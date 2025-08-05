Летний ремонт: удалось ли «Реалу», «Ман Сити» и «Милану» решить кадровые проблемы?

Футбол действительно никогда не останавливается. Как бы абсурдно это ни звучало, учитывая, что женский чемпионат Европы завершился меньше недели назад, а после Клубного чемпионата мира не прошло еще и месяца, межсезонье практически завершилось. Квалификация Лиги чемпионов уже идет полным ходом, а сезон Премьер-лиги 2025/26 стартует на следующей неделе. Вскоре подтянутся и остальные топ-лиги Европы.

Из-за того, что трансферное окно в Европе закрывается спустя пару недель после начала официальных матчей, войти в новый сезон с полной ясностью по составу крайне сложно.

Тем не менее, значительная часть сделок уже заключена, и мы можем оценить, какие клубы предприняли серьезные шаги, чтобы исправить прошлогодние недостатки.

Ниже представлены десять команд из топ-5 европейских лиг, которые успешно провели сезон 2023/24, но немного сбились с курса в кампании 2024/25. Конечно, «сбились с курса» — понятие относительное: например, «Реал» занял второе место в Ла Лиге и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, но не дотянул до стандартов, которые сам же и установил годом ранее.

Но нет сомнений, что все эти десять клубов сделали шаг назад, и стоит взглянуть, что им помешало в прошлом сезоне и как они пытаются это исправить.

«Манчестер Сити»

2023/24: 2.39 очка за игру (1-е место), разница мячей +62

2024/25: 1.87 очка за игру (3-е место), разница мячей +28

Главная статистическая проблема прошлого сезона: оборона при переходах. И оборона при розыгрыше мяча. В общем, вся оборона. В прошлом сезоне у «Сити» ничего толком не работало. Реализация упала после феноменального перевыполнения xG на +14,1 гола в сезоне 2023/24; в сезоне 2024/25 команда осталась с куда более скромным +2,8. Количество голов со стандартов (включая пенальти) упало с 17 до 7. Всё это усложнило жизнь, а если добавить к этому обвал в обороне — любая упущенная возможность становилась фатальной.

Родри globallookpress.com

Командную игру в защите можно условно разделить на два аспекта: сколько ударов ты позволяешь нанести и насколько опасны эти удары. Команды вроде «Сити», которые контролируют мяч и постоянно смещают игру на чужую половину поля, нередко позволяют соперникам более качественные контратаки, но выживают за счет того, что вообще почти не позволяют бить по воротам.

Однако в прошлом сезоне «Сити» превратился из команды, которая допускала почти наименьшее количество ударов при среднем их качестве, в команду, допускавшую больше ударов, чем «Манчестер Юнайтед», да еще и с катастрофическим уровнем опасности.

Серьезной проблемой стало отсутствие Родри (обладателя «Золотого мяча»), пропустившего почти весь сезон из-за травмы. В ответ на это и на стремительно стареющий состав клуб еще в январе совершил ряд трансферов, главным образом пытаясь усилить защиту. Летом «горожане» работали в другом направлении.

Главные потери: атакующий полузащитник Кевин де Брюйне («Наполи»), правый защитник Кайл Уокер («Бернли»).

Главные приобретения: полузащитник Тиджани Рейндерс («Милан»), левый защитник Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон»), атакующий полузащитник Райан Шерки («Лион»), вратарь Джеймс Траффорд («Бернли»), полузащитник Сверре Нюпан («Русенборг»)

Рейндерс и Шерки могут составить невероятно креативную связку в центре поля, а Аит-Нури — один из лучших атакующих фулбеков Премьер-лиги. Но всё упование на улучшение обороны — это возвращение Родри и стремление контролировать мяч. Это довольно рискованно. Особенно если вспомнить, как «Сити» завершил выступление на Клубном чемпионате мира — «Аль-Хиляль» раз за разом ловил их на контратаках, создал множество опасных моментов (0,19 xG за удар, всего 3,2 xG) и в итоге победил со счетом 4:3. Возможно, ставка была сделана не на то. Впрочем, атакующий потенциал «Сити» снова должен быть на высоте.

