Будущая звезда: почему «Ливерпуль» отдал 35 млн евро за неизвестного итальянца

Сложно найти лучшее место для изучения искусства обороны, чем Италия, и есть все основания полагать, что Джованни Леони совсем скоро станет важной частью национальной команды. Правда, 18-летний футболист признается, что на его развитие сильно повлиял и английский футбол.

Леони рос, смотря матчи Премьер-лиги по телевизору, и, по словам его друзей детства, знал наизусть имена абсолютно всех игроков каждой команды.

Но одно имя значило для него больше, чем остальные. Речь, конечно же, о Вирджиле ван Дейке. Нидерландец был его кумиром — и остается им до сих пор.

На этой неделе «Ливерпуль» выкупил Леони у «Пармы» за 35 миллионов евро, подписав с итальянцем долгосрочный контракт.

Начало футбольного пути

Леони родился в Риме и до сих пор остается страстным болельщиком «Ромы». Однако, когда ему было пять лет, семье пришлось переехать в Падую. Именно в регионе Венето, на северо-востоке страны, Джованни сделал первые шаги в футболе, начав тренироваться вместе с местной «Вигонтиной».

Джованни Леони globallookpress.com

В 2015 году Леони оказался в системе «Читаделлы», а спустя четыре года его заметила «Падова». Именно здесь он по-настоящему приблизился к профессиональной карьере.

Родители Джованни в прошлом были профессиональными игроками в водное поло, и это явно сыграло свою роль: он с детства усвоил ценность дисциплины и самоотдачи.

При этом очень быстро стало ясно, что Леони унаследовал и природную атлетичность. Достаточно сказать, что, выступая еще за команду «Падовы» до 13 лет, он в какой-то момент был переведен в состав к 16-летним.

«У меня появилась возможность играть на более высоком уровне, и это стало для меня очень ценным опытом.

Мне также повезло в Падуе: меня всегда тренировали защитники, которые могли дать важные советы. Но тренер, который научил меня действительно многому, — это Беппе Агостини. Он многому меня научил и как игрока, и как человека. Как он всегда говорит: Даже без футбола жизнь прекрасна», — рассказывал Леони.

Прорыв

Именно в команде Агостини (U17) Леони впервые оказался на радаре главного тренера «Падовы» Винченцо Торренти. Наставник решился выпустить юного защитника в концовке матча Серии C против «Альбинолеффе» в марте 2023 года.

Джованни Леони против Душана Влаховича globallookpress.com

На тот момент Джованни было всего 16 лет и три месяца, и он стал самым молодым дебютантом в итальянском футболе в сезоне 2022/23.

«Когда тренер сказал мне выходить на поле, я немного нервничал. Но я был счастлив, ведь это была моя мечта.

Никогда не думал, что дебютирую в первой команде уже в начале сезона. Всё произошло так быстро. Думаю, тренеру понравилось мое отношение — что я не зазнавался. Я просто стараюсь усердно тренироваться и всегда отдавать на поле все 100 процентов», — признался Леони после своего исторического дебюта.

Текущая ситуация

Менее чем через год после прорыва в «Падове» Леони оказался в «Сампдории», которая подписала его 1 февраля 2024 года в рамках шестимесячной аренды с опцией выкупа.

Главным тренером генуэзцев тогда был Андреа Пирло. Чемпион мира, который в течение своей блестящей карьере играл рядом с величайшими защитниками, сразу понял, что Леони обречен играть в Серии A.

Джованни Леони globallookpress.com

Ожидалось, что он сделает это именно в составе «Сампдории», но клуб выбыл уже на предварительном этапе плей-офф за выход в Серию A. Финансовые трудности вынудили руководство продать одного из самых ценных молодых игроков.

К этому моменту интерес к Леони проявляли уже и «Интер», и «Ювентус». Джованни провел больше игрового времени, чем любой другой футболист до 18 лет во второй половине сезона 2023/24.

Однако именно новоиспеченный чемпион Серии Б — «Парма» — согласились удовлетворить запрос «Сампдории»: пять миллионов евро сразу плюс возможные бонусы.

