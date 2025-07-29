Хаверц, Мартинелли и еще семь игроков, от которых «Арсеналу» пора избавиться

Этим летом «Арсенал» действует на широкую ногу — так, словно клуб находится на переломном этапе своей затянувшейся на две десятилетия попытки завоевать титул чемпиона Англии. «Канониры» не жалеют денег на усиление состава, но теперь приоритет должен сместиться в сторону продаж.

На прошлой неделе «Арсенал» наконец-то объявил о переходе шведского нападающего Виктора Дьекереша. Ранее лондонский клуб подписал Мартина Субименди и Нони Мадуэке. В общей сложности этим лето потрачено уже около 200 миллионов фунтов.

Тем временем Жоржиньо, Киран Тирни, Такэхиро Томиясу и Томас Парти (последний обвиняется в изнасиловании и сексуальном насилии) покинули клуб, не принеся при этом никакой финансовой выгоды.

Микель Артета понимает, что в составе по-прежнему немало лишних игроков, от которых стоит избавиться, но при этом заработать средства, необходимые для формирования команды, способной бороться за титул.

Кай Хаверц

Кажется, «Арсеналу» пора всерьез задать себе вопрос по поводу Хаверца.

Кай Хаверц globallookpress.com

Долгожданный переход Дьекереша вызывает серьезные сомнения относительно будущей роли немецкого атакующего полузащитника, который в прошлом сезоне стал основным «девятым номером» в команде Артеты.

Девять голов в 23 матчах до травмы подколенного сухожилия — далеко не худший результат, но, судя по всему, в клубе уже решили, что Хаверц — не тот форвард, который нужен «Арсеналу» для следующего шага. При этом позиции «десятки» и фланги уже заняты. Похоже, пришло время извлечь из него хоть какую-то выгоду.

Габриэл Жезус

Это очень досадно, но, похоже, пора признать: громкий трансфер Жезуса в 2022 году оказался испорчен травмами.

Габриэл Жезус globallookpress.com

Сейчас Жезус снова находится вне игры из-за второй серьезной травмы колена с момента его прихода в клуб. Между ними были и другие повреждения.

Бразильцу предстоит провести в лазарете еще как минимум несколько месяцев, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок, и не будет удивительно, если руководство клуба за кулисами уже задумывается о том, чтобы сократить убытки.

Найти покупателя будет непросто, но вариант с арендой в Бразилию вполне реалистичен.

Якуб Кивёр

Удивительно, но с момента подписания контракта с «Арсеналом» в январе 2023 года место Кивёра в планах Артеты никогда не казалось по-настоящему надежным, несмотря на то, что он серьезно прибавил в концовке сезона 2024/25 на фоне волны травм в защите.

Якуб Кивёр globallookpress.com

Тем не менее, этот отрезок, похоже, лишь сделал его более заметным на трансферном рынке.

Теперь, когда Риккардо Калафьори вернулся в строй, а Габриэл Магальяйнс близок к восстановлению, «Арсенал» подписал испанского центрального защитника Кристиана Москеру.

Всё это опускает Кивёра в самый низ внутренней иерархии. Неудивительно, что в СМИ уже появились сообщения о его желании покинуть клуб.

Альберт Самби Локонга

Один из тех, чье будущее практически определено. Забытый всеми Локонга вернулся в «Арсенал» после неплохой аренды в «Севилье», где, несмотря на травмы, сумел укрепить свою репутацию.

Сейчас ему 25 лет, и хотя его неожиданно включили в состав на предсезонное турне по Азии, уже через год Локонга может стать свободным агентом. «Арсенал», безусловно, настроен найти ему новую команду. Сам бельгиец говорит, что ему необходима «стабильность».

Габриэл Мартинелли

Мартинелли окружен неопределенностью на фоне активной трансферной кампании клуба. Особенно после подписания Нони Мадуэке, который, как предполагается, будет играть на позиции левого вингера, которую до сих пор занимал бразилец.

Габриэл Мартинелли globallookpress.com

В последние пару лет прогресс Мартинелли был не таким стремительным: болельщики всё чаще обсуждают его слабую игру в завершающей стадии атак.

Продажа 24-летнего вингера могла бы принести клубу серьезную прибыль, учитывая, что «Арсенал» приобрел его всего за шесть миллионов фунтов, неожиданно обнаружив талантливого игрока в бразильском клубе «Итуано». Кроме того, такой трансфер был бы логичным шагом в условиях действия правил Премьер-лиги о прибыли и устойчивости (PSR).

Рис Нельсон

Клуб по-прежнему не решается окончательно расстаться с Рисом Нельсоном, который вернулся в «Арсенал» после аренды в «Фулхэме», прерванной травмой. Изначально он производил хорошее впечатление, но затем получил повреждение задней поверхности бедра.

Рис Нельсон globallookpress.com

Тем не менее, несмотря на участие в предсезонном турне «канониров» и даже выход на поле в товарищеском матче против «Милана», приход новых атакующих игроков явно говорит о том, что время Риса в родном клубе подходит к концу. Поговаривают, что «Фулхэм» заинтересован в его возвращении.

Леандро Троссард

С момента перехода из «Брайтона» в январе 2023 года Троссард стал полезным и универсальным игроком для «Арсенала», хоть и не был твердым игроком основы.

Леандро Троссард globallookpress.com

В прошлом сезоне он хорошо проявил себя во второй половине кампании, когда заменял Хаверца, и завершил чемпионат с шестью результативными действиями в восьми матчах.

Однако, учитывая новые приобретения в атакующую линию (в частности, усиление фланга и центра нападения), трудно представить, где именно он может пригодиться.

Учитывая, что Троссарду уже 30 лет, а контракт истекает через год, сейчас — самый подходящий момент, чтобы продать его, особенно на фоне интереса со стороны «Фенербахче» и «Баварии».

Фабио Виейра

Фабио Виейра оказался вне состава на предсезонное турне в Сингапур и Гонконг. В первую очередь, из-за участия в Клубном чемпионате мира в составе «Порту», где он находился в аренде.

Фабио Виейра globallookpress.com

Тем не менее, его возвращение в «Арсенал» на данном этапе выглядело бы неожиданным.

Португальский атакующий полузащитник, судя по всему, находится в числе тех, от кого клуб и лично Артета будут стремиться избавиться этим летом, особенно после посредственного периода в его бывшем клубе. Его уже связывают с возможным переходом в итальянскую «Парму».

Александр Зинченко

Переход Зинченко должен был стать для «Арсенала» переломным моментом. И хотя он действительно помог команде приблизиться к долгожданному чемпионству в Премьер-лиге, складывается ощущение, что клуб так и не раскрыл его потенциал по-настоящему.

Александр Зинченко globallookpress.com

Постоянные мелкие травмы мешали украинцу набрать форму, а некоторые считают, что его стоило чаще использовать в полузащите, где он выглядит особенно уверенно.

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Во второй половине сезона 2024/25 Зинченко играл крайне мало — даже когда был здоров, что может свидетельствовать о его скором уходе. Контракт 28-летнего игрока истекает через год.