«Реал» (Мадрид)

2023/24: 2.50 очка за игру (1-е место), разница мячей +61

2024/25: 2.21 очка за игру (2-е место), разница мячей +40

Главная статистическая проблема прошлого сезона: снова защита. Выиграть Лигу чемпионов, а потом подписать Килиана Мбаппе, несмотря на то, что в атаке уже были Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Родриго, — звучит как чит-код для всей остальной Европы. Однако это не сделало нападение «Реала» сильнее: в чемпионате команда забила на девять мячей меньше, чем годом ранее, несмотря на небольшой рост по ожидаемым голам (xG). Зато защита пострадала — и от возраста, и от травм.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Правый защитник Дани Карвахаль порвал крестообразные связки. Эдер Милитао порвал кресты второй год подряд. Давид Алаба (33 года) сыграл в рамках Ла Лиги всего 316 минут, Ферлан Менди (30) — 1006 минут, Антонио Рюдигер (32) пропустил девять матчей, а Лукас Васкес (34) вынужден был отыграть более 2100 минут.

При этом атакующая линия практически не помогала в прессинге, а защита попросту не соответствовала уровню клуба. В результате — на 12 пропущенных мячей больше в Ла Лиге, вылет из Лиги чемпионов в четвертьфинале после поражений 0:3 и 1:2 от «Арсенала» и, как вишенка на торте, разгром от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале Клубного чемпионата мира.

Главные потери: полузащитник Лука Модрич («Милан»), правый защитник Лукас Васкес.

Главные приобретения: правый защитник Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), центральный защитник Дин Хёйсен («Борнмут»), левый защитник Альваро Каррерас («Бенфика»), правый вингер Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»).

Новый главный тренер Хаби Алонсо и двое из трнх новых игроков (Трент и Хёйсен) присоединились к команде практически без подготовки перед Клубным чемпионатом мира, где также засиял молодой форвард Гонсало Гарсия. Но поскольку Алонсо пока не стал кардинально менять стиль команды, мы до сих пор не понимаем, каким будет обновленный «Реал».

Хотя клуб, по крайней мере, признал необходимость усиления обороны. Хёйсену 20 лет, Каррерасу — 22, и обоим в ближайшие месяцы предстоит справляться с колоссальным давлением. Но с точки зрения логики — эти трансферы оправданы.

«Байер» (Леверкузен)

2023/24: 2.65 очка за игру (1-е место), разница мячей +65

2024/25: 2.03 очка за игру (2-е место), разница мячей +29

Главная статистическая проблема прошлого сезона: предсказуемый спад. После безупречного сезона 2023/24 путь был только один — вниз. Несмотря на то, что состав практически не изменился, «Байер» стал забивать меньше (с 2,6 гола за матч до 2,1), а пропускать — больше (с 0,7 до 1,3). Разницы голов и xG сократились вдвое, а магия побед в упорных матчах исчезла: вместо 2,33 очка в матчах с разницей в 1 гол — только 1,77. Это стандартная история: везение в концовках всегда имеет срок годности.

Малик Тилльман globallookpress.com

Одно из самых заметных изменений: при игре в позиционной атаке команда снизила средний показатель ожидаемых голов с 1,49 за матч (3-е место в Бундеслиге) до всего лишь 0,87 (7-е место). Соперники стали лучше разрушать их комбинации и блокировать зону у своих ворот. В какой-то момент команде действительно потребовалась «переливка свежей крови».

Главные потери: атакующий полузащитник Флориан Вирц («Ливерпуль»), правый защитник Джереми Фримпонг («Ливерпуль»), центральный защитник Джонатан Та («Бавария»), полузащитник Гранит Джака («Сандерленд»).

Главные приобретения: атакующий полузащитник Малик Тилльман («ПСВ»), вратарь Марк Флеккен («Брентфорд»), центральный защитник Джаррел Куанса («Ливерпуль»), атакующий полузащитник Ибрагим Маза («Герта»), правый вингер Фарид Альфа-Рупрехт («Манчестер Сити»).

Сравнивать игроков, которые ушли, с теми, кто пришел, — не самая удачная затея. Вирц и Фримпонг за два сезона в лиге набрали на двоих 70 результативных действий. Та — игрок сборной Германии. А Джака был не просто лидером, а настоящим двигателем команды в её феноменальном чемпионском сезоне. Соперничать с этим набором невозможно. Но если рассматривать новичков по отдельности: Тилльман — интересный атакующий полузащитник, Куанса — перспективный центральный защитник, а Флеккен — надкжный голкипер (хотя он не намного моложе Градецки). 19-летние Маза и Альфа-Рупрехт — это, скорее, задел на будущее.

Состав у «Байера» по-прежнему талантливый, но эпоха определенно изменилась — команда вступает в новый цикл.