И неудивительно, что трансфер оказался выгодной сделкой. Хотя Леони понадобилось время, чтобы освоиться на «Эннио Тардини», уже в ноябре он дебютировал за команду Фабио Пеккьи, а в последние четыре месяца сезона, после прихода Кристиана Киву, стал игроком основного состава.

«Мы все знаем, кем может стать Леони. Теперь всё зависит от него и от нас», — говорил Киву вскоре после назначения на пост главного тренера «Пармы».

Сильные стороны

Первое, что бросается в глаза в игре Леони, — его внушительные физические данные. Ему всего 18, но рост уже составляет 195 см, и он прекрасно использует это преимущество, постоянно выигрывая верховые дуэли в своей штрафной.

Джованни Леони против Ромелу Лукаку globallookpress.com

Более того, хотя его телосложение еще окончательно не сформировалось, он уже достаточно силен, чтобы уверенно бороться с самыми мощными и габаритными нападающими Серии A.

Однако главное, что выделяет Леони на фоне сверстников, — это его футбольный интеллект.

«Он очень умный парень. Когда у тебя интеллект выше среднего, ты способен идти дальше, потому что умеешь читать действия соперника. Мы очень рано заметили это в нем.

Когда защитник сталкивается с быстрым форвардом или более мощным, он старается управлять ситуацией — простыми движениями корпусом или предвосхищая момент. Это тонкости, хитрости, которыми обычно обладают только опытные игроки, уже знакомые со своим визави.

Но Леони уже владеет этим навыком, у него есть нужные знания и футбольная хитрость», — рассказал бывший ассистент тренера “Сампдории” Роберто Баронио.

Кое-что нужно улучшить

Баронио признает, что Леони необходимо укрепить мышцы верхней части тела, если он хочет стать одним из лучших защитников Европы.

Джованни Леони globallookpress.com

Кроме того, по мнению экс-игрока сборной Италии, ему стоит поработать над взрывным ускорением на первых пяти метрах, а также над принятием решений: иногда, стремясь сыграть первым на мяче, он может нарушить правила в своей штрафной.

Тем не менее, у Баронио нет сомнений, что Леони будет только прогрессировать в ближайшие годы.

«Ему нужно набрать силу, но он уже работает над этим. Скорость у него тоже появится. С самых первых тренировок в "Сампдории" он сам собирал конусы и мячи после упражнений. Мы часто говорили ему: "Лео, оставь это, тебе не нужно этим заниматься, не переживай!" А он отвечал: "Нет, всё нормально, я привык".

Так что это в нем внутри, и думаю, во многом благодаря семье, которая его поддерживала. Я искренне надеюсь, что он станет серьезным игроком», — добавил Баронио.

Леони — новый Бастони?

Леони уверенно играет с мячом и редко теряет самообладание в момент владения. Он одинаково хорошо может действовать и в качестве традиционного центрального защитника, и на правом фланге в расстановке с тремя игроками обороны.

Алессандро Бастони globallookpress.com

Учитывая его национальность, стиль игры и физические данные, неудивительно, что его неоднократно сравнивали с Алессандро Бастони, звездой «Интера» и сборной Италии.

Бастони известен как надежный центральный защитник с хорошей техникой, обладающий скоростью и силой, чтобы справляться с самыми опасными нападающими мира.

Что дальше?

Леони понадобился всего лишь год, чтобы обратить на себя внимание лучшего клуба АПЛ. При этом «Ливерпуль» заплатил за него 35 миллионов евро.

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» также проявляли интерес к 18-летнему итальянцу, но его новым домом стал «Энфилд», несмотря на то, что Арне Слот также был заинтересован в подписании защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.

Леони сразу присоединится к первой команде «Ливерпуля», где станет сменщиком ван Дейка, Ибраима Конате, Джо Гомеса и, возможно, Гехи, если «красные» все же договорятся с «Пэлас».

Аренда Леони, похоже, не входит в планы «Ливерпуля». Это говорит о том, что Слот видит возможность дать Джованни игровое время в новом сезоне, который обещает быть непростым.