора Эзе так и не исчез из мыслей «Арсенала». В итоге «канониры» просто не смогли устоять. А возможность вырвать футболиста у принципиального соседа стала лишь вишенкой на торте.

    Эзе любит «Арсенал», но это чувство взаимно. Артета все больше проникался симпатией к атакующему полузащитнику, а клуб пошел на серьезные шаги, чтобы оформить сделку. Эзе привносит дерзкий талант, солидный опыт и жажду переписать свою историю в красно-белых цветах.

    Чтобы рассказать закулисную историю перехода, The Athletic пообщался с источниками, близкими к клубам и игрокам. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не навредить отношениям.

    Эберечи Эзе
    globallookpress.com

    Игрок уровня Эзе просто обязан был фигурировать в шорт-листе «Арсенала». Однако изначально приоритеты были другими — в первую очередь клуб искал нападающего под девятым номером.

    Когда «канониры» только начали прорабатывать вариант с Эзе, это пересекалось с переговорами по новому контракту для Итана Нванери. Хотя в клубе всегда надеялись, что 18‑летний талант продлит соглашение, переговоры вошли в тонкую фазу.

    До конца контракта Нванери оставалось всего 12 месяцев. На него уже претендовали клубы из АПЛ и Европы, и в «Арсенале» понимали: нельзя позволить игроку войти в последний год без продления. Продавать Нванери никто не хотел, но опасения, что до этого дойдет, существовали.

    Логично, что в Лондоне начали искать варианты подстраховки. В обсуждениях фигурировали Морган Роджерс и Морган Гиббс-Уайт, но именно Эзе выглядел самым привлекательным вариантом. Уже на первых этапах переговоров его харизма произвела сильное впечатление.

    Морган Гиббс-Уайт
    globallookpress.com

    Главным препятствием была цена. Львиную часть лета у Эзе действовала опция выкупа: 60 миллионов фунтов плюс 8 миллионов бонусами. Для «Арсенала» это выглядело слишком высокой планкой за 27-летнего футболиста. В клубе рассчитывали уложиться в 40 миллионов, максимум — 50 с учетом бонусов. Но для «Кристал Пэлас» подобный компромисс был неприемлем.

    Опасения «Арсенала» относительно Итана Нванери оказались напрасными: в первой половине июля клуб сумел добиться прорыва в переговорах по контракту с юным полузащитником. Интерес к Эзе отложили — пусть и временно. В Лондоне рассматривали его прежде всего как игрока центра, тогда как на тот момент приоритетом было усиление флангов.

    В итоге «канониры» продвинулись в сделке по Нони Мадуэке, заплатив за него 48,5 миллиона фунтов — сумма, которая выглядела весьма разумной в условиях нынешнего рынка.

  • Уйти красиво. Как Мадуэке понял, что в «Челси» на него больше не рассчитывают
  • Переход Нони в «Арсенал» вызвал шквал критики — но у Артеты и клуба свои аргументы
  • 21/07/2025

    • Интерес «Арсенала» и «Тоттенхэма» к Эзе объединяло одно: оба клуба ускорили свои шаги из-за травм. Когда Джеймс Мэддисон получил разрыв крестообразной связки в предсезонном матче с «Ньюкаслом», «шпоры» активизировали интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас».

    Как и «Арсенал», «Тоттенхэм» не спешил сразу активировать опцию выкупа. Они начали косвенные переговоры с «Пэлас» по поводу суммы трансфера. Сначала позиции сторон существенно расходились, но постепенно они сблизились. К 15 августа СМИ писали, что клубы «очень близки» к соглашению.

    18 августа председатель совета директоров «Тоттенхэма» Даниел Леви лично встретился с руководителем «Пэлас» Стивом Пэришем. Им удалось согласовать общие рамки сделки: 50 миллионов фунтов плюс еще 10 в виде бонусов.

    Однако уже на следующий день переговоры откатились назад. Дьявол, как всегда, кроется в деталях: при согласованных основных условиях стороны разошлись в структуре бонусов. Это вызвало раздражение у обеих сторон, и к вечеру вторника сделка оказалась под угрозой.

    Тем временем на другом конце севера Лондона в «Арсенале» возникли собственные проблемы. Кай Хаверц пропустил предпоследний товарищеский матч с травмой колена, но теперь повреждение выглядело куда серьезнее.

    Кай Хаверц
    globallookpress.com

    Медицинские обследования во вторник не дали точного срока восстановления, но тревога в клубе нарастала. В лучшем случае он выпадал на несколько недель — как раз в тот период, когда «Арсеналу» предстояло сыграть с «Ливерпулем», «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». В худшем — речь могла идти о месяцах.

    Потеря Хаверца на любой срок стала тяжелым ударом. Если бы немецкий полузащитник был здоров, многие в клубе считали, что он выйдет в стартовом составе на «Олд Траффорд». Артета планировал опираться на него, пока Виктор Дьёкереш набирал форму после перехода.

