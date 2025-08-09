Дарвин Нуньес: любимец болельщиков, который так и не стал героем «Энфилда»

Потрясающие голы и досадные промахи. После трех лет борьбы за место в основном составе «Ливерпуля» Дарвин Нуньес покидает не только «Энфилд», но и европейский футбол в целом.

Уже в ближайшие дни уругваец станет игроком саудовского «Аль-Хиляля». «Ливерпуль» получит 53 миллионов евро без учета бонусов. Нуньес как раз в тот период, который часто становится пиком карьеры нападающего. В 143 матчах за «красных» он забил 40 голов и отдал 23 результативные передачи.

Он был невероятно зрелищным игроком, хотя некоторые болельщики других клубов нередко подсмеивались над ним.

Обычно всё начиналось с промаха, а дальше следовало: «Ты просто паршивый Энди Кэрролл, паршивый Энди Кэрролл! »

Проблемы уругвайца с английским в первые месяцы в «Ливерпуле» известны всем, но казалось, он прекрасно понимал смысл этих слов. Услышать их он мог как с гостевого сектора на «Энфилде», так и со всех трибун, когда команда играла на выезде, и они, похоже, действовали на него особенно сильно.

В ноябре 2023 года, в матче Кубка английской лиги против «Борнмута», Нуньес вышел на поле на 61-й минуте — и тут же получил «привет» от местных болельщиков в виде этой песенки. Девять минут спустя, в игре, где дождь буквально смывал крошечный стадион «Виталити», он сместился с фланга в центр и закрутил мяч в дальнюю «девятку», оформив победный гол с оттенком мести.

Фанаты «Борнмута» были далеко не первыми и не последними, кто убедился: дразнишь Нуньеса — жди гола в ответ. Оскорбления часто становились прологом к самым эффектным голам.

Ответом болельщиков «Ливерпуля» было простое: «Нуньес! Нуньес! Нуньес! » У него так и не появилось кричалки длиннее собственной фамилии (которую стабильно коверкали: правильно — «Нуньес», а не «Нунез»), но ему и не нужно было больше.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Впервые его имя начали выкрикивать после гола в ворота «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии в начале сезона 2022/23. Между Нуньесом и фанатами, которые, выкрикивая его имя, указывали на него пальцем, сразу возникла особая связь.

Но если кто-то из болельщиков «Ливерпуля» еще не знал, что другой нападающий — Эрлинг Холанн, перешедший в «Сити» из дортмундской «Боруссии» тем же летом, — это совершенно иной уровень, то вскоре узнал.

Хотя их личное противостояние началось с того, что Нуньес забил, а Холанн промахивался в тот августовский день, как только начались сравнения, уругваец оказался в заведомо проигрышном положении.

Почти сразу после того, как Нуньес перешел из португальской «Бенфики» за 85 миллионов фунтов в июне 2022-го, спустя три недели после того, как «Ливерпуль» был в шаге от победы во всех турнирах сезона, его начали напрямую сравнивать с Холанном.

Это противостояние подавалось как новая «мини-вражда» в рамках большой дуэли: Юрген Клопп продолжал искать изобретательные способы свергнуть династию «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Но Нуньес приехал в Англию далеко не в статусе готового, отполированного нападающего. Клопп, который так настойчиво добивался его подписания, нередко выглядел раздраженным, пытаясь придать своему форварду необходимые завершающие штрихи.

Эти постоянные взлеты и падения могли выматывать, но в «Ливерпуле» всегда цеплялись за ожидание его следующего волшебного момента. И когда он наступал — в каком бы виде, форме или стиле это ни было — его возносили до небес.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

В лучшие дни он мог пяткой отправить мяч в ворота «Реала» в Лиге чемпионов. Но в следующий раз — прорваться на скорости, обыграть вратаря, увидеть пустые ворота перед собой — и умудриться отправить мяч в штангу. Как это случилось в Лиге Европы против «Тулузы».

Тогда Райан Гравенберх успел добить мяч в сетку и спасти уругвайца от позора, но Нуньес всё равно опустился на колени, закрыв лицо руками. Он знал, что ведет войну с армией троллей в соцсетях, готовых высмеять его при первой же ошибке. Это было жестоко — и в итоге привело к тому, что он вовсе перестал пользоваться соцсетями. Но он был упорным и обладал удивительной способностью подниматься после неудач.