«Тоттенхэм»

2023/24: 1.74 очка за игру (5-е место), разница мячей +13

2024/25: 1.00 очко за игру (17-е место), разница мячей –1

Главная статистическая проблема прошлого сезона: сюрприз — снова оборона. Томас Франк приходит в почти идеальную для него ситуацию.

Существует достаточно устойчивая связь между результатами команды в упорных матчах и в играх с более крупным счетом. Как правило, если команда хорошо выступает в одном типе матчей, она хороша и в другом.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» показывал выше среднего результат в уверенных победах — 1,76 очка за матч (примерно как у «Челси» — 1,85).

Но вот в играх, где разница в счете составляла один мяч или меньше, «шпоры» показали худший результат среди всех команд топ-5 лиг Европы: 21 такой матч — и всего одна победа. Одна!

Это редчайшее отклонение, которое выделяется даже на фоне сложной статистики. Если бы «Тоттенхэм» выступал хотя бы на среднем уровне в этих играх, они набрали бы примерно на 20 очков больше. Можно почти гарантировать, что этот показатель улучшится, и Томас Франк получит за это заслуженные аплодисменты.

Мохаммед Кудус globallookpress.com

А если ему удастся еще и наладить оборону — будут овации. В обоих сезонах под руководством Энджа Постекоглу защита была самым слабым звеном — хуже, чем у более скромного по бюджету «Брентфорда» Франка. Особенно слабо команда сыграла в прошлом сезоне: 16-е место по количеству пропущенных голов и 17-е — по ожидаемым пропущенным (xGA). И это не было невезением — это была закономерность.

Главные потери: вингер Сон Хын Мин.

Главные приобретения: правый вингер Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), нападающий Матис Тель («Бавария»), центральные защитники Кевин Дансо («Ланс»), Лука Вушкович («Хайдук»), Кота Такай («Кавасаки Фронтале»)

Суммы, потраченные на Кудуса (63,8 миллиона евро) и Теля (35 миллионов евро), вызывают вопросы, особенно учитывая, что Кудус довольно односторонний игрок.

К тому же «шпоры» вряд ли завершили свою трансферную кампанию: провалена попытка подписать Моргана Гиббс-Уайта из «Ноттингема», Сон ушел, а Джеймс Мэддисон снова получил серьезную травму колена.

Но тот факт, что клуб приобрел сразу трех центральных защитников, говорит о том, что они как минимум поняли, в чем основная проблема.

«Манчестер Юнайтед»

2023/24: 1.58 очка за игру (8-е место), разница мячей –1

2024/25: 1.11 очка за игру (15-е место), разница мячей –10

Главная статистическая проблема прошлого сезона: реализация (и почти полное отсутствие сильных сторон).

На бумаге «МЮ» в прошлом сезоне немного прибавил: разница ожидаемых голов (xG) улучшилась с –0.35 до –0.04, то есть команда стала создавать моменты примерно на том же уровне, что и ее соперники. Но при этом «МЮ» плохо играл в упорных матчах — не так ужасно, как «Тоттенхэм», но всё равно слабо.

А реализация была просто ужасной: команда забила 44 гола при xG в 53,6.

Рубен Аморим globallookpress.com

Амад Диалло забил восемь мячей с xG в 4,7, то есть сильно превзошел показатель ожидаемых голов. Почти все остальные, наоборот, недоработали. Например, Бруну Фернандеш — всего восемь голов при 10,0 ожидаемых.

Можно ожидать, что такие игроки, как Фернандеш, вернутся к своему среднему уровню. Но в целом «Манчестер Юнайтед» — это команда без сильных сторон. Им явно нужны еще один-два нападающих, один полузащитник и как минимум один центральный защитник. А может, и больше.

Главные потери: левый вингер Маркус Рашфорд (аренда, «Барселона»).

Главные приобретения: правый вингер Брайан Мбёмо («Брентфорд»), нападающий Матеус Кунья («Вулверхэмптон»).

Теоретически подписание Куньи и Мбёмо (№4 и №8 по голам в прошлом сезоне АПЛ) должно решить проблему с реализацией.

Мбёмо и Кунья на двоих забили 35 голов и отдали 13 результативных передач. Но есть нюанс: оба сильно превзошли свои показатели xG: Мбёмо забил 20 голов при ожидаемых 12,3, а Кунья — 15 при 8,7.

Вложить в этих игроков почти 150 миллионов евро — это серьезная переплата, и такие расходы могут помешать клубу закрыть другие очевидные дыры в составе.

