Щедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера

Прошлый сезон оказался чересчур болезненным для «Реала» — без крупных трофеев, с чередой обидных неудач, итогом которых стало увольнение

В ответ на этот регресс президент клуба Флорентино Перес назначил Хаби Алонсо на пост главного тренера и выделил порядка 180 миллионов евро на трансферы. Среди новичков — защитники Дин Хёйсен, Альваро Каррерас и Трент Александер-Арнольд, а также талантливый аргентинский полузащитник Франко Мастантуоно.

Попытки Алонсо вдохнуть новую жизнь в команду, которая к концу эпохи Анчелотти выглядела морально обессиленной, начались еще на Клубном чемпионате мира. Этот турнир подарил «Мадриду» определенный оптимизм, но одновременно наглядно показал и болезненные проблемы.

Здесь, опираясь на информацию многочисленных источников, работающих в «Реале» или тесно связанных с клубом (все они пожелали остаться анонимными, чтобы не навредить отношениям), представлена история летней перестройки мадридской команды.

Планирование состава на сезон 2025/26 началось задолго до ухода Анчелотти, который в конце мая возглавил сборную Бразилии.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Некоторые давние опасения итальянца подтвердились еще в прошлом сезоне, особенно в ходе тяжелых и унизительных поражений: разгром от «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:5 по сумме двух матчей) и серия неудач в противостоянии с «Барселоной» (16 пропущенных мячей и четыре поражения в Эль-Класико в трех турнирах, включая финал Кубка Испании).

Алонсо выступал под руководством Анчелотти и в «Реале», и в «Баварии». Он хорошо понимает взгляды итальянца на сильные и слабые стороны команды. Еще до официального вступления в должность 26 мая Хаби советовался с людьми внутри клуба, в частности, с бывшим партнером по «Реалу» Альваро Арбелоа (возглавляет «Кастилью») и Луисом Льописом (сохранил должность тренера вратарей первой команды).

Благодаря своему игровому опыту Алонсо прекрасно осознает, как устроен «Реал» при Пересе. 78-летний президент остается главным лицом, утверждающим все ключевые решения. Важнейшую роль также играют главный скаут Хуни Калафат, который определяет трансферные цели (особенно молодых игроков), готовит детальные отчеты и выстраивает отношения с агентами и семьями футболистов, а также многолетний генеральный директор Хосе Анхель Санчес, который является связующим звеном между структурой клуба и Пересом и участвует в переговорах.

В последние годы участие Анчелотти в трансферном планировании было минимальным, что порой раздражало итальянца. По словам источников, Алонсо задействован в этом процессе гораздо активнее — он сам помогает определять приоритетные цели и убеждать их перейти в команду. Другие же отмечают, что теперь с мнением Анчелотти согласились и Перес, и руководство в целом: все признали необходимость серьезных инвестиций.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Желание подписать Трента Александера-Арнольда появилось еще до ухода Анчелотти. Решение выплатить «Ливерпулю» 10 миллионов евро за то, чтобы англичанин смог сыграть на Клубном чемпионате мира, также соответствовало идее руководства использовать этот турнир как символический переход от прошлого сезона (назначение Алонсо непосредственно перед турниром было мотивировано тем же).

Алонсо гораздо активнее участвовал в сделках по подписанию центрального защитника «Борнмута» Дина Хёйсена и левого латераля «Бенфики» Альваро Каррераса. Оба игрока идеально вписывались в его стратегию отхода от глубокой оборонительной модели Анчелотти и перехода к более активному стилю с высоким прессингом.

Первоначальные сомнения насчет выплаты суммы отступных за Хёйсена в размере 58 миллионов евро были развеяны, особенно с учетом того, что к началу Клубного чемпионата мира у «Реала» был в строю всего один центральный защитник — 22-летний Рауль Асенсио. По Каррерасу руководство и тренер также были единодушны (с 2017 по 2020 год Альваро выступал в академии «Реала»), но оформить сделку до начала турнира так и не удалось.

Решения относительно игроков с истекшими контрактами также принимались руководством. Клуб не стал предлагать новые контракты Луке Модричу, Лукасу Васкесу и Хесусу Вальехо.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Клубный чемпионат мира стал серьезным испытанием для Алонсо. Ему предстояло познакомиться с новой командой, построить фактически заново линию обороны и одновременно внедрить компактную организацию игры, быстрый контрпрессинг и наработанные игровые шаблоны, которые отлично работали у него в «Байере».

Во время тренировок в Майами Алонсо был постоянно вовлечен в тренировочный процесс. Месяц, проведенный в США, также оказался крайне полезным для налаживания личных связей внутри коллектива.

«Когда проводишь так много времени вместе — за завтраком, обедом, ужином — это помогает создавать ту самую атмосферу доверия, которая так важна для развития команды», — сказал Алонсо на пресс-конференции по ходу турнира.

Новый подход ярче всего отображала работа тренера по физподготовке Исмаэля Каменфорте Лопеса, который совмещал нагрузку с отработкой конкретных игровых ситуаций, в отличие от более «старой школы» Антонио Пинтуса, делавшего ставку на тяжелые беговые упражнения.

«Реал» Мадрид перед матчем первого тура Ла Лиги против «Осасуны» globallookpress.com

Еще одной новацией стала запись каждой тренировки с помощью дронов: аналитики готовили короткие, но детальные видеоролики, чтобы Алонсо мог наглядно показывать игрокам, чего именно он от них ждет.

«Главной целью было изменить динамику. Больше видео, больше персонализации, более детальный анализ и больший акцент на дисциплине, пунктуальности и интенсивности», — рассказал источник из тренерского штаба.

