Уоткинс вместо Шешко. Почему «Манчестер Юнайтед» должен сделать ставку на английского форварда

И вот мы снова здесь. Очередное лето, иснова вынужден искать усиление в атаке. В который раз клуб тянет с решением ключевой задачи, проявляя нерешительность и отсутствие четкой стратегии.

Сезон-2024/25 надолго останется в памяти болельщиков «Юнайтед» — и, увы, по совсем нерадостным причинам. Клуб завершил чемпионат на рекордно низком 15-м месте в Премьер-лиге, проиграл финал Лиги Европы «Тоттенхэму», который при этом финишировал еще ниже в таблице, и мучился с реализацией моментов на протяжении всей кампании.

Рубен Аморим, сменивший Эрика тен Хага в ноябре, пока так и не сумел придать команде свою философию. Более того, «Юнайтед» стал выглядеть даже хуже, хотя казалось, что опуститься ниже уже некуда.

Впрочем, есть и положительные моменты: у Аморима есть четкое видение игры, пусть и с очевидными пробелами в контексте английского футбола, а против сильных соперников команда научилась обороняться организованно и жестко.

Однако то, чего «Манчестер Юнайтед» сможет добиться в сезоне-2025/26, во многом будет зависеть от эффективности в атаке. Если команда вновь будет наносить «удары вхолостую», как это было в прошлом сезоне, ее снова ждет тяжелое падение.

В попытке усилить нападение клуб уже подписал Матеуса Кунью и Брайана Мбёмо, но главного элемента все еще не хватает — нападающего под №9, который сможет объединить все атакующие звенья.

Все футбольные трансферы

На этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что трансферный шорт-лист клуба сузился до двух кандидатов: Олли Уоткинс из «Астон Виллы» и Беньямин Шешко из «РБ Лейпциг». В среду стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Шешко, однако именно Уоткинс выглядит тем игроком, за которого клубу стоит бороться до конца.

Текущий набор нападающих — провал

Существует неосязаемое, но ощутимое давление, которое приходит вместе с футболкой «Манчестер Юнайтед». И пусть клуб не выигрывал чемпионат уже более десяти лет, это бремя по-прежнему слишком тяжело для нынешнего состава форвардов.

Расмусу Хёйлунну понадобилось целых 15 матчей, чтобы забить первый гол в Премьер-лиге в сезоне-2023/24. Позже он выдал яркий отрезок, но завершил чемпионат всего с десятью мячами, а общее количество голов во всех турнирах составило 16 — в том числе благодаря нескольким бесплодным подвигам в Лиге чемпионов. Второй сезон стал шагом назад: всего четыре гола в АПЛ и десять — в 52 встречах.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Игра Хёйлунна во многом строится на борьбе с центральными защитниками, но при этом он практически не представляет угрозы у ворот соперника: по количеству ударов за 90 минут он входит лишь в нижние 8% среди всех нападающих из топ-5 европейских лиг — жалкие 1,65 удара за игру.

Дебют Джошуа Зиркзе оказался еще менее убедительным: три гола в Премьер-лиге, семь — во всех турнирах, и это за 49 матчей. Он позиционировал себя как «девять с половиной» — нечто среднее между классическим форвардом и плеймейкером, но не показал ни одного набора качеств в полной мере.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Бывало, что Аморим вынужденно использовал в атаке полузащитников: Бруну Фернандеша, а порой и вовсе Кобби Мейну. А подростка Чидо Оби-Мартина спешно подтянули к основе, настолько острой была нехватка игроков, способных стабильно забивать.

Новый проект клубу не нужен

Это вовсе не значит, что Хёйлунн и Зиркзе — плохие футболисты или что их карьеры обречены топтаться на месте. Достаточно взглянуть на других игроков, не заигравших в «Юнайтед», но нашедших себя в более комфортных условиях.

Вполне возможно, что эта пара просто лучше адаптируется к итальянскому футболу — ведь именно там они раскрылись: Хёйлунн в «Аталанте», Зиркзе — в «Болонье». Но нельзя не отметить и тот факт, что переход из клубов без высокого давления в одну из самых обсуждаемых команд мира — это скачок, который дается не всем.

Если «Манчестер Юнайтед» подпишет Беньямина Шешко, то ему придется очень постараться, чтобы выглядеть менее эффективно, чем Хёйлунн и Зиркзе. Даже если он получит разрыв крестообразной связки или аналогичную травму уже этим летом, у него все равно будет шанс восстановиться и опередить их по количеству голов к концу сезона.

