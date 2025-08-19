Парижский изгой, украинец и еще четыре вратаря для «Манчестер Юнайтед»

Отсутствие надежного вратаря в «Манчестер Юнайтед» было «слоном в комнате» на протяжении всего летнего трансферного окна, и в воскресенье против «Арсенала» этот «слон» начал размахивать хоботом и издавать оглушительный звук. Тысячи зрителей на «Олд Траффорд» схватились за головы, когдапосле подачи с углового выбил мяч на линию ворот — точно на голову Риккардо Калафьори. Перед матчем некоторые фанаты «Юнайтед» считали отсутствие Онана в заявке хорошей новостью.

Ошибка Байындыра стоила команде как минимум одного очка в матче, который Рубен Аморим вполне справедливо считал выигранным, и дала тренеру еще один весомый аргумент в пользу необходимости подписания нового голкипера.

Хотя публично он этого никогда не скажет, становится очевидно, что Аморим по-настоящему не доверяет ни Онана, ни Байындыру, ни третьему номеру Тому Хитону.

Нельзя сказать, что он как-то особенно защищал Онана после двух грубых ошибок в матче с «Лионом» в прошлом сезоне. Напротив, в следующей игре с «Ньюкаслом» камерунец оказался в запасе, чтобы избежать лишнего давления. Да и после промаха Байындыра в воскресенье Аморим не стал яростно отстаивать его уровень, лишь напомнив о январском матче Кубка Англии против «Арсенала». Тогда турок действительно выручил: отразил удар Мартина Эдегора с пенальти и стал героем в послематчевой серии. Но это фактически единственное яркое выступление с тех пор, как он перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Фенербахче». В Стамбуле болельщики были настолько разочарованы игрой Алтая, что один из них даже бросил в него бутылку с водой.

В 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» Байындыр пропустил уже 21 гол и допустил минимум три грубые ошибки, которые привели к взятию ворот.

У «Манчестер Юнайтед» остается менее двух недель на поиски нового вратаря.

Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»)

Джанлуиджи Доннарумма — первый, кого должен попытаться подписать «Манчестер Юнайтед». Итальянец выиграл почти все возможные крупные трофеи как на клубном уровне, так и в сборной. Внушительный рост (1,96 м) делает его настоящим кошмаром для соперников во время исполнения пенальти, в чем за последние годы уже успели убедиться и сборная Англии, и «Ливерпуль».

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Более того, Доннарумма не так давно был выставлен на трансфер. Луис Энрике беспощадно исключил его из заявки «Пари Сен-Жермен» после подписания Люка Шевалье.

Доннарумме всего лишь 26 лет, но у него уже огромный опыт на профессиональном уровне. Однако «Юнайтед» нужно действовать быстро, если они хотят заполучить одного из лучших вратарей Европы, поскольку «Манчестер Сити» тоже внимательно следит за ситуацией из-за предстоящего ухода Эдерсона в «Галатасарай».

Диогу Кошта («Порту»)

Амориму едва ли нужен подробный скаутский отчет по Диогу Коште. За пять лет работы в Португалии во главе «Браги» и затем «Спортинга» он бесчисленное количество раз сталкивался с вратарем «Порту».

Диогу Кошта globallookpress.com

По сообщениям СМИ, 25-летний Кошта является приоритетным вариантом Аморима на позицию первого номера, и именно его португалец хотел бы подписать, если клуб выделит средства.

Как и Доннарумма, Кошта обладает невероятной статистикой отраженных пенальти: он стал первым в истории игроком, который отбил три 11-метровых в одном матче чемпионата Европы (в поединке против Словении на Евро-2024), а также потянул три удара подряд на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Кроме того, Кошта обладает лидерскими качествами, на которых ранее акцентировал внимание Гарри Невилл. К слову, в начале прошлого сезона Кошта был назначен капитаном «Порту».

Андрей Лунин («Реал» Мадрид)

Последняя попытка «Манчестер Юнайтед» и «Реала» провернуть сделку с участием вратаря завершилась громким провалом. Никто не забудет случай, когда «Мадрид» отправил документы на подписание Давида де Хеа буквально через несколько минут после закрытия трансферного окна? Переход испанца на «Сантьяго Бернабеу» так и не состоялся, а Кейлор Навас, соответственно, потерял возможность продолжить карьеру на «Олд Траффорд».

Десять лет спустя вариант с «Реалом» снова выглядит логичным, но теперь речь идет об Андрее Лунине.

Андрей Лунин globallookpress.com

Вратарь сборной Украины достойно заменял Тибо Куртуа в течение всего сезона-2023/24, но в финале Лиги чемпионов потерял место в основе, когда бельгиец восстановился после травмы. С тех пор Лунин практически не получает игрового времени и наверняка был бы не прочь перейти в «Юнайтед», если бы получил гарантию, что станет первым номером.

Опыт, накопленный за годы в «Реале», позволяет Лунину справляться с огромным давлением, с которым придется столкнуться любому голкиперу в «Манчестер Юнайтед». К тому, же его трансфер не ударит по бюджету: в контракте украинца с «Королевским клубом» прописаны отступные в размере 21 миллиона фунтов.

Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд)

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель соперничает с Эдерсоном по точности длинных передач, хотя больше всего он известен умением совершать невероятные сейвы.

Грегор Кобель globallookpress.com

Швейцарский голкипер обладает внушительными габаритами (рост 1,96 м), что помогает ему уверенно действовать в борьбе на «втором этаже» и при навесах, а также эффективно отбивать мяч кулаками.

С Кобелем «Юнайтед» смог бы избежать пропущенных голов после угловых, которые стали настоящей проблемой в последнее время.

Интерес к 27-летнему вратарю со стороны «красных дьяволов» существует давно, и сейчас, возможно, самое подходящее время для сделки.

Марко Карнесекки («Аталанта»)

За последние пять лет «Манчестер Юнайтед» наладил хорошие отношения с руководством «Аталанты», подписав Амаду Диалло и Расмуса Хейлунна. Не исключено, что они снова обратятся к клубу из Бергамо — теперь ради Марко Карнесекки.

Марко Карнесекки globallookpress.com

Марко пробился в основной состав «Аталанты» в сезоне-2023/24 после выступлений за «Трапани» и «Кремонезе» на правах аренды.

В прошлом сезоне Карнесекки провел пять «сухих» матчей из восьми на общем этапе Лиги чемпионов, в том числе против «Арсенала». Кроме того, он помог «Аталанте» завершить чемпионат Италии на третьем месте.

Ник Поуп («Ньюкасл»)

Если Аморим ищет вратаря с опытом выступлений в АПЛ, то, в первую очередь, стоит обратить внимание на Ника Поупа. Он уже девять лет защищает ворота клубов английской Премьер-лиги.

Ник Поуп globallookpress.com

В прошлом сезоне Поупу пришлось побороться за возвращение статуса основного голкипера «Ньюкасла» после травмы плеча, из-за которой он пропустил всю вторую половину кампании-2023/24 и временно уступил место Мартину Дубравке.

Переход Дубравки в «Бернли» вроде бы закрепил за Поупом роль первого номера, но летом «Ньюкасл» подписал Аарона Рамсдейла.

Поуп вышел в старте в матче против «Астон Виллы» (0:0), однако его будущее на «Сент-Джеймс Парк» остается под вопросом.

Контракт Поупа с «Ньюкаслом» истекает в следующем году, что делает его для «Манчестер Юнайтед» не только надежным, но и доступным по цене вариантом. Правда, в долгосрочной перспективе на него вряд ли стоит рассчитывать — Нику уже 33 года.