В течение турнира индивидуальные и командные показатели улучшались, по крайней мере до полуфинала. В целом «Реал» придерживался схемы 4-3-3, но была и попытка играть в три защитника.

Влияние Алонсо проявилось наиболее ярко в плей-офф, в матчах против «Ювентуса» (1:0) и дортмундской «Боруссии» (3:2). Тактические корректировки нового тренера действительно впечатлили, а ключевые игроки — Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени и Александер-Арнольд — использовались на разных позициях в разные моменты матча.

Франко Мастантуоно и Арда Гюлер globallookpress.com

Кроме того, Алонсо не забывал про молодых футболистов. Арда Гюлер, в прошлом сезоне чаще сидевший на скамейке, стал игроком основы, а 21-летний нападающий Гонсало Гарсия получил место в стартовом составе вместо Родриго и Браима Диаса. Оба решения оправдали себя: Гюлер блеснул в роли оттянутого плеймейкера, а Гонсало забил четыре гола в шести матчах.

Разгромное поражение в полуфинале от «Пари Сен-Жермен» (0:4) стало болезненным и унизительным, но одновременно дало Алонсо и руководству полезную пищу для размышлений. Грубые ошибки Рауля Асенсио и Антонио Рюдигера показали, что команде нужны новые защитники. Схема 4-3-3 с Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором на флангах была безжалостно разобрана и наказана великолепно организованной командой Луиса Энрике.

«У нас очень много пространства для прогресса. Сегодня больно, но это также станет для нас ориентиром, над чем нужно работать», — сказал Алонсо после матча с «ПСЖ».

После Клубного чемпионата мира игроки «Реала» разъехались на каникулы, но работа в Мадриде не останавливалась. Сам Алонсо, отдыхая на родине, в Гипускоа, оставался на постоянной связи с руководителями клуба.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Вскоре к команде должен был присоединиться перспективный аргентинец Франко Мастантуоно, за которого «Реал» заплатил 63 миллиона евро. Алонсо принимал активное участие в сделке. Также было решено вернуться к вопросу Каррераса, чтобы усилить позицию левого защитника. Сделка с «Бенфикой» была закрыта за 50 миллионов евро. В обратном направлении отправился 21-летний левый защитник «Кастильи» Рафаэль Обрадор.

Источники утверждают, что руководство «Реала» теоретически оставалось открытым к новым трансферам, хотя отмечали, что многие запросы Алонсо уже были удовлетворены, а состав и так насчитывал 24 игрока (из максимальных 25).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Серьезной проблемой для любых дальнейших изменений стало то, что никто из игроков основы не хотел уходить. Испанская Marca в начале августа вынесла это на первую полосу, изобразив девятерых футболистов «Реала» — Андрея Лунина, Франа Гарсию, Ферлана Менди, Давида Алабу, Антонио Рюдигера, Дани Себальоса, Гонсало Гарсию, Эндрика и Родриго. Ни один из них не был ключевым в планах Алонсо, но все были твердо намерены остаться.

Очевидным кандидатом на продажу был Родриго, однако найти подходящего покупателя оказалось непросто. В идеале для Алонсо вырученные деньги могли бы пойти на топового полузащитника-«организатора» — роль, которую на клубном чемпионате мира исполнял Гюлер. В клубе упоминалось имя капитана «Манчестер Сити» Родри, но реальных планов по его покупке этим летом не существовало.

Покупка еще одного опытного центрального защитника тоже была бы очень кстати, особенно с учетом возможности перехода на схему с тремя игроками в обороне.

Но главным тактическим вопросом, вынесенным из американского турне и особенно после разгрома от «ПСЖ», стало то, как вписать в стартовый состав и Мбаппе, и Винисиуса Жуниора при неизменной установке Алонсо на энергозатратный футбол с высоким прессингом.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Это крайне чувствительная тема. Переговоры о новом контракте Винисиуса застопорились: руководство тревожит спад его формы после того, как он остался без «Золотого мяча». В то же время Мбаппе позволили унаследовать десятку Модрича, несмотря на клубную традицию, по которой право на знаковый номер в первую очередь получают ветераны.

Необходимость в балансе проявилась и в том, что 19-летний бразильский форвард Эндрик получил девятку, а его ровесник и воспитанник клуба Гарсия подписал новый контракт и вошел в состав первой команды на сезон-2025/26.

За кулисами же продолжалась работа на базе клуба в Вальдебебасе. Медицинский штаб был реформирован, чтобы улучшить ситуацию с травмами. Антонио Пинтус отошел от ежедневной работы с игроками и занял должность «менеджера по физической подготовке».

Прошлый сезон, растянувшийся до июля из-за Клубного чемпионата мира, оставил «Реалу» лишь 15 дней на подготовку к старту Ла Лиги. Эксперты Real Madrid TV обрушились с критикой на организаторов турнира за отказ дать клубу более длительный отдых. Это еще одно напоминание о напряжении и скандалах, окружавших команду в прошлом году.

Дополнительные трудности добавила и поездка в Австрию на товарищеский матч с «Тиролем»: по словам источников в штабе, это решение не исходило от тренеров.

Такие вызовы — часть работы любого тренера «Реала», где никогда ничего не бывает простым. Главное отличие нынешнего лета, особенно в сравнении с последними годами, в том, что Алонсо сыграл ключевую роль в формировании состава и структуры команды.

Именно Алонсо теперь является лидером нового, амбициозного проекта. Для самого тренера это долгожданный контроль над процессами: он уверен, что способен вернуть команду в число претендентов на самые крупные трофеи и что первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Однако личные риски тоже велики: Алонсо еще очень молод как тренер, и если новый сезон пойдет не так, как он планирует, цена ошибок может оказаться высокой.