Очевидно, что трансферная кампания «МЮ» еще не завершена. Но при всех их проблемах пока что можно сказать, что решена лишь половина из них, и то — в лучшем случае.

«Милан»

2023/24: 1.97 очка за игру (2-е место), разница мячей +27

2024/25: 1.66 очка за игру (8-е место), разница мячей +18

Главная статистическая проблема прошлого сезона: реализация. Как и в случае с «Манчестер Юнайтед», продвинутая статистика «Милана» рассказывала совсем иную историю, чем итоговая позиция в турнирной таблице Серии А. Разница ожидаемых голов даже немного улучшилась по сравнению с сезоном 2023/2024 — с +0.54 до +0.60 за матч, но реализация была ужасной.

Кристиан Пулишич, Юнус Муса и Тэмми Абрахам забили 14 голов при xG в 21,1. Абрахам был главным виновником провала — он ответственен за более половины этой разницы.

Лука Модрич globallookpress.com

Были и другие проблемы: прессинг «Милана» стал не таким эффективным, уменьшилось количество отборов на чужой половине, а значит, возрастало число атак против насыщенной обороны и, как следствие, больше заблокированных ударов.

Команде не хватало всего лишь нормальной реализации моментов.

Главные потери: полузащитник Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити»), левый защитник Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), центральный защитник Пьер Калюлю («Ювентус»), правый защитник Эмерсон Роял («Фламенго»), нападающий Тэмми Абрахам (возвращение из аренды).

Главные приобретения: полузащитник Лука Модрич («Реал» Мадрид), опорник Самуэле Риччи («Торино»), левый защитник Первис Эступиньян («Брайтон»).

Если рассматривать сделки в вакууме, то Модрич, Риччи и Эступиньян — отличные приобретения.

Модричу — 39 лет, и он вполне может выполнять роль «распасовщика» в чемпионате с не самым высоким темпом игры.

Риччи (23 года), а также оставшиеся в составе Юссуф Фофана и, возможно, Муса смогут взять на себя основной объем работы.

Эступиньян тоже очень работоспособный. Но вот уход Абрахама и отсутствие новых нападающих означают, что Пулишичу, звезде команды Рафаэлю Леау и Сантьяго Хименесу придется не только тащить в атаке, но и проводить на поле максимум минут.

«Лейпциг»

2023/24: 1.91 очка за игру (4-е место), разница мячей +38

2024/25: 1.50 очка за игру (7-е место), разница мячей +5

Главная статистическая проблема прошлого сезона: исчезновение атаки. У «Лейпциг» был худший сезон в Бундеслиге за долгое время — и он мог быть еще хуже. Команда заняла седьмое место, но по разнице ожидаемых голов была лишь 10-й. Впервые с сезона 2016/17 клуб не попал в еврокубки.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Пока «Лейпциг» не потерял ключевых игроков, но ходят упорные слухи об уходе нападающих Беньямина Шешко, Лои Опенды и атакующего полузащитника Хави Симонса, а это может означать большую перестройку. Будет непросто, ведь даже с ними в прошлом сезоне атака практически исчезла.

Команда забила на 24 мяча меньше, чем в предыдущем сезоне Бундеслиги, и была 10-й по голам и 15-й по ударам в расчете на владение.

Да, «Лейпциг» много бегал и создавал моменты за счет прессинга, но креатива не хватало, и они почти не создавали моментов в позиционных атаках — только в переходных фазах.

Главные потери: полузащитник Илайш Мориба («Сельта»), нападающий Юссуф Поульсен («Гамбург»).

Главные приобретения: опорник Артур Вермерен («Атлетико»), правый вингер Йохан Бакайоко (ПСВ), левый вингер Ян Диоманде («Леганес»), полузащитник Эзекьель Бандзузи («Лёвен»), атакующий полузащитник Андрия Максимович («Црвена Звезда»).

Назначение Оле Вернера — не самый вдохновляющий шаг, особенно учитывая, насколько возрастным был его «Вердер» в прошлом сезоне, в то время как у «Лейпцига» будет очень молодая команда. Но стоит отметить, что Вернер даже с более «сырым» составом создавал немало атак. И хотя пока неизвестно, кто именно из атакующей тройки уйдет, строить новую атаку вокруг 22-летнего Бакайоко (21 гол и 10 ассистов за два последних сезона в Эредивизи) и агрессивных тинейджеров Диоманде и Максимовича может быть очень интересно.