Но при оценке трансферной стратегии «Юнайтед» важно учитывать контекст. Да, клуб громко заявляет о строительстве команды на долгосрочную перспективу, однако это не означает, что каждое приобретение должно быть исключительно «на вырост».

Беньямин Шешко globallookpress.com

Шешко, которому исполнилось 22 года в мае, по-прежнему сырой игрок, которому нужно время и обстановка с меньшим прессингом, чтобы доработать слабые стороны. Хёйлунн пришел в Манчестер в 20 лет, Зиркзе — в 23, и с тех пор оба сделали шаг назад.

Разумеется, у Шешко огромный потенциал. Именно поэтому «Арсенал» так долго рассматривал его кандидатуру. Но именно этот потенциал и заставил лондонцев в итоге переключиться на Виктора Дьёкереша — не только из-за цены.

Шешко — вовсе не гарантированный успех. И пусть «Юнайтед» вряд ли будет бороться за титул, как «канониры», уровень давления и ожиданий на «Олд Траффорд» никуда не денется. А вот самому Шешко, возможно, как раз не стоит подвергать свое развитие такому риску.

Стабильный источник голов

И вот мы снова возвращаемся к Олли Уоткинсу — футболисту, который девять сезонов подряд забивает не меньше десяти мячей за сезон, выступая за три разных клуба в трех разных лигах.

Где бы он ни играл и какую бы роль ни выполнял — с тех пор как Томас Франк превратил его из флангового игрока в центрального нападающего в «Брентфорде» в 2019 году — Уоткинс всегда оправдывал доверие.

Его показатели в Премьер-лиге: 14, 11, 15, 19 и 16 голов за сезон. А в кампании-2023/24 он стал лидером чемпионата по системе «гол+пас» (32 результативных действия) и получил награду Playmaker Award за 13 голевых передач. Уоткинс — это стабильная угроза для любого соперника, будь то прицел на собственные голы или игра на партнеров.

Олли Уоткинс globallookpress.com

С момента дебюта за основную команду «Эксетер Сити» в 2016 году Уоткинс пропускал по ходу сезонов следующее количество матчей чемпионата: один, один, пять, ноль, один, три, один, один, ноль. Он также успешно совмещал внутренние турниры с еврокубками, проведя по 12 матчей в последних двух кампаниях «Астон Виллы» на континентальной арене.

По уровню физической готовности он так же надежен, как Криштиану Роналду, Джо Уикс или легендарный Мистер Мотивация. Да, проблема Хёйлунна и Зиркзее не в травмах — напротив, они проводят слишком много матчей. И у Шешко нет истории частых травм. Но дело в другом: Уоткинс — зрелый профессионал, на которого можно смело опереться в команде с такими ожиданиями и давлением.

Когда «Арсенал» проявлял интерес к Уоткинсу в январе, клуб видел в нем игрока, который сразу вольется в систему и начнет приносить результат. В Лондоне считали его едва ли не самой надежной ставкой в плане голов и стабильной игры. «Манчестер Юнайтед» стоит сделать тот же вывод — и скорректировать свой курс в пользу Уоткинса.

Воссоединение с Мбёмо

Приобретение Уоткинса может стать особенно ценным шагом для «Манчестер Юнайтед», учитывая его прошлое сотрудничество с Брайаном Мбёмо. В сезоне, который они провели вместе в «Брентфорде», между ними сложились не только теплые отношения, но и игровое взаимопонимание.

Именно тогда Уоткинс окончательно переквалифицировался из вингера в центрального нападающего — до этого он почти всю карьеру действовал либо на фланге, либо под нападающим. Мбёмо же только что перебрался в Англию из французского «Труа» и был 20-летним новичком.

Тогдашняя перестройка атакующей линии «Брентфорда» стала настоящим вызовом. Клуб продал своего главного бомбардира Нила Мопе в «Брайтон» за 25 миллионов фунтов, но вместо того чтобы искать прямую замену, подписал Мбёмо. В сезоне-2018/19 Уоткинс и Саид Бенрахма регулярно менялись флангами, но в новом сезоне роли были четко распределены: алжирец занял место слева, а Уоткинс стал центральным нападающим.

План Томаса Франка и руководства сработал блестяще. Мбёмо идеально дополнил атакующее трио, а Уоткинс, благодаря своему голевому чутью и постоянному давлению на защиту соперника, стал вторым бомбардиром Чемпионшипа, уступив лишь Александару Митровичу (25 против 26 голов).

«Брентфорд» дошел до финала плей-офф, но проиграл «Фулхэму», после чего Уоткинс ушел в «Астон Виллу» за сумму около 30 миллионов. Позднее Мбёмо выстроил еще более тесные связи с преемниками Уоткинса — Айваном Тоуни и Йоаном Виссой, — но сам Уоткинс до сих пор пользуется большим уважением внутри клуба.

