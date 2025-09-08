Гвардиола и Доннарумма разрушают мифы: вратарь — это не плеймейкер в перчатках

Насколько хорошо вы думаете знаете? Настолько, чтобы называть его просто по имени? В эпоху соцсетей и круглосуточных новостей мы склонны чувствовать себя чересчур близкими к публичным фигурам. Часы трансляций, наблюдение за ним на бровке — и кажется, что ты уже способен предугадать его следующий шаг.

Впрочем, Гвардиола тренирует уже 20 лет. За это время он успел поработать в трех странах, провести сотни матчей и дать бесчисленные пресс-конференции. Книги вроде Pep Confidential будто бы раскрыли секреты его философии и методов.

И все же одна из причин, почему Пеп остается столь притягательной фигурой, — его непредсказуемость и отказ от ярлыков. Его невозможно загнать в рамки. Он ненавидит термин «тики-така», с которым поначалу ассоциировали его стиль, и уверяет, что никогда так не играл. В какой-то момент казалось, что он мечтает выставить на поле команду сплошь из полузащитников, а в итоге выиграл второй требл, полагаясь сразу на четырех центральных защитников.

В атаке он словно тоже ломал привычные шаблоны: ложная «девятка», вовсе без «девятки», классический форвард, способный играть в пас. Казалось, только не старомодный центрфорвард. Уверены, что вы по-прежнему разгадали Гвардиолу? Как гласил слоган старого шоу MTV: «Ты думаешь, что знаешь, но на самом деле не знаешь ничего».

Когда «Манчестер Сити» подписал Эрлинга Холанна, многие сомневались: действительно ли он вписывается в образ «игрока Пепа»? Мой бывший коллега Джон Мюллер тогда даже написал развернутую статью против этого трансфера. Он ссылался на «налог Бундеслиги», различия в стиле между дортмундской «Боруссией» и «Сити», а также на требования Гвардиолы к умению его нападающих пасовать, обыгрывать и взаимодействовать с партнерами.

Такой микроскопический разбор мнимых недостатков норвежца — его первого касания или, наоборот, количества эпизодов без касаний — был честным, но слишком зацикленным на деталях. «Манчестер Сити» при этом никогда не терял из виду главное: феноменальную результативность Холанна.

Он стал самым быстрым игроком в истории АПЛ, достигшим отметки в 50 голов, дважды за три сезона взял «Золотую бутсу» и идет к тому, чтобы побить вечный рекорд Алана Ширера, причем сделает это, скорее всего, за четыре года до истечения своего девятилетнего контракта.

Если забивать голы — самая трудная задача в низкорезультативном виде спорта, то зацикленность на других аспектах игры Холанна выглядит как минимум странно. И здесь мы плавно переходим на другой конец поля, к его новому партнеру по команде, еще одному гиганту — Джанлуиджи Доннарумме.

Доннарумма дебютировал за «Милан» в 16 лет, а уже в 17 получил вызов в сборную Италии. Для многих даже более опытных игроков выступления на «Сан-Сиро» под прицелом критики могли бы стать испытанием непосильным. Но не для него.

Ему всего 26, а он уже подбирается к отметке в 500 матчей на профессиональном уровне. Доннарумма будто был рожден для этой роли — не дрогнул ни под грузом ярлыка «новый Буффон», ни под давлением, когда еще подростком стал самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

И в «Милане», и в «ПСЖ» он вытеснял конкурентов, пришедших из мадридского «Реала». На Евро-2020, где Италия впервые за более чем 60 лет выиграла турнир, именно Доннарумма был признан лучшим игроком. Год спустя France Football вручил ему трофей Яшина, и в этом году он вновь главный фаворит на награду после исторической победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

По данным Opta, в топ-5 европейских лиг лишь два голкипера за последнее десятилетие превзошли его показатель по предотвращенным голам (40,5) относительно среднего уровня вратарей.

Единственный вратарь и единственный итальянец в шорт-листе «Золотого мяча», Доннарумма будто бы всегда остается в тени собственных достижений — словно они звучат приглушенно и недооцененно.

Конечно, часть причин — в извечной драме переговоров под эгидой агентской команды Райолы. Именно они завершились уходом Доннаруммы сначала из родного «Милана», а затем и из «ПСЖ» в неоднозначной атмосфере.

