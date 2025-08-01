Хёйлунн против всех. Как датчанин борется за место в «Манчестер Юнайтед»

Спустя всего несколько часов после того, как стало известно о том, чтосделал приоритетной цельюв случае подписания нападающего этим летом, Расмус Хёйлунн ответил на это по-спортивному — на поле.

Датский форвард второй раз подряд вышел в стартовом составе в рамках предсезонного турне по США и забил «Борнмуту» в Чикаго — символичный жест упрямства и напоминание: списывать его со счетов пока рано.

Хотя диктор на стадионе «Солджер Филд» не засчитал второй гол Хёйлунна на 53-й минуте. Удар Амада Диалло после прохода в штрафную слегка задел голень Хёйлунна, мяч изменил направление и залетел в дальний угол. Амад убежал праздновать к угловому флажку, а Хёйлунн двинулся за ним, намекая, что намеренно подставил ногу.

Амад Диалло и Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Недовольство датчанина было очевидно: он явно ожидал услышать свое имя, а не Амада, прогремевшее из динамиков. Мейсон Маунт жестом указал на Хейлунна, будто подсказывая зрителям, кто был настоящим автором гола. Это стремление к признанию — отражение его текущей ситуации в клубе.

Если трансфер Шешко из «РБ Лейпциг» все же состоится — а впереди еще немало раундов переговоров — то шансы Хёйлунна покинуть «Юнайтед» значительно возрастут. Но пока на его спине красуется девятый номер, он по-прежнему может влиять на свою судьбу.

Матч против «Вест Хэма» в Нью-Йорке, завершившийся победой 2:1, стал для Хёйлунна первым позитивным сигналом. Он выглядел уверенно в противостоянии с командой Грэма Поттера, особенно в эпизоде, где мощным рывком ушел от Макса Килмана и пробил в штангу.

Против «Борнмута» он был еще лучше: гол уже на восьмой минуте, активное участие в комбинациях, грамотные подключения. Он отлично открылся под навес Патрика Доргу и, даже если мяч скорее скользнул по его плечу, чем по голове, главное — он оказался в сетке. Хёйлунн отпраздновал гол с явным удовольствием, сжав кулаки и повернувшись к трибунам.

В матче против «Борнмута» Расмус Хёйлунн проявил себя не только как завершитель атак, но и как игрок, способный выстраивать комбинации. В одном из эпизодов он филигранно скинул мяч Каземиро, а затем резво рванул за спину защитникам, сигнализируя Маунту о готовности к передаче. Полузащитник увидел открывание, но навес оказался слишком сильным.

Хёйлунн также отметился тонкой работой на правом фланге: отличным касанием он освободил пространство для Диогу Дало, а в другом моменте, действуя сдержанно, выждал нужную паузу, пока Амад продвигался с мячом, и грамотно подставился под фол Маркоса Сенеси после слабой передачи.

Расмус Хёйлунн и Маркос Сенеси globallookpress.com

В одном из эпизодов он эмоционально обратился к Патрику Доргу, показывая, куда хочет получить мяч на правом фланге, уже в штрафной. Но Доргу решил придержать мяч и в итоге заработал штрафной.

Накануне матча Хёйлунн выглядел куда спокойнее на общественном мероприятии в северной части Чикаго — на базе клуба «Чикаго Файр». Он с улыбкой общался с детьми и играл в футбол босиком вместе с Люком Шоу. Но в более тихие моменты датчанин казался менее жизнерадостным, чем обычно — как будто мысли были далеко за пределами мини-поля.

После победы над «Борнмутом» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим похвалил Хёйлунна, но четких гарантий о его будущем не дал:

— «Я очень доволен Расмусом, — сказал Аморим. — Но я не знаю, что будет до конца трансферного окна. Главное, что все наши нападающие работают хорошо, прогрессируют и приносят пользу команде».

На вопрос о Беньямине Шешко тренер ответил лаконично:

— «Нет, здесь важно другое: Расмус забивает и здорово взаимодействует с командой».

Летом Хёйлунн уже ясно обозначил свою позицию: он хочет остаться на «Олд Траффорд».

— «У меня контракт до 2030 года, и я рассчитываю играть за "Манчестер Юнайтед", — заявил 22-летний форвард. — Сейчас хочу немного отдохнуть летом, а потом полностью сосредоточусь на проекте, который развивается».

Одним из ключевых элементов обновленного проекта «Манчестер Юнайтед» является поиск нового нападающего — и выбор пал на Беньямина Шешко. Руководство клуба сейчас пытается понять, возможно ли договориться с «РБ Лейпциг» и самим игроком.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Однако до соглашения еще далеко: «Лейпциг» требует €75 миллионов (около £65 млн или $85,8 млн) плюс бонусы, а также процент от последующей перепродажи. В «Юнайтед» осознают, что переговоры могут затянуться и исход вовсе не гарантирован.

