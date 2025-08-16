ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Будущая звезда: почему «Ливерпуль» отдал 35 млн евро за неизвестного итальянца

    Действующий чемпион АПЛ совершил необычный трансфер

    Джованни Леони
    Джованни Леони
    GOAL рассказывает об итальянском защитнике Джованни Леони, который стал очередным новичком «Ливерпуля» этим летом.
    Сложно найти лучшее место для изучения искусства обороны, чем Италия, и есть все основания полагать, что Джованни Леони совсем скоро станет важной частью национальной команды. Правда, 18-летний футболист признается, что на его развитие сильно повлиял и английский футбол.

    Леони рос, смотря матчи Премьер-лиги по телевизору, и, по словам его друзей детства, знал наизусть имена абсолютно всех игроков каждой команды.

    Но одно имя значило для него больше, чем остальные. Речь, конечно же, о Вирджиле ван Дейке. Нидерландец был его кумиром — и остается им до сих пор.

    На этой неделе «Ливерпуль» выкупил Леони у «Пармы» за 35 миллионов евро, подписав с итальянцем долгосрочный контракт.

    Начало футбольного пути

    Леони родился в Риме и до сих пор остается страстным болельщиком «Ромы». Однако, когда ему было пять лет, семье пришлось переехать в Падую. Именно в регионе Венето, на северо-востоке страны, Джованни сделал первые шаги в футболе, начав тренироваться вместе с местной «Вигонтиной».

    Джованни Леони
    globallookpress.com

    В 2015 году Леони оказался в системе «Читаделлы», а спустя четыре года его заметила «Падова». Именно здесь он по-настоящему приблизился к профессиональной карьере.

    Родители Джованни в прошлом были профессиональными игроками в водное поло, и это явно сыграло свою роль: он с детства усвоил ценность дисциплины и самоотдачи.

    При этом очень быстро стало ясно, что Леони унаследовал и природную атлетичность. Достаточно сказать, что, выступая еще за команду «Падовы» до 13 лет, он в какой-то момент был переведен в состав к 16-летним.

    «У меня появилась возможность играть на более высоком уровне, и это стало для меня очень ценным опытом.

  • Красная революция. Почему «Ливерпуль» радикально обновил чемпионский состав
  • Арне Слот обещал обойтись без перестройки, но получилось совершенно иначе
  • 13/08/2025

    • Мне также повезло в Падуе: меня всегда тренировали защитники, которые могли дать важные советы. Но тренер, который научил меня действительно многому, — это Беппе Агостини. Он многому меня научил и как игрока, и как человека. Как он всегда говорит: Даже без футбола жизнь прекрасна», — рассказывал Леони.

    Прорыв

    Именно в команде Агостини (U17) Леони впервые оказался на радаре главного тренера «Падовы» Винченцо Торренти. Наставник решился выпустить юного защитника в концовке матча Серии C против «Альбинолеффе» в марте 2023 года.

    Джованни Леони против Душана Влаховича
    globallookpress.com

    На тот момент Джованни было всего 16 лет и три месяца, и он стал самым молодым дебютантом в итальянском футболе в сезоне 2022/23.

    «Когда тренер сказал мне выходить на поле, я немного нервничал. Но я был счастлив, ведь это была моя мечта.

    Никогда не думал, что дебютирую в первой команде уже в начале сезона. Всё произошло так быстро. Думаю, тренеру понравилось мое отношение — что я не зазнавался. Я просто стараюсь усердно тренироваться и всегда отдавать на поле все 100 процентов», — признался Леони после своего исторического дебюта.

    Текущая ситуация

    Менее чем через год после прорыва в «Падове» Леони оказался в «Сампдории», которая подписала его 1 февраля 2024 года в рамках шестимесячной аренды с опцией выкупа.

    Главным тренером генуэзцев тогда был Андреа Пирло. Чемпион мира, который в течение своей блестящей карьере играл рядом с величайшими защитниками, сразу понял, что Леони обречен играть в Серии A.

    Джованни Леони
    globallookpress.com

    Ожидалось, что он сделает это именно в составе «Сампдории», но клуб выбыл уже на предварительном этапе плей-офф за выход в Серию A. Финансовые трудности вынудили руководство продать одного из самых ценных молодых игроков.

  • Дарвин Нуньес: любимец болельщиков, который так и не стал героем «Энфилда»
  • Теперь уругваец будет играть в чемпионате Саудовской Аравии
  • 09/08/2025

    • К этому моменту интерес к Леони проявляли уже и «Интер», и «Ювентус». Джованни провел больше игрового времени, чем любой другой футболист до 18 лет во второй половине сезона 2023/24.

