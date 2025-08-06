Беспощадное домино: 10 трансферов, которые перевернут рынок

Известные футбольные инсайдеры Фабрицио Романо, Флориан Плеттенберг и Джанлука Ди Марцио каждое лето подчеркивают, что любой крупный трансфер может запустить «эффект домино». Но этого никогда не происходит. И всё же мы продолжаем обманывать себя, веря, что в этом году всё будет иначе.

Да, этим летом действительно может произойти что-то подобное.

Потенциальный эффект домино связан не только с необходимостью найти замену игрокам, но и с потребностью выручить средства для покупки ключевой цели. И этим летом этот фактор особенно важен.

С учетом всех обстоятельств, мы спрогнозировали, как будет развиваться рынок нападающих до закрытия летнего трансферного окна. Ниже — десять потенциальных «доминошек», которые могут упасть уже в этом месяце.

10. Беньямин Шешко в «Ньюкасл»

Есть всего одна сделка, которая действительно может запустить цепную реакцию — это переход Шешко в «Ньюкасл».

Беньямин Шешко globallookpress.com

Нападающий «Лейпцига» и сборной Словении находился в шорт-листе «Арсенала», прежде чем лондонцы переключились на Виктора Дьекереша. Требования «Лейпцига» показались им слишком завышенными.

Сообщается, что немецкий клуб хочет получить гарантированные 65 миллионов фунтов, дополнительные бонусы и процент от будущей перепродажи игрока.

«Ньюкасл» предполагал, что их предложение — 65 миллионов плюс 4 миллиона бонусами — будет принято, но, по данным СМИ, в Германии посчитали его «недостаточным». То ли бонусов оказалось мало, то ли не устроило отсутствие процента от будущей продажи — однозначно сказать сложно.

Как бы там ни было, «сорокам» нужно вернуться с улучшенным предложением, иначе в ситуацию может вмешаться «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» не собирается продавать Александера Исака до тех пор, пока не найдет ему замену. Так что, если только «Ливерпуль» не выложит 150 миллионов в ближайшие дни, этот трансфер вряд ли запустит «домино».

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему в игре, но пока не сделал официального предложения по Шешко. Если они почувствуют, что 22-летний игрок склоняется в их сторону, скорее всего, подпишут его. Им нужно продавать игроков, но они могут сначала оформить трансфер Шешко, а вопрос с продажами решить позже. Ранее клуб выставил на трансфер Алехандро Гарначо, Антони и Джейдона Санчо.

В идеале «Манчестер Юнайтед» заработает около 100 миллионов фунтов и заодно существенно сократит зарплатную ведомость.

9. Александер Исак в «Ливерпуль»

Если переход Шешко в «Ньюкасл» действительно станет первым упавшим домино, то дверь для Исака, мечтающего о переходе на «Энфилд», распахнется настежь.

Несмотря на то, что действующие чемпионы АПЛ уже потратили этим летом 263 миллиона фунтов, они по-прежнему находятся в крепком финансовом положении.

Александер Исак globallookpress.com

Грамотная политика на трансферном рынке в последние годы помогла клубу позволить себе такие расходы. Недавно «Ливерпуль» продал Луиса Диаса в «Баварию» за 65 миллионов, а Джаррелла Куансау в «Байер» за 35 миллионов.

Переход Шешко в «Ньюкасл» не обязывает клуб немедленно расставаться с Исаком. В клубе изначально планировали усилить линию нападения этим летом и продолжают вести переговоры о переходе Йоана Висса из «Брентфорда».

Исак не поехал с командой в предсезонное турне по Азии и испортил отношения с частью болельщиков из-за попыток продавить переход в «Ливерпуль». Многие больше не хотят видеть его в черно-белой форме, хотя другие принимают ситуацию и были бы рады, если бы элитный форвард остался и помог команде в Лиге чемпионов.

Но это крайне маловероятно. Переход Исака в «Ливерпуль» уже воспринимается как вопрос времени, а не вероятности.