Тем более болезненно выглядело то, что «Милан» в первый же сезон без него стал чемпионом. А его сменщик Майк Меньян сыграл ключевую роль в завоевании скудетто — блистал и фантастической игрой ногами, и невероятными сейвами.

Однако если сейчас спросить болельщиков «Милана» о Меньяне, они скорее вздохнут: слишком хрупкий, заметно сдал в надежности. По показателю «количество спасенных ударов по воротам сверх среднего уровня» он оказался во второй половине таблицы среди вратарей Серии А в прошлом сезоне. Этот очевидный спад, впрочем, не убедил Дидье Дешама отказаться от Меньяна в пользу сменщика Доннаруммы в «ПСЖ» — Люка Шевалье.

Шевалье представлялся как вратарь иного профиля по сравнению с Доннаруммой, и его переход из «Лилля» не увязывался напрямую с затянувшейся весной и летом сагой переговоров между «ПСЖ» и агентом Энцо Райолой. Именно тогда появилась неприятная перспектива: Доннарумма может доиграть заключительный год контракта без продления и уже в 2026-м покинуть клуб в статусе свободного агента.

Куда больше внимания уделялось мнимым слабым сторонам Доннаруммы в игре ногами. Хотя, если взять того же Шевалье, то он по итогам прошлого сезона Лиги 1 уступал предшественнику на «Парк де Пренс» в таких метриках, как процент точных передач, эффективность под давлением, длинные передачи и показатель xG в «билд-апе».

При всей внешней неуклюжести 196‑сантиметрового Доннаруммы с мячом, он вовсе не так плох в этом компоненте. Вопрос лишь в том, достаточно ли он хорош именно в том понимании, которое обычно предъявляет к вратарям Гвардиола. В соцсетях и среди телевизионных экспертов уже давно решили, что нет.

Если бы Доннарумма оказался в «Реале» или «Атлетико», его игра в пас, возможно, не стала бы предметом столь пристального разбора. Ведь у Карло Анчелотти в прошлом и у Диего Симеоне сейчас от Тибо Куртуа и Яна Облака требовалось прежде всего одно — стоять на воротах.

И в реальном футболе консенсус остается тем же: главная задача вратаря — спасать, а розыгрыш мяча — второстепенный бонус. Но во времена Гвардиолы в «Сити» сложилось другое впечатление: просто быть вратарем стало недостаточно.

Он сам задал эту планку, когда первым делом избавился от Джо Харта — классического «шот-стоппера» — ради Клаудио Браво, умевшего играть ногами. Эксперимент не удался. Но затем пришли бразильцы. Эдерсон в «Сити» и Алисон в «Ливерпуле» подняли стандарты на новый уровень.

Они стали полевыми игроками в перчатках — разрушителями прессинга и даже авторами голевых передач. Новое поколение вратарей, способных делать и привычную работу, и гораздо больше. Новый стандарт, который на самом деле вовсе не должен считаться нормой.

Если взглянуть на двух последних победителей Лиги чемпионов — «Реал» и «ПСЖ», — то и Куртуа, и Доннарумма стали ключевыми фигурами: с одной стороны — сверхчеловеческие спасения, с другой — рискованные, ломающие баланс дриблеры в атаке.

Возможно, в мире, где нет форварда, способного играть как полузащитник, где нет Кевина Де Брёйне и где Родри все чаще отсутствует, Гвардиола признает: более хаотичному «Сити», команде, которая уже не способна на прежний тотальный контроль и чаще отдает инициативу в переходных фазах, нужен именно Доннарумма.

«Когда такой клуб, как "Манчестер Сити", так сильно хочет тебя видеть, это значит, что ты сделал хорошую работу, — сказал Доннарумма после завершения трансфера за £25,9 млн (€35 млн). — Быть желанным для одного из лучших тренеров мира — чувство, которое невозможно описать словами».

Если именно так будет эволюционировать «Сити», то баланс между игрой ногами и вратарскими спасениями в итоге может обернуться плюсом. Недавние успехи «ПСЖ» и «Реала» лишь подтверждают старую мантру Панталео Корвино, которую в свое время цитировал Антонио Конте в «Тоттенхэме»: «Можно жениться не на той женщине, но нельзя подписать не того вратаря или нападающего».

В каком-то смысле Доннарумма — это Холанн среди голкиперов. Его недостатки преувеличены, а его уникальный талант в главном умении для этой позиции все еще поразительным образом недооценивается.