Для Хёйлунна все это означает необходимость переоценить свое положение. Ему, как и Шешко, 22 года — возраст, когда крайне важно получать регулярную игровую практику. Но в системе Рубена Аморима маловероятно, что оба смогут стабильно выходить в старте. Если Шешко все же присоединится к команде, как новый трансфер он, очевидно, будет рассчитывать на место в основе.

При этом самому Хёйлунну пока никто прямо не говорил, что его выставляют на трансфер. Возможно, он и подозревает это, глядя на действия клуба на рынке, но официального сигнала не поступало — и потому его настрой пока не меняется. Если в «Юнайтед» все же дадут понять, что ему стоит подыскивать новый клуб, ситуация может резко повернуться.

Конкретный интерес к датчанину проявлял миланский «Интер», но в итоге сосредоточился на Анже-Йоане Бонни — 21-летнем форварде, которого подписали у «Пармы» за €26 миллионов.

Любопытно, что сам «Лейпциг» — один из клубов, присматривающихся к Хейлунну. Это подогревает слухи о потенциальной сделке по обмену игроков, при которой «Манчестер Юнайтед» мог бы доплатить за Шешко с учетом разницы в рыночной стоимости футболистов.

Расмус Хёйлунн был подписан «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года за сумму, которая с учетом бонусов могла достичь £72 миллионов. Однако сейчас в клубе внутренне признают: продать его за ту же сумму уже не получится. Балансовая стоимость игрока на данный момент — чуть менее £45 миллионов, и, скорее всего, ее придется снижать.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

За ситуацией вокруг датчанина внимательно следят «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». Последние активно ищут форварда — возможно, даже двух, в зависимости от исхода переговоров по Александеру Исаку.

При этом, даже если Хёйлунн останется, «Юнайтед» может найти финансовые ресурсы для трансфера Шешко. В клубе не исключают, что смогут выручить солидные суммы за Алехандро Гарначо и Антони. При благоприятном раскладе сделку по Шешко можно будет закрыть еще до того, как кого-либо продадут — главное, уложиться в срок до следующего финансового дедлайна по правилам фэйр-плей.

Сейчас «Челси» пытается вмешаться в ситуацию по Гарначо, предлагая «Юнайтед» обмены с игроками, от которых готовы отказаться — в частности, с участием Николаса Джексона и Кристофера Нкунку. Но в «Юнайтед» пока не склонны к подобным вариантам.

На фоне всей этой неопределенности Хёйлунн не давал своим агентам из компании SEG указаний искать для него новый клуб. Агентство под руководством Киса Воса и Киса Плёгсмы уже озвучивало свою позицию по подобным кейсам во время обсуждения на YouTube, в котором также участвовал один из клиентов агентства — Эрик тен Хаг.

Иными словами, Хёйлунн держится спокойно. Пока никто не сказал ему, что пора уходить — он остается и сражается за свое место в «Юнайтед».

В первом выпуске Villa SEG — YouTube-шоу агентской компании SEG — Робин ван Перси поделился откровением: в 2015 году, покидая «Манчестер Юнайтед» и переходя в «Фенербахче», он мечтал оказаться в «Барселоне».

Робин ван Перси globallookpress.com

«Даже если мнение клуба отличалось от того, чего я хотел, мне важно было это услышать», — вспоминает ван Перси. — «Кис (Вос) доносил и не самые приятные новости. Например, "этот клуб считает, что ты недостаточно хорош". Но я хотел знать все, чтобы принимать осознанные решения».

«Я всегда мечтал поиграть за "Барсу". Кеес сказал, что разговоры были, я значился в списке. Но потом позвонил и сказал: Этого не будет».

Агент Кис Вос объяснил: все решает момент.

— «Если бы Робин чуть подождал, прежде чем уйти в "Фенербахче", он бы оказался в списке кандидатов для "Барсы", потому что уход из “Юнайтед” — одно, а переход из Турции — совсем другое. Возникают сомнения по поводу формы, готовности», — говорит Вос. — «Это всегда обсуждение — за и против, риски, варианты. В какой-то момент ты должен сделать выбор: остаться или уйти».

Все футбольные трансферы

Именно такие разговоры, как ожидается, вскоре предстоят Расмусу Хёйлунну— если «Юнайтед» наконец прояснит свою позицию по поводу его будущего. Пока клуб сохраняет тишину, но вокруг форварда сгущаются вопросы: будет ли он частью проекта — или кому-то предстоит тот самый трудный разговор.