8. Дарвин Нуньес в «Аль-Хиляль»

«Ливерпуль» хочет продать Нуньеса — и точка. Всё лето его активно сватали в итальянские клубы, но, похоже, Капитан Хаос отправится на Ближний Восток.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Этот трансфер можно поставить на второе или третье место в цепочке. Если Нуньес уйдет до того, как подпишут Исака, «Ливерпуль» получит еще больше свободы для совершения рекордной для Англии покупки. Если же сначала купят Исака, отношение клуба к уругвайцу не изменится: ему всё равно покажут на выход.

Мы будем скучать по непредсказуемости Нуньеса, но летний трансфер — лучшее решение для всех сторон. Пока неясно, готов ли он полностью принять переезд в Саудовскую Аравию, но он понимает, что в составе команды Арне Слота ему больше не найдется места.

7. Олли Уоткинс в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сократил свой список трансферных целей до двух кардинально разных нападающих: Уоткинса и Шешко. Первый любит открываться за спины защитников и действует преимущественно в штрафной, а второй — опускается глубже и часто бьет издали.

Олли Уоткинс globallookpress.com

Такой ли нападающий нужен «Юнайтед»? Не совсем. При этом клуб явно отдал предпочтение молодому Шешко, а не более опытному Уоткинсу.

Если Шешко перейдет в «Ньюкасл», а Рубен Аморим действительно влияет на трансферные решения, то «Юнайтед» наверняка переключится на Уоткинса. Да, ему уже 29, и у клуба есть сомнения насчет его возможной перепродажи. Но это абсолютно неважно. Когда «МЮ» в последний раз вообще продавал кого-то с прибылью? Если не считать воспитанников, то, пожалуй, только Альваро Каррераса, но даже этот кейс они умудрились запороть.

Проще говоря: забудьте про прибыль и просто подпишите отличного центрального нападающего.

Если Шешко уйдет в «Ньюкасл», интерес «МЮ» к звезде «Астон Виллы» вспыхнет с новой силой. Несмотря на нежелание расставаться с ним, команда Унаи Эмери может согласиться на продажу за 40–50 миллионов фунтов. А если Уоткинс окажется на «Олд Траффорд», «Юнайтед» будет еще активнее пытаться сбросить балласт в лице ненужных игроков.

6. Алехандро Гарначо в «Челси»

Гарначо один из тех игроков, от которых «Манчестер Юнайтед» готов избавиться. Известно, что его хочет подписать «Челси». Почему? Потому что «Челси» хочет подписать всех.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Есть ли смысл платить 50 миллионов фунтов за 21-летнего вингера, если у тебя под рукой Тайрик Джордж? А этим летом уже потрачены те же 50 миллионов на Джейми Гиттенса. Ах да, есть еще Михаил Мудрик, пусть и без игрового номера. Украинец дисквалифицирован, но по-прежнему числится в команде и может вернуться завтра, через два месяца или через четыре года. Никто не знает.

Проще говоря, Гарначо не нужен «Челси».

Но главное не в этом. «Челси» — это всегда «Челси», и их навязчивое стремление подписывать футболистов означает, что они уверены: Гарначо может стать одним из лучших вингеров мира. Как они были уверены в Мудрике, Нони Мадуэке, Эстеване и Анжело. Это заблуждение, но важное звено в трансферном домино. Интерес к Гарначо не связан с их параллельной погоней за Хави Симонсом — это отдельный трансфер.

5. Кристофер Нкунку в «Манчестер Юнайтед»

Трансферная зависимость «Челси» означает, что игроки, которые не показывают очень высоких результатов, быстро попадают в список трансферов «на выход». На «Стэмфорд Бридж» всё устроено как в офисе с вращающейся дверью.

Кристофер Нкунк globallookpress.com

Следующий трансфер станет для «Челси» 50-м за последние четыре года. Для сравнения: «Манчестер Юнайтед», который хронически зависим от попыток исправить свои прежние ошибки на рынке, приобрел Андера Эрреру 49 трансферов назад.