    Приобретение Дьёкереша должно было обеспечить «Арсеналу» глубину и вариативность в атаке. Но длительное отсутствие Хаверца грозило вернуть команду в исходную точку. В клубе понимали: придется снова выходить на трансферный рынок.

    Эберечи Эзе
    arsenal.com

    В среду утром, пытаясь ускорить сделку, «Тоттенхэм» направил «Кристал Пэлас» официальное предложение, которое полностью удовлетворяло требования клуба, включая пункт о том, что Эзе сможет сыграть за «Пэлас» в квалификации Лиги конференций в четверг. Ответа так и не последовало. Уже через несколько часов Стив Пэриш договорился с «Арсеналом».

    Хорошо известно, что сам Эзе отдавал предпочтение «Арсеналу». Но оказалось, что и «Пэлас» тоже.

    Ключевым фактором стали хорошие отношения между Пэришем и исполнительным вице-председателем «Арсенала» Тимом Льюисом. Хотя лондонцы на какое-то время отступили от идеи трансфера, они продолжали следить за ситуацией — возможно, в ожидании удобного момента после возможных продаж.

    Переговоры между «Тоттенхэмом» и «Пэлас» проходили тяжело, поэтому, когда Льюис предложил альтернативу в лице «Арсенала», Пэриш охотно пошел навстречу.

  • Звезда на выход? Почему Родриго больше не нужен Хаби Алонсо
  • Будущее бразильца остается под вопросом
  • 05/08/2025

    • В «Арсенале» рассматривали разные варианты замены Хаверца. Были мысли о нападающем под девятым номером, но тогда возникал риск перенасыщения линии атаки после возвращения немца. Кто-то выступал за приобретение левого вингера, и снова поднималась кандидатура Родриго из «Реала».

    Однако выбор пал на Эзе. Он оставил сильное впечатление на Артету, и в клубе решили, что он способен привнести качества, которых не хватало в нынешнем составе.

    Когда одобрение владельцев было получено — совладелец Джош Кронке находился в Европе к старту сезона АПЛ и подписал сделку от имени Kroenke Sports & Entertainment, — «Арсенал» тут же сделал предложение. «Шпоры» вели переговоры неделями, «Арсеналу» понадобилось меньше суток, чтобы все закрыть.

    В «Арсенале» прекрасно понимают, что значит оказаться на месте «Тоттенхэма». В январе 2023 года «Челси» точно так же перехватил у них Михаила Мудрика. Теперь ситуация развернулась в обратную сторону.

    Эберечи Эзе
    arsenal.com

    Для «Кристал Пэлас» итог вышел идеальным. Финальная договоренность — 60 миллионов фунтов фиксированной суммы и еще 7,5 миллиона возможными бонусами, то есть практически то же самое, что и сумма выкупа, действовавшая до старта сезона АПЛ.

    «Орлы» сумели извлечь максимум из интереса сразу двух клубов. «Арсенал» также согласился, что Эзе сможет сыграть за «Пэлас» против «Фредрикстада» в четверг, а медосмотр назначили на следующий день.

    Готовность «канониров» заплатить крупную сумму за Эзе до проведения серьезных продаж удивила многих. Клуб потратил почти 70 миллионов фунтов на футболиста, которого когда-то отпустил из своей академии бесплатно. Даже внутри «Арсенала» звучали голоса осторожности: клуб все ближе подбирается к лимитам, установленным УЕФА по соотношению затрат на состав.

    Но этим летом «канониры» действуют агрессивно. Здесь не было места для сомнений.

  • Дьёкереш в Лондоне: «Арсенал» нашел своего суперфорварда
  • «Канониры» получили в распоряжение одного из самых результативных нападающих Европы
  • 27/07/2025

    • Эзе, которому достанется 10-й номер, — очередное усиление уровня «Тир 1». Игрок, способный сразу войти в основу. Он давно знаком со многими партнерами по сборной Англии. Он приносит креатив, изящество и результативность: 14 голов и 11 голевых передач в прошлом сезоне АПЛ за «Пэлас».

    Кроме того, Эзе обладает высоким тактическим интеллектом. Под руководством Оливера Гласнера он доказал, что умеет успешно играть в сложной системе.

    Он не является прямой заменой Хаверцу, но его универсализм открывает множество решений. Изначально «Арсенал» рассматривал его в центре, но теперь думает использовать на левом фланге. Его появление в составе также освобождает таких игроков, как Леандро Троссард и Микель Мерино, чтобы они могли при необходимости подменить Хаверца.

    Все футбольные трансферы

    В итоге против «Фредрикстада» Эзе все же не сыграл. В четверг утром он объяснил Гласнеру: он не готов выйти на поле. Его мысли были в другом месте. Его сердце тоже.

    «Арсенал» приобрел не просто Эзе. Он вернул его домой.

    Это почти стало историей про «Тоттенхэм». Но на самом деле это всегда был «Арсенал».

