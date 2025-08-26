Парадокс Бруну Фернандеша: почему капитан превратился в тактическую дилемму «Манчестер Юнайтед»

Прежде чем пытаться поставить диагноз тому, что происходит с, стоит напомнить о двух вещах. Во-первых, у этого клуба точно не одна проблема. А во-вторых, сколько бы их ни было,к ним не относится.

Это всегда стоит подчеркивать, особенно в те редкие моменты, когда он не помогает, а скорее мешает своей команде добиваться результата — как это было в минувшее воскресенье в гостевом матче против «Фулхэма» (1:1).

Взять хотя бы прошлый сезон. Можно сказать, что он стал для Фернандеша лучшим в составе «Манчестер Юнайтед» со времен его первого полного чемпионата, хотя начался он неудачно. К октябрьской паузе на матчи сборных у него была всего одна результативная передача в АПЛ, а первый гол он забил уже после увольнения Эрика тен Хага.

И тогда, как и сейчас, было ясно: стоит только подождать — и Фернандеш снова выйдет на свой уровень. Так и получилось. Но тогда, в отличие от нынешней ситуации, португалец не играл в центре поля в схеме с двумя полузащитниками.

Легко было бы свалить вину за унылую ничью на «Крэйвен Коттедж» и блеклую игру против «Фулхэма» на Фернандеша. Он действительно оказался в центре двух ключевых эпизодов: не реализовал пенальти в первом тайме, запустив мяч над перекладиной, а затем не уследил за рывком Эмиля Смит-Роу, который в итоге забил ответный гол.

Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче против «Фулхэма» globallookpress.com

Но куда тревожнее для «Юнайтед» в перспективе оказалось то, насколько легко «Фулхэм» раз за разом проходил их центр поля. Сначала это была пара Фернандеш — Каземиро, затем Фернандеш — Мэйсон Маунт, а под конец рядом с Фернандешем играл Мануэль Угарте. Бруну был во всех связках.

Именно этого и добивался Марку Силва, что позже подтвердил Алекс Ивоби: «Мы знали, что сможем убегать за спину, ведь у них всего два центральных полузащитника, а защитники будут вынуждены выдвигаться вперед. Мы воспользовались этим нюансом».

Рубен Аморим объяснил промах Фернандеша с пенальти тем, что на нем «слишком много ответственности». При этом главный тренер «Юнайтед» в последние девять месяцев только и делает, что увеличивает эту нагрузку на своего капитана, особенно в тактическом плане.

Аморим еще в прошлом сезоне начал использовать Фернандеша глубже, чтобы он помогал команде при розыгрыше мяча, но при этом его влияние вблизи чужой штрафной резко уменьшалось.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Подписание Матеуса Куньи и Брайана Мбёмо должно было частично разделить этот груз, однако остался без внимания другой момент: ради системы Аморима два, пожалуй, единственных игрока, которые органично вписывались в нее, фактически вынуждены играть не на своих позициях.

Мало кто станет спорить с тем, что «Манчестер Юнайтед» после прошлогоднего антирекорда в АПЛ (всего 44 гола за сезон) очень нуждался в таких игроках, как Кунья и Мбёмо. Но всегда оставался риск, что смещение Фернандеша глубже и перевод Амада на позицию правого латераля сведут на нет ту малую долю креатива, что еще оставалась у команды.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

В прошлом сезоне у «МЮ» была катастрофически слабая реализация моментов. Поэтому команде нужны были проверенные бомбардиры. Но совокупный показатель ожидаемых голов (xG) — всего 52,6 — всё равно соответствовал скорее уровню нижней части таблицы. Это ясно показало, что проблема заключалась еще и в создании моментов.

И эта проблема никуда не делась. В первом туре против «Арсенала» «красные дьяволы» нанесли массу ударов, но назвать хоть один из них по-настоящему опасным было сложно. При всей видимой доминации команда редко производила впечатление коллектива, который способен превратить это превосходство в результат.

А уже через неделю, если не считать яркой стартовой четверти часа, когда Кунья был близок к тому, чтобы открыть счет, команда Аморима выглядела совершенно беспомощной против «Фулхэма». Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва в итоге заявил, что во втором тайме соперник мог забить разве что только после стандартных положений. И это было справедливо.

Матеус Кунья globallookpress.com

Единственный «стопроцентный момент», созданный «Юнайтед» в матче с «Фулхэмом» (по данным Opta), возник после паса от вратаря Алтая Байындыра. Фернандеш же за весь матч создал лишь один шанс — для Куньи на первой минуте.

Глубокая позиция капитана «Юнайтед» — что хорошо видно на его карте касаний — трудно поддается оправданию, если она приводит к столь ощутимой потере креативности. А если к этому добавить еще и риск затормозить развитие потенциально выдающегося таланта из академии, то объяснить это решение становится еще сложнее.

Кобби Мейну, который остался в запасе в матче против «Арсенала», вновь не вышел на поле и в воскресенье. Почему? Всё просто. «Сейчас он конкурирует за позицию с Бруну», — позже подтвердил Аморим.

На «Крэйвен Коттедж» тренер ни разу не рассматривал вариант связки Фернандеш — Мейну и, судя по всему, не планирует делать этого и в будущем.

Кобби Мейну globallookpress.com

Легко представить, что такую пару также легко переиграли бы, как и все остальные комбинации, опробованные в воскресенье. Но ведь набор качеств Фернандеша и Мейну настолько различаются, что напрашивается вопрос: почему они вообще борются за одно место и подходит ли эта роль хоть кому-то из них? Попытка вписать в одну схему лучшего игрока команды, самого перспективного воспитанника академии и новое атакующее трио стоимостью 200 миллионов фунтов выглядит практически нереализуемой. По крайней мере, в нынешней системе.

Но если «Юнайтед» сами выбрали этот путь, подписав летом двух дорогостоящих атакующих полузащитников, то и Фернандеш сделал свой выбор, отказавшись от предложения «Аль-Хиляля» перебраться в саудовскую Про-лигу.

На выходных появились сообщения, что другой клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Иттихад» — рассматривает возможность трансфера 30-летнего полузащитника, но в «Юнайтед» не ожидают его ухода до закрытия трансферного окна. Источники в самой Саудовской Аравии также сомневаются, что эти слухи имеют под собой серьезную почву.

Фернандеш принял решение остаться на «Олд Траффорд» еще в самом начале трансферного окна, и нет причин полагать, что он завершит его не в составе «МЮ».

В таком случае клубу нужно найти способ максимально использовать его сильные стороны и сгладить слабые. Возможно, это означает поиск правильного партнера по центру поля или полный пересмотр его нынешней роли.

Но совершенно ясно одно: у Аморима и без того полно проблем, которые нужно решить как можно скорее, не говоря уже о том, чтобы превращать в них своего лучшего и самого важного игрока.