Брайан Мбёмо и Йоан Висса globallookpress.com

Во время летнего турне «Манчестер Юнайтед» по США журналисты спросили у Мбёмо, что он думает об Уоткинсе. Ответ был красноречив:

— «Он — универсальный нападающий, который умеет многое. Может опускаться ниже, может открываться за спину защитников. Очень удобен для вингера, потому что создает пространство, которым можно пользоваться. Умеет играть в пас, взаимодействовать — в общем, он действительно хорош».

Система нападения Рубена Аморима в сезоне-2025/26 потребует определенной притирки. Кунья и Мбёмо — опытные игроки Премьер-лиги, но им еще предстоит наладить взаимопонимание на поле. В этой ситуации знакомое лицо в лице Уоткинса может значительно упростить процесс адаптации — особенно для Мбёмо, за которого «Юнайтед» заплатил £71 млн.

Возраст — повод для сомнений

Основной аргумент против трансфера Олли Уоткинса — его возраст и высокая цена за игрока, который, вероятно, уже не будет на пике через два-три года.

Это замечание нельзя назвать безосновательным, особенно если учитывать, насколько небрежно «Манчестер Юнайтед» действовал на трансферном рынке в прошлом.

Подобных примеров — предостаточно. В 2022 году клуб заплатил за Каземиро, которому тогда исполнилось 30, 60 миллионов фунтов с возможными бонусами еще на 10 млн. Тогда «Юнайтед» остро нуждался в опорнике и опытном лидере. Бразилец провел достойный первый сезон, но подводил команду своей дисциплиной — из-за дисквалификаций он пропустил семь матчей.

Уже через год легендарному пятикратному победителю Лиги чемпионов стали говорить, что «футбол его покинул». Во второй половине сезона-2024/25 он провел несколько обнадеживающих встреч, но изменить общую картину и результаты команды не сумел.

Каземиро — далеко не единственный ветеран, с которым клуб прогадал и не смог потом избавиться на выгодных условиях. Рафаэль Варан, Алексис Санчес, Бастиан Швайнштайгер — все они приходили с громкими именами, но в итоге не оправдали ожиданий. И каждый из них имел куда более внушительный послужной список, чем Уоткинс.

Легко сказать, что с Уоткинсом все будет иначе — потому что сейчас он на ходу, эффективен и вызывает симпатию. Но за последние годы «Юнайтед» не раз делал похожие покупки, а потом жалел об этом. Тем не менее в случае с 29-летним англичанином речь идет прежде всего о сиюминутной пользе и актуальных потребностях команды.

Риск, который стоит оправдать

Рубену Амориму нужны результаты — и нужны уже в ближайшие месяцы. Тут не может быть двух мнений. Он не может продолжать прикрываться риторикой про «худшую команду в истории Юнайтед», особенно по мере приближения к своей первой годовщине у руля. Можно сказать, что ему чудом удалось избежать серьезной критики по итогам провального сезона-2024/25 — основную волну негатива взял на себя клуб в целом.

Рубен Аморим globallookpress.com

Чтобы наконец начать побеждать, новому нападающему «Манчестер Юнайтед» придется с первых матчей приносить результат с минимальным уровнем риска. Он должен забивать, ассистировать, выстраивать связи с Куньей, Мбёмо и Фернандешем. И если на острие каждую неделю будет выходить Уоткинс, вероятность, что атака команды снова окажется бессильной, стремится к нулю.

Люк Шоу, которого активно сватают на выход, недавно высказался с уважением о работе Аморима и том, какую культуру он пытается привить:

— «Со стороны хорошо видно, что происходило. За последние годы здесь было очень много негатива. Атмосфера временами становилась токсичной, нездоровой. Нам нужна среда, где будет позитив, энергия, где игроки будут счастливы.

Когда все это есть, ты чувствуешь свободу, можешь по-настоящему выражать себя на поле. Тогда начинает получаться. Особенно в эту предсезонку я ощущаю, что команда становится все сплочённее. За все мое время в клубе я, пожалуй, никогда не чувствовал такой близости в коллективе. Атмосфера отличная — и хочется, чтобы так было дальше».

Конечно, подобные слова легко говорить летом, спустя пару месяцев после регулярных поражений. Но признание ошибок и стремление к переменам — это уже шаг вперед. «Манчестер Юнайтед» нужна революция — как сегодня, так и через три или пять лет. И именно поэтому трансфер Олли Уоткинса выглядит не просто оправданным, а необходимым.