«Штутгарт»

2023/24: 2.15 очка за игру (2-е место), разница мячей +39

2024/25: 1.47 очка за игру (9-е место), разница мячей +11

Главная статистическая проблема прошлого сезона: всё стало хуже. Что бывает, если ты теряешь трех ключевых ветеранов после прорывного сезона? Правильно — становишься слабее.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

После выхода в Лигу чемпионов впервые с сезона 2009/10 «Штутгарт» потерял форварда Серу Гирасси и центрбека Вальдемара Антона (оба ушли в «Боруссию» Дортмунд), а также защитника Хироки Ито (в «Баварию»).

Результат: команда стала хуже реализовывать моменты и намного хуже обороняться.

Клуб опустился на девятое место в Бундеслиге и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Но при этом выиграл Кубок Германии и обеспечил себе участие в Лиге Европы.

Главные потери: левый вингер Якоб Бруун Ларсен («Бернли»).

Главные приобретения: правый защитник Лорен Ассиньон («Ренн»), правый вингер Лазар Йованович («Црвена Звезда»).

Пока что «Штутгарту» удалось удержать талантливого форварда Ника Вольтемаде, несмотря на интерес со стороны «Баварии». Он и Джейми Левелинг могут выйти на новый уровень, особенно если Дениз Ундав наконец-то наладит реализацию.

Также стоит ожидать прогресса от молодых защитников — Рамона Хендрикса и тинейджера Финна Йельтша. Если к этому добавить стабильную игру Ассиньона, можно сказать, что прошлогодние проблемы могут стать фундаментом для прогресса.

Возвращение в зону Лиги чемпионов — маловероятно, но после естественного спада может последовать такой же естественный откат в сторону стабильности.

«Реал Сосьедад»

2023/24: 1.58 очка за игру (6-е место), разница мячей +12

2024/25: 1.21 очка за игру (11-е место), разница мячей -11

Главная статистическая проблема прошлого сезона: атака.

Худший сезон «Сосьедада» за семь лет был вызван знакомой проблемой — слабой игрой нападающих.

Команда стала 17-й в Ла Лиге по голам (35), в том числе из-за того, что мало била по чужим воротам (16-е место по ударам на владение). При этом реализация была на низком уровне.

Микель Оярсабаль и Такэфуса Кубо забили 14 голов при xG в 13.5 — нормально, но все остальные вместе взятые забили всего 20 голов при xG в 29.4 — просто катастрофа.

Подход тренера Имманоля Альгуасиля всегда был размеренным, но в сезоне 2024/25 темп стал чересчур низким.

Альгуасиль ушел, его сменил бывший тренер второй комнады «Сосьедада» Серхио Франсиско. Пока что клуб не закрыл слабые позиции.

Главные потери: опорник Мартин Субименди («Арсенал»).

Главные приобретения: нет.

Так или иначе, очевидно, что «Сосьедад» не изменяет своему курсу. Расчет на своих воспитанников, никаких новых подписаний (кроме продажи Субименди, которую ждали давно).

Объективно команда стала менее талантливой, но даже обычная реализация моментов может позволить бороться за еврокубки.

«Жирона»

2023/24: 2.13 очка за игру (3-е место), разница мячей +39

2024/25: 1.08 очка за игру (16-е место), разница мячей -16

Главная статистическая проблема прошлого сезона: всё (но особенно атака). Если спад «Штутгарта» был предсказуем, то коллапс «Жироны» — почти неизбежен, учитывая потери.

После сказочного третьего места в Ла Лиге команда лишилась форвардов Артема Довбика («Рома») и Пау Виктора («Барселона»), вингера Савиньо («Манчестер Сити») и опорника Алеиша Гарсии («Байер»).

Тома Лемар globallookpress.com

Заменить их не удалось: новички вроде вингера Ясера Асприльи и хавбека Донни ван де Бека были малополезны, из-за чего «Жирона» рухнула: выиграла всего один матч в Лиге чемпионов, а в чемпионате финишировала в одном очке от зоны вылета.

В сезоне 2023/24 команда забила 85 голов, а в 2024/25 — всего 44.

Главные потери: нет

Главные приобретения: атакующий хавбек Тома Лемар (аренда из «Атлетико»), правый защитник Уго Ринкон (аренда из «Атлетика»)

Клуб не помог главному тренеру команды Мичелу качественными трансферами.

Все футбольные трансферы

Лемар забил всего один гол за последние три сезона, а Ринкон — талантливый фулбэк, но тоже не более чем временное усиление.

Ставка, судя по всему, на продолжение проекта и сыгранность, но о попадании в топ-4 не может быть и речи.