    Однако именно новоиспеченный чемпион Серии Б — «Парма» — согласились удовлетворить запрос «Сампдории»: пять миллионов евро сразу плюс возможные бонусы.

    И неудивительно, что трансфер оказался выгодной сделкой. Хотя Леони понадобилось время, чтобы освоиться на «Эннио Тардини», уже в ноябре он дебютировал за команду Фабио Пеккьи, а в последние четыре месяца сезона, после прихода Кристиана Киву, стал игроком основного состава.

    «Мы все знаем, кем может стать Леони. Теперь всё зависит от него и от нас», — говорил Киву вскоре после назначения на пост главного тренера «Пармы».

    Сильные стороны

    Первое, что бросается в глаза в игре Леони, — его внушительные физические данные. Ему всего 18, но рост уже составляет 195 см, и он прекрасно использует это преимущество, постоянно выигрывая верховые дуэли в своей штрафной.

    Джованни Леони против Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    Более того, хотя его телосложение еще окончательно не сформировалось, он уже достаточно силен, чтобы уверенно бороться с самыми мощными и габаритными нападающими Серии A.

    Однако главное, что выделяет Леони на фоне сверстников, — это его футбольный интеллект.

    «Он очень умный парень. Когда у тебя интеллект выше среднего, ты способен идти дальше, потому что умеешь читать действия соперника. Мы очень рано заметили это в нем.

  • Вы не готовы к этому: почему игрокам из других чемпионатов так сложно адаптироваться к АПЛ
  • «Ливерпуль» этим летом оформил сразу три опасных трансфера
  • 06/08/2025

    • Когда защитник сталкивается с быстрым форвардом или более мощным, он старается управлять ситуацией — простыми движениями корпусом или предвосхищая момент. Это тонкости, хитрости, которыми обычно обладают только опытные игроки, уже знакомые со своим визави.

    Но Леони уже владеет этим навыком, у него есть нужные знания и футбольная хитрость», — рассказал бывший ассистент тренера “Сампдории” Роберто Баронио.

    Кое-что нужно улучшить

    Баронио признает, что Леони необходимо укрепить мышцы верхней части тела, если он хочет стать одним из лучших защитников Европы.

    Джованни Леони
    globallookpress.com

    Кроме того, по мнению экс-игрока сборной Италии, ему стоит поработать над взрывным ускорением на первых пяти метрах, а также над принятием решений: иногда, стремясь сыграть первым на мяче, он может нарушить правила в своей штрафной.

    Тем не менее, у Баронио нет сомнений, что Леони будет только прогрессировать в ближайшие годы.

    «Ему нужно набрать силу, но он уже работает над этим. Скорость у него тоже появится. С самых первых тренировок в "Сампдории" он сам собирал конусы и мячи после упражнений. Мы часто говорили ему: "Лео, оставь это, тебе не нужно этим заниматься, не переживай!" А он отвечал: "Нет, всё нормально, я привык".

  • Английский детектив. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Англии по футболу 2025/2026
  • 05/08/2025

    • Так что это в нем внутри, и думаю, во многом благодаря семье, которая его поддерживала. Я искренне надеюсь, что он станет серьезным игроком», — добавил Баронио.

    Леони — новый Бастони?

    Леони уверенно играет с мячом и редко теряет самообладание в момент владения. Он одинаково хорошо может действовать и в качестве традиционного центрального защитника, и на правом фланге в расстановке с тремя игроками обороны.

    Алессандро Бастони
    globallookpress.com

    Учитывая его национальность, стиль игры и физические данные, неудивительно, что его неоднократно сравнивали с Алессандро Бастони, звездой «Интера» и сборной Италии.

    Бастони известен как надежный центральный защитник с хорошей техникой, обладающий скоростью и силой, чтобы справляться с самыми опасными нападающими мира.

    Что дальше?

    Леони понадобился всего лишь год, чтобы обратить на себя внимание лучшего клуба АПЛ. При этом «Ливерпуль» заплатил за него 35 миллионов евро.

    «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» также проявляли интерес к 18-летнему итальянцу, но его новым домом стал «Энфилд», несмотря на то, что Арне Слот также был заинтересован в подписании защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.

    Леони сразу присоединится к первой команде «Ливерпуля», где станет сменщиком ван Дейка, Ибраима Конате, Джо Гомеса и, возможно, Гехи, если «красные» все же договорятся с «Пэлас».

    Аренда Леони, похоже, не входит в планы «Ливерпуля». Это говорит о том, что Слот видит возможность дать Джованни игровое время в новом сезоне, который обещает быть непростым.