Об уходе Нкунку из «Челси» говорят уже давно, но он всё еще в команде и даже сыграл на прошедшем Клубном чемпионате мира, отметившись голом. Попытки избавиться от француза активизируются после подписания Симонса или Гарначо, и вполне возможно, что он последует за Уоткинсом на «Олд Траффорд».

Обмены между клубами почти никогда не происходят, а из-за финансовых правил устойчивости (PSR) это еще и невыгодно. Так что сделки по Гарначо и Нкунку будут оформлены отдельно. А переход последнего в «Манчестер Юнайтед» откроет путь еще к одному уходу из Манчестера...

4. Расмус Хейлунн в «Ювентус»

«Мой план ясен: я остаюсь в "Манчестер Юнайтед". Я хочу бороться за своё место при любых обстоятельствах», — заявил Хейлунн на прошлой неделе. Но эффект домино в трансферах — штука беспощадная.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

«Лейпциг» заинтересован в том, чтобы включить Хейлунна в сделку по Шешко. Кроме того, датчанин рассматривается как вариант усиления для «Милана». Кроме того, «Ювентус» тоже активно ищет нападающего.

После удачного сезона в «Аталанте» возвращение Хейлунна в Серию A выглядит логичным. При этом «Ювентус» остается одним из главных клубов Италии.

3. Душан Влахович в «Милан»

Если «Ювентус» подпишет Хейлунна, нет сомнений, что Влахович покинет клуб.

Душан Влахович globallookpress.com

Туринцы давно хотят избавиться от бывшей трансферной цели «Арсенала» и параллельно работают над переходом Рандаля Коло-Муани, который тоже фигурирует в этой цепочке.

Если Хейлунн перейдет в «Юве», а Нуньес — в «Аль-Хиляль», то в списке целей «Милана» останутся только Арно Калимуэндо из «Ренна» и Влахович. Ради удобства допустим, что выбор падет на серба.

2. Арно Калимуэндо в «Брентфорд»

Очень удобно, ведь это откроет дорогу для «Брентфорда», чтобы подписать Калимуэндо у «Ренна».

«Пчел» связывали с французом и с Леандро Троссардом из «Арсенала», но первый — чистый центральный нападающий, именно тот тип игрока, который нужен клубу, если Висса сделает всё возможное, чтобы уйти.

Арно Калимуэндо globallookpress.com

Висса отказывается тренироваться и покинет клуб при крайне напряженных обстоятельствах: ему пообещали трансфер за 26 миллионов фунтов летом после того, как он продлил контракт с клубом в прошлом году. Но после продажи Брайана Мбёмо в «Манчестер Юнайтед», позиция клуба изменилась, из-за Висса не скрывает своего раздражения.

Понимая и отчасти сочувствуя игроку, который забил 19 голов в АПЛ в прошлом сезоне, в «Брентфорде» не сидят сложа руки и рассматривают Калимуэндо в качестве замены. Он обойдется недешево, Кит Эндрюс срочно нуждается в качественном усилении после потерь Мбёмо и Кристиана Нёргора.

1. Йоан Висса в «Ньюкасл»

Трансферное домино начинается и заканчивается на «Сент-Джеймс Парк», когда Висса наконец перебирается на северо-восток Англии — после перехода Калимуэндо в «Брентфорд».

Йоан Висса globallookpress.com

Бедная «Астон Вилла» остается ни с чем, в том числе без замены Уоткинсу. Но десять — это магическое число. В этом уравнении достаточно упомянуть Коло-Муани.

Как уже говорилось, изначально план «Ньюкасла» состоял в том, чтобы Эдди Хау получил нового форварда в пару к Исаку. Это может быть как Висса, так и Шешко. Первый может прийти и составить дуэт с Исаком, либо сыграть с Шешко уже в сезоне 2025/26.

Все футбольные трансферы

Несмотря на всё напряжение вокруг ситуации с Висса, мы думаем, что его переход в «Ньюкасл» все-таки состоится. Будет ли он десятым в цепочке — покажет время, но по срокам всё складывается идеально.