Для кого-то он навсегда запомнится именно досадными промахами. Например, в матче Лиги чемпионов против «Аякса», когда он попал в штангу с пяти метров, или в игре против «Лутона», когда, находясь еще ближе к воротам, отправил мяч высоко над перекладиной.

Для многих болельщиков «Ливерпуля» он навсегда останется чемпионом Премьер-лиги — человеком, который, хоть и был травмирован, рванул на поле быстрее всех, когда в прощальном сезоне Клоппа «Ливерпуль» выиграл финал Кубка английской лиги.

Соперники часто высмеивали лозунг клуба «This means more» («Для нас это значит больше»). Но когда забивал Нуньес, это действительно значило больше — это значило всё. Каждый болельщик команды хотел, чтобы он достиг того уровня, в который верили. А когда он праздновал гол с такой страстью, что рекламные щиты у кромки поля могли треснуть, — они разделяли этот восторг.

После каждого гола он целовал запястье — так же, как это делает его соотечественник и экс-нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес. Когда Нуньес пришел в клуб, была надежда, что он сможет повторить путь Суареса, который забил 82 гола в 133 матчах за три с половиной сезона (с января 2011-го по июль 2014-го). И старт у Нуньеса действительно был идеальный.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Спустя неделю после победы в Суперкубке Англии он вышел на замену в своем дебютном матче Премьер-лиги: «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2), а Дарвин стал автором гола и результативной передачи на Мохамеда Салаха.

Неделей позже, в первом домашнем матче чемпионата, он «подражал» Суаресу уже в плохом смысле — потерял самообладание и ударил головой защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена, оставив «Ливерпуль» вдесятером. Матч завершился со счетом 1:1.

Возможно, именно эти два первых матча Премьер-лиги лучше всего описывают всю его карьеру в «Ливерпуле».

Слово «эволюция» стало заезженным, когда речь заходила о человеке по имени Дарвин, но в итоге «Ливерпуль» под руководством Арне Слота пошел дальше уже без него. В прошлом сезоне у него было столько же желтых карточек (восемь), сколько и результативных действий (пять голов и три передачи) в 30 матчах Премьер-лиги. При этом в стартовом составе он вышел лишь восемь раз, последний — дома против «Саутгемптона» 8 марта.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Смотреть на игру Нуньеса было почти как наблюдать за отдельным видом спорта. При этом нужно было запастись терпением, особенно в те моменты, когда он пытался правильно выбрать момент для рывка. За последние три сезона в Премьер-лиге только Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона» (70) попадал в офсайд чаще, чем Нуньес (62).

И хотя у болельщиков «Ливерпуля» могут остаться смешанные чувства, уругваец подарил им немало по-настоящему памятных мгновений.

Его два идентичных удара в добавленное время, принесшие победу над «Ньюкаслом» в августе 2023-го, показали южноамериканца во всей красе. Гол, забитый «задним местом», когда он на скорости врезался в кипера «Шеффилд Юнайтед» Иво Грбича, — пример его чистого инстинкта. Дубль в концовке матча против «Брентфорда» в январе помог одержать драматичную выездную победу в борьбе за 20-й титул чемпиона Англии.

Фактически, за «Ливерпуль» он забил девять голов и отдал девять передач в последние 15 минут матчей — больше, чем в любой другой отрезок продолжительностью четверть часа.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Он был как бросок кубика, на который клуб больше не может рассчитывать. Но, продав его, команда, возможно, вложит эти деньги в покупку лучшего бомбардира «Ньюкасла» Александра Исакa. Это стало бы отличным прощальным подарком.

Этим летом Нуньес забил пять мячей в предсезонных матчах, последний — в ворота «Атлетика» в понедельник. «Ливерпуль» одержал победу со счетом 4:1, а он последний раз отпраздновал гол в красной футболке и похлопал по клубной эмблеме.

С новой стрижкой «под ноль» вместо привычного хвостика и с долей изящества он также успел отдать результативную передачу Харви Эллиотту.

Как и все хорошие артисты, он оставил болельщиков «Ливерпуля» с чувством, что хочется еще. Для Нуньеса, впрочем, это всегда было главной проблемой.