Звезда на выход? Почему Родриго больше не нужен Хаби Алонсо

Еще недавно он был незаменимой звездой, а теперь — предмет споров и сомнений., который забил два гола за 60 секунд в матче св 2022 году и вдохновил одну из самых эпичных побед в истории мадридского, оказался на грани.

Официальная позиция клуба и самого игрока — «все в порядке», но реальность такова: бразилец потерял место в основе, а его будущее туманно.

Появление супертрио в лице Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема постепенно отодвинуло Родриго на второй план. Его заменили уже в перерыве финала Кубка Испании против «Барселоны», а в решающем Класико, где мадридцы уступили 3:4 и фактически выбыли из борьбы за титул Ла Лиги, он не сыграл ни минуты.

После смены тренера казалось, что все может измениться: Хаби Алонсо, возглавивший «Реал», уверял, что Родриго остается важной частью его проекта. Однако статистика говорит об обратном. В шести матчах Клубного чемпионата мира бразилец вышел в стартовом составе только один раз, а в трех вовсе не появился на поле даже в роли заменяющего.

Ситуация становится все более нестабильной, а до закрытия трансферного окна остается всего месяц. Вопросов — больше, чем ответов. Что думают в клубе, что говорит сам игрок? И кто готов забрать Родриго к себе?

Что говорит «Реал»?

В офисах Вальдебебаса придерживаются официальной позиции: Родриго остается в «Реале», и сам игрок не высказывал иного желания. Клуб не предпринимал активных шагов по его продаже, однако, как сообщили ESPN сразу несколько источников, в Мадриде готовы выслушать предложения.

Родриго globallookpress.com

Те же источники подтверждают, что с конца прошлого сезона в клубе становится все больше сторонников расставания с бразильцем — особенно после откровенных разговоров с Хаби Алонсо.

На Клубном чемпионате мира новый тренер ясно обозначил свои приоритеты: его «Реал» планирует играть с двумя нападающими. А вырученные от трансфера Родриго средства могли бы пойти на укрепление других позиций — прежде всего в полузащите и обороне.

Что говорит Родриго?

До недавнего времени и сам игрок, и его окружение — как в публичных, так и в приватных разговорах — заявляли о желании остаться в Мадриде. Но несколько недель назад риторика сменилась: источники ESPN сообщили, что теперь в штабе Родриго не исключают возможности ухода — впервые с момента его перехода в клуб.

Еще в мае ESPN писали, что 24-летний форвард был недоволен своей ролью в команде. Родриго предпочитает играть слева в атаке, а не справа, где чаще всего его использовали.

Представители игрока даже провели встречу с президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы выразить недовольство. Теперь, когда ситуация так и не изменилась, вопрос о возможном трансфере в последние дни окна звучит все громче.

По данным ESPN, над этим уже работают сразу несколько посредников. Официальный агент Родриго — его отец, но в закулисье действуют и другие фигуры. Формальных переговоров с другими клубами пока не было, но варианты активно прорабатываются.

Родриго globallookpress.com

Тем временем, как утверждает один из источников ESPN, сам футболист старается не обращать внимания на слухи и намерен приступить к предсезонной подготовке вместе с остальными игроками «Реала» уже в понедельник — как и каждое лето.

Сколько может стоить трансфер Родриго? И куда он может перейти?

В 2018 году мадридский «Реал» заплатил «Сантосу» около 54 миллионов евро за тогда еще 17-летнего Родриго, подававшего большие надежды. В первые годы в Европе бразилец быстро адаптировался и считался удачным вложением, но сейчас ситуация заметно изменилась.

Как сообщил источник ESPN, мадридцы готовы обсуждать трансфер, если за игрока предложат около 100 миллионов евро, при этом нижняя планка установлена на уровне 80 миллионов.

Интерес к Родриго вызвал волну слухов в испанских СМИ относительно его потенциального нового клуба. Однако источники ESPN подчеркивают: большинство из этих сообщений не соответствуют действительности.

Реальных переговоров с другими клубами пока не было, а «Реал» официально подтвердил, что на сегодняшний день не получил ни одного предложения по игроку.

Тем не менее, до закрытия трансферного окна остается еще месяц, и ситуация может измениться. По информации ESPN, в случае ухода Родриго наибольший интерес для самого футболиста представляет переход в клуб английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча «Реал» — «Арсенал» globallookpress.com

Первым клубом, которого связали с Родриго, стал «Арсенал», однако этот вариант быстро потерял актуальность. Команда Микеля Артеты решила усилить фланг другим игроком, подписав Нони Мадуэке из «Челси».

По информации источников ESPN, финансовые запросы бразильца оказались слишком высокими для лондонцев. К тому же «канониры» уже оформили трансфер Виктора Дьёкереша, составив мощную линию атаки с Букайо Сака.

Рассматривался Родриго и в «Баварии». Немцы искали левого вингера и сначала пытались подписать Нико Уильямса, но в итоге остановились на колумбийце Луисе Диасе из «Ливерпуля», заплатив за него более 70 миллионов фунтов. По данным ESPN, Родриго был следующим в списке, но после сделки с Диасом этот вариант окончательно отпал.

Также в медиа сообщалось об интересе со стороны «Тоттенхэма» и саудовского клуба «Неом», однако окружение игрока почти сразу опровергло эти слухи.

Все футбольные трансферы

На фоне всех этих вариантов наиболее логичным направлением видится «Ливерпуль» — особенно после ухода того самого Диаса. Источники ESPN утверждают, что «красные» стали бы для Родриго приоритетным выбором в случае ухода из Мадрида.

Но и этот сценарий пока представляется маловероятным: действующие чемпионы АПЛ недавно подписали Юго Экитике, а сейчас активно работают над трансфером Александера Исака из «Ньюкасла».

Общее ощущение в стане мадридцев таково: Родриго останется в «Реале». Однако лето продолжается и развязка может быть неожиданной. Один поворот сюжета — и на стол может лечь предложение, которое устроит и клуб, и самого игрока. Тем более, что, несмотря на желание остаться, у самого Родриго сохраняются сомнения.